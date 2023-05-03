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Депутат Госдумы предложил создать эскадрилью из орлов для борьбы с вражескими БПЛА

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Депутат Госдумы предложил создать эскадрилью из орлов для борьбы с вражескими БПЛА

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев после атаки на Кремль ударными беспилотниками предложил, помимо ответных ударов по руководству украинских спецслужб и другому руководству Украины, сформировать эскадрилью из натренированных для перехвата дронов орлов для защиты важных инфраструктурных объектов.


Такие эскадрильи, вероятно, могли бы осуществлять патрулирование в воздухе. Традиционным средствам ПВО часто сложно бороться с беспилотной авиацией противника.

Как сообщает РИА Новости, Журавлев также заявил о необходимости нанесения прицельных ударов по центру Киева.

Уничтожить офис президента, разрушить до основания Верховную Раду, Генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы
,
- подчеркнул он.

Журавлев назвал атаку беспилотника на Кремль личным оскорблением для себя.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что покушение на президента России является поводом к началу "настоящей войны" и физической ликвидации представителей украинского руководства.

Миронов отметил, что для Зеленского существует несколько вариантов, в число которых входит повторение судьбы Гитлера и Дудаева, а также международный трибунал по военным и иным преступлениям.

В пресс-службе Кремля сообщили о попытке нанесения удара при помощи ударных беспилотников по резиденции российского лидера Владимира Путина в Кремле. Оба беспилотника были сбиты, однако повреждения получил купол Сенатского дворца.
Использованы фотографии:
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67 комментариев
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  1. Piligrim85
    Piligrim85 Сегодня, 17:06
    +6
    Из разряда лазером сосульки сбивать.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:08
      +8
      Депутат Госдумы предложил создать эскадрилью из орлов для борьбы с вражескими БПЛА


      Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев после атаки на Кремль ударными беспилотниками предложил, помимо ответных ударов по руководству украинских спецслужб и другому руководству Украины, сформировать эскадрилью из натренированных для перехвата дронов орлов для защиты важных инфраструктурных объектов.


      Какие глубокие познания предмета. laughingИнтересно как натренированный орёл будет перехватывать условный Ту-141 Стриж?

      Это как же орла надо натренировать,чем откормить бы его таким?Хотелось бы на это посмотреть.
      Может если только так.Смотреть с 1:45.
      1. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 17:16
        +6
        Цитата: Orange-Bigg
        Депутат Госдумы предложил создать эскадрилью из орлов для борьбы с вражескими БПЛА


        Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев после атаки на Кремль ударными беспилотниками предложил, помимо ответных ударов по руководству украинских спецслужб и другому руководству Украины, сформировать эскадрилью из натренированных для перехвата дронов орлов для защиты важных инфраструктурных объектов.


        Какие глубокие познания предмета. laughingИнтересно как натренированный орёл будет перехватывать условный Ту-141 Стриж?Хотелось бы на это посмотреть.

        Ну прицельное калометание никто не отменял, хотя тут голуби рулят... hi
        1. Aken
          Aken Сегодня, 17:26
          +6
          Голуби в основном работают по площадям.
          1. Ростов Папа
            Ростов Папа Сегодня, 17:32
            +1
            И сусликов боевых, шоб подкопов не сделали вороги.
    2. Orso
      Orso Сегодня, 17:10
      +7
      Не совсем точно. Не сосульки, а сосули ( В.И.Матвиенко).
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:21
        +7
        Вероятно по задумке Депутата боевой орел должен будет геройски попасть своим телом в воздухозаборник двигателя беспилотника и тем самым заклинить двигатель и прекратить его полет. Гениально, не ну а что.... wassat Депутат....
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 17:36
          +2
          Да не просто депутат,а цитата
          Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев после атаки на Кремль ударными беспилотниками предложил
          .В надёжных руках.Спи страна спокойно,граница на замке.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 17:43
            +2
            Аааа, вот оно что... Не ну тогда точно - враг не прорвется больше.
  2. Aken
    Aken Сегодня, 17:08
    +10
    Какой мощный ум.
    Если остальные депутаты хотя бы наполовину так хороши, как Журавлёв, я за страну спокоен.
    1. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 17:12
      +11
      Цитата: Aken
      Какой мощный ум.
      Если остальные депутаты хотя бы наполовину так хороши, как Журавлёв, я за страну спокоен.

      В своём привычном амплуа... Может в Киеве от смеха действительно кто-то "одвухсотится". Большего смысла в этом надувании щёк - нет.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:17
      +7
      Дать этому "орлу"метлу с длиным череном в руки.Эта работа как раз для него
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:09
    +13
    А чего не стаю боевых воробьев?? Они малозаметны и шустро летают. laughing

    зы Дальше будем изумляться почему так происходит всё? Такие ведь гении в Думе думят...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:10
      +8
      Голубей надо в бомбардировочную эскадрилью.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:12
        +5
        Тихо! Щаз все ваенные тайны сольёте, понимашь.... wassat
  4. shtatsov
    shtatsov Сегодня, 17:10
    +10
    У нас на заявления из Думы посмотришь, возникает один вопрос. Там умные есть?
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 17:15
      +8
      Как вы только могли так подумать - это же ПАЛАТА!
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:17
      +3
      Нет, там одни депутаты. lol
      ---------------
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 17:19
        +5
        Там одни пациенты.
        __________________
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:11
    +7
    Депутат Госдумы предложил создать эскадрилью из орлов для борьбы с вражескими БПЛА
    . Это, даже, не смешно...
    Что у них в головах творится, вопрос request
    Ещё, руки прочь от краснокнижных пернатых!!!
  6. spirit
    spirit Сегодня, 17:12
    +5
    Товарищ видимо фанат серий фильмов Властелин Колец)Там тоже были боевые орлы, а ещё там призывали армию мертвых для борьбы с орками, думаю это будет следующий шаг данного товарища,вот вообще не удивлюсь laughing
    1. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 17:16
      +5
      Товарищ фанат веществ некоторых, как представляю
  7. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 17:14
    +9
    Иш ты орлов!
    Лучше отправить всех козлов из Госдумы на передок.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:18
      +3
      Хм.... Дык к-о-з-л-ы то не летают. Не ну если только со скалы запустить....
  8. Болторез
    Болторез Сегодня, 17:14
    +5
    Так всегда в жизни- за нерешительность и глупость петухов орлы будут работать и рисковать yes .
  9. AlexTires
    AlexTires Сегодня, 17:15
    +4
    Первый набор крыльев - самому Журавлеву, вот и посмотрим как он полетит
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 17:16
    +6
    "Уничтожить офис президента, разрушить до основания Верховную Раду, Генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы"

    Болото запузырилось.
    Израиль чётко запретил Путину пальцем трогать еврея Зеленского.
    Кроме глубоких озабоченностей ничего не будет 100 %
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:25
      +1
      Цитата: AlexKruglov1976
      Израиль чётко запретил Путину пальцем трогать еврея Зеленского.

      Но на всякий случай Зеля продлит свое пребывание у финнов, а Киев уе заявил, что они понятия не имеют, кто атаковал Кремль, но ясно, что не Украина!!!!
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:18
    +6
    Понеслось. Акция была чисто медийной, вот и оживились средства медийной обороны, а то они все как-то не при делах были.
    Карлсона наймите лучше! И Винни-Пуха в помощь, с шариком. Пятачка не надо, он, гад, на украинца похож
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 18:11
      +3
      Пятачка не надо, он, гад, на украинца похож

      И стреляет косо. А по ненависти к украинцам он как раз вне конкуренции - сколько его братьев и сестёр те на свой национальный деликатес пустили! Это ж геноцид!
  12. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 17:19
    +3
    Прикольный дядька, интересно только как он в депутаты пролез? Эскадрилью Орлов, эскадру дельфинов и роту собак и далее по списку .. laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:08
      +1
      Тараканов боевых надо заводить. Вот от кого враг самоубиваться побежит.
  13. BAI
    BAI Сегодня, 17:20
    +6
    Что еще должно произойти, чтобы начали воевать по настоящему?
    Дождаться ядерного удара по Кремлю?
    Когда государственные интересы перевесят интересы бизнеса?
    Либо торговать, либо воевать. Совмещать не получится
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 18:08
      +1
      Решение о войне и мире у нас принимают как раз те должностные лица, которые боевых орлов предлагают использовать вместо ПВО. И они же будут принимать ключевые решения в ходе военных действий. Вам не страшно от такой картины?
  14. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:20
    +5
    Журавлев наверное про тех орлов , которые были у Гендальфа во "Властелине колец"? Иногда лучше жевать, чем говорить.
  15. Storog Dvornik
    Storog Dvornik Сегодня, 17:21
    +3
    Для начала вывести сразу двуглавых или даже трехглавых - трехкрылых и трехлапых, как на оригинальном петровском гербе... В Питере на шпилях таких полно...
  16. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 17:23
    +5
    По заголовку, сразу решил, что этот депутат Журавлев. Это тот, который про "бордель с черепахами" в Дании сообщал, в свое время. Любит он зоологическую тему
  17. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:25
    -1
    Какая то штука, долетела на пeрдячем пару, пукнула в купол. Все СМИ, вау это скоординированная террористическая атака. Видите-видите! Они аж до Москвы добрали, карачун им! Турбопатриоты, надо жахнуть срочно жахнуть! Депутаты, срочно создаём боевых орлов, и жахнуть на всякий случай! laughing laughing laughing
  18. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 17:25
    0
    Представляю как народ на букву «х» сейчас гогочет от таких новостей
  19. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 17:26
    +3
    А также обучить рой воробьев, на худой конец соловьев!
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 17:36
      +1
      Соловьева со Скабеевой не трогать!
      У народа совсем крышу снесёт без них.
  20. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 17:29
    +2
    И освятить всё святой водой. Можно с хоругвями по МКАД пройти несколько кругов.
  21. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:34
    +2
    сформировать эскадрилью из натренированных для перехвата дронов орлов

    А почему бы не создать роту "орлов", сформированную из депутатов Госдумы и вооружить ее ЗПУ-4, которая по эффективности в борьбе с дронами вряд ли имеет конкурентов. Так сказать "личным примером".
    Потом за депутатами Госдумы последуют депутаты из регионов, потом городов и т.д.
    Перефразируя знаменитую фразу подводника Щедрина
    «Товарищи! ̶Б̶е̶с̶п̶а̶р̶т̶и̶й̶н̶ы̶е̶ Избиратели могут отдыхать, ̶к̶о̶м̶м̶у̶н̶и̶с̶т̶о̶в̶ депутатов прошу продолжить ̶р̶а̶б̶о̶т̶у̶ наступление»
  22. Комментарий был удален.
  23. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 17:38
    +2
    надо ворон натаскать пусть бранзулетки в казну таскают но только с Украины на нашей территории ни ни
  24. Плохиш
    Плохиш Сегодня, 17:41
    +2
    А по ночам специально обученных сов и филинов выпускать, орлы же только днём летают. Ну или каждому орлу по тепловизоры. Эх Журавлёв...
  25. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:41
    +2
    Какой позор! Зам председателя комитета по обороне. Сон разума глубокий, с храпом. Орлы не поддаются дрессировке, это не голуби. Но он этого не узнает - зачем ему?
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 17:56
      +3
      Цитата: Галеон
      Какой позор! Зам председателя комитета по обороне. Сон разума глубокий, с храпом. Орлы не поддаются дрессировке, это не голуби. Но он этого не узнает - зачем ему?

      Ничего Вы не понимаете! Вот не умеете Вы по ГОСУДАРСТВЕННОМУ мыслить!
      Это какой же проект! 2-3 года на разработку, 5-7 на осуществление! Пару раз сдвинуть сроки вправо с дополнительным финансированием. В конце конечно (если будет) показать звено из трех птиц на Красной площади 9-го Мая.
      Чуете размах и масштаб (финансовый)?! Вот поэтому Вы и не государственник request laughing
  26. Shelest2000
    Shelest2000 Сегодня, 17:42
    +1
    сформировать эскадрилью из натренированных для перехвата дронов орлов для защиты важных инфраструктурных объектов.

    Ох... Тяжела же доля депутата. Чего только не покуришь для расширения сознания. lol
  27. perun1988
    perun1988 Сегодня, 17:42
    +3
    - Сокол ты, Орлов, сокол!
    - Разрешите доложить: я не Орлов, я Соколов!
    - Ну да! - Так точно! - Ну, тогда… орёл ты, Соколов, орёл!
  28. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 17:43
    +4
    Ну точь-в-точь как в ПМВ, когда, во время "великого отступления" из-за нехватки патронов и снарядов предлагали топоры на длинных рукоятках в качестве секир использовать). Правду говорят, что любой катаклизм (война, революция) вскрывает всю показуху, гниль и реальное состояние дел за фасадом...
  29. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:50
    +5
    Как-то не сразу обратил внимание на должность, сначала смаковал идею стаи тренированных орлов)
    Потом вчитался...
    "Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне"
    Народ, скажите мне, что это была шутка!
    Ну не может же человек на столь высокой должности всерьёз такие предложения выдвигать?
    Это же шутка была, да?!(
    А если не шутка, если он и действительно так думает... неуютно становится, когда осознаёшь, что в руках этих людей - наши судьбы...
  30. Million
    Million Сегодня, 17:51
    +1
    Посмотрим,посмотрим.Скорее всего ,дальше угроз дело не пойдет.
  31. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 17:51
    +5
    И ведь всего 61 год депутату - молод ещё для таких предложений.
  32. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:01
    +2
    Уж не помню кто, но метко сказал: "...В России две беды: дураки и дороги..."
    Говорят Салтыков Щедрин, может Некрасов... От себя: на Ближнем Востоке тренированный беркут или сокол это эксклюзив. Его тренировать надо:ну нельзя же так... Лучше попробуйте Кинжалом, больше толку будет.
  33. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 18:04
    +2
    предложил, сформировать эскадрилью из натренированных для перехвата дронов орлов


    Комментарии, как говорится, излишни.
  34. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 18:06
    0
    И это зам.пред по обороне.... Глянул мельком его биографию и прочее... Как и предполагал...
  35. Адрей
    Адрей Сегодня, 18:09
    0
    Может я и ошибаюсь, если кто в теме поправите меня.
    А ничего, что орлы в воздухе не охотятся? Птицы крупные и вся их добыча на земле laughing
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 18:38
      +1
      Чувствуют себя в воздухе они вполне комфортно. другое дело что на серьезные дроны с взрывчаткой никаких орлов не напасешься.
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 18:46
        0
        Спасибо за ответ. Но если мне память не изменяет крупные особи (орлы, беркуты) охотятся на земле (охотились вплоть до волков пишут (правда мелких, степных)). Воздух удел соколов, ястребов и коршунов hi
  36. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:11
    0
    заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев
    а какая у "товариСЧа" журавлева ВУС?!
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 18:17
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      а какая у "товариСЧа" журавлева ВУС?!

      Так и напрашивается, что или ПВО, или ВВС laughing
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 18:45
        0
        так может, его по специальности на фронт направить?
  37. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 18:16
    +1
    Цитата: Василенко Владимир
    заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев
    а какая у "товариСЧа" журавлева ВУС?!

    "...секретарь комитета ВЛКСМ..."© и т.д.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:46
      0
      Цитата: Андрей1966
      .секретарь комитета ВЛКСМ

      рот закрыл, рабочее место убрано
  38. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 18:17
    0
    Он выразился фигурально, а все поняли буквально.
    "Орлы" - имелось в виду депутаты Думы. Из них он предлагал создать антидронную воинскую часть. :))
  39. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 18:27
    0
    Погананое и отвратное ощущение от сумасшедшей бредятины из уст высших государственных деятелей . Неужели они могут чем то управлять или принимать обдуманные решения?
  40. faiver
    faiver Сегодня, 18:33
    0
    я так понимаю на очереди стаи боевых собак, волков, медведей для борьбы с ДРГ, и легионы мышей, крыс, тараканов и муравьев для проведения разведки и диверсий?
    я давно говорил - все эти парламенты нахрен не нужны....