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Зампред Совбеза РФ: «Не осталось никаких вариантов, кроме устранения Зеленского»

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Зампред Совбеза РФ: «Не осталось никаких вариантов, кроме устранения Зеленского»

После предпринятой Украиной атаки двух беспилотных аппаратов на московский Кремль, России необходимо решить вопрос о дальнейшем существовании главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.


Политик радикально отреагировал на известие об атаке украинских беспилотников. Он отметил, что Владимира Зеленского и его ближайших соратников надо просто ликвидировать.

После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики

- подчеркнул Медведев, написав фамилию украинского президента с маленькой буквы.

Как отметил зампред Совбеза РФ, Зеленский не нужен даже для того, чтобы подписать акт безоговорочной капитуляции Украины. Он напомнил, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер капитуляцию также не подписывал. Медведев подчеркнул, что всегда найдется «какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница» (Карл Дёниц стал официальным преемником Гитлера во главе Германии).

Ранее практически все ключевые российские политики высказались о необходимости максимально решительного и жесткого ответа на атаку беспилотников против Кремля. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, к примеру, потребовал применить в отношении противника «оружие, способное уничтожить киевский режим».

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, представляющий Крым, заявил о необходимости нанесения ракетного удара по киевской резиденции Зеленского на улице Банковая.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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106 комментариев
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  1. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 19:30
    +44
    Ну сколько можно уже болтать? Если у тебя нет инструмента реализовать это устранение или даже инсайда нет потенциальной возможности этого, вся твоя болтовня играет против тебя.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:37
      +18
      Согласен, за свои слова надо отвечать, этот запред много говорит и вроде все правильно говорит, но все это на публику пиар, реальных дел по уничтожению верхушки ВСУ нет am Видимо и сейчас не будет, вон уже со всех федеральных каналов раздается, мол мы не такие мы ждем трамвая, и все такое про выдержку, противно слушать мол атака на Кремль военной цели не представляла, а плевки в сторону России еще будут. Мда.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 20:25
        +3
        Болтунов у нас целая рота, вдоль кремлевской стены выстроить можно. Щас партнеры позвонят скажут горячиться не надо так вышло, не хотели и тп.
        1. Михаил м
          Михаил м Сегодня, 20:29
          +1
          Цитата: ИванИванов
          Болтунов у нас целая рота, вдоль кремлевской стены выстроить можно.

          И не в один ряд. Сквозь этот строй честная информация не проходит.
          1. ИванИванов
            ИванИванов Сегодня, 20:44
            0
            Кстати, и Царев и Рогозин говорили что честная инфа часто не доходит. Вопрос - зачем держать при себе такое окружение?
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 19:47
      +15
      Цитата: Дамир Шамаев
      Ну сколько можно уже болтать? Если у тебя нет инструмента реализовать это устранение или даже инсайда нет потенциальной возможности этого, вся твоя болтовня играет против тебя.


      Стесняюсь спросить...
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 20:02
        +4
        Видимо красная линия. Теперь наверно начнутся пееговоры о прекращении операции. Такое уже в Чечне было, с Минскими соглашениями. Технология обкатанная.
    3. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 19:48
      +9
      Когда у политиков РФ самое жёсткое, что у них осталось - это слова, то это означает, что все они импотенты.
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:52
      +12
      Цитата: Дамир Шамаев
      Ну сколько можно уже болтать?

      Я, спокоен за безопасность нашего Президента, потому что он - непробиваемый winked
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 19:54
        +3
        Цитата: Теренин
        потому что он - непробиваемый

        Гена, ты в каком плане подразумеваешь непробиваемость? wink
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 19:55
          0
          Цитата: Ясная
          Цитата: Теренин
          потому что он - непробиваемый

          Гена, ты в каком плане подразумеваешь непробиваемость? wink

          Яснуль, ты правильно поняла yes
      2. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 20:05
        +9
        А вот с Милошевичем, Каддафи и Саддамом американцы добились своего без громких заявлений! Да и Бен Ладана вроде без труб убрали. Израильтяне тоже вроде, вначале делают, а потом объявляют. У нас только объявляют и ничего не делают!
        1. БМП-2
          БМП-2 Сегодня, 20:25
          +1
          Ну так традиции разные! feel
          (мнение автора мнения не совпадает с мнением администрации сайта по поводу ценности данного комментария).
        2. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 20:32
          0
          За Милошевичем никого не было, за салрейхом вся банда цивилизованных недавно партеров. Разница.
    5. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:55
      +2
      Да откуда ж это возможность возьмётся, если в радиусе 30 км от Зеленского у всех исчезают снаряды и ракеты?
    6. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 19:59
      -2
      Там в другом проблема. Большая.
      https://base.garant.ru/2540400/afa6a9ba04392e1cfe1c09aeb8a7e5f4/
    7. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 20:34
      -1
      Ну насмешил!!! Сейчас враги будут сдаваться пачками, но только под подписку что не будут воевать и Под честное слово!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:31
    +8
    Нв вот,дождались наконец то,говорливого..Отдавай приказ.Если есть на это полномочия
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 19:38
      +27
      Нв вот,дождались наконец то,говорливого..Отдавай приказ.Если есть на это полномочия

      У него полномочий примерно как у вас со мной....
      1. Шмель_3
        Шмель_3 Сегодня, 19:42
        +10
        Цитата: bk316
        Нв вот,дождались наконец то,говорливого..Отдавай приказ.Если есть на это полномочия

        У него полномочий примерно как у вас со мной...

        А зарплата тоже как у вас со мной?
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 19:57
          0
          А зарплата тоже как у вас со мной?

          Хороший вопрос. А с чего Вы решили, что у нас с вами одинаковая зарплата?
          Подозреваю, я ближе в нему, чем к вам.
          Знаете почему?
          Люди у которых достаточно денег не считают их в чужом кармане...
          Мне наплевать, сколько он получает.
          Мне он как человек противен.
          Обратите внимание, тот же Турчак или Киреенко, Хуснулин,да даже Рогозин, которые получают не сильно меньше все на Донбассе и больше делают , чем говорят. А тут чел сидит на рублевке и простите балаболит не по детски, собрал бы бабла, купил броников и скатался па передок, что ли и то больше пользы.
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 20:01
            +3
            Цитата: bk316
            Мне наплевать, сколько он получает.
            Мне он как человек противен

            Браво, плюс один good laughing good
          2. Егоза
            Егоза Сегодня, 20:30
            -1
            Цитата: bk316
            А тут чел сидит на рублевке и простите балаболит не по детски, собрал бы бабла, купил броников и скатался па передок, что ли и то больше пользы.

            Да просто бы закупил броневики и отправил на фронт
          3. Шмель_3
            Шмель_3 Сегодня, 20:38
            0
            bk316 (Владимир)
            Я совсем не собираюсь считать его деньги в его кармане, кошельке. Я задался вопросом, за что он получает. Второй раб на галерах? Может вы мне ответите? К слову, моя зарплата, меня устраивает вполне.
      2. Адрей
        Адрей Сегодня, 19:44
        +5
        Цитата: bk316
        У него полномочий примерно как у вас со мной....

        За что тогда, простите, зарплату получает? recourse
        1. Шмель_3
          Шмель_3 Сегодня, 19:47
          +2
          Адрей (Андрей )
          Одинаково мыслим, однако
        2. северный кавказ
          северный кавказ Сегодня, 20:08
          +3
          За что тогда, простите, зарплату получает?
          У нас есть те кто много работает. Есть те кто много получает. У нас всё чётко! laughing
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:55
        +1
        Ну,раз полномочия у нас с ним одинаковые,то добро пожаловать на завод,Дмитриц Анатольевич.У нас как раз механик уволился покажем-расскажем,где какой подшипник,точки смазки,марки масла..
      4. Галеон
        Галеон Сегодня, 20:09
        +1
        У этого госчиновника такой стаж кокаиниста, что там только полномочий и не хватает. Он уже лет 20 живет "в бананово-лимонном Сингапуре".
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 19:54
      +5
      .Отдавай приказ.Если есть на это полномочия

      Ага зеленский как раз в финляндии . Тема для ПВО Ленинградской области сбить самолёт и увсё.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:01
        +5
        Подобные заявления ДАМа, не влекущие последствий = уровень политического теле-шоу.
    3. wladimirjankov
      wladimirjankov Сегодня, 20:00
      +10
      когда у него были полномочия он своими указами сократил и закрыл множество предприятий ВПК, производивших оружие и боеприпасы, которых сейчас не хватает. А еще он имея эти полномочия, просто подарил норвегии наши морские территории в баренцовом море. Придет время и он еще ответит за свои деяния перед страной.
      1. ettore
        ettore Сегодня, 20:11
        +5
        Цитата: wladimirjankov
        когда у него были полномочия он своими указами сократил и закрыл множество предприятий ВПК, производивших оружие и боеприпасы, которых сейчас не хватает. А еще он имея эти полномочия, просто подарил норвегии наши морские территории в баренцовом море. Придет время и он еще ответит за свои деяния перед страной.

        Не волнуйтесь, не ответит, безответственность это особенность в России.
  3. hohohol
    hohohol Сегодня, 19:34
    +13
    И не только злобного клоуна, там много кого надо ликвидировать. Только это надо делать, а не языком трепать.
  4. курвиметр
    курвиметр Сегодня, 19:35
    +15
    Воистину, дураков у нас на сто лет припасено.... laughing
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 20:11
      0
      Воистину, дураков у нас на сто лет припасено.
      Ну вы же знаете о двух знаменитых фишках России! wassat Может без них и дороги лучше были! what
  5. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 19:36
    +8
    Сильно сказал. Очень.
    Не могу определиться , то ли плакать , то ли смеяться.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:36
    +3
    Зампред Совбеза РФ: «Не осталось никаких вариантов, кроме устранения Зеленского»
    И что получится в результате? Поставят другого, там их наготове не один.
    Что надо делать, кого ровнять??? А есть ли смысл предлагать, списки составлять request
    С системой бороться нужно/можно только системно.
    А так... "денег нет, а вы держитесь"... не, не, надеюсь никто не забыл. А то ж, аника воин радухарился, "развоевался".
    1. Теледроид
      Теледроид Сегодня, 19:41
      +8
      Смысл устранять лидеров хунты БЕЗУСЛОВНО есть. Даже если поставят новых - ни один умный на эти должности не пойдёт - а если и пойдёт то чтобы заканчивать эту войну. Плюс это всегда деморализация противника. На порядки эффективнее убивать начальство нежели простых ничего не решающих мужиков.
      1. Андрей Дибров
        Андрей Дибров Сегодня, 20:04
        +1
        Но только как с саддамом да каддафи не выходит. А по-другому - приговор кремлю ;0/
        Так что, провокация. Да.
        С залужным вместо и томагавками и прочими "сюрпризами" затем
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:38
        0
        Да ладно, а зелебобус прям мудрец, мудрец...
        Уничтожить СБУ или ГУР, штаб или ещё какую то контору, которая занимается РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ.... вот это уже будут реальные потери, особенно в комплекте с документацией, по текущим делам и прочее, прочее. Их заменить всяко сложнее и удар по мозгам будет РЕАЛЬНЫЙ. А за зелебобус, как бы ещё спасибо не сказали, тыхо тыхо, конечно, а так визга будет до небес и не более того.
        В общем, мнения разные, но решать не нам, это факт.
    2. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 19:54
      +5
      Цитата: rocket757
      "денег нет, а вы держитесь"

      Такое не забывается и даже кровью не смывается.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:40
        0
        Однако же его тянут на самый верх, стараются, превозносят и охраняют, от таких "злопамятных" , как мы.
        В общем, дуля из рукава....
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:36
    +6
    Так устраните: все, кроме ботов из ЦИПСО, только за; вперёд!!!
  8. zontov79
    zontov79 Сегодня, 19:36
    +5
    Так а озабоченность то высказали или нет ещё ? А то неправильно нас поймут , мол стали мягкотелыми , озабоченностью ответить не в состоянии . А если серьезно то пока наше руководство выглядит как вялый член.
  9. zloybond
    zloybond Сегодня, 19:38
    +19
    когда началась война в Югославии - мне довелось увидеть как это сделали без соплей и лишних расшаркиваний американцы.
    Снесли накукуй томогавками генштаб, телецентр, прямо вместе с персоналом, и другие обьекты, которые позволяли осуществлять управление страной. В итоге были кучи развалин и никаких вариантов обсудить - все в хлам.
    Но мы как оказалось "не такие"... я вот думаю мы не такие умные????
    Изнасилование заканчивается часто свадьбой. Это сейчас сербы демонстрируют - через свою готовность лобызаться с европой, которая их бомбила.
    Но нам поют песни про какие то братские узы.... Я так и не понял - это насмешка такая ?????
    По моему всех этих агентов влияния нужно приговаривать к высшей мере и начинать уже ровнять с землей центры управления страной 404..
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 20:00
      +1
      Помню ещё в том году ни раз слышал мнение что мы показываем как мягкой силовой воевать, а ни как нато всё сносить. Но сейчас видим что чего стоит.
  10. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 19:38
    -6
    Ерунда пропагандистская, Зеленский не вреден а полезен РФ , убив его вы сделаете из него икону + получите Доп поставки оружия из за бугра. Хотите отомстить - наносите по белому дому.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 19:41
      +8
      Если нанести удар по Белому дому, оружие "поставят" нам. И беспилотниками по Кремлю дело не ограничится.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:41
      +4
      Что плохого если превратить центр Киева в хранилище таких икон? Да и вряд ли всушники сильно огорчатся
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:58
      -1
      Цитата: Igor1915
      Зеленский не вреден а полезен РФ , убив его вы сделаете из него икону

      Ну как то из еврея Вы собрались икону лепить.
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 20:14
        +1
        Цитата: carpenter
        Цитата: Igor1915
        Зеленский не вреден а полезен РФ , убив его вы сделаете из него икону

        Ну как то из еврея Вы собрались икону лепить.

        Если начать разбираться - там евреев на иконах чуть ли не больше половины. Лучше про иконы не поминать. Поминайте лучше американскую доску почета, журнал"Лайф" или еще какую хрень.
    4. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 20:08
      0
      Там оно уже, походу, давно где надо. Ждёт.
  11. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 19:38
    +4
    Ну а почему же только Зеленского устранить? Этого дурачка устранить не трудно. Да и в незалежной много подобного рода шутов. Показательно можно конечно начать и с их устранения. Но устранять реально надо лиц принимающих такие решения. За большой лужей явно заигрались. Вот их стороной обойти ну никак нельзя...
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 20:15
      -1
      Прелагаете посадить Тополя в Вашингтоне? Заокеанские партнёры это не оценят и очень обидятся на нас! Зачем нам огорчать наших дорогих партнёров!? wassat
  12. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:41
    +1
    Это и есть грозный ответ, в интернете
  13. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:42
    +3
    Стратег... Что сказать... А что шут решает? Мочить надо не шута, а его инфраструктуру, советников, охрану из САС, здания в Киеве и не только. Медведев, как член Совбеза все знает, но при этом ничего не делается для глобального решения проблем...
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 20:17
      0
      Вопрос конечно интересный. Совет Безопасности! А что он решает? Какие полномочия у него? Судоплатовы там работают? А Дзержинские?
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:42
    0
    Зампред Совбеза РФ: «Не осталось никаких вариантов, кроме устранения Зеленского»

    Дмитрий Анатольевич! good Речь не мальчика, но мужа!
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 19:50
      +2
      Он бы еще что-нибудь делал, кроме болтовни.
    2. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 20:09
      +1
      Вчера полфинляндии приговорил. Сегодня еще половину ...
    3. wladimirjankov
      wladimirjankov Сегодня, 20:10
      +1
      какого мужа? Вы вспомните 2008 год. Когда грузины в цхинвали убивали наших миротворцев он будучи президентом как воды в рот набрал и ждал приезда путина из китая, чтобы принять решение о вводе войск в грузию.
    4. Галеон
      Галеон Сегодня, 20:16
      +2
      Цитата: ROSS 42
      Зампред Совбеза РФ: «Не осталось никаких вариантов, кроме устранения Зеленского»

      Дмитрий Анатольевич! good Речь не мальчика, но мужа!

      Мальчика, коллега. Не стареющего и не умнеющего мальчика.
  15. Normann
    Normann Сегодня, 19:43
    0
    Если за высказываниями не последуют никакие действия, будет себе дороже.
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 19:58
      +3
      Цитата: Normann
      Если за высказываниями не последуют никакие действия, будет себе дороже.

      По-моему дороже становится только нам. А у "серьезных" государственных дядек- бизнес крутится, бабки мутятся.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 20:23
        -1
        Цитата: 1 z1
        Цитата: Normann
        Если за высказываниями не последуют никакие действия, будет себе дороже.

        По-моему дороже становится только нам. А у "серьезных" государственных дядек- бизнес крутится, бабки мутятся.

        За время СВО аж на 16 млрд. вечнозелёных приподнялись друзья президента,какого ответа ещё ждать можно?
  16. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 19:43
    -6
    Зампред Совбеза РФ: «Не осталось никаких вариантов, кроме устранения Зеленского»

    Ну и что это даст? Это всё равно, что наказывать палку, которой ударили, игнорируя ударившую руку.
    Зеленский - всего лишь марионетка, и срывать на нем "благородный" гнев такая же стыдуха, как и прорыв беспилотников к Кремлёвскому дворцу. Надо без истерик делать свое дело и уверенно и грамотно побеждать. Да, кстати, за пролет Руста Горбачёв снял министра обороны СССР и ещё куча военных начальников лишилась карьерной перспективы...
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:52
      +2
      Его сменщик не будет законно избранным президентом и таких марионеток можно будет спокойно утилизировать. Да и после такого можно и на других законно избранных посмотреть, что ручки ему пожимали
      1. Андрей Дибров
        Андрей Дибров Сегодня, 20:11
        0
        Про российского тогда уже можно и не вспоминать.
        Хусейна с каддафи, на минуточку, ни разу "не чужие" приговорили(!)
    2. БорзРио
      БорзРио Сегодня, 20:00
      +4
      Если главком будет снимать всех тупых и непрофпригодных, то он останется без генералов и вообще без "преданных" ему силовиков. Не на кого менять. Система устроена по преданности государю, а не по профессиональной пригодности.
    3. Джексон
      Джексон Сегодня, 20:23
      -1
      Да, марионетка, но на данный момент он является главой Украины. После нападения на главу России должнв последовать , как минимум, аналогичная ответка... Ну, не оставлять же, это безнаказанно, чесслово... Да, его место займет Залужный. Ну , значит, и его утилизировать ...
  17. Вротраз
    Вротраз Сегодня, 19:44
    -2
    по моему медведев бухой или после ,ну судя по фото ,кто пил, опухшее красное лицо
    1. Вротраз
      Вротраз Сегодня, 19:54
      -2
      там на лице как минимум трехдневный запой
      1. Вротраз
        Вротраз Сегодня, 20:20
        -2
        а кто мне минусы ставит , неужели собутыльники медведева , помоему это патрушев
    2. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 20:02
      +3
      Цитата: Вротраз
      по моему медведев бухой или после ,ну судя по фото ,кто пил, опухшее красное лицо

      Это загар.Не пряча лица, смотрит в очень солнечное будущее. Осталось понять чьё это будущее , его или страны.
    3. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 20:24
      +1
      Цитата: Вротраз
      по моему медведев бухой или после ,ну судя по фото ,кто пил, опухшее красное лицо

      Открыли америку. Он тот ещё любитель.
  18. Born
    Born Сегодня, 19:46
    -4
    Ну устранят Зеленского и ничего не изменится. Разве что его в ранг святых возведут.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:53
      +1
      Зато сразу будет понятно, что дело до конца доведут и назад дороги нет. А не будут через МИД просить переговоров в соответствии с результатами на земле, так как будущее зависит не от нас
    2. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 20:07
      -1
      Так речь не онем одном!
      Там сразу начнётся делёж власти
    3. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 20:13
      0
      От тож.
      "законноизбранный президент государства от ракеты другого государства"
      Ни разу не гитлер даже.
  19. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 19:50
    +6
    Ну да, как по самим шарахнули, так сразу прорвало, а до сих пор били по Курской , Брянской и др.областям,все было норм , Зелю устранять не хотели.
    С устранения верхушки войну и надо было начинать ,если конечно целью было победить, а не мутить договорняки до последнего. До сих пор ведь мутят....
  20. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 19:55
    +4
    Ох как сильно они встрепенулись и жаждут расправы, когда над их кабинетами жахнуло. За себя любимых распережиаались... А сколько было украинских атак в других городах и селах России? Там не надо было за это Зеленского ликвидировать?! За все жертвы те!?
  21. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:56
    -4
    Дмитрий Анатольевич вполне мог бы возглавить руководство СВО. Политическое руководство.
    Дмитрий Анатольевич принимает решение, в каком направлении действовать, а уж как это сделать - пусть думают те, на кого Совет Безопасности выделял и тратил уйму средств.
    / сарказм выкл/
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 20:06
      +6
      Цитата: Fangaro
      Дмитрий Анатольевич вполне мог бы возглавить руководство СВО

      Дмитрию Анатольевичу давно пора не пенсию. Незаслуженную, потому что практически все, за что он брался, "не взлетело" совершенно.
  22. dump22
    dump22 Сегодня, 19:58
    -2
    Так Зеленского пытались уже ликвидировать и далеко не один раз.
    Только совсем наивный может думать, что на верховного главнокомандующего противной стороны во время вооруженного конфликта не идет постоянной охоты.

    https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/01/16/19501849.shtml
    Independent: Зеленский за год пережил более 12 покушений
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 20:20
      -1
      Это утверждения Зеленского без доказательств не более.
    2. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 20:25
      0
      Это чушь. Просто пиар для западной публики.
  23. Dave36
    Dave36 Сегодня, 19:59
    +5
    ,, Только денег нет! Здоровья вам и хорошего настроения! Д.А. Медведев.
  24. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 20:05
    +1
    +++++
  25. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:05
    -1
    Ну наконец то! Алилуйя.
    Срезать верхушку, так там такая грызня за власть пойдёт, а Ничушкин на банды поделятся.
  26. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 20:05
    -1
    Есть удивительные люди на ВО. Даже через 14 месяцев СВО встают на защиту Зеленского и его клики "они марионетки, они ничего не решают, его устранение ничего не изменит".

    Руководство государства – это первоочередная цель в любой войне ... или СВО.

    Залужный подчиняется верховному главнокомандующему (Зеленскому) ... он марионетка Зеленского? Его устранение ничего не дает?!
    Генералы подчиняются главнокомандующему (Залужному) ... они марионетки Залужного? Их устранение ничего не дает?!
    Но, если Зеленский (неформально) подчиняется заокеанским кукловодам, то его устранение внезапно, согласно мнению некоторых на ВО, ничего не дает.

    Есть понятие иерархии подчинения. Чем выше звено в иерархии выбить, тем лучше. Уничтожить лейтенанта – значимее, чем рядового. Уничтожить полковника – значимее, чем лейтенанта. Уничтожить генерала – еще лучше. Ликвидировать Залужного, Зеленского и их клику в руководстве – еще значимее. Это инь и янь любой войны. Даже если это "марионетка", но так как "марионетка" стоит выше в иерархии, то и значимость ее выше.
  27. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 20:07
    -1
    а смысл??? можно проще: выложить список адресов депутатов и чиновников, и заявить, что по ним будет нанесен удар до 31.12.23, но дату не указывать. спустя время - долбануть по одному из адресов и подождать реакции
  28. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 20:09
    -3
    Но грохнут зелю,что изменится,другого клоуна американцы поставят,здесь надо решать конкретно и быстро с этой нациской украиной,а не сопли жевать.
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 20:23
      0
      Попробую объяснить на пальцах.

      Вы директор сети магазинов. В каждом магазине есть свой директор. Директор магазина на Черемушках – ваша марионетка? ничего не решает, потому что он у вас в подчинении?
      И если его завтра грохнут, то это никак не скажется на работе магазина и вам не надо будет искать замену? Легко ли будет найти замену, если замена будет знать, что предыдущего грохнули за то, что он был директором магазина и его, замену, тоже могут грохнуть за это?
  29. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 20:09
    +3
    Выпустили боевого ведмедя, он возглавил эскадрилью Орлов и повёл в бой lol
  30. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:22
    -1
    И все же, сейчас главная задача не устранение Зеленского. Назначат другого, делов то. Сейчас бы разбить у них морские порты, переходы на западной границе, подстанции на ж/дороге. Но мы же ещё "не начинали" и похоже не очень стремимся "начать".
  31. Василий12
    Василий12 Сегодня, 20:23
    -1
    Согласен с предложенным сообщением, давно пора было это сделать!
  32. Кран
    Кран Сегодня, 20:30
    0
    Цитата: ИванИванов
    Болтунов у нас целая рота, вдоль кремлевской стены выстроить можно.

    А если с ВО собрать и выстроить.... всю Москву можно оцепить))
  33. lestad
    lestad Сегодня, 20:33
    +1
    Когда уже яйца зажезелееют у нашего?
    1. lestad
      lestad Сегодня, 20:36
      0
      От слова "стальные"?текст кароч короткий
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 20:41
      0
      Может и правда средств тупо нет, одной стали в приборе мало.
  34. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 20:39
    0
    Вот что далеко ходить, какие удары, мы внутри порядок навести не можем:

    17 апреля мы стали свидетелями публичного признания и раскаивания Одинцовой Татьяны Михайловны (один из руководителей СевГУ).
    Нам стало интересно, как живет семья Одинцовых ↓
    Детки учатся в Европе, ярые патриоты салорейха, рвущиеся на просторы Окраины.
    В запрещенной соцсети Татьяна упоминала и своего отца: фото с его могилы с унизительной надписью «За мир. Без Z».
    Лента «педагога» наполнена фото, показывающими всю сущность Одинцовой и ее деток.
  35. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 20:40
    0
    Нужно всю Украину уничтожить, до самого Львова.
  36. Норма51
    Норма51 Сегодня, 20:41
    +1
    C 2014 года все бла-бла, да бла-бла. А бандеровщина все крепче и крепче. За это время почти вся пророссийская и просто русская Украина стала Россию ненавидеть. Продолжайте бла-бла.
  37. Комментарий был удален.
  38. Azzzwer
    Azzzwer Сегодня, 20:50
    0
    Цитата: ratoborets
    Это инь и янь любой войны.

    это не только ин и янь! но и всунь и высунь!
  39. termos
    termos Сегодня, 20:51
    0
    Действительно задолбал уже этот популист хрень нести. Сколько этому недоумку Буданов с Подоляком заплатили, чтобы их он не упоминал?))) Ведь это первые люди, которых надо как раз устранить, причем максимально жестоко и на публику. А клоуна толку трогать, он только в позе школьника помыкаться за подачками может и рожу сурьёзную корчить.