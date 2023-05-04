Производство и расход: ситуация вокруг ракет GMLRS

Один из первых эпизодов применения HIMARS на Украине. Фото Минобороны Украины
Американские реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS используют унифицированные боеприпасы семейства Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS). Такие ракеты производятся серийно и поставляются армии США или зарубежным партнерам. Их производство продолжается, и его планируется сохранять в обозримом будущем. Новое соглашение определяет основные условия производства до 2026 г. включительно.
Заказы на производство
Управляемые ракеты для РСЗО линейки GMLRS пошли в серию в середине двухтысячных годов. Производство боеприпасов освоил их разработчик – компания Lockheed Martin. В дальнейшем Пентагон регулярно выдавал контракты на выпуск таких изделий. За все время приобрели в общей сложности 17 «лотов» общей стоимостью несколько миллиардов долларов.
Теперь готовится выпуск следующих партий оружия. 27 апреля Пентагон и «Локхид-Мартин» заключили рамочное соглашение на выпуск «лотов» №18 и №19. Общая стоимость работ оценили почти в 4,8 млрд долл. Поставки будут выполнены не позднее 30 октября 2026 г.
В соответствии с рамочным соглашением, в ближайшее время стороны подпишут твердый контракт на очередную партию изделий GMLRS. Его объемы, стоимость и условия выполнения будут определены в ходе переговоров с подрядчиками. Затем появится очередной контракт на «лот 19», условия которого определят отдельно. Сроки выполнения работ по двум контрактам неизвестны – раскрыта только конечная цель.
Погрузка ТПК с ракетами на пусковую установку. Фото Минобороны США
В качестве заказчика выступает командование сухопутных войск. Именно армия получит новые валовые ракеты. При этом неясно, с какой целью они заказаны. Новые GMLRS могут предназначаться для пополнения собственных американских складских запасов или для отправки за рубеж в рамках очередного пакета помощи. Возможно, эту информацию раскроют позже, в т.ч. при подписании твердых контрактов.
Производство и расход
Компания Lockheed Martin запустила производство снарядов GMLRS еще в середине двухтысячных годов и достаточно быстро вышла на расчетные темпы. В дальнейшем ежегодно выпускалось несколько тысяч ракет всех типов и модификаций. Точные объемы зависели от особенностей текущего контракта и потребностей заказчика или заказчиков.
В ноябре 2020 г. с конвейера сошла 50-тысячная серийная ракета. Юбилейное изделие предназначалось для армии США. На тот момент завод-производитель, выполняя имеющийся заказ, выпускал ок. 9 тыс. изделий в год – порядка 1,5 тыс. стандартных транспортно-пусковых контейнеров для одного залпа.
По известным данным, к настоящему времени темпы производства значительно сократились. Сейчас называют возможность выпуска лишь 6 тыс. ракет в год – 1 тыс. ТПК. Тем не менее, такое количество боеприпасов до недавнего времени полностью покрывало потребности сухопутных войск США и зарубежных эксплуатантов MLRS / HIMARS.
В прошлом году ситуация резко изменилась. В июне США передали киевскому режиму первую партию боевых машин M142 и значительное количество боеприпасов для них. В дальнейшем на Украину прибыли еще несколько десятков РСЗО американского образца. Кроме того, во всех новых пакетах военно-технической помощи предусматривалась поставка ТПК с ракетами GMLRS. Последний пакет такого рода утвердили 3 мая.
Старт ракеты GMLRS. Фото Lockheed Martin
К настоящему времени украинским формированиям передали несколько партий ракет для HIMARS / MLRS. При этом даже примерное количество контейнеров и боеприпасов не называлось. По разным оценкам, общее количество переданных GMLRS уже может достигать нескольких тысяч. Значительная доля этих изделий уже потеряна или израсходована, из-за чего требуются регулярные новые поставки.
Следует отметить, что далеко не все ракеты GMLRS удалось доставить в зону боевых действий и применить по назначению. Российские войска неоднократно уничтожали склады боеприпасов для HIMARS, а также поражали пусковые установки на марше и на огневых позициях. Кроме того, ракеты оказались не самой сложной целью для российских систем противовоздушной-противоракетной обороны. В итоге реальные результаты применения совсем не похожи на обещания из рекламы.
Запасы под угрозой
Поставки изделий GMLRS из США на Украину начались в июне 2022 г. Союзника решили вооружать за счет собственной армии – ТПК с ракетами брались со складов американской армии. Вероятно, Пентагон учел печальный опыт предыдущих поставок вооружений киевскому режиму и поэтому не стал отправлять реактивную артиллерию в одиночку. Вскоре несколько других стран выразили готовность отдать Киеву свои РСЗО американского образца, а также боеприпасы для них.
Впрочем, экономия такого рода оказалась недостаточной. Уже в начале осени, на фоне анонса нового пакета помощи, в США заговорили о риске исчерпания собственных запасов GMLRS. Оказалось, что темпы поставок ТПК со складов превышают скорость производства новых изделий. При сохранении таких тенденций, американская армия со временем рисковала остаться без достаточного количества ракет для РСЗО.
Примерно тогда же зазвучали предложения о расширении производства и увеличении темпов поставок ракет в собственную армию. Затем появились расчеты, согласно которым производство следует довести до 14 тыс. ракет в год. В таком случае США смогут продолжать поставки оружия Украине, а параллельно восстановят складские запасы и покроют текущие нужды собственной армии.
Запуск ракеты GMLRS установкой M270. Фото Lockheed Martin
Впрочем, выход на нужные темпы производства может быть связан с трудностями. О проблемах в этом контексте регулярно сообщается в течение нескольких последних месяцев. Так, в конце марта иностранные СМИ раскрыли мнение компании «Локхид-Мартин». Оказалось, что она не может расширить производство до нужных размеров и обеспечить снарядами GMLRS собственную армию и Украину. Впрочем, имеющиеся проблемы можно решить за счет новых финансовых вливаний.
По всей видимости, Пентагон и Lockheed Martin нашли общий язык и определили пути развития производства. Благодаря этому 27 апреля появилось новое рамочное соглашение. Оно определяет дальнейшую стратегию производства боеприпасов для MLRS / HIMARS, а также оговаривает сроки выпуска и поставки двух новых партий и их предельную стоимость. При этом точные параметры каждой партии определят отдельно.
Риски и угрозы
Таким образом, ситуация вокруг американо-украинского сотрудничества в области реактивной артиллерии продолжает развиваться. Из-за своих политических авантюр и по причине помощи киевскому режиму США лишились части своих боевых машин HIMARS, а также сократили запасы ракет GMLRS для них. Вследствие этого приходится расширять производство всех новых изделий, но этот процесс сталкивается с очередными трудностями.
Последние новости могут указывать на решение части актуальных проблем. Пентагон и Lockheed Martin определили примерные условия сотрудничества до 2026 г. и выпуска двух «лотов» продукции. В ближайшее время появится первый твердый контракт и начнется производство. Тем временем, по всей видимости, армия США будет продолжать поставки ракет со своих складов.
Любопытно, что поставки американских РСЗО и ракет GMLRS уже в первые месяцы столкнулись с объективными проблемами. Теперь их пытаются решать и рассчитывают на положительный результат. Можно предполагать, что Пентагон и Белый дом найдут необходимые возможности и ресурсы, в результате чего поставки HIMARS и GMLRS на Украину пока будут продолжаться, а также удастся восполнить собственные потери.
Впрочем, реактивная артиллерия не является единственным направлением помощи, в котором наблюдаются те или иные проблемы. На данный момент США все еще могут выполнять необходимые поставки и оставаться в приемлемых рамках. Однако затраты растут, а трудности и негативные последствия накапливаются. Удастся ли справиться со всеми негативными факторами или придется сокращать темпы и объемы помощи, покажет время.