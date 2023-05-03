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Российский спутник для раннего предупреждения о ракетных атаках сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

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Российский спутник для раннего предупреждения о ракетных атаках сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Российский спутник "Космос-2222", предназначенный для раннего предупреждения о ракетных атаках, сошел со своей орбиты, после чего сгорел в земной атмосфере. Об этом свидетельствуют данные интернет-портала Space-Track, осуществляющего слежение и публикующего имеющиеся в распоряжении Пентагона данные о космических объектах.


Согласно информации, опубликованной на портале, спутник, которому американским военным ведомством присвоен номер 22238, 3 мая сошел со своей орбиты и сгорел в земной атмосфере. Российский космический аппарат массой 1,9 тонны был запущен на земную орбиту с космодрома Плесецк в 1992 году.

В апреле текущего года представители Российской Академии наук сообщили, что старый космический аппарат "Космос-2222" полностью исчерпал свой ресурс должен сгореть в земной атмосфере примерно в первой половине мая.

В начале января текущего года российские ученые сообщали о падении еще одного спутника, входящего в систему предупреждения о ракетном нападении "Космос-917" типа УС-К, который был запущен на орбиту Земли ещё в 1977 году. Этот спутник относился к тому же типу, что и упавший "Космос-222".

В российскую орбитальную группировку входят 192 космических спутника, 52 из которых были запущены в космос в течение 2022 года. Наряду с атомной, космическая отрасль играет немаловажную роль в обеспечении обороноспособности Российской Федерации.

В прошедшую в 2020 году усовершенствование российскую систему предупреждения о ракетном нападении входит сеть систем надгоризонтного РЛС "Воронеж", являющихся частью ЕКС "Купол", в которую включены спутники орбитального слежения. В настоящее время на орбите находится четыре спутника "Тундра", однако до конца 2023 года планируется увеличить их количество до десяти.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Хосе Фуртадо
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13 комментариев
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  1. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 20:08
    +3
    Значит 4 это очень мало, если надо 10......
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:20
      +2
      «Тундра» – это спутники слежения нового поколения, входящие в Единую космическую систему. Их назначение – отслеживать ракетные пуски, определять траекторию полета и предполагаемый район поражения. Вместе с наземными радиолокационными станциями «Воронеж» они составляют ЕКС «Купол».

      Для полноценной работы новой системы достаточно четырех аппаратов, однако их количество планируют увеличить до 10. В отличие от «ОКА» новые спутники оснащены самыми современными приборами наблюдения, в том числе, в инфракрасном диапазоне видимости.
      Если устаревшая система могла засечь только факел баллистической ракеты, то новая группировка способна установить точное время и место запуска в любой точке земной поверхности, а также засечь пуск с подводной лодки.
      Кроме того, новая система самостоятельно определяет:
      баллистическую траекторию;
      район поражения;
      время подлета;
      масштаб и последствия удара.

      https://dzen.ru/a/Y2PW_lcln3XhThHt
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 20:24
        -1
        Российский спутник ... сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

        Мама рОдная belay я, надеюсь, он сгорел не от стыда lol
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 20:31
          +3
          Цитата: Ясная
          Российский спутник ... сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

          Мама рОдная belay я, надеюсь, он сгорел не от стыда lol

          Думаешь, он увидел укро-дроны над Кремлем? winked
          1. Ясная
            Ясная Сегодня, 20:34
            +1
            Цитата: Теренин
            Цитата: Ясная
            Российский спутник ... сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

            Мама рОдная belay я, надеюсь, он сгорел не от стыда lol

            Думаешь, он увидел укро-дроны над Кремлем? winked

            request или услышал по этому поводу комментарий Медведева
      2. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 20:25
        -1
        Никакой умник не будет вешать 10 спутников , если достаточно 4...
        И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.(с)
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 20:23
      +1
      Цитата: dnestr74
      Значит 4 это очень мало, если надо 10......

      Какое "10" ?
      Для ПОЛНОГО покрытия планеты действуют те-же правила, что и для спутников GPS
      Нужно как минимум шесть спутников на кольцевой орбите с радиусом, не меньше, чем диаметр Земли.
      И таких кольцевых орбит нужно минимум три, плоскости которых пересекаются под 90 градусов, либо все три плоскости пересекаются по одной линии под углом 60 градусов друг к другу
      То есть, 18 спутников на достаточно высоких орбитах.
      Плюс как минимум по паре спутников на каждой орбите для страховки, на случай выхода из строя.
      Итого - 24 спутника МИНИМУМ
      1. Митрич73
        Митрич73 Сегодня, 20:31
        +1
        Спутники предупреждения о ракетном нападении не излучают сигналов позиционирования. Поэтому геометрический фактор для них не важен. Спутники расположены таким образом, что наплюдают ракетоопасные направления под углом, что позволяет засечь факел ракеты сразу после старта. Обращение спутников синхронизировано с вращение Земли. Потребных спутников нужно намного меньше.
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 20:12
    +2
    Ну не работают спутники по 30 лет. Новость ни о чем. Хорошо еще ни в кого не врезался...
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 20:21
      +2
      А надо было! Желательно с прицелом на Вашингтон! Потом сказать что это был сбой системы, извините что спутник попал в Белый Дом! laughing
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 20:23
      +5
      Цитата: Горный стрелок
      Новость ни о чем

      Зато какой интригующий заголовок
      Я уж грешным делом подумал, что начались звёздные войны.
      На фоне новости про атаку на Кремль
  3. Михаил м
    Михаил м Сегодня, 20:23
    +2
    Абсолютно рядовое событие. Больше не о чем писать?
  4. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 20:44
    +1
    сошел со своей орбиты, после чего сгорел в земной атмосфере.

    Отработал своё. Свели с орбиты где посчитали безопасно вот и сгорел бедолага. Не над Европой же или США сводить.