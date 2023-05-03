Советник главы Крыма: Силы ПВО уничтожили 2 украинских БПЛА над полуостровом

Сегодня два беспилотных летательных аппарата ВСУ были сбиты средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации над Крымом. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Сергея Аксенова Олег Крючков.
Как отметил Крючков, над Крымским полуостровом сбили два ударных беспилотника. Он также попросил жителей региона не публиковать кадры работы систем противовоздушной обороны. На основании таких публикаций противник может делать соответствующие выводы о работе российских сил ПВО.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов написал, что в юго-восточной части полуострова силы противовоздушной обороны «успешно отработали». Подробности работы ПВО Аксенов раскрывать не стал, но отметил, что пострадавших среди населения и повреждений имущества не было.
В последнее время фиксируется значительный рост активности атак украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, была предпринята попытка атаковать территорию московского Кремля. Два беспилотника были нейтрализованы российскими силовиками.
Однако подобные действия украинской стороны не могут остаться без ответа, российские политики требуют от руководства страны как можно более жесткой реакции на попытку украинских формирований произвести атаку против официальной резиденции главы государства.
Уже более половины российских регионов запретили полеты беспилотных летательных аппаратов в связи со сложившейся обстановкой. Одними из первых полеты дронов запретили Москва и Санкт-Петербург.