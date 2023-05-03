Командир спецназа «Ахмат» рассказал о боях на меловом заводе в Белогоровке

Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» Чеченской Республики и Южной группировки войск Вооруженных сил РФ смогли оттеснить украинские формирования на Кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР) на полтора километра. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с РИА Новости.
По словам генерала Алаудинова, пять дней назад бойцы спецназа «Ахмат» и подразделения 2-го армейского корпуса ВС РФ предприняли наступление в направлении Белогоровки.
Российским войскам удалось продвинуться и пробиться на территорию мелового завода в Белогоровке. Сейчас бойцы спецназа «Ахмат», как рассказал РИА Новости генерал-майор Апты Алаудинов, довершают освобождение территории мелового производства, выбивая боевиков ВСУ с позиций на предприятии и в прилегающих лесопосадках.
Отметим, что обстановка на Сватовском и Кременском направлениях остается крайне напряженной после того, как украинские формирования осенью 2022 года смогли перейти здесь в контрнаступление и закрепиться на части территории Луганской Народной Республики. ВСУ подвергают постоянным обстрелам Кременную, а также предпринимают атаки на российские позиции, но прорвать оборону на данном направлении им не удается.
В свою очередь, российские войска довольно успешно действуют против украинских формирований. Западные аналитики утверждают, что если им удастся прорвать здесь украинскую оборону, то под ударами наступающих ВС РФ окажутся более западные территории, которые пока еще контролируются ВСУ.