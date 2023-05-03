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Американская пресса: Власти США пытаются выяснить, кто организовал атаку БПЛА на Кремль

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Американская пресса: Власти США пытаются выяснить, кто организовал атаку БПЛА на Кремль

В настоящее время руководство и спецслужбы США занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с организацией атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российский Кремль. Об этом сообщает издание Politico.


Американская администрация пытается выяснить, кто именно организовал атаку беспилотников – киевский режим или действующая автономно какая-либо проукраинская организация. В Вашингтоне беспокоятся по поводу возможного ответа России на такой вопиющий акт агрессии.

В администрации Байдена все еще работают над тем, чтобы подтвердить, было ли предполагаемое нападение заказано Киевом, проведено неконтролируемой проукраинской группировкой или это была операция России под ложным флагом

- написало американское издание.

Между тем, практически сразу после официальных сообщений российской стороны об атаке беспилотников, ряд украинских чиновников поспешил опровергнуть причастность Киева к этому происшествию.

С опровержениями выступили сначала советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, а затем и сам президент Владимир Зеленский заявил, что не имеет отношения к атаке беспилотников. Министр обороны Украины Алексей Резников от прямого ответа прессе уклонился.

Первой реакцией США также было заявление о том, что Вашингтон не был осведомлен о планах проведения атаки против Кремля. Но государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Белый дом в конечном итоге оставляет Украине право действовать самостоятельно, определяя, как ей вести боевые действия.

Российские политики, тем временем, требуют наиболее жесткого ответа на атаку дронов на Кремль. В этой связи в украинской прессе уже обсуждают, пойдет ли Россия на применение тактического ядерного оружия или остановится на массированных ударах обычными ракетами и беспилотниками.
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34 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:01
    +2
    Сейчас включатся тайные каналы,начнутся уговоры,мол не берите близко к сердцу-ну,хулиганы какие то..Может еще какой нибудь бухгалтер из Швейцарии нарисуется
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:05
      +5
      Власти США пытаются выяснить, кто организовал атаку БПЛА на Кремль

      Я, так понимаю, власти США с подрывами трубопроводов уже разобрались, кто организовал диверсию winked
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:09
        +3
        Цитата: Ясная
        Власти США пытаются выяснить, кто организовал атаку БПЛА на Кремль

        Я, так понимаю, власти США с подрывами трубопроводов уже разобрались, кто организовал диверсию winked

        Конечно, даже не все пузыри от взрывов вплыли, как сразу разобрались yes
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:09
      +6
      Скорей всего как с подрывом "северного потока" будет, весь Запад ищет исполнителей и найти не могут, а Киев заявит что это "проукраинские патриоты одиночки и медсестра", ох сколько мы уже красных карандашей изрисовали am Вот вопрос, сколько времени США потребовалось бы на расследование и нанесение бомбовых ковровых ударов по исполнителям в случае хлопков ракет над Белым домом ?
    3. bronik
      bronik Сегодня, 20:19
      +2
      Ага, и Северные потоки тоже не они. НЛО однако!
  2. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 20:01
    +19
    Как раньше любили говорить
    Хлопок и задымление

    Идея на счет парада

    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:11
      +1
      Цитата: Santa Fe
      Как раньше любили писать
      Хлопок и задымление, мда…

      Идея на счет парада


      Кстати, очень разумно... с таким братским народом yes
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 20:32
      -1
      Цитата: Santa Fe
      Как раньше любили говорить
      Хлопок и задымление

      Идея на счет парада


      Фуражка у шойгу не влезет.
  3. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 20:02
    +3
    Это посыл такой? Сейчас у нас также заявят, что это какая-то диверсионная группа, не имеющая отношения к украинскому режиму и типа пора успокоиться и не поддаваться на провокации?
    1. Джексон
      Джексон Сегодня, 20:07
      +1
      А что, вполне рабочий вариант... По большому счету, России в настоящий момент ответить нечем... Ракетные удары- да, будут, но это уже не в первый раз... А ТЯО , хоть и без ядерного заряда, никто не начнет махать, уверен на кучу процентов...
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 20:19
        0
        Цитата: Джексон
        А что, вполне рабочий вариант... По большому счету, России в настоящий момент ответить нечем... Ракетные удары- да, будут, но это уже не в первый раз... А ТЯО , хоть и без ядерного заряда, никто не начнет махать, уверен на кучу процентов...

        ТЯО без ядерного заряда- это не ТЯО.
        А отвечать России действительно нечем, империалистическая СВО- это по сути борьба "нанайских мальчиков".
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 20:44
        0
        Да понятно, что и бить некуда почти, по мостам бесполезно, по украинскому руководству бессмысленно, по железнодорожным депо тоже толку мало, по трансформаторам на 700 КВ мы не такие, потому лучше утереться. А вообще Шойгу хотел новые города в Сибири строить, надо туда перебазироваться руководству
  4. Монтажник
    Монтажник Сегодня, 20:03
    +2
    Сложно сказать кто это сделал. Все открещиваются. Но эти нелюди очень хотят экскалации конфликта. Смотрим кому это выгодно и делаем выводы.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:13
      +6
      Цитата: Монтажник
      эти нелюди очень хотят экскалации конфликта.

      Аааа what то есть еще эскалации конфликта не было!? belay
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:03
    -1
    Такую тему своими словами даже комментировать опасно.
    Но вероятнее всего, с моей, вросшей в землю колокольни, это "энтузиасты украинские", в лоб бы им поленом.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:15
      0
      Цитата: Fangaro
      с моей, вросшей в землю колокольни,

      Значит крепко стоите yes
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:04
    -1
    Концерт "по заявкам тружеников Капиталистического строя" начинается!

    Выступает Роза Рымбаева с песней "Как много лет во мне любовь спала"
    wassat
  7. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 20:05
    0
    проишествие уровня озабоченности, может сильной озабоченности, но никак не красная линия
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:16
      +3
      Цитата: rotkiv04
      проишествие уровня озабоченности, может сильной озабоченности, но никак не красная линия

      Хотите сказать, что засчитаем это им, как фальстарт, и опять все на исходные позиции? laughing
  8. Maluck
    Maluck Сегодня, 20:07
    +4
    амерам верить себя не уважать. Совершенно фиолетово, что они там заявляют, за такое надо бить жестко, чтобы сопли через жопу вытекали.
  9. senima56
    senima56 Сегодня, 20:07
    0
    А это действительно небратья запустили? А вдруг это "продвинутая молодежь" поспорила на "Слабо в Кремль БПЛА посадить"? fool angry hi
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 20:35
      -1
      Только гуманитарий, не способный сам ничего сделать своими руками может задавать такие вопросы. Попробуй сделать аналогичный аппарат и уничтож хоть одно административное здание на укропии. Если получится - тогда поверю, а пока ты двигаешь пропаганду западных ципсо.
  10. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 20:20
    +1
    Зенитный комплекс Деривация ПВО где? Почему его не видно ни на фронте ни на охране важных объектов?

    По моему мнению эта машина сможет дёшево и сердито закрыть небо от небольших БЛА.
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:22
    +2
    Много вопросов по поводу этой атаки...
    Лично у меня - кто снимал, и как угадал, что снимать?
    И что за два странных пятна ползут по лесенке на башню? Неужели угадали с координатами атаки беспилотника?! Да за такую проницательность сразу к ордену представлять надо...

  12. al3x
    al3x Сегодня, 20:25
    +1
    Да да, текст комментария, все курсе, поэтому вот:

  13. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 20:27
    -2
    Жим жим у США то!!! Даже жим жим жим!!!
  14. Хорон
    Хорон Сегодня, 20:29
    0
    Власти США пытаются выяснить, кто организовал атаку БПЛА на Кремль

    Сначала пусть сами за газопроводы признаются, а то каков хозяин таково и быдлo! Это наши болоболят много и ничего не делают, а у этих уродов нагадить и потом отказаться - в порядке вещей. negative
    P.S.Украинскую верхушку нужно было уничтожать сразу, после того как они официально заявили об отказе от переговоров, а наши начали лишь холопов больше резать! fool
  15. Саша Коблов
    Саша Коблов Сегодня, 20:31
    -1
    Кто делал беспилотник, тот и организовал атаку.
    Известно что англия применяла свои технологии при атаке на севастопольскую бухту, похоже и тут без них не обошлось.
    Это как шпана, размахивающая кулаками перед насом у интелегента.....
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:36
    0
    Надо отвечать: ТЯО это минимум, атака направлена на срыв управлением СЯС РФ, это пункт 3-й.
  17. Саша Коблов
    Саша Коблов Сегодня, 20:39
    0
    Кстати и в атаке на Энгельский аэродром тоже не обошлось без англии,
    Они модернезировали "СТРИЖИ"....
    Они хотят уже полномасштабной войны, что тут не ясно?
  18. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 20:39
    0
    Судя по минусам здесь масса украиноамерикосовских фриков!!!))) Администрация, алло, вам не видно?!))))
  19. Armavir
    Armavir Сегодня, 20:43
    0
    Собственно. Все с упорством и настойчивостью требовали ударов по центрам принятия решений. Вот они - удары по центрам принятия решений... Но... есть нюанс...
  20. lestad
    lestad Сегодня, 20:45
    0
    Кукловоды у своей куклы: Ты не видел кто напал??
  21. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:46
    0
    В стратегии США это называется "правдоподобное отрицание", на вики много статей как американские союзники проводили открытые теракты и геноциды, а американцы типа и не при чём