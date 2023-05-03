Выдвинувшие в район города Пологи несколько малых мобильных групп ВСУ были уничтожены российской артиллерией

Украинские войска значительно активизировались не только на Артёмовском, но и на южном направлении. Поступает информация о том, что несколько малых мобильных групп ВСУ при использовании легкобронированной техники выдвинулись в направлении города Пологи Запорожской области.Основной задачей противника во время надвигающихся сумерек было скрытное вхождение в одну из лесопосадок с занятием там позиций. Судя по всему эти группы, по замыслу украинского командования, должны были в конечном итоге использоваться в качестве штурмовых при нанесении украинской артиллерией удара по передовым позициям ВС РФ. В дальнейшем противник мог, используя взятую ранее на вооружение тактику, попытаться пробить брешь в российской обороне, куда вклинить более значительные силы.Однако российская разведка своевременно выявила выдвижение мобильных групп противника. Выждав момент, когда подразделения ВСУ войдут в лесопосадку, российские войска нанесли по ним артиллерийский удар. По последним сведениям, уничтожено как минимум 4 боевых бронированных машины и до взвода личного состава. Некоторым военнослужащим противника удалось отойти, хотя во время отхода как минимум трое получили осколочные ранения.Планы ВСУ под Пологами были сорваны.Сама попытка скрытного выдвижения в сторону наших оборонительных рубежей может свидетельствовать о том, что это если не непосредственное начало контрнаступления ВСУ, то его своеобразные предварительные «всполохи», которые уже не выглядят как практиковавшаяся ранее разведка боем.