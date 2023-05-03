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Западные разведки могут устранить Зеленского во время одного из зарубежных визитов и обвинить в этом Россию на фоне состоявшейся атаки дронов на Кремль

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Западные разведки могут устранить Зеленского во время одного из зарубежных визитов и обвинить в этом Россию на фоне состоявшейся атаки дронов на Кремль

На украинском ТВ идёт активное освещение атаки, которая с помощью беспилотников была осуществлена на Сенатский корпус московского Кремля. Напомним, что атака осуществлялась двумя беспилотниками. Кадры с тем, как БПЛА перехватывались буквально в сантиметрах от крыши, сегодня облетели весь мир. В пресс-службе Кремля обвинили в причастности к атаке киевский режим, подчеркнув, что Россия оставляет за собой право ответить там и так, где и как посчитает нужным.


На Украине по поводу этого фактически покушения на российского президента высказываются различные точки зрения. Однако практически все высказывающиеся сходятся во мнении о том, что в связи со случившимся в Москве «возникает прямая угроза для президента Украины Владимира Зеленского, совершающего визит в Финляндию». На фоне заявления зампреда российского Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что после терактов остаётся единственный вариант – физическое устранение Зеленского и его клики, украинские «эксперты» считают, что над украинским президентом «нависает прямая угроза».

Появляется информация о том, что из финской столицы Хельсинки могут вылетать сразу несколько самолётов в сопровождении как финских, так и натовских истребителей. Пунктом приземления этих самолётов являются аэродромы Польши. Связано это с «опасениями за жизнь Зеленского» и проводится с тем, «чтобы запутать российскую разведку». Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Зеленский отправился «с территории сопредельного государства в Финляндию на одном из бортов США».

В связи с этим можно говорить о по-настоящему реальной угрозе для Зеленского со стороны его «старших партнёров». Известные своими многочисленными провокациями англо-саксонские спецслужбы (разведслужбы Британии и США) вполне могут воспользоваться ситуацией, чтобы устранить Зеленского во время одного из его зарубежных визитов и тут же обвинить в этом Россию, повысить градус как конфликта, так и антироссийской истерии в Киеве. Возможно, именно по этой причине из Киева стали приходить известия о том, что офис Зеленского рассматривает возможность отмены его визита в Германию якобы из-за того, что «о готовящемся визите стало известно широкому кругу лиц».
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33 комментария
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:35
    +2
    Дождутся, когда вернётся в Киев и закинжалят...
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 21:43
      +4
      Какая разница, кто и где? Все равно на нас свалят.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 21:47
        +2
        Западные разведки могут устранить Зеленского во время одного из зарубежных визитов и обвинить в этом Россию на фоне состоявшейся атаки дронов на Кремль

        Именно на это данная провокация США и лично Байдена, совершённоя руками Укрорейха, и была заточена против России и лично против Путина! А именно.

        Сам же Вашингтон и лично Байден одобрил обстрелы территории России и снабдил для этого Укрорейх оружием!
        Сам же Вашингтон давно мечтает физически ликвидировать Путина! Почему ему ни попробовать это сделать за спиной Укрорейха?
        Так что кроме наркомана-главнокомандующего ВСУ Зеленского услужливо для США отдать команду обстрелять Кремль и Путина в Москве больше некому!!!
        Зеля за всё это отвечает!

        Кроме того. Да и для Вашингтона это отличный повод устранить Зелю в Укрорейхе чужими руками - ликвилировать руками России! К чему в Вашингтоне давно и стремятся - сделать из Зели САКРАЛЬНУЮ ЖЕРТВУ, поскольку Зеля им уже не нужен.
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 22:03
          +1
          Ну и пусть этих сакральных жертв будет побольше, могут хоть все украинское правительство порешить, возьмем вину на себя и спросим кто там еще захотел по кремлю пострелять?
    2. Комментарий был удален.
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 22:01
      -2
      . Западные разведки могут устранить Зеленского

      Кто быстрее Медведев или западные разведки?

      По-моему неплохое соревнование. Лишь бы с темы не съехали!
    4. Sergio63
      Sergio63 Сегодня, 22:11
      +1
      Да по любому - Зеля не жилец!!! Как и вся его гоп-компания... Теперь это только дело времени, а что мочить будут - Так Это Однозначно!!!
  2. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 21:35
    +3
    Особенно это вероятно после того, как то же самое ляпнул Медведев
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 21:40
      +2
      ДАМ по меньше бы языком ляпал. Ведь умный мужик, но иногда, как скажет…А касательно Зеленского, пора бы ему, к Бандере.. Даже если ,, союзнички,, устранят, то большого ,, горя,, для нас, не будет. Переживём как то))
      1. Ярослав Тэккель
        Ярослав Тэккель Сегодня, 21:59
        -1
        ДАМ очень умный. Думаю даже, он поумнее некоторых, кто пришел ему на смену. А говорит он так потому, что ему указывают что говорить.
      2. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 22:19
        +1
        При такой должности как у ДАМа , любая чушь с его языка, будет интерпретироваться как официальная позиция государства.Со всеми вытекающими
  3. Простой
    Простой Сегодня, 21:36
    +2
    Не счас так потом , не свои так чужие.
    Оставшая жизнь обещает быть не скучной.
  4. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Сулла__Славный
        Сулла__Славный Сегодня, 21:47
        +3
        Судя по видео, скорость БПЛА в районе 120-150км/ч. От границы с Украиной до Москвы - около 600 км. Т.е. вы хотите сказать, что в воздушном пространстве страны - порядка 4-5 часов болталось неизвестно что, движущееся определённо в сторону столицы?! А потом ещё и беспрепятственно вошедшее в зону ответственности ПВО Москвы и, как минимум, полчаса перемещавшееся в ней? Не смешите мои тапки! Здесь явно не обошлось без помощи "светочей". И запуск был явно не с территории Украины, а - НАМНОГО ближе. И собрать такой самолётик на месте из комплекта - не такая уж и проблема. crying
        1. Ярослав Тэккель
          Ярослав Тэккель Сегодня, 22:01
          0
          Уже несколько дронов было обнаружено упавшими не подступах к Москве. И не потому, что перехватили, а потому, что за провода зацепились или топливо кончилось.
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 21:49
        0
        Да что там банковскую?! Там ни один председатель поссовета деревни Гадюкино не пострадал, ни одного военкомата не снесли
    2. Игорь_Божко
      Игорь_Божко Сегодня, 21:57
      0
      И все же у вас Кремль виноват и так виноват, и сяк виноват, и еще вот так...А вы сами то откуда такой ненавистник Кремля?!
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:45
    +2
    Думаю он всё равно не жилец. Слишком много он натворил и внутри окраины и во внешней политике. Так что по этому сценарию или по другому, но зеля обречён. Шанс выжить только в российском плену.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 22:32
      0
      Цитата: Лешак
      Так что по этому сценарию или по другому, но зеля обречён. Шанс выжить только в российском плену.

      Возможно . Но только если будет говорить много , честно и подробно . А на нет и суда нет ..
  6. Комментарий был удален.
  7. Комментарий был удален.
  8. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 21:47
    +1
    Ох уж эти сказки,ох уж эти сказочники.А ничего что слухи про отмену визита,пошли ещё до удара по кремлю?Да и Зеленский запад полностью устраивает,зачем им его на кого то менять?
  9. Комментарий был удален.
  10. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:48
    -1
    Ну и почему мы этого должны бояться? Можно будет смело сказать, что сам нарвался и что наши спецы успешно пропали в тумане, следующим приготовиться.
  11. Valter1364
    Valter1364 Сегодня, 21:49
    +2
    Баба с возу, кобыле легче. А если серьёзно. то Кремль, это место сакральное. Руста оставим в покое, тогда его сбить могли. Просто при власти был редкостной души негодяй. Сейчас всё иначе. Бить по зеле, бессмысленно. Прилёт должен быть по наглосаксам, чтобы половина побережья СШП или на крайний случай Лондона медленно сползло в океан. Вот тогда наша "гражданская" война сразу закончится. Это моё сугубо личное мнение.
    1. And11
      And11 Сегодня, 21:53
      +1
      Не согласен. Не бессмысленно. По Зеле, по преемнику, по следующему.. Страх сильная штука.
    2. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Сегодня, 22:16
      0
      Цитата: Valter1364
      Просто при власти был редкостной души негодяй.


      Редкостной души негодяй раз в жизни отреагировал так, как должен был отреагировать правитель сверхдержавы. У него во дворе приземлился самолет, способный нести (по массе и габаритам) стандартный американский 150-килотонный атомный боеприпас. То есть, в момент приземления Кремль и половину центра Москвы можно считать условно уничтоженными. Первый обезглавливающий удар. Вслед за которым можно запускать всё остальное. За это как минимум всё руководство ПВО страны стоило бы казнить в тот же день, а добрый Горби их всего лишь уволил.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 22:24
        0
        Цитата: Ярослав Тэккель
        Редкостной души негодяй раз в жизни отреагировал так, как должен был отреагировать правитель сверхдержавы

        Яша, вы еще юноша, и события эти вы застали, в лучшем случае, в детсадовском возрасте. То есть знания ваши, как обычно - из педивикии.

        Уверяю вас, у взрослых людей, имевших непосредственное отношение к СА в то время, у меня, например - совсем другие мысли о том прискорбном происшествии yes
    3. Отшельница
      Отшельница Сегодня, 22:27
      0
      Бить по штатам и Лондонам то прямой путь к ядерной войне, дорога кому в рай, а кому в ад. Всё там будем, но лучше каждый в своё время, чем все хором.
      Бить надо Кинжалами по западному приграничью окраины, чтобы там была мертвая зона, а не рисовать очередные красные прекрасные и самые красные линии. Уже запад смеётся над этими линиями.
  12. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 21:51
    +3
    Просто в куеве сидят не клоуны а жидобандэровцы . Клоуны в Москве озабочены рисованием линий. Так что ничего не будет, показали что и в Москве достанут. Читаешь всех этих экспертов, политиков,чинуш - шок от ихнего бреда.
  13. HAM
    HAM Сегодня, 21:53
    +2
    Кохлы или америкосы ещё не заявили, что это Путин сам на себя запускал бпла в Кремле??
    С них станется.....вот кто первым это ляпнет-- того и рыло в пуху...а для Зе лучшим вариантом было бы--в мешок и в Лефортово...
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 22:24
      -1
      Заявили, путинской информации доверять нельзя, скорее всего это русские сами себя обстреляли - примерно так, разумных доводов естественно никто приводить не собирается ибо никому это и не нужно, на игле пропаганды народ сидит крепко.
  14. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 21:55
    +3
    Здесь дело то ведь в чем? Сдохнет Зеленский и как он сдохнет... Кто нас и в чем может обвинить больше чем уже обвинили?!?! И видели мы всех этих обвинителей в перекрестье прицела.
  15. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 21:56
    0
    Странно, что чьё-то мнение публикуется не в разделе "Мнение", а в разделе "Новости".
  16. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 22:00
    +1
    Ну ясен пень ( суть публикаций) . Петров с Бошировым и с веществом "А-234"
    в страницы прессы выползут . Полоний-210 в деле Литвиненко. Полкилограмма
    таллия в желудке .
  17. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 22:06
    -1
    проводится с тем, «чтобы запутать российскую разведку»

    Ерунда, нас нельзя запутать. Мы сами запутаемся. Причём так, что офигеют даже те, кто хотел нас запутать.
  18. Spaceman111
    Spaceman111 Сегодня, 22:10
    0
    Как говорится: Сдохнет максим, ну и чёрт с ним... земля стекловатой, а наш караван дальше пойдёт, чего ему и желаю.
  19. dump22
    dump22 Сегодня, 22:30
    0
    обвинить в этом Россию


    Так пишут, как будто это будет что-то плохое!
    Верховный главнокомандующий противника это военный чин и абсолютно законная военная цель.