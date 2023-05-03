Военкоры рассказали подробности об отражении ЧВК «Вагнер» контратак ВСУ в Артемовске

В Артемовске (Бахмуте) продолжаются ожесточенные бои между штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер» и украинскими формированиями. Подробности о попытках ВСУ контратаковать на севере «серой зоны» сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».Два дня назад командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, который руководит действиями украинских формирований в Артемовске, объявил о начале контратак в северной части «серой зоны».Однако сами украинские аналитики назвали эти контратаки «тушением пожаров». По редким сообщениям от украинских боевиков, они пытались оттеснять российских бойцов из жилых домов, но сами не смогли закрепиться на ряде участков. То есть, просто расширилась «серая зона», не контролируемая ни украинскими формированиями, ни российскими войсками.Как сообщают военкоры, после контратак украинских формирований район улицы Чайковского превратился в зону позиционных боев. Но затем штурмовые группы ЧВК «Вагнер» перешли к активным атакам, пытаясь вернуть утраченные в результате наступательных действий ВСУ позиции.Telegram-канал рассказывает, что сейчас на севере «серой зоны» Артемовска идут стрелковые бои. Они носят позиционный характер. Так обстоит, в частности, ситуация в районе улицы Александра Матросова. В районах улиц Леси Украинки, Полины Осипенко и Победы также идут ожесточенные бои с переменным успехом: где-то удача сопутствует нашим бойцам, где-то украинским боевикам тоже удается действовать активно.Кроме того, штурмовые отряды ЧВК действуют и в окрестностях Артемовска. Бои идут в районах Богдановки и Ивановского (Красное). Артиллерия ВС РФ выполняет задачи по обстрелам позиций противника и мест скопления военной техники и личного состава в городах Константиновка и Часов Яр, откуда осуществляется основное снабжение засевших в Артемовске украинских формирований боеприпасами, вооружением, а также переброска подкреплений для ротации личного состава.