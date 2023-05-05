Этнический геноцид. Как создали русских янычар

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На Украине была проведена насильственная ассимиляция в «украинцев» русских людей, которых заставили отречься от личных корней, пращуров, своей истории, языка и культуры, собственных святынь, героев и веры.
Этническая химера
Да революции и падения Российской империи никаких «украинцев» не существовало (Кто такие украинцы и откуда взялась Украина). Были русские люди, пращуры которых проживали на Днепре и Днестре с древнейших времен. Русы-малороссы, южная часть русского суперэтноса. Со своими культурными, языковыми, бытовыми (материальными) особенностями. Как русские поморы или сибиряки.
В СССР совершили огромную ошибку, когда реализовали планы интернационалистов-троцкистов и националистов-сепаратистов, создав «незалежную» УССР и записав десятки миллионов русских людей в «украинцы». Когда в ходе украинизации выдуманный австрийскими властями «украинский язык» (на базе русско-польского жаргона-суржика) навязали миллионам русских, включая этнографические группы русского суперэтноса вроде русинов. Хотя в Малороссии в этот момент говорили на нескольких вариантах южнорусского говора, а в городах преобладал классический русский язык.
При Сталине украинизацию де-факто свернули, но, к сожалению, «украинскому народу» не вернули русскость. Гитлеровцы разыгрывали националистическую карту, включая украинских нацистов-бандеровцев, что привело к большой крови. Нечисть смогли задавить, выбить за границу и загнать в глубокое подполье. Но корни остались.
Во времена Хрущёва бандеровцы получили амнистию, другие вышли из глубокого подполья. Они «перекрасились» в коммунистов, комсомольцев и исподволь начали подрывную работу. Уже в позднем СССР на западе Украины, как, впрочем, и в Прибалтике, на бытовом уровне русских ненавидели, презирали. Хотя стараниями Москвы УССР превратилась в передовой научно-технический, культурно-образовательный и экономический центр СССР и всего мира. Воры-олигархи, казнокрады-чиновники, бандиты и подтянувшиеся за ними нацисты, которые захватили власть в 1991 году, смогли спустить в унитаз все труды многих поколений русских (советских) людей буквально за поколение.
Этноцид русских
С 1991 года и по наши дни на Украине шёл этнический геноцид, культурно-образовательное, языковое и социально-экономическое уничтожение русского народа, всех «русскоязычных» (советских украинцев, которые, по сути, ещё оставались русскими), вообще русскости – истории, культуры, языка, символов, памятников, святынь и т. д. Так появились Иваны, родства непомнящие, русские янычары – люди, все пращуры которых были русскими людьми, но воспитанные в рамках украинской этнической химеры, морока-иллюзии. Люто ненавидящие всё русское, как память о правде.
В фантастическом мире знаменитого писателя Толкина есть похожий образ: темные силы захватили в плен эльфов, уродовали, пытали их и превратили в прислужников тьмы – орков. Они утратили свою светлую суть, стали орудиями тьмы.
Как это происходило?
Последовательно, методично, этап за этапом. Советские украинцы не были врагами русским, они ещё были одним народом. В сущности, как и раньше русами-великороссами и русами-малороссами. Однако на этом этапе была создана «украинская история», за счёт обрезания общерусской истории. Развивался украинский язык, который искусственно отрывали от русского.
С 1991 года украинизацию уже ничего не сдерживало. Агитация, пропаганда стала агрессивной, захватила СМИ, систему образования. Детям внушали, что они «украинцы», жители «Великой Украины», что всё зло от «москалей». Что будущее за Европой и США. Старые советские поколения, воспитанные на принципах дружбы народов, старели и умирали. Им ещё и помогали, устроив в бывшей УССР форменный социально-экономический, культурно-языковой геноцид. Когда от почти 50 млн жителей советской Украины выморили по разным оценкам от 15 до 20 млн человек. При этом РФ ещё и «кормила» этот антинародный режим.
Развитие СМИ, Интернета, агрессивная и мощная пропаганда, полная украинизация системы образования (от детских садов до высшей школы) привели к тому, что новые поколения были «украинизированы», хотя в быту по-прежнему преобладал русский язык.
В итоге настоящие герои УССР – Сидор Ковпак, Пётр Вершигора, Алексей Фёдоров, Тимофей Строкач, стали врагами новой самостийной украйны, где в национальных героев превратили палачей и нацистов Бандеру и Шухевича.
Таким образом, путём этноцида, когда историю переписали, национальные и культурные памятники и святыни уничтожали и уничтожают, родной язык запретили, православная вера стала гонимой, и всё это в условиях военно-политического (с 2014 года) и социально-экономического давления, привело к тому, что сейчас видим. Кровавая бойня. Новая эпоха Руины, когда древние русские земли превращены в поле боя и заливаются кровью.
Русских и русскоязычных (советские украинцы) насильственно перекодировали, ассимилировали в «украинцев». Русских людей заставили отречься от своих корней, истоков, дедов-пращуров, своей истории, языка, культуры, своей крови, святынь и веры. Крым смог устоять, его приняли в состав РФ. Русский Донбасс – сердце Русского мира, восстал и истекает кровью.
Так, коллективный Запад и его украинские холуи, воры-гауляйтеры и грабители-олигархи создали русских янычар – русских по происхождению, но ненавидящих русских и всё русское. Долгие годы информационной обработки, накачки ненавистью, создали армию, способноую успешно воевать с другой русской армией. И теперь их бросили в братоубийственную бойню.
Хозяева Запада решают три главные задачи:
1) обескровить, ослабить Русскую цивилизацию и суперэтнос русов, добить южную культурно-историческую общность русов-малороссов;
2) нанести серьёзный удар по ядру Русского мира, русского суперэтноса, чтобы вызвать распад, смуту и навсегда решить «русский вопрос»;
3) вычеркнуть русских из истории, захватить наши земли и богатства.
Что делать?
Уничтожить врага военным путем.
Освободить все исторически Русские земли.
Откровенных нацистов выбить за рубеж, пленных предать суду за военные преступления.
Любыми методами уничтожать главарей, высших чиновников-гауляйтеров, предателей-олигархов.
Планомерно и последовательно русифицировать историческую Новороссию и Малороссию, а также Галицкую и Прикарпатскую Русь.