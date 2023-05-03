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Украинский генштаб назвал Артемовск и Марьинку «эпицентром боев» в Донбассе

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Украинский генштаб назвал Артемовск и Марьинку «эпицентром боев» в Донбассе

Сегодня в зоне специальной военной операции в Донбассе продолжались активные боевые действия. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, Министерство обороны РФ, а также Telegram-каналы противника.


Согласно традиционной вечерней сводке генерального штаба украинских вооруженных сил, эпицентром боев в Донбассе являются Артемовск (Бахмут) и Марьинка. Сегодня здесь также велись ожесточенные бои. Кроме того, российские войска атаковали в направлении населенного пункта Нью-Йорк.

В Марьинке бои идут в городской застройке. Большую часть города контролируют российские военные, но украинские формирования еще удерживают несколько кварталов, упорно не желая отступать. Также шли бои у Новомихайловки.


Продолжаются бои и на Авдеевском направлении. Здесь российские вооруженные силы теснят противника в районе населенного пункта Северный. На Красно-Лиманском направлении ВС РФ наиболее активно оперировали в районе Белогоровки, атакуя расположенные на данном участке позиции украинских формирований.

По утверждению украинского генштаба, на остальных направлениях, включая Купянское, Шахтерское, Запорожское и Херсонское, особых изменений обстановки на фронте зафиксировано не было.

Российские вооруженные силы продолжают наносить удары и по объектам военного назначения в тылу украинских войск, например, были атакованы места размещения личного состава ВСУ в Константиновке. Артиллерия ВС РФ регулярно обстреливает Часов Яр, откуда выдвигаются подкрепления для засевшего в Артемовске украинского гарнизона.
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1 комментарий
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  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 19:11
    -1
    На фоне безумного венегрета из заявлений официальных лиц и абсолютно противоположных мнений с мест возник вопрос. А что изменилось бы , если бы вместо лобовых штурмом Авдеевки и Марьинки , подразделения стали в глухую оборону? Кроме минусов , на свой вопрос хочется увидеть мнение действительно думающих и анализирующих людей.