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Советник министра внутренних дел Украины еще в апреле опубликовал якобы снятые с БПЛА кадры Кремля

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Советник министра внутренних дел Украины еще в апреле опубликовал якобы снятые с БПЛА кадры Кремля

Неудачная попытка Украины провести атаку Кремля с помощью двух беспилотников, заставила СМИ обратить внимание на более ранние угрозы представителей киевского режима наносить удары по российской столице. В частности, чуть более недели назад, 24 апреля, советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал якобы снятые с беспилотного летательного аппарата кадры Кремля.


Украинский чиновник тогда написал, что Кремль «скоро окажется в зоне поражения». Он также подчеркнул, что украинский дрон якобы «спокойно летает над Москвой».

Прошло около десяти дней, и два украинских беспилотника попытались атаковать главное здание российской столицы, но были сбиты военнослужащими.


На существующие угрозы нанесения Украиной ударов по объектам в российской столице обратила внимание и западная пресса. Например, американское издание The Washington Post, публикуя материал об утечке данных из Пентагона, написало, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов еще 24 февраля 2023 года планировал нанесение ударов по объектам на российской территории, но по просьбе Вашингтона эти удары были отложены.

По версии издания, Украина планировала атаковать некие объекты в Москве и Новороссийске. Но американская сторона этому противилась, и от плана нанесения ударов было решено отказаться. Однако затем позиция киевского режима могла измениться и он все же мог пойти на подобную провокацию.

Атаки приграничных российских территорий с помощью БПЛА ВСУ уже стали практически регулярными. Но теперь киевский режим решил атаковать и цели в глубине России, включая и ее столицу Москву.

Российские политики уже выступили с требованием максимально жестко ответить Украине. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал применить в отношении противника «оружие, способное уничтожить киевский режим».
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Правда Геращенко"
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7 комментариев
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  1. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 18:46
    +1
    Российские политики уже выступили с требованием максимально жестко ответить Украине


    Ну ка цыц. Царю-батюшке виднее. Уважаемые киевские партнеры могут пострадать
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 18:47
    -1
    Повторяется ситуация с Северными потоками belay

    "Российские политики уже выступили с требованием максимально жестко ответить Украине."

    У меня сосед-алкаш-импотент часто выступает с жёсткими заявлениями в адрес своей жены, ибо кроме слов у него ничего жёсткого давно не осталось.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:47
    0
    Наши держат мхатовскую паузу ,мнения не принимающих решения с нашей стороны не в счёт и Госдепа США тоже.
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:47
    0
    Американцы, судя по всему, кирпичей выложили - полные штаны! Сейчас слушаю спешные реакции американских официальных и неофициальных лиц - это похоже на истерику в стиле "мы ничего не знали, Украина сама так решила!"
    Хотя, американцам верить можно примерно так же как и чубакам... то есть - никак вообще!
  5. zontov79
    zontov79 Сегодня, 18:48
    0
    А это уже красная линия или есть ещё краснее ?
  6. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:50
    0
    Ядерное тактическое оружие по банковой, сделать им последнее китайское предупреждение
    Вопрос еще в другом кто им поставляет беспилотники, от чего они вдруг так далеко летать стали. Это диверсионные группы на территории россии их собирать стали? Надо проверять всех кто въехал в россию все фирмы под началом украинцев
    Как уже говорили они сейчас из за рубежа ввозят например машины, там типа низкая цена, сюда машина приходит с нее вытаскивают что нужно и продают
    В общем они тут на территории России собирают беспилотники с зарядами для них.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:51
    0
    Цитата: Петр_Колдунов
    Американцы, судя по всему, кирпичей выложили - полные штаны! Сейчас слушаю спешные реакции американских официальных и неофициальных лиц - это похоже на истерику в стиле "мы ничего не знали, Украина сама так решила!"
    Хотя, американцам верить можно примерно так же как и чубакам... то есть - никак вообще!

    Так мил человек, если бы такая атака имела место на Белый Дом, то они бы без колебаний прменили Я.О. Вот и трясутся.