В закон о военном положении вносят поправки, связанные с выборами в новых регионах

Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять

После вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей законодательство РФ нуждается в корректировках. Так, в федеральный закон о военном положении сейчас вносят поправки, связанные с предстоящими выборами в новых регионах.Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Дело в том, что этой осенью в недавно вошедших в состав России регионах, где сейчас действует военное положение, нужно провести выборы. Данный режим был введен 20 октября 2022 года.Но дело в том, что российское законодательство не предусматривает проведение выборов там, где объявлено военное положение. В то же время закон, согласно которому в состав РФ вошли четыре новых региона, предусматривает проведение там местных выборов этой осенью. Таким образом, возникло юридическое противоречие, которое можно и нужно устранить с помощью предложенных поправок.- пояснил Крашенинников.В действующей сейчас версии закона о военном положении говорится, что в регионах, где действует такой режим, нельзя проводить выборы в местные и федеральные органы власти. Но ведь в нынешних условиях неизвестно, сколько он продлится, а новые регионы уже сейчас нуждаются в легитимизации своих органов власти и приведении их к общефедеральным стандартам.