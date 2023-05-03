Власти Финляндии отказались передать украинской армии свои истребители

Финские власти отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе передать украинской армии свои истребители. Президент Финляндии Саули Ниинисте объяснил свой отказ тем, что эти истребители нужны финским вооруженным силам.
По словам финского лидера, его страна не имеет на вооружении американских истребителей F-16, которые просит Зеленский. Финляндия располагает некоторым количеством самолетов Hornet F-18, и в настоящее время пытается заменить их новыми моделями истребителей F-35.
Процесс замены проходит медленно из-за недостатка выделяемого бюджетом страны финансирования для покупки такой дорогостоящей техники. Ниинисте добавил, что к моменту завершения обновления финской истребительной авиации Hornet фактически утратят какую-либо боеспособность.
Президент Финляндии также подчеркнул, что в странах Европы имеется на вооружении относительно небольшое количество американских истребителей F-16, в связи с чем также практически отсутствуют различные сервисные структуры для их обслуживания.
Однако, по словам Ниинисте, Финляндия продолжит поддерживать Украину и готова предоставить очередной пакет военной помощи украинской армии.
Ранее Зеленский заявил, что западные союзники Украины намерены передать Киеву некоторое количество американских истребителей F-16 после того, как украинская армия начнет широкомасштабное наступление. Само наступление, отметил глава киевского режима, произойдет скоро. Но точные сроки его начала Зеленский не назвал.