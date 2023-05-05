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Этнический геноцид. Как создали русских янычар

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Этнический геноцид. Как создали русских янычар
Артиллерист вооруженных сил Украины подготавливает к стрельбе американские 105-мм выстрелы для буксируемой гаубицы М119


На Украине была проведена насильственная ассимиляция в «украинцев» русских людей, которых заставили отречься от личных корней, пращуров, своей истории, языка и культуры, собственных святынь, героев и веры.

Этническая химера


Да революции и падения Российской империи никаких «украинцев» не существовало (Кто такие украинцы и откуда взялась Украина). Были русские люди, пращуры которых проживали на Днепре и Днестре с древнейших времен. Русы-малороссы, южная часть русского суперэтноса. Со своими культурными, языковыми, бытовыми (материальными) особенностями. Как русские поморы или сибиряки.

В СССР совершили огромную ошибку, когда реализовали планы интернационалистов-троцкистов и националистов-сепаратистов, создав «незалежную» УССР и записав десятки миллионов русских людей в «украинцы». Когда в ходе украинизации выдуманный австрийскими властями «украинский язык» (на базе русско-польского жаргона-суржика) навязали миллионам русских, включая этнографические группы русского суперэтноса вроде русинов. Хотя в Малороссии в этот момент говорили на нескольких вариантах южнорусского говора, а в городах преобладал классический русский язык.

При Сталине украинизацию де-факто свернули, но, к сожалению, «украинскому народу» не вернули русскость. Гитлеровцы разыгрывали националистическую карту, включая украинских нацистов-бандеровцев, что привело к большой крови. Нечисть смогли задавить, выбить за границу и загнать в глубокое подполье. Но корни остались.

Во времена Хрущёва бандеровцы получили амнистию, другие вышли из глубокого подполья. Они «перекрасились» в коммунистов, комсомольцев и исподволь начали подрывную работу. Уже в позднем СССР на западе Украины, как, впрочем, и в Прибалтике, на бытовом уровне русских ненавидели, презирали. Хотя стараниями Москвы УССР превратилась в передовой научно-технический, культурно-образовательный и экономический центр СССР и всего мира. Воры-олигархи, казнокрады-чиновники, бандиты и подтянувшиеся за ними нацисты, которые захватили власть в 1991 году, смогли спустить в унитаз все труды многих поколений русских (советских) людей буквально за поколение.

Этноцид русских


С 1991 года и по наши дни на Украине шёл этнический геноцид, культурно-образовательное, языковое и социально-экономическое уничтожение русского народа, всех «русскоязычных» (советских украинцев, которые, по сути, ещё оставались русскими), вообще русскости – истории, культуры, языка, символов, памятников, святынь и т. д. Так появились Иваны, родства непомнящие, русские янычары – люди, все пращуры которых были русскими людьми, но воспитанные в рамках украинской этнической химеры, морока-иллюзии. Люто ненавидящие всё русское, как память о правде.

В фантастическом мире знаменитого писателя Толкина есть похожий образ: темные силы захватили в плен эльфов, уродовали, пытали их и превратили в прислужников тьмы – орков. Они утратили свою светлую суть, стали орудиями тьмы.

Как это происходило?

Последовательно, методично, этап за этапом. Советские украинцы не были врагами русским, они ещё были одним народом. В сущности, как и раньше русами-великороссами и русами-малороссами. Однако на этом этапе была создана «украинская история», за счёт обрезания общерусской истории. Развивался украинский язык, который искусственно отрывали от русского.

С 1991 года украинизацию уже ничего не сдерживало. Агитация, пропаганда стала агрессивной, захватила СМИ, систему образования. Детям внушали, что они «украинцы», жители «Великой Украины», что всё зло от «москалей». Что будущее за Европой и США. Старые советские поколения, воспитанные на принципах дружбы народов, старели и умирали. Им ещё и помогали, устроив в бывшей УССР форменный социально-экономический, культурно-языковой геноцид. Когда от почти 50 млн жителей советской Украины выморили по разным оценкам от 15 до 20 млн человек. При этом РФ ещё и «кормила» этот антинародный режим.

Развитие СМИ, Интернета, агрессивная и мощная пропаганда, полная украинизация системы образования (от детских садов до высшей школы) привели к тому, что новые поколения были «украинизированы», хотя в быту по-прежнему преобладал русский язык.

В итоге настоящие герои УССР – Сидор Ковпак, Пётр Вершигора, Алексей Фёдоров, Тимофей Строкач, стали врагами новой самостийной украйны, где в национальных героев превратили палачей и нацистов Бандеру и Шухевича.

Таким образом, путём этноцида, когда историю переписали, национальные и культурные памятники и святыни уничтожали и уничтожают, родной язык запретили, православная вера стала гонимой, и всё это в условиях военно-политического (с 2014 года) и социально-экономического давления, привело к тому, что сейчас видим. Кровавая бойня. Новая эпоха Руины, когда древние русские земли превращены в поле боя и заливаются кровью.

Русских и русскоязычных (советские украинцы) насильственно перекодировали, ассимилировали в «украинцев». Русских людей заставили отречься от своих корней, истоков, дедов-пращуров, своей истории, языка, культуры, своей крови, святынь и веры. Крым смог устоять, его приняли в состав РФ. Русский Донбасс – сердце Русского мира, восстал и истекает кровью.

Так, коллективный Запад и его украинские холуи, воры-гауляйтеры и грабители-олигархи создали русских янычар – русских по происхождению, но ненавидящих русских и всё русское. Долгие годы информационной обработки, накачки ненавистью, создали армию, способноую успешно воевать с другой русской армией. И теперь их бросили в братоубийственную бойню.

Хозяева Запада решают три главные задачи:

1) обескровить, ослабить Русскую цивилизацию и суперэтнос русов, добить южную культурно-историческую общность русов-малороссов;

2) нанести серьёзный удар по ядру Русского мира, русского суперэтноса, чтобы вызвать распад, смуту и навсегда решить «русский вопрос»;

3) вычеркнуть русских из истории, захватить наши земли и богатства.

Что делать?

Уничтожить врага военным путем.

Освободить все исторически Русские земли.

Откровенных нацистов выбить за рубеж, пленных предать суду за военные преступления.

Любыми методами уничтожать главарей, высших чиновников-гауляйтеров, предателей-олигархов.

Планомерно и последовательно русифицировать историческую Новороссию и Малороссию, а также Галицкую и Прикарпатскую Русь.
Автор:
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9 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:24
    +1
    Любыми методами уничтожать главарей, высших чиновников-гауляйтеров, предателей-олигархов.
    Перво-наперво, а уж потом....
  2. сайгон
    сайгон Сегодня, 06:06
    0
    Это понятно , вот только не стоит прятать голову в песок , офицеров ВСУ как военных преступников надо уничтожать они явные носители враждебной идеологии . Тотальная проверка для работы в школах на предмет опять же идеологии украинства и запрет такой работы тем кто хоть раз был в чем то замечен. Это архи важно дети самые восприимчивые тут не может быть послаблений.
    Откровенных нацистов и националистов не выбить за рубеж а уничтожить как носителей враждебных взглядов ( тут не может быть места жалости)
  3. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:10
    +2
    . В СССР совершили огромную ошибку, когда реализовали планы интернационалистов-троцкистов и националистов-сепаратистов, создав «незалежную» УССР

    Требования момента того времени никто не учитывает? Да, это был вынужденный и логичный шаг после образования УНР.

    И да, когда возникла УНР, никакого СССР еще не было! На кого теперь вину будете скидывать? СССР у них виноват! Да СССР как раз и победил бандеровцев два раза. Второй раз после ВОВ. Бандеру же шлепнули... А сейчас Бандеру номер 2 Зеленского шлепнуть не могут! Что мешает? Тоже коммунисты?
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 07:34
      -1
      И да, когда возникла УНР, никакого СССР еще не было!
      И когда образовалась УССР, а была образована 10 марта 1919 года , тож СССР,еще не было. СССР,возник в декабре 1922 года.
      Что мешает? Тоже коммунисты?
       Неее, троцкисты-интернационалисты laughing
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:28
    +1
    эх мы, суперэтнос диванных мечтателей, еще контрнаступление укров не отбили - а уже в мечтах "о русском мире"...
    п.с. если бы сша (как хох.лам) предложили и нам "пановать как в европе" как думаете - многие бы повелись на эти сказки?
  5. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:42
    +2
    Даже страшно представить, где столько учителей на новых территориях набрать. И как их охранять.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:03
      +2
      Цитата: Kuziming
      Даже страшно представить, где столько учителей на новых территориях набрать

      А как это делали коммунисты на новых территориях в начале становления СССР? Через местных.

      Организовывали местные ячейки РКП(б). Это был костяк новой власти на местах. Вокруг этого всё и крутилось. Но тогда у большевиков была позитивная повестка и идея. Им было что принести. Смогут ли сделать что-то подобное нынешние представители правящей Единой России - навести свой правильный порядок?
  6. север 2
    север 2 Сегодня, 06:58
    0
    за семьдесят лет , что после смерти Сталина , из бывших русских на той части окраины ,можно было создать ещё и худшую породу дескать братьев . Хотя и эти результаты "творения" и изменения в генах "братьёв" - впечатлают ! Семьдесят лет от власти Хрущёва на той окраине , там
    управляли националисты , коим им самим и или их родственникам не доверяли из за ярого национализма даже оккупационные власти Кайзера и Гитлера . А Хрущёв их выпустил из тюрем , тем обновив путь советского украинства для потомства тех выпущенных бывших бандеровцев. Влезть во власть сначала в сержанты в армии , потом в комсорги и в парторги в институтах и на заводах . А над всем этим ,с приходом к власти Брежнева,крепко спало Андроповское КГБ . И ещё не ясна роль ,в юности бывшего снабженца бандеровцев Кравчука, в развале СССР . Все мы навалились на пьяницу Ельцина , но трезвый Кравчук давно это вынашивал в голове .
    Запад уже сейчас потирает руки , дескать , на Украине русские убивает братьев русских . Притом вину сваливают на русских России , не удосужившись понять , что те кто из окраины сделали Украину оторвав которую от России можно добиться развала и самой России , те за семьдесят лет из братьев вывели уже породу "не братьев", как раз для выполнения этой задачи.
    У Соловьёва в телепередаче на днях Шахназаров задался вопросом -, а что Россия привлекательно-соблазнительного сможет предложить этим украинцам , если Победу в СВО Россия встретит в Киеве .
    Вот опять этот Шахназаров "отдаёт" хрушёвщиной , только чтобы задобрить нынешних бандеровцев , может сейчас им передадим Кубань , а не Крым , как Хрущёв ... ? А почему не кайло и кирку отстраивать то , что они разрушили и разграбили сами за последних 35 лет ?
    Во первых , Россия сейчас возвращает себе свои земли , границы которых на 400 лет назад отбросила шайка Ельцина-Кравчука . Во вторых , это тот самый "патриот России" Шахназаров , который при обсуждении поправок к Конституции с пеной у рта извергался , что недолжно быт в Конституции слов ,что в России русский народ есть государство образующая нация...
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:54
    +1
    В итоге настоящие герои УССР – Сидор Ковпак, Пётр Вершигора, Алексей Фёдоров, Тимофей Строкач, стали врагами новой самостийной украйны, где в национальных героев превратили палачей и нацистов Бандеру и Шухевича.
     А в РФ героями сделали А.Деникина,Краснова, Врангеля,Колчака,которые не без помощи,тех, кто сегодня помогает Украине,боролись с молодой Советской республикой.Национальными героями РФ стали Маннергейм,Ильин,Шмелев,Солженицын.Да, кст,Петлюре,помогали те же, что и помогали Колчаку,Деникину...