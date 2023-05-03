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Выдвинувшие в район города Пологи несколько малых мобильных групп ВСУ были уничтожены российской артиллерией

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Выдвинувшие в район города Пологи несколько малых мобильных групп ВСУ были уничтожены российской артиллерией

Украинские войска значительно активизировались не только на Артёмовском, но и на южном направлении. Поступает информация о том, что несколько малых мобильных групп ВСУ при использовании легкобронированной техники выдвинулись в направлении города Пологи Запорожской области.


Основной задачей противника во время надвигающихся сумерек было скрытное вхождение в одну из лесопосадок с занятием там позиций. Судя по всему эти группы, по замыслу украинского командования, должны были в конечном итоге использоваться в качестве штурмовых при нанесении украинской артиллерией удара по передовым позициям ВС РФ. В дальнейшем противник мог, используя взятую ранее на вооружение тактику, попытаться пробить брешь в российской обороне, куда вклинить более значительные силы.

Однако российская разведка своевременно выявила выдвижение мобильных групп противника. Выждав момент, когда подразделения ВСУ войдут в лесопосадку, российские войска нанесли по ним артиллерийский удар. По последним сведениям, уничтожено как минимум 4 боевых бронированных машины и до взвода личного состава. Некоторым военнослужащим противника удалось отойти, хотя во время отхода как минимум трое получили осколочные ранения.

Планы ВСУ под Пологами были сорваны.



Сама попытка скрытного выдвижения в сторону наших оборонительных рубежей может свидетельствовать о том, что это если не непосредственное начало контрнаступления ВСУ, то его своеобразные предварительные «всполохи», которые уже не выглядят как практиковавшаяся ранее разведка боем.
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7 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 21:02
    +2
    Лесопосадки уместнее было бы сжигать- лес новый вырастет.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 21:09
      +2
      ВСУ начали контрнаступление, людей и вооружения у них много, заявил Пригожин.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 21:33
        -4
        Сегодня подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись до 230 метров и заняли площадь 54 тысячи квадратных метров. Под контролем противника осталось 2,64 км². Погибшими 116 человек из состава ЧВК «Вагнер». Снарядный голод острейший.

        ВСУ начало своё контрнаступление. Люди у них и снаряды в безлимите. Министерство обороны боеприпасы артиллерийские нам не выдаёт. У нас имеется запас на несколько дней. Никакой реакции со стороны околовоенных чиновников до сих пор не произошло, они игнорируют любые вопросы от ЧВК «Вагнер».
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 21:06
    0
    Не зря Пригожин говорит, что началось "контрнаступ", но пока с невысокой интенсивностью. Ищут слабые места, гады.
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 22:24
      0
      Вопрос а том: а что именно понимать под "победой в сво"?
      Например, есть мнение, что де-факто - СВО завершилась поражением в начале марта 2022. Ибо ни одна из целей - фактически достигнута не была и на смену спецоперации - пришли полномасштабные военные действия.

      Завершиться "безоговорочной капитуляцией" - они также не смогут в принципе. Ибо, даже при крайне маловероятном сценарии "взятия Львова" признанный(в том числе и РФ) президент Зеленский - легко укатит в Лондон и объявит себя правительством в изгнании и оплотом "сопротивления".

      Что же до наглости "уважаемых партнёров" и их демаршей, то это не более чем пиар-сопровождение подготовки к тому, что Киев и правда может не справиться и тогда - на восточный фронт погонят уже поляков. Вот правительство и держит население в тонусе. crying
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 21:16
    +1
    Сдохли, туда вам и дорога. Прямая! Заходите еще.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 21:29
    -1
    Это просто разведка боем, самое начало наступления.