Российские авиабомбы и украинская ПВО

Неуправляемая бомба с модулем УМПК. Фото Telegram / Fighterbomber
В последние недели российская фронтовая авиация, задействованная в Спецоперации на Украине, особо активно применяет управляемые авиабомбы ряда современных типов. Киевский режим постоянно жалуется на такие удары, а также продолжает выпрашивать у зарубежных покровителей и партнеров новые средства противовоздушной обороны. Пока иностранные государства раздумывают, российские ВКС продолжают свою работу.
Регулярные удары
В марте-апреле начали чаще поступать новости о применении российской фронтовой авиацией управляемых авиационных бомб. С их помощью поражаются цели как на переднем крае, так и в глубине обороны противника. Целями таких атак становятся стационарные сооружения и объекты разного рода или техника на позициях. При этом бомбы применяются параллельно с другими ударными средствами – авиационными ракетами, барражирующими боеприпасами и т.д.
При помощи управляемых бомб за последние недели уничтожили целый ряд складов ракетно-артиллерийского вооружения, в т.ч. крупных, большое число командных пунктов разного рода и т.д. Большой интерес представляют события конца апреля, когда в минимальное время авиабомбами и БПЛА было уничтожено несколько зенитных систем противника, включая дальнобойную С-300П.
По известным данным, для решения таких задач сейчас используется несколько основных образцов бомбового вооружения. Применяются изделия серий КАБ и УПАБ в калибрах 500 и 1500 кг. Сообщалось о применении модульной авиабомбы линейки «Гром». Также получает широкое распространение т.н. унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК). С его помощью доступные неуправляемые бомбы калибров 250, 500 и 1500 кг превращаются в высокоточное оружие.
Управляемая бомба УПАБ-1500. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Современные отечественные управляемые бомбы могут использоваться практически всеми имеющимися на вооружении самолетами фронтовой авиации. Прежде всего, их несут и применяют бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25. Также носителями могут быть многофункциональные истребители.
Предсказуемая реакция
Реакция киевского режима на российские бомбовые удары вполне предсказуема. Он вновь жалуется на постоянные атаки тех или иных объектов, обвиняет российскую армию в неких военных преступлениях, а также продолжает выпрашивать иностранную помощь. Очередные заявления прозвучали несколько дней назад. Текущую ситуацию комментировал представитель воздушных сил Украины полковник Ю. Игнат.
Спикер «повитряных сил» утверждает, что ежедневно в прифронтовых районах, контролируемых Украиной, падает порядка двух десятков российских управляемых бомб. По его словам, эти изделия не отличаются качеством и попадают исключительно в гражданские объекты – типичная для киевского режима риторика.
Ю. Игнат также заявил, что украинская ПВО не в состоянии бороться с управляемыми бомбами. В связи с этим предлагается бороться с их носителями. Для решения таких задач украинским формированиям требуются ЗРК с дальностью пуска порядка 150 км. Все еще остающиеся в наличии системы советского производства, включая наиболее совершенные С-300, не соответствуют таким требованиям.
Бомба 9-А-7759 "Гром". Фото КТРВ
На протяжении нескольких последних месяцев Украина получала иностранные ЗРК разных типов. Киевский режим надеется, что такие поставки продолжатся, а также будут включать новые образцы. В целом он рассчитывает на зарубежную помощь в строительстве полноценной ПВО со всеми необходимыми компонентами.
Причины успеха
Нетрудно заметить, что более активному использованию управляемых бомб и получению соответствующих результатов способствует несколько основных факторов. Есть основания полагать, что эти факторы будут сохраняться и в дальнейшем, несмотря на все меры, принимаемые противником. Как следствие, фронтовые бомбардировщики и их вооружение продолжат наносить киевскому режиму требуемый ущерб.
Одной из ключевых предпосылок к нынешней ситуации является резкое ухудшение состояния украинской ПВО. Подавляющее большинство имевшихся у противника зенитных и радиолокационных средств уже выбито. То же касается и иностранной помощи. В результате ПВО прикрывает только отдельные зоны, а характеристики не всегда соответствуют имеющимся угрозам.
Ухудшение состояния вражеской ПВО позволяет нашей авиации более свободно действовать как над передним краем, так и над тылами украинских формирований. Соответственно, увеличивается глубина возможных ударов с применением любых доступных средств поражения, в т.ч. управляемых бомб.
Выставочный макет бомбы УПАБ-500. Фото КТРВ
Значительный вклад в общие результаты делают и сами боеприпасы. Так, изделие УМПК позволяет сбрасывать бомбу с расстояния не менее 30-40 км от цели. «Полноценные» планирующие бомбы могут показывать более высокие характеристики. За счет этого самолет-носитель может не входить в зону поражения вражеской ПВО. Последней приходится иметь дело только с бомбой, которая может быть достаточно сложной целью.
По известным данным, отечественные управляемые бомбы наводятся на цель при помощи спутниковой и инерциальной навигации. Такие системы управления дают точность до нескольких метров, а также защищены от внешнего воздействия. Даже в случае потери спутникового сигнала способность к выходу в нужную точку сохраняется.
Проблемы ПВО
Также нетрудно понять, почему украинская ПВО не справляется с перехватом российских ударных самолетов и их вооружения. Прежде всего, проблемой стала малая численность радиолокационных и огневых средств, которая не позволяет правильно организовать оборону. Кроме того, российские ВКС и другие рода войск регулярно находят и выбивают объекты ПВО.
Управляемая бомба представляет собой малоразмерную воздушную цель с ограниченной ЭПР, летящую с до- или сверхзвуковой скоростью. Обнаружение такого объекта современными РЛС не представляет особой сложности. Однако на вооружении украинской ПВО мало современных локаторов, причем такая техника имеет только иностранное происхождение. Как следствие, способность всей системы ПВО засекать авиабомбы или близкие по характеристикам ракеты «воздух-поверхность» вызывает вопросы.
Изделие КАБ-500Кр с оптико-корреляционной головкой самонаведения. Фото "Рособоронэкспорт"
Перехват летящего боеприпаса является специфической задачей. В первую очередь, нужно обеспечить наведение зенитной ракеты на такую цель. Применение ракет с инфракрасной ГСН исключается, а радиолокационные сталкиваются с известными ограничениями.
Кроме того, имеет значение способ поражения цели. Зенитная ракета с осколочной боевой частью представляет минимальную угрозу для управляемой бомбы. БЧ такого рода оптимизированы для поражения планера самолета, тогда как корпус бомбы отличается от него большей прочностью. Поражение средств управления или крыла не гарантировано, и бомба сможет продолжать полет к цели.
Таким образом, управляемые планирующие бомбы имеют ряд положительных особенностей, позволяющих с высокой точностью поражать намеченные цели. При этом в ряде ситуаций они способны показывать преимущества перед другими видами вооружения и эффективнее выполнять поставленные задачи.
Оптимальные средства
На вооружении российских ВКС состоят разнообразные авиационные средства поражения. Какие из них будут использованы в конкретном ударе, определяется с учетом особенностей цели, обстановки в воздухе и на земле и ряда других факторов. В итоге в дело идет оптимальный боеприпас, позволяющий получить максимальную эффективность атаки. То же касается и вооруженных сил в целом.
Благодаря мерам недавнего прошлого, теперь оптимальным средством для массированных атак стали высокоточные авиационные бомбы. Ряд объективных факторов способствует их эффективному применению и успешному поражению намеченных целей. При этом противник, уже понесший большие потери, теперь лишается возможности противостоять даже такой угрозе.