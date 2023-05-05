На телеобслуживании не протянут: Запад готов отправить на Украину технический персонал

Сервисные центры для ВСУ
Сейчас у техников украинских вооруженных формирований настоящий ренессанс. Из этой касты выкристаллизовываются настоящие универсальные солдаты, которых ВСУ должны беречь как зеницу ока. Косвенно это подтверждает отсутствие фото- и видеосвидетельств ремонта или обслуживания новой западной техники. Украинцы боятся даже примерно раскрыть расположение ремонтных баз – это моментально станет приоритетной целью для российских ракет и БПЛА-камикадзе.
Удачный удар отправить на тот свет сразу двух зайцев – бронетехнику для того самого контрнаступления и, что не менее важно, технических специалистов по обслуживанию натовской техники. За последний год именно они превратились в «белую кость» ВСУ. Технарям приходится работать как со старыми образцами советского производства, так и современными машинами made in Ukraine и натовскими изделиями. Если первые две категории отличаются ремонтопригодностью и неприхотливостью в обслуживании, то зарубежная техника всегда требовала особого подхода. Совмещать в одном ремонтном боксе две противоположные технические концепции – это, как модно сейчас говорить, скиллы критического уровня.
Но не стоит переоценивать украинских технических специалистов – на данный момент они умеют многое, но далеко не все из них справляют со своими обязанностями. По разным причинам. Кто-то пропадает под ударами Российской армии, кто-то не знает английского, а кто-то просто не дотягивает по уровню.
Именно поэтому американцы до сих пор не поставили на Украину, пожалуй, самый сложный в техническом обслуживании танк современности – Abrams. На одну машину требуется работа более сотни подрядчиков, ремонтников и логистов. Иначе боевая колесница так и останется памятником американской помощи киевскому режиму.
Завод «Бумар-Лабенды»
Но проблемы решаются.
В первую очередь, за счет сервисных центров в Восточной Европе. Особенно в этом преуспели поляки – завод «Бумар-Лабенды» в ближайшее время примет на ремонт и техобслуживание «Леопарды» второй серии. До этого предприятие активно восстанавливало Т-72 украинской армии. Это сильно напоминает ситуацию с «Тиграми» в Великую Отечественную войну, когда немцам для сложного ремонта приходилось отправлять бронированных кошек глубоко в тыл.
У ВСУ ситуация еще печальнее – от Гливице, где стоит ремонтный завод, до Харькова почти полторы тысячи километров. Немаленькое плечо, надо отметить. И так практически со всей техникой НАТО – артсистемами, комплексами ПВО и легкой бронетехникой. В игре уже Чехия, Румыния, Словакия и Литва. Сейчас местные технари готовятся принять на ремонт и восстановление прославленные Т-64. Остается только посочувствовать – одни только танковые моторы 5ТДФ и 6ТД чего стоят.
В любом случае наличие ремонтных баз для техники врага играет на руку Российской армии. Противник в итоге теряет в оперативной мобильности и плотности огня на отдельных направлениях.
Среди известных примеров слишком быстрый по западным меркам износ немецких гаубиц PzH 2000. Машины просто не готовили к столь интенсивному использованию, и поэтому чаще запланированного они ходят на запад за ремонтом. Это, кстати, лишний раз подтверждает необходимость скорейшего уничтожения всех переправ через Днепр. Целые мосты не только позволяют беспрепятственно перебрасывать помощью ВСУ всех калибров, но отводить технику на ремонт. Просто тепличные условия для боевых действий созданы украинской армии, ничего не скажешь.
На Украине сейчас функционирует и второй канал обеспечения технического ремонта, построенный вокруг видеоконференцсвязи или «телеобслуживания». Критически сложные системы, например, Javelin или HIMARS приходится чинить по Skype. Непростое это дело. Надо найти технически подкованного переводчика, а также обеспечить полное погружение консультанта на другом конце провода в проблему.
Александр Виндман, подполковник армии США в отставке, прокомментировал ситуацию:
«Любой, кто говорит, что с дистанционным обслуживанием у украинцев все в порядке, лжет себе».
Вероятно, накладывают ограничения и режим секретности для отдельной техники и узлов. Далеко не всегда секретоноситель может через онлайн-мессенджер разглашать тонкости ремонта, к примеру, системы управления огнем Challenger 2. Танк придется ставить на трал и направлять глубоко в тыл Европы – вероятнее всего, даже в Польше нет соответствующего оборудовании и персонала.
Новые законные цели
На Западе постепенно раскручивается идея допуска на территорию Украины технических специалистов для обслуживания новых танков, РСЗО, гаубиц и прочих экспонатов натовского зоопарка. В конце апреля об этом заговорили сразу несколько американских изданий и один из ключевых ньюсмейкеров киевского режима – шеф минобороны Резников. Он, в частности, заявил:
«Я уверен, что наши партнеры могли бы нанять таких специалистов, и мы сделаем все возможное, чтобы организовать их приезд на Украину. Мы уже давно предлагаем нашим партнерам помощь в обеспечении технического обслуживания в максимальной близости к полю боя… Если бы сюда приехали специалисты с доступом к необходимым документам, это бы очень помогло».
Здесь просматриваются сразу несколько интересных выводов.
На Украине явно не справляются с потоком оружия и техники, несмотря на собственных золоторуких специалистов. И это, конечно, хорошо. Особенно в свете наступления, которое ВСУ все никак не могут начать. Если оно все-таки будет организовано, поток неисправной и подбитой техники увеличится кратно. Вот Резников и переживает – кто будет ремонтировать образовавшийся хлам? В упоминаемою Гливицу много не повозишь.
Второй вывод – на Западе все ближе подбираются к непосредственному участию в украино-российском конфликте. Не только поставками оружия, а размещением технического персонала, «максимально приближенного к полю боя». Словам о том, что сотни и даже тысячи ремонтников НАТО готовы в течение пары часов отправиться на Украину, приходится верить на слово. Все-таки военную техническую интеллигенцию нельзя сравнивать с неонацистским отребьем, которое воюет сейчас на Украине на правах наемников. Но риторика в стане противника об этом присутствует.
Полковник армии США Виндман в интервью Newsweek раскрывает возможный вариант развития событий. По его мнению, на Украине уже сформировали определенный иммунитет к российским атакам ракет и беспилотников. Как только в воздух поднимаются носители высокоточного оружия, американская разведка в режиме реального времени передает эту информацию руководству Украины. Если даже в какой-то из тыловых частей и скопились националисты, они по сигналу воздушной тревоги мгновенно рассредоточиваются. То есть здесь все зависит от времени реакции и дисциплинированности ответственных структур ВСУ.
Далее Виндман комментирует:
«Можно распределить операции технического персонала так, чтобы русские не могли нацеливаться на большие концентрации специалистов. Затем в местах присутствия подрядчиков поддерживать военную дисциплину и использовать высокотехнологичные украинские системы раннего предупреждения. Это может позволить техническому персоналу защитить себя в любое время, когда есть потенциальные входящие угрозы».
Виндман забыл, видимо, про ракеты, которые с самолетов не запускаются, например, «Искандер-М». Эту «входящую угрозу» очень сложно засечь в момент боевого развертывания и еще сложнее увернуться. Но оставим подобное на совести отставного полковника, погнавшегося за медийной славой.
Стоит ли тратить дорогостоящую сверхзвуковую ракету на кучку натовских технарей? Вопрос совершенно не требующий ответа и пояснений.
Но факт остается фактом – на Западе всерьез задумались о прямом вовлечении военнослужащих, либо гражданского техперсонала в ход спецоперации на территории Украины. Это явный сигнал к эскалации, и его не стоит пропускать мимо. Где-то в Вашингтоне и Брюсселе явно посчитали, что потенциал Российской армии и логика наших ответных мер будут уже недостаточными? Надо разубеждать.