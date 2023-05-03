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ФРС подняла базовую ставку в США до рекорда последних 16 лет

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ФРС подняла базовую ставку в США до рекорда последних 16 лет

Федеральная резервная система США сегодня проводила обсуждение вопроса динамики ключевой ставки. Изначально американские эксперты прогнозировали, что ставка подниматься не будет, однако в ФРС решили иначе.


Сообщается, что в Федрезерве США приняли решение снова поднять базовую ставку, причём на значительную (по американским меркам) величину – на 25 базисных пунктов. Таким образом, с 3 мая 2023 года ключевая ставка в США составляет 5-5,25% годовых. Здесь стоит отметить, что в современной американской макроэкономической традиции базовая ставка определяется не конкретным значением, а интервалом. До сегодняшнего дня ставка составляет 4,75-5%.

Снова подняв планку базовой ставки, в ФРС довели её до рекордного за 16 лет значения. Сопоставимыми параметры были ещё до кризиса 2008 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что поднимается ставка для того, чтобы «снизить риски рецессии». Однако снижение рисков рецессии таким способом, как отмечают американские экономисты, «выводит из экономической активности ещё как минимум 20 миллионов американцев» в связи с тем, что доступность кредитов для них под большим вопросом.

Многие миллионы американцев привыкли к кредитам под крайне низкий (а то и под нулевой) процент как к чему-то будничному. Поэтому те же миллионы американцев могли себе позволить набирать кредитов, например, по ставке 0,5%, погашая одни кредиты другими. Когда же им предлагают брать кредиты по ставке, которая теперь в банках будет как минимум 7-7,5%, то это является для многих просто неприемлемым.

Соответственно, менее доступными кредиты становятся и для американского бизнеса. Прогнозируется, что уже в ближайшее время стоит ожидать банкротств до 10% компаний малого бизнеса, что может спровоцировать новую нагрузку на банковский сектор и американский бюджет.

Но американским администрациям разных эпох всегда было привычно решать такие проблемы одинаково – повышением регламентированной планки госдолга. И администрация Байдена, с большой долей вероятности, тоже пойдёт на этот шаг, который будет одобрен конгрессом.

Только совсем уж несуразно в связи с этим звучит заявление Байдена о том, что «Америка никогда не отказывалась расплачиваться по долгам».
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7 комментариев
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  1. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 21:59
    -5
    Ха лошары 7-7,5% неприемлемы! Ничего ужасного, пожили бы в России, и 40-50% годовых увидели бы! А то и поболее бывало! То ли ещё будет!
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 22:18
      +2
      Средневзвешенная ставка по ипотеке составила 6,71% на первое декабря 2022

      В том то и дело, что в России за последние 10-20 лет стало лучше и процентная ставка по ипотеке опустилась с грабительских 20-30% до 6-7%.

      Американцы же, которые привыкли жировать и жить в долг, 7-7.5% последний раз видели в 70-х годах.

      Я не российское руководство хвалю, а объясняю данные в динамике. Это говорит о серьезных проблемах в американской экономике по сравнению с тем, что было еще не так давно.
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 22:29
      0
      Цитата: VLAD-96
      40-50% годовых

      Я помню 10% в месяц, 120 годовых
  2. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 21:59
    +1
    ФРС играет с огнем . Что -то нехорошее в экономике точно произойдет
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 22:36
      0
      Цитата: Всем_Добра
      Что -то нехорошее в экономике точно произойдет

      матрасы простят всем свой долг
  3. bandabas
    bandabas Сегодня, 22:03
    +1
    Им бы наши заботы. А. правда, что негры в Америке в хоккей играют?
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 22:09
    0
    Фея-снегурочка, вне плана, добрая придет в каждый дом.
    И подарки принесет.