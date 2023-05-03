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Председатель Госдумы: Будем требовать применения оружия, способного уничтожить киевский режим

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Председатель Госдумы: Будем требовать применения оружия, способного уничтожить киевский режим

Нападение на Кремль, с целью ударить по российскому президенту, является и нападением на Россию в целом. Об этом написал в Telegram-канале председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин, комментируя предотвращенную ВС РФ и спецслужбами попытку атаки Кремля украинскими беспилотными летательными аппаратами.


Как отметил Володин, президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение подобных акций, оказался в одном ряду с международными террористами. По сути, Украина превратилась в террористическую организацию, как «Аль-Каида» (запрещена в РФ как террористическая организация) или ИГИЛ (запрещена в РФ как террористическая организация).

Методы действий киевского режима Володин назвал преступными. В их числе председатель Госдумы назвал ядерный шантаж, покушения и убийства политиков и общественных деятелей, диверсии против объектов гражданской инфраструктуры, а теперь и покушение на главу российского государства.

Киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира

- подчеркнул Володин.

Он также отметил, что западным политикам стоит осознать, что они стали спонсорами и соучастниками преступной деятельности. По мнению председателя Госдумы, никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может в принципе.

Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский режим

- резюмировал Володин.

Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что сегодня украинские беспилотные летательные аппараты предприняли попытку атаки на Кремль. Оба беспилотника были уничтожены силами военных и спецслужб. Затем пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в момент атаки главы государства в Кремле не было. Он также пообещал ответ на подобные действия киевского режима.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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146 комментариев
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  1. cornet2
    cornet2 Сегодня, 17:21
    +19
    Все требуют и заявляют-где решительный ответ террористам?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:22
      +21
      Цитата: cornet2
      Все требуют и заявляют-где решительный ответ террористам?

      Это и есть решительный ответ, нерешительный остался в штанах. Сейчас отмывают.
    2. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 17:23
      +12
      Все требуют и заявляют-где решительный ответ террористам?

      А это как в СССР - "Свободу Анджеле Дэвис!"
      1. Essex62
        Essex62 Сегодня, 18:42
        0
        В СССР подобного не могло произойти в принципе,с 1942 года. А с требованием Анжелу освободить с нами больше половины планеты выступала.
        И интересно ,у кого они требовать собрались?
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 18:55
          0
          Цитата: Essex62
          В СССР подобного не могло произойти в принципе,с 1942 года.

          Сухая речка, не? Прилетели, отбомбились....
          Напомните мне- что в ответ наши сделали? Видимо ух прям в клочья разнесли что нибудь американское?
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:27
      +24
      Цитата: cornet2
      Все требуют и заявляют-где решительный ответ террористам?

      Если сегодня по Банковой ночью не прилетят "Кинжалы" и "Калибры", то можно смело заявлять - "говорильня".
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:31
        +30
        Цитата: carpenter
        Если сегодня по Банковой ночью не прилетят "Кинжалы" и "Калибры"

        Можно просто выразить серьезную озабоченность. Зачем жестить

        1. Сангвиний
          Сангвиний Сегодня, 17:54
          +8

          Для многих в Москве сейчас все примерно вот так.
          Они узнали, что оказывается война идет уже год с лишним. wassat
        2. Сергей3
          Сергей3 Сегодня, 17:58
          +2
          Можно просто выразить серьезную озабоченность. Зачем жестить

          К вашему сведению, все типы оружия, включая максимально приближенные к оружию массового поражения, уже неоднократно применялись и оказались совершенно неэффективны. Ваше то какое предложение? Остаётся только оружие массового поражения. Вот вы лично готовы нажать кнопку, после чего одномоментно умрут миллионы человек и будет на десятилетия отравлена окружающая среда? Языком чесать не мешки ворочать!
      2. exalibor
        exalibor Сегодня, 17:34
        +17
        Зачем же ночью? Надо дождаться когда у них будет заседание рады... а тогда долбануть... а то они чувствуют себя в полной безопасности... а мы только линии рисуем красными карандашами...
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 17:48
          +2
          Цитата: exalibor
          Надо дождаться когда у них будет заседание рады... а тогда долбануть...

          да на черта рада нужна?!!!
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 17:58
            0
            Чтобы поняли, что можно, а что нельзя
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 18:12
              +4
              для этого нужно другое бомбить не переставая, мы с ними воюем они применяют против нас ЛЮБОЕ конвенциональное оружие, мы должны не орать как потерпевший, а заставить работать соответствующие структуры
              в Великую Отечественную за такое не в звании бы понизили, а лоб зеленкой намазали, да не одному
              1. Klaus8691
                Klaus8691 Сегодня, 18:24
                +4
                Да нет сейчас равных И. В. Сталину и Л. П. Берия... Измельчали правители. Красные линии рисуют и по ступенькам ползают. Не их же дети и родственники воюют и погибают...
                1. Юродивый Фома
                  Юродивый Фома Сегодня, 18:50
                  0
                  Я бы на вашем месте насильника и интригана Берию так не хвалил
            2. Sadam2
              Sadam2 Сегодня, 18:18
              +5
              если и в этот раз проглотят то Вову можно умножать на ноль со всей его кодлой
              1. lis-ik
                lis-ik Сегодня, 18:46
                +2
                Цитата: Sadam2
                если и в этот раз проглотят то Вову можно умножать на ноль со всей его кодлой

                Так давно уже умножили,когда конституцию под обнуление подводили.
            3. zloybond
              zloybond Сегодня, 18:53
              +1
              Нападение на Кремль, с целью ударить по российскому президенту, является и нападением на Россию в целом.
              -
              Уважаемый спикер-говорун забыл, что границы России находятся не у стен Кремля и нападение на Россию давно уже произошло - это он проснулся потому, что рядом бахнуло.
              Ну и конечно же удар по Кремлю это не красные линии - это насмешка над красными линиями.
      3. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 17:34
        +12
        А что толку сегодня Банковую утюжить, там тоже не дураки. Вон Госдума на весь мир голосит и глухой услышит к чему дело идёт. Такие дела надо по тихому делать а тут как нарочно партнёров предупреждают во всю глотку.
      4. kventinasd
        kventinasd Сегодня, 17:37
        +11
        Цитата: carpenter
        Если сегодня по Банковой ночью не прилетят "Кинжалы" и "Калибры", то можно смело заявлять - "говорильня".

        Не прилетит, потому что Зеля решил подзадержаться в Финляндии и будет видимо оттуда ждать реакции из Кремля.
      5. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 17:39
        +8
        Цитата: carpenter
        Если сегодня по Банковой ночью не прилетят "Кинжалы" и "Калибры", то можно смело заявлять - "говорильня".

        Сегодня как раз никого и не застанешь на Банковой. Если целью удара будет уничтожение кого то из хунты, а не просто разрушение здания и погребённые под завалами охранники с уборщицами, то надо подождать.
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 17:41
          +8
          не "банковскую" а хотя бы все сосредоточения укров,разнести, прямо у границы...польской,прям страшно и вхлам.
      6. evgenii67
        evgenii67 Сегодня, 18:16
        +2
        Цитата: carpenter
        Цитата: cornet2
        Все требуют и заявляют-где решительный ответ террористам?

        Если сегодня по Банковой ночью не прилетят "Кинжалы" и "Калибры", то можно смело заявлять - "говорильня".

        Да, да. Бить по банковой, когда там никого нет, а Зеля в Финляндии laughing и вишенкой на торте наверное будет отмена зерновой сделки, когда рынки Европы насытились.
    4. сайгон
      сайгон Сегодня, 17:34
      +6
      Ну и что вы предлагаете сделать решительного ? Что конкретно ?
      Или просто крик души ? Налет на кремль есть акт скажем террористический и перманентное оправдания каким ни есть действиям нашим , а что действия будут сомневаться не стоит .
      Так что стоит обождать малость .
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 17:46
        +11
        Цитата: сайгон
        Ну и что вы предлагаете сделать решительного ? Что конкретно ?


        Я бы предложил, признать нынешним украинский режим террористическим и начать ликвидировать террористов (от президента Украины и далее по цепочке), сколько можно с ними возиться ??? Параллельно с этим, объявить что никакие больше переговоры России - Украины при нынешнем режиме не планируются, все заключенные сделки/договоренности (гласные/не гласные) в одностороннем порядке расторгнуть.

        Ну и начать воевать по настоящему, с заменой проф. непригодного Шойгу, и далее (всех причастных к нынешним "успехам") на профессионалов своего дела... + решить проблему с боеприпасами для ЧВК/добровольцев/армии и выстроить нормальную систему управления, где будут слышать тех кто внизу и реально оценивать обстановку на поле боя и т.д. тут можно список пожелании продолжать и продолжать...
        1. Юродивый Фома
          Юродивый Фома Сегодня, 18:59
          0
          [quote]Я бы предложил, признать нынешним украинский режим террористическим и начать ликвидировать террористов (от президента Украины и далее по цепочке), сколько можно с ними возиться ???[/quote]
          Никогда они на это не пойдут. Боятся что может быть ответка и сами по шкуре могут получить.
          [Ну и начать воевать по настоящему, с заменой проф. непригодного Шойгу, и далее (всех причастных к нынешним "успехам") на профессионалов своего дела... + решить проблему с боеприпасами для ЧВК/добровольцев/армии и выстроить нормальную систему управления, где будут слышать тех кто внизу и реально оценивать обстановку на поле боя и т.д. тут можно список пожелании продолжать и продолжать...][/quote]
          На кого? Институт военного образования и офицерской чести давно уничтожен. Старцев что ли древних с пенсии выводить? Тем более нужна полная лояльность, да и перед братками не приятно будет если их убрать, это ведь не по понятиям.
      2. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 17:48
        -9
        Я предлагаю уничтожить Украину ядерным оружием. Давно предлагаю. Здесь кто-то не знает хоохлов? Они будут наглеть и наглеть пока не получат полновесный удар. Украина будет получать от запада беспилотники всё большей дальности, в следствии чего их атаки дойдут до Урала а возможно еще дальше.
    5. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 17:37
      +10
      тоже задаюсь этим вопросом ! безнаказанность порождает вседозволенность ! если ответа не будет будет беда ! дальше будет тогда тока хуже ! это лично мое мнение !
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 17:43
        +10
        Цитата: opuonmed
        тоже задаюсь этим вопросом ! безнаказанность порождает вседозволенность ! если ответа не будет будет беда ! дальше будет тогда тока хуже ! это лично мое мнение !

        сначала ордер на арест выдали,теперь-прямое покушение...жевать будем ?
        1. Дон Аналитик
          Дон Аналитик Сегодня, 17:50
          +5
          Подождём пока в спальню залетит... А глава в это время был в другом месте...Новая красная линия.
          А я бы изловил пародиста и судил...а шавок ярусом ниже в расход.
          1. Дон Аналитик
            Дон Аналитик Сегодня, 17:53
            0
            Шавок в расход сейчас - подоляк, резников и т.д.
    6. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 18:20
      +3
      Красные линии были, мы еще не начинали- было, ступеньки тоже присутствовали. Что дальше?! Какие еще варианты?!
    7. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 18:28
      +2
      Мне лично думается, что решительные ответы начнутся, если только на рублевку прилетит, а так будут только озабоченность...
  2. Чеширский
    Чеширский Сегодня, 17:22
    +48
    А по Донецку обстрелы это не нападение на Россию? Странная логика у Володина.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:28
      +8
      Все что надо знать о этом заявлении председателя -как вы можете требовать что то,от кого зависите?Хвост пытается вилять собакой?
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 17:23
    +15
    И так, ждём реакцию руководства нашего. Многие здесь писали ,что пока по Кремлю не прилетит не проснуться.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 17:40
      +9
      Так пока и не прилетело. Беспилотники успешно сбиты - значит не считается. Делаем грозные заявления и расходимся.
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 18:10
        +4
        Цитата: Pharmacist
        Беспилотники успешно сбиты - значит не считается.

        Успешно сбиты - это когда обломки разлетелись за МКАДом... а когда обломками заваливает территорию Кремля - это не есть "успешно сбиты".
  4. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 17:25
    +37
    По Володину граница России проходит по периметру стен Кремля? Не Курским-Белгородским-Крымским и новым территориям, а именно по Кремлю? А нападение на граждан России начинает считаться от момента покушения на Верховного?
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 17:44
      +6
      Ну почему сразу на Верховного? Можно и на Думу с депутатами, на Абрамовича, на Медведева и др. А "маленький человек", кому он сдался, хоть в какой стране, хоть при какой власти.
    2. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 18:04
      +5
      Походу детки на окраинах не в счёт, мужественно сами себя спасут и хорошо. Это там не нападение, это другое. А тут вишли элита в опасности... Хотя думаю стерпят тут опять. Как потерпели же решение у-головки-но суда СШП? Думаю весь мир оценит очередную решительную озабоченность МИДа и будут ещё сильнее воспринимать всерьез.
      А так - видимо кино тут фсе, расходимся. Больше ничо не будет.
  5. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 17:25
    +9
    ТребУй не требУй....Ну, понятно в общем. Стрелков понравился (какой бы не был):
    Атаки беспилотников на Кремль - рекомендуемые комментарии для пропагандистов "благонамеренных патриотов":

    - украинские боевики пытаются сорвать переговоры по продлению "зерновой сделки". Не на тех напали!;
    - это варварство - бомбить объекты культуры! Но мы - не такие!
    - наш президент работает в бункере! Ха-ха-ха! А тупые ......... Кремль полетели бомбить! Ха-ха-ха!
    - Грозное Русское Молчание - наш ответ на любые провокации!
    - оба беспилотника сбиты - не о чем беспокоиться! А дым был от Царь-Пушки, из которой их сбивали. ПВО Кремля - в надежных руках!
    - возможно, это сделали даже не украинские националисты - а их тайные пособники - "турбопатриоты"!
    - Погодите, гады! Наши "Искандеры" весело хохочут, а Лавров уже расчехляет свою Самую Глубокую Озабоченность!
    - Господь терпел - и нам велел! (Гундяев);
    - выдержали бомбежки в 41-м - выдержим и в 2023-м!
    - Подумаешь! Не атомная-же бомба!
    - Эту старую рухлядь, оставшуюся от веков дикого до-цифрового общества - давно пора снести! Бомбите, пока у вас беспилотники не кончатся! - Нам не жалко! request
    1. Ратибор_А
      Ратибор_А Сегодня, 17:36
      -8
      А чем вам русская фамилия Гундяев не нравится? А....? Черножопенко?
      1. Sumotori_380
        Sumotori_380 Сегодня, 18:46
        0
        А это вы Стрелкова спросите - его ж цитируют
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:26
    +6
    Украина превратилась в террористическую организацию

    А чё - до того были какие-то сомнения?? belay Прям как новорожденный гоблин.. fool
  7. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:26
    0
    Ну, тут уже надо реагировать, в случае молчания репутационные потери становятся ощутимыми.
    1. exalibor
      exalibor Сегодня, 17:36
      +8
      Ну да ты прав... интересно как бы отреагировали штаты если бы что то подобное прилетело в Белый дом?...
      1. Дон Аналитик
        Дон Аналитик Сегодня, 17:58
        +1
        Мы цивилизованные, у нас всё юридически и по закону. Чтобы элиты запада не заподозрили что мы дикие, что мы варвары.
        1. Дон Аналитик
          Дон Аналитик Сегодня, 17:59
          +3
          Жду что Медведев Д.А. скажет - хорошо получается.
      2. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 18:49
        0
        Цитата: exalibor
        Ну да ты прав... интересно как бы отреагировали штаты если бы что то подобное прилетело в Белый дом?...

        Они не плохо отреагировали когда прилетело по всемирному торговому центру.
  8. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 17:27
    +3
    Киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира

    Безопасности России - да, но Европы и мира - это навряд ли , потому что данная акция было сто процентов согласованна с той же Европой и США, а еще ЕЩЕ самое главное - то , что это Кремль - это административное здание где находятся различные федеральные органы исполнения, и то, есть он (Кремль, и прочие гос. здания) являются как ни странно военным целями, подлежащим уничтожению. Это был бесплитоник 1 или 2, а что будет если Томагавки полетят, или еще что - нибудь похуже
  9. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:27
    +9
    Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский режим

    Мила-ай! Вы только начинаете требовать? А где ж вы все раньше были?
    1. Препона
      Препона Сегодня, 17:48
      +2
      Судя по всему, увлечённо рисовали красные линии и т.п.
  10. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 17:27
    +11
    стесняюсь спросить....а это точно "красная линия" и или голубая wassat если собрать все линии-то радуга выйдет bully
    1. cmax
      cmax Сегодня, 17:47
      +2
      Цитата: Владислав_2
      стесняюсь спросить....а это точно "красная линия" и или голубая wassat если собрать все линии-то радуга выйдет bully

      Видите, с линиями как бы не срослось, поэтому некоторые считают пора вызывать на помощь богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича. Только на них надежда, видим взрывается на куполе здания в Кремле беспилотник, а по умному оказывается он нейтрализован.
    2. Дон Аналитик
      Дон Аналитик Сегодня, 18:03
      0
      Что-то смех горький какой то получается.
      А у нас вообще план по нацистской верхушке есть какой то? Внятный?
      Или после войны будем руки друг другу жать?
    3. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 18:50
      0
      Цитата: Владислав_2
      стесняюсь спросить....а это точно "красная линия" и или голубая wassat если собрать все линии-то радуга выйдет bully

      Не выйдет. Вместе с обнулением в новой редакции конституции и против радуги есть.
  11. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:29
    +7
    Дмитрий Песков сообщил, что в момент атаки главы государства в Кремле не было.

    Раз не было, значит не считается ? Продолжаем утираться и жевать ?
    Или всё-таки будет наконец, снявши белые перчатки и розовые очки, ответ по взрослому ?
  12. Pablo Blade
    Pablo Blade Сегодня, 17:29
    -1

    Ждём чего то подобного.
    Дмитрий Анатольевич ничего не сказал ещё
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:43
      +6
      "Выпускайте Берлагу!"(с)...Интересно будет послушать громы и молнии..
  13. ALEXX.
    ALEXX. Сегодня, 17:29
    +6
    У нас есть красные линии, которые боится враг.
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 17:33
      +1
      Только спрятаны они от всех неприлично глубоко.
  14. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:30
    +3
    где ответ ???????? безнаказанность порождает вседозволенность !!!!!!!! где выступление Путина для граждан РФ и тп и тд или кремлю пофиг что их а главное лидера страны ядерной державы убить хотели ??????????
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:33
      +5
      Цитата: opuonmed
      где ответ ???????? безнаказанность порождает вседозволенность !!!!!!!! где выступление Путина для граждан РФ и тп и тд или кремлю пофиг что их а главное лидера страны ядерной державы убить хотели ??????????

      Глава страны в противоядерном бункере сидит. А тут крошечный заряд взрывчатки, чисто щёлкнуть по носу, всем любителям кричать что всё идёт по плану, победа скоро будет и тд. Демонстрируют что армия РФ даже Кремель не может от ударов защитить.
      1. Мунгут
        Мунгут Сегодня, 17:43
        +6
        Ну, это уже пендаль, под задницу. Помница были выступления о том, что Москва закрыта со всех сторон. Или как и 78 % нового вооружения. Всё блеф.
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 18:15
          +1
          Цитата: Мунгут
          Ну, это уже пендаль, под задницу. Помница были выступления о том, что Москва закрыта со всех сторон. Или как и 78 % нового вооружения. Всё блеф.

          Скорее всего эти беспилотники откуда то с территории Москвы или Подмосковья взлетали, (изнутри зоны ПВО города). В Москве и представителей пятой колонны и сочувствующих свидомым хватает и всяких "беженцев" полно, которым Путин поперек горла стоит.
          1. NotPetya
            NotPetya Сегодня, 18:46
            0
            Скорее всего эти беспилотники откуда то с территории Москвы или Подмосковья взлетали, (изнутри зоны ПВО города).

            Т.е. это типа оправдание? Вот если бы отошли подальше, да цели были покрупнее, да если бы предупредили заранее и точку запуска на карте показали.... Вот тогда бы сбили раньше....
  15. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:31
    +8
    Да..
    Долго будем расплачиваться за выборы в Госдуму и Президента...
    Они не соответствуют своим должностям ..
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:31
    -2
    Таким оружием может быть только NWH. Надеюсь мои оппоненты из ЦИПСО согласятся с этим.
  17. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:31
    -4
    Может наконец до тактического яо допрут ждуны...
  18. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 17:32
    +9
    Раскукарекались клоуны.
    Да кто ж вам позволит хоть волосок уронить с головы дорогих нацистских партнёров Украины.
    Терпите, молчите - следующий удар будет по Госдуме.
  19. anjey
    anjey Сегодня, 17:32
    +1
    Давно пора выследить и точечно уничтожить преступников киевского нацистского режима,создать прециндент-предупреждение для американских хозяев Краины,почему мы в крайнем случае не можем уничтожить Авангардом тот же Белый Дом???Янки любят силу laughingПросто обязаны после этого закопать Зелю и его преспешников....
    1. Sumotori_380
      Sumotori_380 Сегодня, 18:50
      0
      Для начала стоит научиться слово "прецедент" писать без ошибок. А потом уже можно и в политическую аналитику...
  20. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 17:32
    +2
    Ответ будет жёсткий - пригласят всех детей Украины на ёлку...
  21. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 17:35
    -13
    Вот прочел я комменты в данной ветке... Читал и улыбался. МилАаии, а вы откуда узнали о попытке атаки на Кремль?! Вам кто таким требовательным и бескомпромиссным об этом рассказал? Пресслужба Кремля?! Да вы что?! А зачем рассказали то?! Чтобы вы здесь такие вояки развояки все хором покривлялись?! Ну ципсоте то это понятно-работа у них такая. И все? Больше никого здесь здравомыслящего нет?))) Ну,ну... Ждите.
  22. spektr9
    spektr9 Сегодня, 17:36
    +3
    Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский режим

    А у кого требовать то будут, это больше всего в данной статье интересно
  23. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 17:37
    -5
    Так повторю вопрос-зачем пресслужба Путина об этом рассаазала?
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 17:57
      +1
      Теряюсь в догадках. Не томите: Вам-то пресс-служба Путина точно сказала, зачем она рассказала? wink
      Но это мелочи. Меня другой вопрос интересует: а почему ночью-то? Неужели нынешнее руководство с Ленина пример берёт и по ночам работает? request
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 18:28
        0
        Цитата: БМП-2
        Меня другой вопрос интересует: а почему ночью-то?

        Чисто в пропагандистских целях. В ночном небе картинка взрыва над Кремлем намного эффектнее выглядит. Вокруг ведь явно несколько наблюдателей в режиме ожидания с камерами находились.
      2. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Сегодня, 18:49
        0
        Повторю. Пресслужба Путина рассказала об этом публично. От нее вы и получили информацию. Для чего? И кто вас научил отвечать вопросом на вопрос? По-русски это выглядит не вежливо мягко говоря. У вас это ментальное?
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 18:53
      0
      Цитата: Игорь_Божко
      Так повторю вопрос-зачем пресслужба Путина об этом рассаазала?

      В наш век трудно скрыть любую информацию, и так почти сутки ждали.
  24. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:37
    -4
    Оппоненты из ЦИПСО не согласны, страшно им, жить то хочется, но поздно недолго им осталось, а минусы здесь не помогут.
  25. К-50
    К-50 Сегодня, 17:38
    +2
    западным политикам стоит осознать, что они стали спонсорами и соучастниками преступной деятельности.

    Кому дозволено, те давно уже знают.
    Просто действуют по принципу - "назло маме отморожу уши, но шапку не одену".
    Они, западные политики, за любой кипеж, лишь бы против России. То что сами же пострадают, как и их население определено как "сопутствующие допустимые потери".
  26. Shelest2000
    Shelest2000 Сегодня, 17:39
    +5
    президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение подобных акций, оказался в одном ряду с международными террористами. По сути, Украина превратилась в террористическую организацию, как «Аль-Каида»

    Да не может быть! Не прошло и ста лет!
    зы.Напомнило детский анекдот про Зоркого Сокола,на третьи сутки видевшего,что одной из стен их тюрьмы нет.
  27. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 17:39
    -10
    Смешно. Никаких реальных подтверждений нет, скорее, видится пиар на публику, мол, Путин тоже на войне и в опасности. Интересно, кто мог надоумить на такую примитивную пиар-акцию, но с т.зр. ведения инфовойны демонстрируется прямо противоположное, из области "Как Матиас Руст в конце 80-х на Красную площадь приземлился, преодолев все ПВО страны". Пиарщики у режима на редкость убогие, если действительно советовали такую акцию. Впрочем, у непритязательных и поверхностно думающих естественно отклик будет, ибо на них и рассчитано...
    1. Ратибор_А
      Ратибор_А Сегодня, 17:44
      0
      Что ципсошники подгорать начало... "Это они сами себя обстреляли". Ну вы и убогие... Боитесь, что Россия во всю силу начнёт воевать с применением всех видов оружия.
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 17:48
        -1
        Ах да, забыл добавить: P.S. Реакция осоловелых "ура-патриотов" будет предсказуемой сообразно отсутствию у них критического мышления...
    2. Игорь_Божко
      Игорь_Божко Сегодня, 17:48
      -3
      Цитата: NKXXI
      Смешно. Никаких реальных подтверждений нет, скорее, видится пиар на публику, мол, Путин тоже на войне и в опасности. Интересно, кто мог надоумить на такую примитивную пиар-акцию, но с т.зр. ведения инфовойны демонстрируется прямо противоположное, из области "Как Матиас Руст в конце 80-х на Красную площадь приземлился, преодолев все ПВО страны". Пиарщики у режима на редкость убогие, если действительно советовали такую акцию. Впрочем, у непритязательных и поверхностно думающих естественно отклик будет, ибо на них и рассчитано...

      Что то я смотрю вот ты испугался по настоящему!!!))) И правильно! И молодец! Ну какие то ведь естественные эмоции у тебя быть должны?)))
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 17:50
        -4
        О, и поклонник лженаучных дисциплин тут как тут...
        1. Игорь_Божко
          Игорь_Божко Сегодня, 18:45
          -1
          А лженаучные дисциплины это какие?! Изучающие ДНК?!))) Ну так результаты ДНКГЕНЕОЛОГИИ опубликованы во всем мире и нигде не ставятся под сомнение. У вас на украине книги еще не жгут?
  28. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 17:41
    +9
    Закройте свои рты шники говорливые и начинайте работать на Родину, а не на себя. Вы зажрались и продались золотому тельцу. Делайте хоть что-то на благо людей.
  29. Умник
    Умник Сегодня, 17:41
    +4
    Володин будет требовать у медведева!))))
  30. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 17:43
    +5
    Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что сегодня украинские беспилотные летательные аппараты предприняли попытку атаки на Кремль. Оба беспилотника были уничтожены силами военных и спецслужб. Затем пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в момент атаки главы государства в Кремле не было. Он также пообещал ответ на подобные действия киевского режима.

    Я вот даже не представляю подобную реакцию Белого Дома, если бы к примеру Мексика решила подобное вытворить не то что с Белым Домом или Пентагоном, а с любым приграничным с Мексикой штатом США.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 17:56
      +4
      Я вот даже не представляю подобную реакцию Белого Дома, если бы к примеру Мексика решила подобное вытворить не то что с Белым Домом или Пентагоном, а с любым приграничным с Мексикой штатом США.

      Так у Белого дома в Мексике нет кума, "партнеров" и деньги они там не держат и деток не учат...
    2. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 17:57
      +5
      помните в 2001 году в нью йорке, бац афганистан!
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 18:32
        +1
        Цитата: LeutnantTom
        помните в 2001 году в нью йорке, бац афганистан!

        Ну, этот "бац" они сами устроили.
        1. инженер74
          инженер74 Сегодня, 18:50
          0
          Цитата: Piramidon
          Цитата: LeutnantTom
          помните в 2001 году в нью йорке, бац афганистан!

          Ну, этот "бац" они сами устроили.

          "Цель оправдывает средства!"© Не только, лишь, в штатах wink
    3. Адрей
      Адрей Сегодня, 18:30
      +1
      Цитата: kventinasd
      Затем пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в момент атаки главы государства в Кремле не было.

      По данным властей, в ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль. Песков уточнил, что Путина там не было, а сегодня он работает в своей резиденции в «Ново-Огарево»
      Подробнее на РБК:
      https://www.rbc.ru/politics/03/05/2023/64524bdc9a7947238acdf3a8

      Коректировщик? winked laughing
  31. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:44
    +6
    Разве зеленский обещал кому-нибудь не убивать Путина? Я такого вроде не слышал. А вот что Гарант обещал еврейским родственникам зе его не трогать, то что-то было.
  32. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:47
    +6
    утомили!!!!
    так и хочется ответить, что у жены требовать будешь
    воевать начните, а для начала хоть кто-то из руководства силовиков пусть ответит за бездарное управление вверенным участком
  33. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Сегодня, 17:47
    0
    Да никаких ударов по Зеле не будет. Мы связаны не гласным договором с Китаем и Турками. Если мы начнем войну по настоящему наши "друзья" быстро переобуться и введут санкции. Ну это мое субъективное мнение
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 17:52
      0
      может быть, но что делать? В армии говорят, что нападение — лучшая форма защиты. Но иногда лучше сохранять хладнокровие. какой правильный.
  34. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 17:47
    +10
    Как будто Брянск, Белгород, Курск, Саратов, Рязань, Тула... - это не Россия! Как только действия "задевают" великих (их здоровье или бизнес), сразу можно ждать ответки))) Посмотрим...
  35. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 17:47
    +3
    Не говори, делай! От разговоров лучше не станет! Или вы все еще ждете урановых боеприпасов и что все будет заражено десятилетиями?

    Ага, теперь вы тоже знаете, почему диктатор Зеленский находится в Финляндии, хотя это и не входило в планы финнов. Он хочет посмотреть либо на наступление, либо на возмездие Кремля со стороны.
    Может быть, Верховный Главнокомандующий должен теперь понять, что пора воевать, а не играть в братские народы...?!
  36. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:47
    +7
    По забору палкой постучали, собака проснулась. Девятый год людей убивают! Раньше молчал - не на Россию нападали?
  37. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:48
    +2
    Цитата: Игорь_Божко
    Вот прочел я комменты в данной ветке... Читал и улыбался. МилАаии, а вы откуда узнали о попытке атаки на Кремль?! Вам кто таким требовательным и бескомпромиссным об этом рассказал? Пресслужба Кремля?! Да вы что?! А зачем рассказали то?! Чтобы вы здесь такие вояки развояки все хором покривлялись?! Ну ципсоте то это понятно-работа у них такая. И все? Больше никого здесь здравомыслящего нет?))) Ну,ну... Ждите.

    Что бесценнен только Путин и Кремль(и его команда) ,все остальные и остальное вторично.
  38. Million
    Million Сегодня, 17:50
    0
    Нужели ТЯО хотят применить?Или просто говорят,потому что надо что то говорить?
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 18:53
      0
      Если ТЯО на поле боя, то ничего хорошего от этого не будет - тупо целей таких нет.... Если не ТЯО и по городам - то даже думать на эту тему не хочется...
      ИМХО hi
  39. Комментарий был удален.
  40. Piligrim85
    Piligrim85 Сегодня, 17:51
    +3
    Если в очередной раз не будет адекватного ответа, то молчание в таком случае более уместно.
  41. Lako
    Lako Сегодня, 17:52
    +2
    Не пойму, в этом Кремле живут мазохисты или редкие пофигисты. Сколько можно сопли жевать и рисовать какие то линии. Киев должен гореть каждый день.
  42. Комментарий был удален.
  43. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 17:53
    +7
    Ути-пути, удар по Кремлю значит нападение на Россию... А по Белгороду, Донецку, Курску, Крыму и т. д. - не по России удары?! То есть Россия это только элитные чиновники и президент? Остальное что? Требуха?!
  44. Сергей_К
    Сергей_К Сегодня, 17:57
    +1
    Все требуют...А толку? Когда начнем работать???
  45. wladomir
    wladomir Сегодня, 17:57
    +2
    Кто бы сомневался, что рано или поздно окраина начнет откровенные бомбежки России. Вот пока прилетел шуточный привет, но не за горами время, когда окраина получит дальнобойные ракеты и нашему верховному придется прятаться в пещерах Урала. Идет война на уничтожение России как государства и поэтому Россия должна вести себя соответственно обстоятельствам. Но вместо того, чтобы сплотить страну и направить все ее ресурсы на победу наши средства массовой дебелизации без конца крутят по всем каналам Киркорова, обсуждают каждый чих Пугачевой, с утра до вечера показывают пожары и снегопады с дождями. МЮллеры, Грефы и прочая и прочая соответствующая пятая колонна делает все, что вредит государству, бесполезная Государственная Дура способна только получать огромные зарплаты и другие привилегии, не отдавая ничего полезного взамен. Просвета пока не просматривается даже через увеличительное стекло.
  46. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 18:00
    +1
    Будет ли достойный ответ, и не просто по трансформаторам, а что-то типа ударов по центру принятия решений. Если не сделать это, значит не будут бояться совсем и это повлечёт за собой много проблем.
  47. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 18:02
    +3
    Ну.. будем требовать. Привычка жевать сопли в Кремле стойкая и многолетняя, сразу не отменишь, если только всей думой на Красную Площадь выйти.
  48. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 18:05
    +1
    Народ требует мести, а они сидят и бубнят, бубнят и бубнят. Каждый день взрывы, вот дождались до Кремля добрались, а они всё бубнят. Что за позорники, ну почему военные начальники такие позорники, где уже нормальный решительный ответ? Почему Путин сидит и молчит, делает вид как будто ничего не происходит, ну что за шляпа?

    - Киев оставили - Всё в порядке, молчание, всё по плану
    - С Харькова перегруппировались, отлично, молчим
    - Херсон оставили, территорию России, помолчим, даже нет слов о возвращении
    - Террористические акты там и тут, опять молчание.
    - Атака на Кремль, опять молчит, не пострадал же, чего орать то.

    Ну раз ты такую отсталую армию сделал, что не может ничего, ну скажи, наставления дай, воодушеви народ, нет, молчит и всё.
  49. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:07
    +3
    Я так понимаю, что язвительный вопрос (который мы задаём уже второй год после каждого очередного наглого нападения чубак на нашу инфраструктуру) "ну что, будем ждать, пока по Кремлю ударят?" - больше неактуален?
  50. PVV66
    PVV66 Сегодня, 18:07
    +3
    Болтуны кремлевские. Ни кто в мире уже не боится наших "красных линий" , нас в серьез уже не воспринимают, потому что много болтаем и не делаем что обещаем.