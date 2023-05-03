Украинская армия наносит массированные артиллерийские удары по жилым районам Донецка

Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Кировского и Петровского районов Донецка, горожан просят оставаться в укрытиях. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.По данным представительства ДНР в СЦКК, только в течение одного часа украинской артиллерией было выпущено около 14 снарядов калибра 152 миллиметра. Кроме того сообщается об обстреле из систем РСЗО поселка Александровка в Петровском районе Донецка.Также сообщается об обстрелах Куйбышевского района города, по которому были выпущены артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Обстрелы украинской артиллерии фиксировались со стороны населенных пунктов Максимильяновка и Нетайлово.Киевский район, расположенный в северной части Донецка, регулярно подвергается артиллерийским обстрелам со стороны украинских боевиков начиная с провозглашения независимости ДНР, которое произошло в 2014 году после государственного переворота на Украине.Артиллерийские системы калибра 155 миллиметров применяются армиями стран, входящих в военный блок НАТО. США поставили украинской армии значительное количество дальнобойных гаубиц M777 калибра 155 миллиметров, которые войска киевского режима активно используют для атак на жилые районы Донецка и других населенных пунктов.Кроме американских М777 на вооружении украинской армии состоят немецкие САУ PzH 2000, польские САУ Krab, а также САУ CAESAR французского производства, которые используют боеприпасы стандартного для армий стран НАТО калибра 155 миллиметров.