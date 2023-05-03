Западные разведки могут устранить Зеленского во время одного из зарубежных визитов и обвинить в этом Россию на фоне состоявшейся атаки дронов на Кремль

На украинском ТВ идёт активное освещение атаки, которая с помощью беспилотников была осуществлена на Сенатский корпус московского Кремля. Напомним, что атака осуществлялась двумя беспилотниками. Кадры с тем, как БПЛА перехватывались буквально в сантиметрах от крыши, сегодня облетели весь мир. В пресс-службе Кремля обвинили в причастности к атаке киевский режим, подчеркнув, что Россия оставляет за собой право ответить там и так, где и как посчитает нужным.
На Украине по поводу этого фактически покушения на российского президента высказываются различные точки зрения. Однако практически все высказывающиеся сходятся во мнении о том, что в связи со случившимся в Москве «возникает прямая угроза для президента Украины Владимира Зеленского, совершающего визит в Финляндию». На фоне заявления зампреда российского Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что после терактов остаётся единственный вариант – физическое устранение Зеленского и его клики, украинские «эксперты» считают, что над украинским президентом «нависает прямая угроза».
Появляется информация о том, что из финской столицы Хельсинки могут вылетать сразу несколько самолётов в сопровождении как финских, так и натовских истребителей. Пунктом приземления этих самолётов являются аэродромы Польши. Связано это с «опасениями за жизнь Зеленского» и проводится с тем, «чтобы запутать российскую разведку». Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Зеленский отправился «с территории сопредельного государства в Финляндию на одном из бортов США».
В связи с этим можно говорить о по-настоящему реальной угрозе для Зеленского со стороны его «старших партнёров». Известные своими многочисленными провокациями англо-саксонские спецслужбы (разведслужбы Британии и США) вполне могут воспользоваться ситуацией, чтобы устранить Зеленского во время одного из его зарубежных визитов и тут же обвинить в этом Россию, повысить градус как конфликта, так и антироссийской истерии в Киеве. Возможно, именно по этой причине из Киева стали приходить известия о том, что офис Зеленского рассматривает возможность отмены его визита в Германию якобы из-за того, что «о готовящемся визите стало известно широкому кругу лиц».