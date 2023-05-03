Telegram-каналы: В Тверской области пресекли диверсию на линии электропередачи

На территории Тверской области была пресечена попытка неизвестных лиц произвести диверсию против объекта энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.
Как стало известно, в районе поселка Микшино на металлоконструкции линии электропередачи была обнаружена коробка с проводами. Она была прикреплена на высоте нескольких метров от земли, имела размер 14 на 6 сантиметров. Затем похожие коробки были найдены на соседних опорах линии электропередачи.
После сообщения об опасной находке, на место происшествия выехали группы взрывотехников. Сейчас выясняются все обстоятельства обнаружения устройств на ЛЭП.
Тем временем, в Белгородской области беспилотный летательный аппарат атаковал водонапорную башню, расположенную на расстоянии километра от села Вязовое. Данное сооружение находится на территории местного свиноводческого хозяйства. 3 мая в дневное время суток в башню врезался беспилотный летательный аппарат.
По предварительным данным, дрон запустили с территории села Поповка Сумской области Украины. В результате атаки дрона водонапорная башня была повреждена. Отметим, что водонапорная башня не является ни военным, ни стратегически значимым объектом, и это в очередной раз свидетельствует о стремлении украинских формирований наносить удары по любым гражданским целям, лишь бы сеять панику среди мирного населения.
Как видим, украинские формирования усилили диверсионную активность на российской территории. Это может быть связано со стремлением отвлечь внимание российских силовых структур перед анонсированным контрнаступлением ВСУ.