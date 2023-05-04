Делегация Пентагона наведалась в Ливию, актуализировав вопросы нефти под видом «желания помочь в объединении страны»

США приветствует усилия сторон в Ливии, предусматривающие объединение военных структур страны

В Триполи прошла встреча начальника Генштаба ВС Ливии генерала Мохаммеда аль-Хаддада с делегацией Пентагона во главе с атташе по вопросам обороны США. На ней стороны обсудили меры по углублению связей в сфере обороны, наряду с усилением взаимодействия на двусторонней основе. Эту информацию подтвердила пресс-служба ливийского Генерального штаба.В ходе переговоров начальник Генштаба ливийских Вооружённых сил, как пишут в Штатах, высоко оценил работу Африканского командования ВС США (AFRICOM) в своей стране.В то же время, у начальника Генерального штаба ВС так называемого правительства национального единства Ливии Мохаммеда аль-Хаддада и главы Генштаба ВС с востока страны А. эн-Назури тоже состоялась встреча на полях симпозиума глав Генштабов ВС африканских стран. Стоит отметить, что проходила она под председательством командующего AFRICOM генерала Майкла Лэнгли 2 марта в Риме.Вот что следует из сообщения американского посольства в Триполи, опубликованного в социальных сетях:Напомним, что вслед за натовскими бомбардировками Ливии и инспирированным западными спецслужбами убийством главы государства - Муаммара Каддафи последовала череда вооружённых конфликтов. Спустя 3 года страна раскололась на две враждующие между собой части – западную и восточную. В 2019 году штурм ливийской столицы был произведён полевым командиром Халифой Хафтаром.Ранее Вашингтон выражал обеспокоенность в связи с якобы повышенной активностью Москвы в ливийском конфликте. Как утверждало руководство Штатов, из-за политической нестабильности в Ливии, являющейся крупным игроком нефтяного рынка в рамах организации ОПЕК, ситуация с мировыми поставками энергоносителей может ухудшиться. В связи с нефтяными вопросами у американских властей и возник новый интерес к Ливии (точнее, к её недрам). Американцы собираются убедить Ливию нарастить поставки нефти на мировой рынок, чтобы в итоге цена на углеводороды пошла вниз. Для переизбрания Байдена на второй срок это очень важно. А для прикрытия нефтяных интересов используется ширма с якобы проявившимся желанием помочь в объединении страны.