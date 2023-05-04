Ремонтные батальоны: их вклад в дело общей победы

Мы ежедневно слышим о подвигах наших военных, которые сражаются непосредственно на фронтах СВО, защищая интересы своей Родины. Между тем есть в ВС РФ люди, работа которых почти не обсуждается в СМИ, но их вклад крайне важен для общей победы.Речь идет о ремонтных батальонах, которые максимально оперативно вводят в строй не только нашу поврежденную технику, но и трофейную, доставшуюся после разгрома противника.Об одном из таких «рембатов» в своем репортаже рассказал ведущий «Военной приемки». Подразделение находится в Крыму. Работы ведутся в прямо в поле, под открытым небом.Что характерно, ремонтом техники занимаются мобилизованные граждане РФ, которые еще совсем недавно были представителями самых разных гражданских профессий. Более того, у большинства из них даже нет воинской специальности, связанной с управлением, а тем более восстановлением военной техники.В то же время, военнослужащие ремонтного батальона в Крыму справляются со сложнейшими задачами. Например, в репортаже от военной приемки «засветился» КамАЗ, получивший сотни повреждений осколками.Один из военнослужащих оценил его состояние на 3 из 5 и заявил, что машина скорее всего уже скоро снова отправится на фронт.Впрочем, занимаются здесь не только восстановлением поврежденной техники, но и созданием, мягко говоря, необычных, но полезных в боевых условиях образцов. В частности, одним из таких ноу-хау стала машина-гибрид БМП1 и БТР-82. На боевую машину пехоты установили бронеколпак от БТР.Как заявил ведущему командир ремонтного подразделения в Крыму, работы проводятся максимально оперативно. Буквально каждый день на фронт отправляется как минимум одна восстановленная машина.