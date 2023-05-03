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Telegram-каналы: В Тверской области пресекли диверсию на линии электропередачи

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Telegram-каналы: В Тверской области пресекли диверсию на линии электропередачи

На территории Тверской области была пресечена попытка неизвестных лиц произвести диверсию против объекта энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.


Как стало известно, в районе поселка Микшино на металлоконструкции линии электропередачи была обнаружена коробка с проводами. Она была прикреплена на высоте нескольких метров от земли, имела размер 14 на 6 сантиметров. Затем похожие коробки были найдены на соседних опорах линии электропередачи.

После сообщения об опасной находке, на место происшествия выехали группы взрывотехников. Сейчас выясняются все обстоятельства обнаружения устройств на ЛЭП.

Тем временем, в Белгородской области беспилотный летательный аппарат атаковал водонапорную башню, расположенную на расстоянии километра от села Вязовое. Данное сооружение находится на территории местного свиноводческого хозяйства. 3 мая в дневное время суток в башню врезался беспилотный летательный аппарат.

По предварительным данным, дрон запустили с территории села Поповка Сумской области Украины. В результате атаки дрона водонапорная башня была повреждена. Отметим, что водонапорная башня не является ни военным, ни стратегически значимым объектом, и это в очередной раз свидетельствует о стремлении украинских формирований наносить удары по любым гражданским целям, лишь бы сеять панику среди мирного населения.

Как видим, украинские формирования усилили диверсионную активность на российской территории. Это может быть связано со стремлением отвлечь внимание российских силовых структур перед анонсированным контрнаступлением ВСУ.
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6 комментариев
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  1. Egeny
    Egeny Сегодня, 21:14
    -1
    Это может быть связано со стремлением отвлечь внимание...

    ... это было бы смешно, если бы не было так грустно.
    Вот и до Кремля добрались... доотвлекались.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 22:06
      +2
      Украина - враг.

      Нужна тотальная война. Без жалости к железным дорогам, мостам и туннелям.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 21:15
    +3
    дрон запустили с территории села Поповка Сумской области
    Показательно разнести эту поповку из градов? Общественное мнение на Западе в расчет принимать не нужно- им там(здесь) плевать на самом деле, тем более после воя с Бучей.
  3. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 21:21
    +3
    в районе поселка Микшино на металлоконструкции линии электропередачи была обнаружена коробка с проводами. Она была прикреплена на высоте нескольких метров от земли
    Вот когда там же прикрепят на металлоконструкции "на несколько метров от земли" исполнителей этого, тогда толк будет. А пока этого нет, всё будет продолжаться.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 21:24
    0
    Когда наконец престарелые пенсионеры в Кремле поймут, что у нас ВОЙНА и объявят её Украине, сравняют с землёй всю поганую вечно проститутскую Украину?
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 22:02
      -1
      Судя по всему, война будет длинная. Ну, а если, вдруг, Украина начнёт побеждать на радость бандеровцам и полякам, то возникнет реальная угроза национальной безопасности России и, как следствие - сильно повысится риск применения тактического ядерного оружия. Лично, по-моему мнению, ТЯО следует применить уже при прорыве первой линии обороны ВС РФ. crying