Американская пресса: Власти США пытаются выяснить, кто организовал атаку БПЛА на Кремль

В администрации Байдена все еще работают над тем, чтобы подтвердить, было ли предполагаемое нападение заказано Киевом, проведено неконтролируемой проукраинской группировкой или это была операция России под ложным флагом

В настоящее время руководство и спецслужбы США занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с организацией атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российский Кремль. Об этом сообщает издание Politico.Американская администрация пытается выяснить, кто именно организовал атаку беспилотников – киевский режим или действующая автономно какая-либо проукраинская организация. В Вашингтоне беспокоятся по поводу возможного ответа России на такой вопиющий акт агрессии.- написало американское издание.Между тем, практически сразу после официальных сообщений российской стороны об атаке беспилотников, ряд украинских чиновников поспешил опровергнуть причастность Киева к этому происшествию.С опровержениями выступили сначала советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, а затем и сам президент Владимир Зеленский заявил, что не имеет отношения к атаке беспилотников. Министр обороны Украины Алексей Резников от прямого ответа прессе уклонился.Первой реакцией США также было заявление о том, что Вашингтон не был осведомлен о планах проведения атаки против Кремля. Но государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Белый дом в конечном итоге оставляет Украине право действовать самостоятельно, определяя, как ей вести боевые действия.Российские политики, тем временем, требуют наиболее жесткого ответа на атаку дронов на Кремль. В этой связи в украинской прессе уже обсуждают, пойдет ли Россия на применение тактического ядерного оружия или остановится на массированных ударах обычными ракетами и беспилотниками.