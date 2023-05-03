Украинский генштаб назвал Артемовск и Марьинку «эпицентром боев» в Донбассе

Сегодня в зоне специальной военной операции в Донбассе продолжались активные боевые действия. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, Министерство обороны РФ, а также Telegram-каналы противника.Согласно традиционной вечерней сводке генерального штаба украинских вооруженных сил, эпицентром боев в Донбассе являются Артемовск (Бахмут) и Марьинка. Сегодня здесь также велись ожесточенные бои. Кроме того, российские войска атаковали в направлении населенного пункта Нью-Йорк.В Марьинке бои идут в городской застройке. Большую часть города контролируют российские военные, но украинские формирования еще удерживают несколько кварталов, упорно не желая отступать. Также шли бои у Новомихайловки.Продолжаются бои и на Авдеевском направлении. Здесь российские вооруженные силы теснят противника в районе населенного пункта Северный. На Красно-Лиманском направлении ВС РФ наиболее активно оперировали в районе Белогоровки, атакуя расположенные на данном участке позиции украинских формирований.По утверждению украинского генштаба, на остальных направлениях, включая Купянское, Шахтерское, Запорожское и Херсонское, особых изменений обстановки на фронте зафиксировано не было.Российские вооруженные силы продолжают наносить удары и по объектам военного назначения в тылу украинских войск, например, были атакованы места размещения личного состава ВСУ в Константиновке. Артиллерия ВС РФ регулярно обстреливает Часов Яр, откуда выдвигаются подкрепления для засевшего в Артемовске украинского гарнизона.