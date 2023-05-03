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Лидер Австрийской партии свободы потребовал немедленно отменить санкции против России

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Лидер Австрийской партии свободы потребовал немедленно отменить санкции против России

Невиданная прежде инфляция в Австрии стала следствием политики руководства страны, введшего санкции против России. Об этом заявил руководитель Австрийской партии свободы Герберт Кикль.


Только в апреле 2023 года цены в Австрии среднем выросли на 9,8%, что на 0,8% выше по сравнению с мартом. Кикль считает, что для остановки инфляции следует снизить налоги на продукты питания, энергетические и топливные ресурсы, а также немедленно отменить санкции против России. Среди других мер политик назвал сдерживание роста цен на аренду жилой недвижимости и ограничение цен на основные продукты из продовольственной корзины.

По утверждению политика, цены в Австрии растут стремительными темпами, быстрее, чем в других странах Европы. Значительная часть австрийцев вынуждена пересматривать свои расходы. Тем самым, они отказываются от привычного уровня повседневной жизни.

Кикль считает, что санкции против России никоим образом не препятствуют проведению специальной военной операции. Но страдают от санкций жители европейских государств, в том числе и австрийцы. Они вынуждены платить за санкционную политику европейских правительств из собственного кармана.

Впрочем, вряд ли руководство Австрии, как и других европейских государств, любящих рассуждать о демократии, прислушается к мнению оппозиционных партий, да и населения страны в целом.

Сейчас европейские государства консолидировались для выполнения задач, определяемых не в Брюсселе, а в Вашингтоне, и практически беспрекословно выполняют все, что требует от них администрация США. Ради стремления угодить Вашингтону европейские элиты забыли даже о экономических интересах собственных государств и о положении своих народов.
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7 комментариев
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  1. iran
    iran Сегодня, 18:04
    +2
    Ещё до начала СВО все 8 лет писали новости про то, как кто-то там в какой-то европейской партии потребовал отменить санкции против России.

    Никаких санкций отменять против России не будут, пока этого не захочет весь американский истеблишмент. Даже если завтра придёт к власти Трамп и захочет отменить санкции , ему всё равно этого не дадут сделать.

    Санкции против России могут отменить только в том случае, если на Землю нападут инопланетяне и всем армиям Земли придётся вместе отражать их атаку.

    И даже если представить себе такое, что Россия вдруг выведет все войска с территории Украины, Запад всё равно не отменит санкции до тех пор, пока на условиях Запада Россия не подпишет капитуляцию. Можно только быть полностью уверенным, что Брестский Мир на которые были вынуждены пойти большевики покажется просто детским садом на фоне того что потребуют победители (коллективный запад с Украиной) от России. Я нисколько не сомневаюсь, что запад свое не упустит и потребует автономии для всех народов живущих на территории России. Что по сути очередная бомба для развала России
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:08
      0
      У нас есть сапёры ,которые обезвреживают эти бомбы.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 18:17
        0
        Цитата: Александр 3
        У нас есть сапёры ,которые обезвреживают эти бомбы.
        Напрыгивая на них с разбегу.
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 18:04
    0
    Ну конечно ,если гегемон стукнул тапком и приказал.Тот кому он грозил, сразу стало" плохо".Стало плохо тем ,кто послушался гегемона.Время лекарь.Пример -Иран.Наука и вооружение на уровне,а кое где и опережает гегемона.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:07
    +1
    цены в Австрии среднем выросли на 9,8%,

    Так это же ещё не предел, чтобы санкции отменять... вперед на рекорд..... fellow
  4. василий50
    василий50 Сегодня, 18:39
    0
    Этот Кикль озвучил самую популярную *идею* европ.
    Они - европы, отменяют санкции и делают вид что *ничего не было*, а РОССИЯ в благодарность, *просто таки обязана поставлять всё что захотят в европах* и конечно по ценам которые они-же и назначат..
  5. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 18:43
    0
    Если австрийцы и не довольны уровнем жизни, то это не сравнимо систем как зверски недовольны ситуацией средний бизнес, который раньше продавал своё оборудование в Россию. Кто поумнее был, сразу не стал рвать отношения и сраз стал искать способы сохранить экспорт через самых разных посредников. И не прогадал. При том что Россия это 10% продаж для нашего партнёра, и два года назад - очередь была на два года вперёд, то есть ожидание заказа, то сегодня наш клиент в России получил поставку с задержкой всего в два месяца. Что говорит о полном обвале продаж и отказов от контрактов уже в Европе. А вот те, кто поддался требования свернуть торговлю с Россией? Короче, их работники обивают пороги уже других фирм. Например нашего партнёра. Реально хозяева предприятий Австрии находятся в глубокой заднице и звонят нам с просьбой помочь им найти способы возвращения в Россию. От одного рынка сами отказались, а обвал внутреннего и Европейского не ожидали.