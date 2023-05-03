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Куратор ЧВК «Вагнер» счел контрнаступление ВСУ начинающимся: «Мы видим высочайшую активность»

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Куратор ЧВК «Вагнер» счел контрнаступление ВСУ начинающимся: «Мы видим высочайшую активность»

Украинские войска уже фактически начали обещанное контрнаступление. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его ответ цитирует Telegram-канал его пресс-службы.


Напомним, что о сроках начала контрнаступления ВСУ рассуждают давно и в России, и на Украине, и в странах Запада. Сами украинские политики неоднократно сдвигали эти сроки то на конец апреля, то на начало или конец мая, то на лето. Однако Пригожин считает, что контрнаступление – вопрос ближайшего времени, может быть и ближайших дней.

Мы видим высочайшую активность вражеской авиации. Мы видим его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта

- подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».

По утверждению Пригожина, украинские формирования активизировались и за пределами даже границ 1991 года. С этим тезисом сложно не согласиться: диверсанты ВСУ осуществляют вылазки в приграничных районах Брянской, Белгородской областей, беспилотники пытаются атаковать цели на Тамани и даже в Москве.

Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни

- отметил Пригожин, отвечая на вопрос о предполагаемых сроках украинского контрнаступления.

Аналитики называют в качестве возможных направлений контрнаступления ВСУ Запорожскую область – с целью прорыва к Азовскому морю и перекрытия сухопутного коридора в Крым, и район Артемовска, поскольку украинские формирования стремятся добиться успеха в Донбассе и не дать российским войскам полностью освободить регион от оккупационных сил киевского режима.

Советник врио главы ДНР (Донецкой Народной Республики) Ян Гагин, к примеру, допустил высокую вероятность перехода ВСУ в контрнаступление именно в районе Артемовска (Бахмута). Здесь сосредоточено большое количество украинских формирований и техники.
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3 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. Алексей7777777
      Алексей7777777 Сегодня, 16:53
      -1
      Бить по штабам,уничтожить верхушку ,а по другому никак.Война не ведется в белых перчатках.Или мы их,или они нас.Третьего не дано.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 16:52
    +1
    Скорее всего, Пригожин дает верный прогноз. Сроки пошли уже если не на часы, то на дни.
  3. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 16:57
    -1
    Значит дождались. Какие ставки у народа?
    +За провал наступления ВСУ.
    -За блестящую перегруппировку с раздачей медалей "героям"