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Делегация Пентагона наведалась в Ливию, актуализировав вопросы нефти под видом «желания помочь в объединении страны»

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Делегация Пентагона наведалась в Ливию, актуализировав вопросы нефти под видом «желания помочь в объединении страны»

В Триполи прошла встреча начальника Генштаба ВС Ливии генерала Мохаммеда аль-Хаддада с делегацией Пентагона во главе с атташе по вопросам обороны США. На ней стороны обсудили меры по углублению связей в сфере обороны, наряду с усилением взаимодействия на двусторонней основе. Эту информацию подтвердила пресс-служба ливийского Генерального штаба.


В ходе переговоров начальник Генштаба ливийских Вооружённых сил, как пишут в Штатах, высоко оценил работу Африканского командования ВС США (AFRICOM) в своей стране.

В то же время, у начальника Генерального штаба ВС так называемого правительства национального единства Ливии Мохаммеда аль-Хаддада и главы Генштаба ВС с востока страны А. эн-Назури тоже состоялась встреча на полях симпозиума глав Генштабов ВС африканских стран. Стоит отметить, что проходила она под председательством командующего AFRICOM генерала Майкла Лэнгли 2 марта в Риме.

Вот что следует из сообщения американского посольства в Триполи, опубликованного в социальных сетях:

США приветствует усилия сторон в Ливии, предусматривающие объединение военных структур страны

Напомним, что вслед за натовскими бомбардировками Ливии и инспирированным западными спецслужбами убийством главы государства - Муаммара Каддафи последовала череда вооружённых конфликтов. Спустя 3 года страна раскололась на две враждующие между собой части – западную и восточную. В 2019 году штурм ливийской столицы был произведён полевым командиром Халифой Хафтаром.

Ранее Вашингтон выражал обеспокоенность в связи с якобы повышенной активностью Москвы в ливийском конфликте. Как утверждало руководство Штатов, из-за политической нестабильности в Ливии, являющейся крупным игроком нефтяного рынка в рамах организации ОПЕК, ситуация с мировыми поставками энергоносителей может ухудшиться. В связи с нефтяными вопросами у американских властей и возник новый интерес к Ливии (точнее, к её недрам). Американцы собираются убедить Ливию нарастить поставки нефти на мировой рынок, чтобы в итоге цена на углеводороды пошла вниз. Для переизбрания Байдена на второй срок это очень важно. А для прикрытия нефтяных интересов используется ширма с якобы проявившимся желанием помочь в объединении страны.
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3 комментария
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  1. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:31
    +2
    Террористы планеты обеспокоены происходящим с ценами на нефть и хотят побольше изымать нефти из недр Ливии.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:46
    +2
    когда штаты выражают «желание помочь» - жди пакости какой-нить...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:58
    +1
    США приветствует усилия сторон в Ливии, предусматривающие объединение военных структур страны
    Американский цинизм возведенный на уровень международных отношений. Сначала раздолбали страну, убили руководителя страны, помогли раздербанить и развести в разные стороны отдельные слои общества, а сейчас "приветствуют" усилия по объединению военных структур. Нефть и деньги всему голова.