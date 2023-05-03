Военный аналитик: Через 10-15 лет России будут противостоять многосредные беспилотники НАТО

Военное противостояние на Украине уже справедливо называют «войной дронов». Но если сейчас в основном применяются именно летательные беспилотные аппараты, то уже через десять-пятнадцать лет ведущие армии мира в конфликтах начнут использовать большое количество многосредных дронов различного класса и назначения.
Такие беспилотные устройства смогут действовать во всех стихиях: на земле, в воздухе, на воде и под водой. Причем управляться они будут с использованием функционала искусственного интеллекта.
Именно такой армии частично и полностью автономных многосредных дронов России придется противостоять в случае прямого или опосредованного конфликта с НАТО. Такое мнение о войнах будущего высказал РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Таким образом эксперт прокомментировал прозвучавшее ранее в интервью журналу Foreign Affairs сообщение председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о том, что Пентагон уже реализует программу по проектированию и созданию боевых дронов для любой внешней среды. По словам Милли, страны, которые свяжут эти технологии с искусственным интеллектом и квантовыми вычислениями, будут иметь решающее преимущество в военных операциях в будущем.
Военный эксперт считает, что относиться к таким планам нашего потенциального, а по сути, реального противника следует очень серьезно. Более того, отдельные элементы и системы подобной техники уже применяются в ходе спецоперации.
Атака морских беспилотников противника по кораблям Черноморского флота – безусловно, элемент подобного оружия
— привел пример Коротченко.
В части мер противодействия атакам дронов нам следует двигаться одновременно в двух направлениях, считает эксперт. С одной стороны, необходимо разрабатывать и развивать системы обнаружения и противодействия. С другой, следует активно создавать собственные технологические решения, не уступающие передовым разработкам западных инженеров.
В прикладном плане по части противодействия воздушным интеллектуальным дронам Коротченко призвал правильно расставить акценты в области развития систем противовоздушной обороны. По его мнению, у российской армии есть проверенные и надежные системы ПВО, такие как ЗРК «Тор-М2», производство которых уже сейчас следует увеличить в разы.