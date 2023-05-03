Депутат Госдумы предложил создать эскадрилью из орлов для борьбы с вражескими БПЛА

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев после атаки на Кремль ударными беспилотниками предложил, помимо ответных ударов по руководству украинских спецслужб и другому руководству Украины, сформировать эскадрилью из натренированных для перехвата дронов орлов для защиты важных инфраструктурных объектов.
Такие эскадрильи, вероятно, могли бы осуществлять патрулирование в воздухе. Традиционным средствам ПВО часто сложно бороться с беспилотной авиацией противника.
Как сообщает РИА Новости, Журавлев также заявил о необходимости нанесения прицельных ударов по центру Киева.
Уничтожить офис президента, разрушить до основания Верховную Раду, Генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы,
- подчеркнул он.
Журавлев назвал атаку беспилотника на Кремль личным оскорблением для себя.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что покушение на президента России является поводом к началу "настоящей войны" и физической ликвидации представителей украинского руководства.
Миронов отметил, что для Зеленского существует несколько вариантов, в число которых входит повторение судьбы Гитлера и Дудаева, а также международный трибунал по военным и иным преступлениям.
В пресс-службе Кремля сообщили о попытке нанесения удара при помощи ударных беспилотников по резиденции российского лидера Владимира Путина в Кремле. Оба беспилотника были сбиты, однако повреждения получил купол Сенатского дворца.