Неудачная попытка Украины провести атаку Кремля с помощью двух беспилотников, заставила СМИ обратить внимание на более ранние угрозы представителей киевского режима наносить удары по российской столице. В частности, чуть более недели назад, 24 апреля, советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал якобы снятые с беспилотного летательного аппарата кадры Кремля.
Украинский чиновник тогда написал, что Кремль «скоро окажется в зоне поражения». Он также подчеркнул, что украинский дрон якобы «спокойно летает над Москвой».
Прошло около десяти дней, и два украинских беспилотника попытались атаковать главное здание российской столицы, но были сбиты военнослужащими.
На существующие угрозы нанесения Украиной ударов по объектам в российской столице обратила внимание и западная пресса. Например, американское издание The Washington Post, публикуя материал об утечке данных из Пентагона, написало, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов еще 24 февраля 2023 года планировал нанесение ударов по объектам на российской территории, но по просьбе Вашингтона эти удары были отложены.
По версии издания, Украина планировала атаковать некие объекты в Москве и Новороссийске. Но американская сторона этому противилась, и от плана нанесения ударов было решено отказаться. Однако затем позиция киевского режима могла измениться и он все же мог пойти на подобную провокацию.
Атаки приграничных российских территорий с помощью БПЛА ВСУ уже стали практически регулярными. Но теперь киевский режим решил атаковать и цели в глубине России, включая и ее столицу Москву.
Российские политики уже выступили с требованием максимально жестко ответить Украине. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал применить в отношении противника «оружие, способное уничтожить киевский режим».