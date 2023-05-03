Российский спутник для раннего предупреждения о ракетных атаках сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Российский спутник "Космос-2222", предназначенный для раннего предупреждения о ракетных атаках, сошел со своей орбиты, после чего сгорел в земной атмосфере. Об этом свидетельствуют данные интернет-портала Space-Track, осуществляющего слежение и публикующего имеющиеся в распоряжении Пентагона данные о космических объектах.Согласно информации, опубликованной на портале, спутник, которому американским военным ведомством присвоен номер 22238, 3 мая сошел со своей орбиты и сгорел в земной атмосфере. Российский космический аппарат массой 1,9 тонны был запущен на земную орбиту с космодрома Плесецк в 1992 году.В апреле текущего года представители Российской Академии наук сообщили, что старый космический аппарат "Космос-2222" полностью исчерпал свой ресурс должен сгореть в земной атмосфере примерно в первой половине мая.В начале января текущего года российские ученые сообщали о падении еще одного спутника, входящего в систему предупреждения о ракетном нападении "Космос-917" типа УС-К, который был запущен на орбиту Земли ещё в 1977 году. Этот спутник относился к тому же типу, что и упавший "Космос-222".В российскую орбитальную группировку входят 192 космических спутника, 52 из которых были запущены в космос в течение 2022 года. Наряду с атомной, космическая отрасль играет немаловажную роль в обеспечении обороноспособности Российской Федерации.В прошедшую в 2020 году усовершенствование российскую систему предупреждения о ракетном нападении входит сеть систем надгоризонтного РЛС "Воронеж", являющихся частью ЕКС "Купол", в которую включены спутники орбитального слежения. В настоящее время на орбите находится четыре спутника "Тундра", однако до конца 2023 года планируется увеличить их количество до десяти.