Военное обозрение
Войти Регистрация

Западная пресса: Президент Украины мог прилететь в Финляндию на правительственном самолете ВВС США

11
Западная пресса: Президент Украины мог прилететь в Финляндию на правительственном самолете ВВС США

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прилетел с официальным визитом в Финляндию. Для перелета в эту страну он мог воспользоваться правительственным самолетом Boeing C-40B Военно-воздушных сил США. Об этом пишет финское издание Helsingin sanomat.


Такой вывод пресса делает после сообщений о появлении в аэропорту Хельсинки самолета ВВС США, который еще называют «летающим офисом». Обычно такой самолет используют американские правительственные чиновники высшего ранга. Он представляет собой военную версию самолета Boeing 737. Раньше именно на таком самолете бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила визит в Тайвань.

Если Зеленский действительно прилетел в Хельсинки на таком самолете, то это будет его не первый перелет на «летающем офисе». Раньше президент Украины именно на нем летал в США. Примечательно, что сервис отслеживания перелетов Flightradar24 не приводит данных о правительственном самолете США и маршрутах его следования.

Вполне вероятно, что по соображениям безопасности Зеленский решил полететь именно на таком самолете. Тем более, в Хельсинки президент Украины направился после очередных попыток ВСУ совершить атаки российских объектов с помощью беспилотных летательных аппаратов. США, в свою очередь, похоже занялись не только оказанием финансовой и военной поддержки Украине, но и логистическим обслуживанием главы киевского режима.

Напомним, что в Финляндии Зеленский проводит встречи с руководством страны и обсуждает вопросы дальнейшего оказания военной помощи Украине. В частности, он анонсировал скорое наступление ВСУ, а также отметил, что после его проведения у киевского режима могут появиться самолеты западного производства.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Air Force photo
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:12
    +7
    Гадёныш начал шифроваться.Боюсь что не поможет.Сейчас только орлов натренируем и они этого хорька сожрут.Ну всё капец ему.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 18:22
      0
      Кукловоды уже совсем перестали стесняться.
      И теперь Карабас-Барабас носит свою марионетку даже не отвязывая нитки...
    2. Венд
      Венд Сегодня, 18:24
      0
      Берегут этого наркомана США, значит он пока им нужен, как оголтелый укронацик.
  2. Товарищ_Икс
    Товарищ_Икс Сегодня, 18:14
    +1
    Странно - верховный главнокомандующий улетел из страны накануне большого наступления. И без жизненно важной необходимости, а так, в очередной раз потрындеть с партнерами.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:49
      0
      Цитата: Товарищ_Икс
      Странно - верховный главнокомандующий улетел из страны накануне большого наступления.

      Верховный главнокомандующий сидит в Балом Доме, Вашингтон, округ Колумбия, а клоун сидит в Киеве в подвале, хотя может повезли в цирк Хельсинки на показ.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:14
    +4
    А на каком поезде он вернётся на Украину?У нас есть повод закончить с Украиной, не начиная третью мировую,единственная красная линия- третья мировая,смотрим ноябрь- декабрь 2021 года.Пока пусть разговаривает Лавров,в рай всегда успеем,спиртное там только контрабандой.В аду знакомые есть.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:17
      +1
      В женском парике вернётся.Поселится по поддельным документам в общежитие к студентам.
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 18:26
    +2
    Надеюсь в Кремле проснулись от ночных бомбардировок, 80 лет такого не было, много карандашей наточили, а этот гаденыш все знал и в Европе спрятался, так может финикам запрос на выдачу если откажут прилет по ним невзирая на статус НАТО.
  5. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 18:27
    0
    Президент Украины мог прилететь в Финляндию на правительственном самолете ВВС США

    А мог и не прилететь
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 18:51
      0
      Автостопом по европам..
      Ну и пусть короткий
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:49
    0
    Ждёт в Финляндии реакцию России на атаку Кремля.
    Поскольку власть даже не заявила, что больше не гарантирует безопасность украинской верхушке
    , то скоро вернётся и снова будет пиарится.