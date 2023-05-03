Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Финляндии отказались передать украинской армии свои истребители

7
Власти Финляндии отказались передать украинской армии свои истребители

Финские власти отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе передать украинской армии свои истребители. Президент Финляндии Саули Ниинисте объяснил свой отказ тем, что эти истребители нужны финским вооруженным силам.


По словам финского лидера, его страна не имеет на вооружении американских истребителей F-16, которые просит Зеленский. Финляндия располагает некоторым количеством самолетов Hornet F-18, и в настоящее время пытается заменить их новыми моделями истребителей F-35.

Процесс замены проходит медленно из-за недостатка выделяемого бюджетом страны финансирования для покупки такой дорогостоящей техники. Ниинисте добавил, что к моменту завершения обновления финской истребительной авиации Hornet фактически утратят какую-либо боеспособность.

Президент Финляндии также подчеркнул, что в странах Европы имеется на вооружении относительно небольшое количество американских истребителей F-16, в связи с чем также практически отсутствуют различные сервисные структуры для их обслуживания.

Однако, по словам Ниинисте, Финляндия продолжит поддерживать Украину и готова предоставить очередной пакет военной помощи украинской армии.

Ранее Зеленский заявил, что западные союзники Украины намерены передать Киеву некоторое количество американских истребителей F-16 после того, как украинская армия начнет широкомасштабное наступление. Само наступление, отметил глава киевского режима, произойдет скоро. Но точные сроки его начала Зеленский не назвал.
Использованы фотографии:
Wikipedia/ Mp at fi.wikipedia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:22
    0
    Власти Финляндии отказались передать украинской армии свои истребители


    Какой поворот.Пусть тогда угонят у финов истребители.Совсем берега попутали.Наркофюрера без авиации решили оставить перед наступлением.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 18:49
      0
      Вот, морда оборзевшая, ну все ему должны
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:26
    0
    Пахнет третьей мировой, Карельский корпус ,по СМИ запада уже разворачивается ,смотрю по Кольскому п- ову.Рованиеми не жилец,если что.
  3. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 18:26
    0
    Финны "заднюю" на всякий случай решили дать. В стиле " лапландской войны" если что разыграть сценарий. Главное вестись снова не надо да и давить на финнов раз вступили в НАТО нужно ( экономически, политически и военное присутствие на границе показать)
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:29
    +2
    Как бы донести до фингов, что второй зимней войны не будет. С НАТО только с ТЯО.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:34
      0
      Думаете фины дураки,если в Оленегорске появилось что то интересное у нас.А ещё где-то на просторах европейской части России и в Белом море.
  5. bandabas
    bandabas Сегодня, 18:48
    0
    "— Этот ящик пустой!
    — Пустой?
    — Пустой — противоположность полного. Мы договаривались на ящик с четырьмя камнями! Не со одним или двумя, а с четырьмя камнями!
    — Мы воины, а не торговцы.
    — Четыре камня — четыре ящика, ноль камней — ноль ящиков! Упакуйте всё обратно!
    — Мы заслужили компенсацию, хотя бы один ящик!
    — Так всё-таки вы торговцы, раз умеете считать."