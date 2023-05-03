Зампред Совбеза РФ: «Не осталось никаких вариантов, кроме устранения Зеленского»

После предпринятой Украиной атаки двух беспилотных аппаратов на московский Кремль, России необходимо решить вопрос о дальнейшем существовании главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Политик радикально отреагировал на известие об атаке украинских беспилотников. Он отметил, что Владимира Зеленского и его ближайших соратников надо просто ликвидировать.
После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики
- подчеркнул Медведев, написав фамилию украинского президента с маленькой буквы.
Как отметил зампред Совбеза РФ, Зеленский не нужен даже для того, чтобы подписать акт безоговорочной капитуляции Украины. Он напомнил, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер капитуляцию также не подписывал. Медведев подчеркнул, что всегда найдется «какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница» (Карл Дёниц стал официальным преемником Гитлера во главе Германии).
Ранее практически все ключевые российские политики высказались о необходимости максимально решительного и жесткого ответа на атаку беспилотников против Кремля. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, к примеру, потребовал применить в отношении противника «оружие, способное уничтожить киевский режим».
Депутат Госдумы Михаил Шеремет, представляющий Крым, заявил о необходимости нанесения ракетного удара по киевской резиденции Зеленского на улице Банковая.