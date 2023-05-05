На телеобслуживании не протянут: Запад готов отправить на Украину технический персонал

Сервисные центры для ВСУ











Завод «Бумар-Лабенды»

«Любой, кто говорит, что с дистанционным обслуживанием у украинцев все в порядке, лжет себе».

Новые законные цели

«Я уверен, что наши партнеры могли бы нанять таких специалистов, и мы сделаем все возможное, чтобы организовать их приезд на Украину. Мы уже давно предлагаем нашим партнерам помощь в обеспечении технического обслуживания в максимальной близости к полю боя… Если бы сюда приехали специалисты с доступом к необходимым документам, это бы очень помогло».

«Можно распределить операции технического персонала так, чтобы русские не могли нацеливаться на большие концентрации специалистов. Затем в местах присутствия подрядчиков поддерживать военную дисциплину и использовать высокотехнологичные украинские системы раннего предупреждения. Это может позволить техническому персоналу защитить себя в любое время, когда есть потенциальные входящие угрозы».