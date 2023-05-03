Куратор ЧВК «Вагнер» счел контрнаступление ВСУ начинающимся: «Мы видим высочайшую активность»

Украинские войска уже фактически начали обещанное контрнаступление. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его ответ цитирует Telegram-канал его пресс-службы.
Напомним, что о сроках начала контрнаступления ВСУ рассуждают давно и в России, и на Украине, и в странах Запада. Сами украинские политики неоднократно сдвигали эти сроки то на конец апреля, то на начало или конец мая, то на лето. Однако Пригожин считает, что контрнаступление – вопрос ближайшего времени, может быть и ближайших дней.
Мы видим высочайшую активность вражеской авиации. Мы видим его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта
- подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
По утверждению Пригожина, украинские формирования активизировались и за пределами даже границ 1991 года. С этим тезисом сложно не согласиться: диверсанты ВСУ осуществляют вылазки в приграничных районах Брянской, Белгородской областей, беспилотники пытаются атаковать цели на Тамани и даже в Москве.
Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни
- отметил Пригожин, отвечая на вопрос о предполагаемых сроках украинского контрнаступления.
Аналитики называют в качестве возможных направлений контрнаступления ВСУ Запорожскую область – с целью прорыва к Азовскому морю и перекрытия сухопутного коридора в Крым, и район Артемовска, поскольку украинские формирования стремятся добиться успеха в Донбассе и не дать российским войскам полностью освободить регион от оккупационных сил киевского режима.
Советник врио главы ДНР (Донецкой Народной Республики) Ян Гагин, к примеру, допустил высокую вероятность перехода ВСУ в контрнаступление именно в районе Артемовска (Бахмута). Здесь сосредоточено большое количество украинских формирований и техники.