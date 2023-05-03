Американский телеканал: Украина не предупреждала США о попытке атаки дронами Кремля

В Соединенных Штатах Америки уже поспешили опровергнуть какую-либо причастность к попыткам атаковать резиденцию президента России в Кремле с использованием двух беспилотников.
Правда, сделано это было неофициально. Американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванный источник в Белом доме, что Вашингтон вообще никто не предупреждал о террористической атаке в Москве.
Что бы там ни случилось, заранее предупреждения не было
— сообщил американский чиновник телеканалу.
Напомним, два украинских дрона атаковали резиденцию Владимира Путина в ночь на 3 мая. Оба аппарата были выведены из строя на подлете. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя попытку диверсии в центре столицы России, явно направленную против главы государства, сообщил, что в момент инцидента Путина в Кремле не было. В результате атаки никто не пострадал, материального ущерба нет.
Сразу несколько высокопоставленных чиновников киевского режима, после появления информации о попытке атаковать при помощи БПЛА Кремль, заявили о непричастности украинских властей к этому, по сути, международному акту терроризма. Первым с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Следом советник главы Офиса Зеленского Михаила Подоляк объявил о непричастности Украины к ударам по Кремлю. Правда, добавил оговорку, что это может быть дело «местных подпольщиков».
Как известно, дроны можно купить в любом военторге
— написал он в своем паблике.
После нападения на Кремль несколько депутатов Госдумы РФ, включая председателя Вячеслава Володина, потребовали жесткого ответа на атаку в отношении главы нашего государства.
Власти РФ должны немедленно ударить по центру принятия решений в Киеве за попытку убить Путина
— заявил депутат Госдумы от КПРФ Виктор Соболев.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пообещал, что «нам есть чем ударить по их бункерам».
Депутат «Единой России» крымчанин Михаил Шеремет призвал «нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве».