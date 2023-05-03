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Советник врио главы ДНР: Наступлением ВСУ будут руководить американские офицеры

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Советник врио главы ДНР: Наступлением ВСУ будут руководить американские офицеры

Заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы не располагает информацией о сроках начала контрнаступления ВСУ, не соответствуют действительности. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.


Как известно, современная Украина, особенно в военно-политических вопросах, всецело зависит от США. Гагин отметил, что она даже не имеет своей субъектности, и ни один украинский командир ВСУ не имеет самостоятельности в принятии решений. В таком же положении находится и украинский президент Владимир Зеленский.

Я уверен, что как раз руководить этим наступлением будут американские инструктора и офицеры

- заявил Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

В качестве вероятных направлений контрнаступления ВСУ Гагин рассматривает, в том числе, и Артемовск (Бахмут), где сейчас идут ожесточенные бои. По утверждению советника Пушилина, в окрестностях Артемовска противник сосредоточил достаточно многочисленные формирования, которые могут быть задействованы для контрнаступления.

Ранее власти Запорожской области России называли именно Запорожское направление в качестве наиболее вероятных целей контрнаступления украинских формирований. Они также предупреждали о концентрации 40-тысячной группировки ВСУ в северной части региона, которая все еще оккупирована украинскими формированиями. В то же время, по утверждению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, подразделения ВС РФ и добровольцы готовы отразить любое нападение врага.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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9 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:32
    -4
    когда удары по штабам нато в укрр и по штабам всу и гур и сбу и другим ???????
  2. monetam
    monetam Сегодня, 16:32
    -4
    Какая разница, кто там руководит. Все эти иностранные офицеры не бог весть какие мастера в военном деле, и понимают гораздо больше, чем ВСУ-шные командиры.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:43
      +2
      иностранные офицеры не бог весть какие мастера
      У них есть , помимо прочих, одно преимущество- укропы для них - юниты безликие, и они могу планировать операции даже не эзадумываясь о потерях.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 16:38
    +4
    Наступлением ВСУ будут руководить американские офицеры
    Не согласен. Руководить будут офицеры блока НАТО, а это немного больше чем, просто американские офицеры. Причем они будут использовать все возможности по ведению разведки и передачи данных и команд, что может предоставить им НАТО
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 16:53
      0
      так и будет а верней так уже идет ! инфу дает нато !
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:43
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Советник врио главы ДНР: Наступлением ВСУ будут руководить американские офицеры

    Это очевидно , но только с маленькой поправкой -руководить будут всем штабом НАТО на Украине.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 16:46
    0
    Советник врио главы ДНР: Наступлением ВСУ будут руководить американские офицеры

    В плен не брать. Пукнул не по нашему - упал...
  7. solar
    solar Сегодня, 16:47
    0
    Нельзя не заметить, что местные власти из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской области настаивают, что наступление будет именно в их области. То ли оно и вправду везде будет, то ли у страха глаза велики
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 16:51
      0
      То ли это такой же информациоый шум в ответ.