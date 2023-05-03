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Военный аналитик: Через 10-15 лет России будут противостоять многосредные беспилотники НАТО

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Военный аналитик: Через 10-15 лет России будут противостоять многосредные беспилотники НАТО

Военное противостояние на Украине уже справедливо называют «войной дронов». Но если сейчас в основном применяются именно летательные беспилотные аппараты, то уже через десять-пятнадцать лет ведущие армии мира в конфликтах начнут использовать большое количество многосредных дронов различного класса и назначения.


Такие беспилотные устройства смогут действовать во всех стихиях: на земле, в воздухе, на воде и под водой. Причем управляться они будут с использованием функционала искусственного интеллекта.

Именно такой армии частично и полностью автономных многосредных дронов России придется противостоять в случае прямого или опосредованного конфликта с НАТО. Такое мнение о войнах будущего высказал РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Таким образом эксперт прокомментировал прозвучавшее ранее в интервью журналу Foreign Affairs сообщение председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о том, что Пентагон уже реализует программу по проектированию и созданию боевых дронов для любой внешней среды. По словам Милли, страны, которые свяжут эти технологии с искусственным интеллектом и квантовыми вычислениями, будут иметь решающее преимущество в военных операциях в будущем.

Военный эксперт считает, что относиться к таким планам нашего потенциального, а по сути, реального противника следует очень серьезно. Более того, отдельные элементы и системы подобной техники уже применяются в ходе спецоперации.

Атака морских беспилотников противника по кораблям Черноморского флота – безусловно, элемент подобного оружия

— привел пример Коротченко.

В части мер противодействия атакам дронов нам следует двигаться одновременно в двух направлениях, считает эксперт. С одной стороны, необходимо разрабатывать и развивать системы обнаружения и противодействия. С другой, следует активно создавать собственные технологические решения, не уступающие передовым разработкам западных инженеров.

В прикладном плане по части противодействия воздушным интеллектуальным дронам Коротченко призвал правильно расставить акценты в области развития систем противовоздушной обороны. По его мнению, у российской армии есть проверенные и надежные системы ПВО, такие как ЗРК «Тор-М2», производство которых уже сейчас следует увеличить в разы.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:05
    +5
    Коротченко эксперт? Тогда я министр рыбной промышленности Нигерии,только нужен переворот в нужную мне сторону. lol
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:06
      +4
      Блииин, а я и не знал что у Нигерии такой клёвый министр рыбной промышленности.... laughing good drinks Повезло Нигерии... smile

      зы Переворот - дело наживное.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:29
        0
        Да был знаком с старшим сыном одной уважаемой в Нигерии семьи .Но гад ,не пьёт не курит,матом не ругается истинный россиянин ,а как его тесть в г Коле от этого ругался ,вот повезло с затем. lol hi drinks
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:13
    +1
    беспилотные устройства смогут действовать во всех стихиях: на земле, в воздухе, на воде и под водой. Причем управляться они будут с использованием функционала искусственного интеллекта.
    . Этот ящик Пандорры уже приоткрыли... когда его откроют полностью мало не покажется никому!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:25
      +2
      Цитата: rocket757
      Этот ящик Пандорры уже приоткрыли... когда его откроют полностью мало не покажется никому!

      Трудно не согласиться. Тем паче что разработчики сих систем часто "ботаны" которые о реальной жизни и её ценностях и не думали и думать не способны. hi
  3. loha
    loha Сегодня, 17:35
    +1
    для этого в первую очередь нужна промышленность разрабатывающая и производящая данные виды оружия в нужных количествах, а без нее все равно только дубинки.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:35
    -1
    Если бы не СВО, у нас с разными дронами и средствами борьбы с ними, всё шло бы самотёком, как и раньше. Уверен, теперь ситуация понятна до конца и врасплох нас уже не застать.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:01
      +1
      Если бы не СВО мы никогда бы и не подумали бы начать преодолевать последствия реформ времён Сердюкова.Не занялись бы беспилотниками, планирующими бомбами,не пошло бы в серийное производство высокоточное оружие.В армии так бы и доминировали "ипотечники" и непрофпригодные кадры,а не профи, те кто доказали на деле ,в бою свою квалификацию.Парад это хорошо,но настоящая Армия может зародиться только на реальной войне,а не на учениях.Несмотря на то что всё что происходит это горе,но не бывает и худа без добра.И главное на практике опровергнут миф о том что нам нужна компактная армия,хотя я не берусь никого судить,в далёких 2007-2012 годах было совершенно другое время и для того времени может быть реформы Сердюкова и отвечали духу того времени.
  5. Berkut752
    Berkut752 Сегодня, 17:47
    +1
    Болерун Коротченко, с каких это пор он стал эксперДом.
    1. Berkut752
      Berkut752 Сегодня, 18:19
      0
      Вот фильм о Коротченко : https://yandex.ru/video/preview/17347257237287960267