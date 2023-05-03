ФРС подняла базовую ставку в США до рекорда последних 16 лет

Федеральная резервная система США сегодня проводила обсуждение вопроса динамики ключевой ставки. Изначально американские эксперты прогнозировали, что ставка подниматься не будет, однако в ФРС решили иначе.Сообщается, что в Федрезерве США приняли решение снова поднять базовую ставку, причём на значительную (по американским меркам) величину – на 25 базисных пунктов. Таким образом, с 3 мая 2023 года ключевая ставка в США составляет 5-5,25% годовых. Здесь стоит отметить, что в современной американской макроэкономической традиции базовая ставка определяется не конкретным значением, а интервалом. До сегодняшнего дня ставка составляет 4,75-5%.Снова подняв планку базовой ставки, в ФРС довели её до рекордного за 16 лет значения. Сопоставимыми параметры были ещё до кризиса 2008 года.Глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что поднимается ставка для того, чтобы «снизить риски рецессии». Однако снижение рисков рецессии таким способом, как отмечают американские экономисты, «выводит из экономической активности ещё как минимум 20 миллионов американцев» в связи с тем, что доступность кредитов для них под большим вопросом.Многие миллионы американцев привыкли к кредитам под крайне низкий (а то и под нулевой) процент как к чему-то будничному. Поэтому те же миллионы американцев могли себе позволить набирать кредитов, например, по ставке 0,5%, погашая одни кредиты другими. Когда же им предлагают брать кредиты по ставке, которая теперь в банках будет как минимум 7-7,5%, то это является для многих просто неприемлемым.Соответственно, менее доступными кредиты становятся и для американского бизнеса. Прогнозируется, что уже в ближайшее время стоит ожидать банкротств до 10% компаний малого бизнеса, что может спровоцировать новую нагрузку на банковский сектор и американский бюджет.Но американским администрациям разных эпох всегда было привычно решать такие проблемы одинаково – повышением регламентированной планки госдолга. И администрация Байдена, с большой долей вероятности, тоже пойдёт на этот шаг, который будет одобрен конгрессом.Только совсем уж несуразно в связи с этим звучит заявление Байдена о том, что «Америка никогда не отказывалась расплачиваться по долгам».