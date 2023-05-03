Лидер Австрийской партии свободы потребовал немедленно отменить санкции против России

Невиданная прежде инфляция в Австрии стала следствием политики руководства страны, введшего санкции против России. Об этом заявил руководитель Австрийской партии свободы Герберт Кикль.Только в апреле 2023 года цены в Австрии среднем выросли на 9,8%, что на 0,8% выше по сравнению с мартом. Кикль считает, что для остановки инфляции следует снизить налоги на продукты питания, энергетические и топливные ресурсы, а также немедленно отменить санкции против России. Среди других мер политик назвал сдерживание роста цен на аренду жилой недвижимости и ограничение цен на основные продукты из продовольственной корзины.По утверждению политика, цены в Австрии растут стремительными темпами, быстрее, чем в других странах Европы. Значительная часть австрийцев вынуждена пересматривать свои расходы. Тем самым, они отказываются от привычного уровня повседневной жизни.Кикль считает, что санкции против России никоим образом не препятствуют проведению специальной военной операции. Но страдают от санкций жители европейских государств, в том числе и австрийцы. Они вынуждены платить за санкционную политику европейских правительств из собственного кармана.Впрочем, вряд ли руководство Австрии, как и других европейских государств, любящих рассуждать о демократии, прислушается к мнению оппозиционных партий, да и населения страны в целом.Сейчас европейские государства консолидировались для выполнения задач, определяемых не в Брюсселе, а в Вашингтоне, и практически беспрекословно выполняют все, что требует от них администрация США. Ради стремления угодить Вашингтону европейские элиты забыли даже о экономических интересах собственных государств и о положении своих народов.