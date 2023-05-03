Западная пресса: Президент Украины мог прилететь в Финляндию на правительственном самолете ВВС США

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прилетел с официальным визитом в Финляндию. Для перелета в эту страну он мог воспользоваться правительственным самолетом Boeing C-40B Военно-воздушных сил США. Об этом пишет финское издание Helsingin sanomat.Такой вывод пресса делает после сообщений о появлении в аэропорту Хельсинки самолета ВВС США, который еще называют «летающим офисом». Обычно такой самолет используют американские правительственные чиновники высшего ранга. Он представляет собой военную версию самолета Boeing 737. Раньше именно на таком самолете бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила визит в Тайвань.Если Зеленский действительно прилетел в Хельсинки на таком самолете, то это будет его не первый перелет на «летающем офисе». Раньше президент Украины именно на нем летал в США. Примечательно, что сервис отслеживания перелетов Flightradar24 не приводит данных о правительственном самолете США и маршрутах его следования.Вполне вероятно, что по соображениям безопасности Зеленский решил полететь именно на таком самолете. Тем более, в Хельсинки президент Украины направился после очередных попыток ВСУ совершить атаки российских объектов с помощью беспилотных летательных аппаратов. США, в свою очередь, похоже занялись не только оказанием финансовой и военной поддержки Украине, но и логистическим обслуживанием главы киевского режима.Напомним, что в Финляндии Зеленский проводит встречи с руководством страны и обсуждает вопросы дальнейшего оказания военной помощи Украине. В частности, он анонсировал скорое наступление ВСУ, а также отметил, что после его проведения у киевского режима могут появиться самолеты западного производства.