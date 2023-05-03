Председатель Госдумы: Будем требовать применения оружия, способного уничтожить киевский режим

Нападение на Кремль, с целью ударить по российскому президенту, является и нападением на Россию в целом. Об этом написал в Telegram-канале председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин, комментируя предотвращенную ВС РФ и спецслужбами попытку атаки Кремля украинскими беспилотными летательными аппаратами.
Как отметил Володин, президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение подобных акций, оказался в одном ряду с международными террористами. По сути, Украина превратилась в террористическую организацию, как «Аль-Каида» (запрещена в РФ как террористическая организация) или ИГИЛ (запрещена в РФ как террористическая организация).
Методы действий киевского режима Володин назвал преступными. В их числе председатель Госдумы назвал ядерный шантаж, покушения и убийства политиков и общественных деятелей, диверсии против объектов гражданской инфраструктуры, а теперь и покушение на главу российского государства.
Киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира
- подчеркнул Володин.
Он также отметил, что западным политикам стоит осознать, что они стали спонсорами и соучастниками преступной деятельности. По мнению председателя Госдумы, никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может в принципе.
Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский режим
- резюмировал Володин.
Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что сегодня украинские беспилотные летательные аппараты предприняли попытку атаки на Кремль. Оба беспилотника были уничтожены силами военных и спецслужб. Затем пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в момент атаки главы государства в Кремле не было. Он также пообещал ответ на подобные действия киевского режима.