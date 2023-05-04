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Ремонтные батальоны: их вклад в дело общей победы

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Ремонтные батальоны: их вклад в дело общей победы

Мы ежедневно слышим о подвигах наших военных, которые сражаются непосредственно на фронтах СВО, защищая интересы своей Родины. Между тем есть в ВС РФ люди, работа которых почти не обсуждается в СМИ, но их вклад крайне важен для общей победы.


Речь идет о ремонтных батальонах, которые максимально оперативно вводят в строй не только нашу поврежденную технику, но и трофейную, доставшуюся после разгрома противника.

Об одном из таких «рембатов» в своем репортаже рассказал ведущий «Военной приемки». Подразделение находится в Крыму. Работы ведутся в прямо в поле, под открытым небом.



Что характерно, ремонтом техники занимаются мобилизованные граждане РФ, которые еще совсем недавно были представителями самых разных гражданских профессий. Более того, у большинства из них даже нет воинской специальности, связанной с управлением, а тем более восстановлением военной техники.

В то же время, военнослужащие ремонтного батальона в Крыму справляются со сложнейшими задачами. Например, в репортаже от военной приемки «засветился» КамАЗ, получивший сотни повреждений осколками.

Один из военнослужащих оценил его состояние на 3 из 5 и заявил, что машина скорее всего уже скоро снова отправится на фронт.

Впрочем, занимаются здесь не только восстановлением поврежденной техники, но и созданием, мягко говоря, необычных, но полезных в боевых условиях образцов. В частности, одним из таких ноу-хау стала машина-гибрид БМП1 и БТР-82. На боевую машину пехоты установили бронеколпак от БТР.

Как заявил ведущему командир ремонтного подразделения в Крыму, работы проводятся максимально оперативно. Буквально каждый день на фронт отправляется как минимум одна восстановленная машина.
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2 комментария
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  1. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 09:00
    0
    Ну что же - честь и хвала труженикам тыла. Молодцы...
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:16
    0
    Читал у кого то историю, как во время ВОВ после боя осталось два подбитых КВ. Один был на пригорке с пробитым двиглом, второй свалился в балку с водой, пробит лоб был. Подъехала ремонтная полуторка с десятком пенсионеров, те осмотрелись и - принялись за работу. Так они за сутки в марте месяце сняли с утопленного танка дизель под водой, затащили на горку, перебрали и поставили на подбитый.. К утру - тот завёлся и уехал дальше воевать.. И всё это - считай одними руками в чистом поле.. Всё что у них было - привезли на полуторке..

    Не зря говорят - когда матрасники ознакомились с цифрами восстановления нашей техники, они сказали - вы наверное комплектуете свои рем.бригады как мы - спецназ? Особо отобранным персоналом? На что наши ответили - да конечно, теми, кто не годен к строевой.. Пожилыми да увечными..

    Вот люди тогда были!!