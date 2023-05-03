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Советник главы Крыма: Силы ПВО уничтожили 2 украинских БПЛА над полуостровом

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Советник главы Крыма: Силы ПВО уничтожили 2 украинских БПЛА над полуостровом

Сегодня два беспилотных летательных аппарата ВСУ были сбиты средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации над Крымом. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Сергея Аксенова Олег Крючков.


Как отметил Крючков, над Крымским полуостровом сбили два ударных беспилотника. Он также попросил жителей региона не публиковать кадры работы систем противовоздушной обороны. На основании таких публикаций противник может делать соответствующие выводы о работе российских сил ПВО.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов написал, что в юго-восточной части полуострова силы противовоздушной обороны «успешно отработали». Подробности работы ПВО Аксенов раскрывать не стал, но отметил, что пострадавших среди населения и повреждений имущества не было.

В последнее время фиксируется значительный рост активности атак украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, была предпринята попытка атаковать территорию московского Кремля. Два беспилотника были нейтрализованы российскими силовиками.

Однако подобные действия украинской стороны не могут остаться без ответа, российские политики требуют от руководства страны как можно более жесткой реакции на попытку украинских формирований произвести атаку против официальной резиденции главы государства.

Уже более половины российских регионов запретили полеты беспилотных летательных аппаратов в связи со сложившейся обстановкой. Одними из первых полеты дронов запретили Москва и Санкт-Петербург.
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4 комментария
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:17
    +1
    в юго-восточной части полуострова силы противовоздушной обороны «успешно отработали»

    Перед этим пролетев через весь полуостров с севееро-запада, где "успешно отработать" никто не спешил? Или они из Турции прилетели, с юга?
    1. Камрад
      Камрад Сегодня, 19:22
      +2
      Про эти два не скажу, а вообще-то раньше прилетали и с юга. Ну и запущенные с судов зерновой сделки и с территории Крыма тоже были.
  2. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 19:36
    +2
    Да. Хлопнули вот минут сорок назад.
    Над Феодосия.
    Самое прискорбное, что жене сообщаеш о необходимости ховаться в случае прилёта
    Человек-шлет тебя-лесом и живёт как жил.
    А жили как? Тудыть твою же медь....
    Обсуждали поставки "Айлендов " ...Куда девались те времена?...
  3. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 20:41
    0
    Зенитный комплекс Деривация ПВО где? Почему его не видно ни на фронте ни на охране важных объектов?

    По моему мнению эта машина сможет дёшево и сердито закрыть небо от небольших БЛА.