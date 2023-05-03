Я уверен, что как раз руководить этим наступлением будут американские инструктора и офицеры

Заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы не располагает информацией о сроках начала контрнаступления ВСУ, не соответствуют действительности. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.Как известно, современная Украина, особенно в военно-политических вопросах, всецело зависит от США. Гагин отметил, что она даже не имеет своей субъектности, и ни один украинский командир ВСУ не имеет самостоятельности в принятии решений. В таком же положении находится и украинский президент Владимир Зеленский.- заявил Гагин в эфире телеканала «Россия 1».В качестве вероятных направлений контрнаступления ВСУ Гагин рассматривает, в том числе, и Артемовск (Бахмут), где сейчас идут ожесточенные бои. По утверждению советника Пушилина, в окрестностях Артемовска противник сосредоточил достаточно многочисленные формирования, которые могут быть задействованы для контрнаступления.Ранее власти Запорожской области России называли именно Запорожское направление в качестве наиболее вероятных целей контрнаступления украинских формирований. Они также предупреждали о концентрации 40-тысячной группировки ВСУ в северной части региона, которая все еще оккупирована украинскими формированиями. В то же время, по утверждению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, подразделения ВС РФ и добровольцы готовы отразить любое нападение врага.