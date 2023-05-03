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Украинская армия наносит массированные артиллерийские удары по жилым районам Донецка

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Украинская армия наносит массированные артиллерийские удары по жилым районам Донецка

Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Кировского и Петровского районов Донецка, горожан просят оставаться в укрытиях. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.


По данным представительства ДНР в СЦКК, только в течение одного часа украинской артиллерией было выпущено около 14 снарядов калибра 152 миллиметра. Кроме того сообщается об обстреле из систем РСЗО поселка Александровка в Петровском районе Донецка.

Также сообщается об обстрелах Куйбышевского района города, по которому были выпущены артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Обстрелы украинской артиллерии фиксировались со стороны населенных пунктов Максимильяновка и Нетайлово.

Киевский район, расположенный в северной части Донецка, регулярно подвергается артиллерийским обстрелам со стороны украинских боевиков начиная с провозглашения независимости ДНР, которое произошло в 2014 году после государственного переворота на Украине.

Артиллерийские системы калибра 155 миллиметров применяются армиями стран, входящих в военный блок НАТО. США поставили украинской армии значительное количество дальнобойных гаубиц M777 калибра 155 миллиметров, которые войска киевского режима активно используют для атак на жилые районы Донецка и других населенных пунктов.

Кроме американских М777 на вооружении украинской армии состоят немецкие САУ PzH 2000, польские САУ Krab, а также САУ CAESAR французского производства, которые используют боеприпасы стандартного для армий стран НАТО калибра 155 миллиметров.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Mil.gov.ua
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11 комментариев
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  1. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 21:30
    +10
    Второй год как пришли на помощь, а воз и ныне там, линию фронта от Донецка никак нельзя отодвинуть на безопасное расстояние? Или это не по сценарию СВО ?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:37
      +2
      а смысл в передвигании линии фронта, атки будут на другие освобожденные территории
      есть только одни единственный способ прекратить обстрелы - полная ликвидация украины
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 22:25
        +3
        Пока ее такими темпами будут ликвидировать, она весь Донбасс выжжет. И половину Брянской и Курской областей заодно.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 21:58
      +1
      Бой на Ореховском направлении

      Логика противника становится понятна, когда сам проедешь по будущему театру боевых действий. Что я увидел?

      Что ВСУ с Орехова попрут на Токмак. Там удобно наступать - практически нет населенных пунктов, цепляться при обороне не за что. Главное прорвать первую линию обороны, а дальше - оперативный простор.

      Что сейчас они и пытаются сделать. Пробить брешь в обороне. Удастся - вольют следующий эшелон. Нет - будут пробовать в другом месте. Но да, это оно, то самое контрнаступление. Можно бои, которые идут сейчас, назвать разведкой боем, но если эта разведка пробьет дыру, пойдут основные силы.
    3. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 22:22
      +2
      Цитата: VLAD-96
      Второй год как пришли на помощь, а воз и ныне там, линию фронта от Донецка никак нельзя отодвинуть на безопасное расстояние? Или это не по сценарию СВО ?

      так уже не только Донецк страдает, уже и до Кремля добрались , а воз и ныне там, гарант изображает бурную деятельность и занят тем что только он и умеет - ожиданием пока труп врага проплывет мимо него
  2. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 21:35
    +8
    Там все пиарят, как ударно строится перинатальный центр. А скромно всегда спрашивал, зачем во фронтовой полосе, под постоянными обстрелами, это делать, ведь пара десятков попаданий - и не центра, даже вместе с людьми? Война войной, а капитализм по расписанию...
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 21:54
      +6
      Сейчас будет много работенки СМИшникам... Как же! Ведь не на какого-то там ПРОСТОГО холопа гранаты скидывали, а - рядом с самим Кремлём.

      И если в начале написали, что метились во флаг, то позже - уже заявили что: было 2, но их сбили, а не сам жахнул около флага, и метились не во флаг, а в САМОГО кабинет.
      Что с видео не согласуется, зато - победа явная! Сбили же мол. fellow

      Никто не пострадал, Путин - молчит, а значит - всё идёт по плану! Нужно продолжать решать вопрос о зерновой сделке, которую никак не дождутся в Африке и в ООН! lol
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 22:02
        +3
        Цитата: Сулла__Славный
        метились не во флаг, а в САМОГО кабинет.

        Может в спальню-опочивальню, а не кабинет?
  3. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 22:00
    +1
    НУ И ЧТО ПОДУМАЕШЬ УДАРИЛИ! ЭТО БУДЕТ ПОСТОЯННО. МЫ ЖЕ ПОКАЗАЛИ ЧТО НИЧЕГО НЕ МОЖЕМ! КРОМЕ ГРОЗНЫХ СЛОВ! А ПОМНИТЕ КАК В ДОНЕЦКЕ РАДОВАЛИТЬ, ЧТО ПУТИН ПРИЗНАЛ ДНР! А ТЕПЕРЬ ВОТ И ДО КРЕМЛЯ ДОЛЕТЕЛО! А ДОНЕЦК.... ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ДА РАЗВЕ ВЛАСТИ ОНИ ИНТЕРЕСНЫ???!!! ДА ЗЕРНОВУЮ СДЕЛКУ НАДО ПРОДЛЯТЬ!!!
  4. Товарищ_Икс
    Товарищ_Икс Сегодня, 22:20
    +1
    А где новость про Херсон сегодня? После обстрелов с левого берега, то есть российской армией, убито 17 человек и 46 ранено.
  5. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 22:26
    -3
    Первая реакция эмоциональная, это я думаю естественно. Но по факту удары по Кремлю сущая провокация. рассчитанная именно на эмоциональный отклик. Удары по жилым районам Донецка из той же оперы. Военного смысла мало, но отвлечение внимания раз, эмоциональный отклик два. Надеюсь наши не ответят каким либо банальным ударом по Банковой, на что видимо и расчёт, а сосредоточатся на действительно значимых целях военного значения.