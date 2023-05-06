Военное обозрение
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Продолжим дискуссию о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений или начнем воевать по-настоящему

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Продолжим дискуссию о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений или начнем воевать по-настоящему

Тема, которую мы осветили сегодня, обсуждалась нами довольно давно. Уже после написания статьи неожиданно случилось «давно ожидаемое» – атака Кремля с помощью дронов. Отреагировать на это событие нас заставила сама жизнь.


Сейчас много пишут и говорят о том, стоит ли рассматривать этот теракт как попытку покушения на президента Путина. Это главный вопрос, который сейчас стоит перед руководством нашей страны. Дело в том, что покушение на президента по всем международным законам рассматривается как нападение на страну и, соответственно, как объявление войны.

Теоретически, даже при удачном попадании в крышу Сенатского дворца, где действительно находится кабинет президента, маломощные боеприпасы просто не смогли бы «добить» до президентского кабинета. Но важно ли это сейчас? Сам факт нападения на президентскую резиденцию уже основание для ответных действий.

Был ли президент на месте или находился в каком-либо другом месте, как и было в этот раз, совершенно не важно. Согласен с заявлением Дмитрия Медведева, которое он опубликовал вчера (орфография сохранена):

«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики.
Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции.
Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента
адмирала Дёница…»

Так что, рассматривать нападение как военную операцию не стоит. Это именно теракт или диверсия, цель которого лежит больше в политической, идеологической, дипломатической и в какой-то мере в медийной плоскости. Повлиять на ход СВО такой теракт не может.

Кто исполнил теракт?


Одним из важнейших вопросов, на который необходимо найти ответ, является вопрос о том, кто же исполнил операцию? Российские СМИ активно разрабатывают тему украинского БПЛА. Мне же такая версия кажется маловероятной. Маловероятной уже потому, что вариант нападения на Кремль всегда, даже в мирное время, рассматривался как вероятный. Следовательно, специалисты готовились к такому нападению и были всегда начеку.

Очень показательны в этом плане действия команды Зеленского. Особенно отличился желанием показать свою значимость и осведомленность глава офиса президента Андрей Ермак. За несколько часов до атаки он внезапно опубликовал в своем «Телеграм»-канале изображение ракеты. А сразу после операции добавил ещё три стикера с изображением огня… Правда, вскоре, наверное, после соответствующего втыка от СБУ, эти картинки были удалены. Но Интернет помнит всё.

Так кто же все-таки запустил дроны?

Ответ на этот вопрос мы скоро получим от ФСБ. Я же выскажу собственное мнение по этому поводу. Точнее – изменю сам вопрос. Действительно ли СБУ и управление разведки совершили этот теракт?

Мой ответ будет... отрицательным.

Мысли о том, что теракты, которые участились в последнее время, проводятся теми самыми «спящими ДРГ», о которых часто заявляли руководители разведки Украины, появились достаточно давно. Я неоднократно об этом писал. Украина прекрасно использовала ситуацию с присоединением новых областей к РФ, но первые «ласточки» появились ещё в 2014…

Думаю, исполнителей надо искать среди граждан России. Причем не только из тех, кто получил гражданство в последние годы, но и из тех, кто принадлежал или принадлежит к активной части так называемых антивоенных движений и тех, кто поддерживает киевский режим. Увы, но такие люди у нас есть. В том числе и специалисты по беспилотникам, которые легко смогут переделать гражданский БПЛА в ударный.

Другой вопрос более важен. Знали ли украинские власти и спецы о подготовке теракта?

Вот тут ответ однозначно да. Та же ситуация с Ермаком это доказывает. Более того, я думаю, сама операция разрабатывалась именно разведкой, а исполнители были всего лишь «руками». Кстати, многочисленные задержания, которые практически ежедневно проводит ФСБ, прекрасно это подтверждают.

Зачем Киеву фейерверк над Кремлем?


Выше я писал о том, что никакой военной ценности операция не имеет. Чего не скажешь о политическом, дипломатическом, идеологическом и медийном эффекте. Попробуем разобраться в этом вопросе более скрупулезно. И начнем с политической и дипломатической сферы.

Режим Зеленского сегодня находится под огромным давлением Запада. Ситуация в США и ЕС напряженная. Народ начинает задумываться над тем, куда идут средства, выделяемые в качестве помощи Киеву. Нет, отношение к Украине как к несчастным жертвам российской агрессии не изменилось. Просто для западной культуры деньги – это мерило успешности.

И это мерило показывает западным налогоплательщикам, что успехов за прошедшие месяцы у Киева мало. Вполне логично на этом фоне выглядят требования показать результаты своих капиталовложений. А их у Зеленского нет! Контрнаступление? Пока не видно реальных результатов. Только громкие заявления. Вопрос Зеленскому был поставлен ребром – или военные успехи, или пора заканчивать эту бодягу, переходить к переговорам.

Но это противоречит многочисленным заявлениям самого Зеленского о том, что переговоры будут только после победы над Россией. Именно на этих заявлениях и держится рейтинг самого Зеленского. А тут ещё и заявления российских политиков о существующей возможности начать переговоры.

Теракт практически прекращает разговоры о переговорах. Я не зря в начале материала привел пост Дмитрия Медведева. Есть заявления и других политиков о том же. Часть из них занимает достаточно радикальную позицию. Сомнительно, что тот же Медведев, спикер Думы Володин и прочие согласятся на такие переговоры. Но решать будет президент.

В медийном плане теракт сработал прекрасно. Теракт, проведенный 3 мая, сразу после Первомая и перед главным праздником Победы очень удручающе действует на некоторую часть населения России. Что вкупе с запретом проведения парадов, Бессмертного полка и вообще общественного празднования Дня Победы совсем не создает праздничного настроения у людей.

В свою очередь, на Украине, наоборот, очередная перемога. Как же, насолили москалям, прижучили хваленую ФСБ, напугали русских. Заставили москалей не праздновать победу своих предков! Думаю, тема будет разгоняться до 9 мая довольно активно. Уже сейчас западные СМИ осторожно публикуют свои прогнозы по поводу присутствия иностранцев на параде. Испугаются и не придут!

Вместо выводов


Должна ли Россия нанести удары по центрам управления в Киеве и других городах?

Сегодня об этом спорят политики, военные, простые обыватели. Мнения радикально отличаются друг от друга. От «давайте соблюдать законы войны» до «снести Банковую напрочь». Все зависит от эмоциональности человека и знания вопроса.

По моему мнению, уничтожать Банковую незачем. Какой смысл это делать? Уничтожение Зеленского? Процитирую Медведева в другом ключе – «Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница». Зачем нам ещё один украинский мученик-борец с российскими оккупантами? Что мы от этого будем иметь положительного?

Совсем другое дело нанести удары по центрам военного управления. По тому же Генштабу ВСУ, по СБУ, по ГУР и другим объектам. Понятно, что первых лиц там нет, но сам факт уничтожения этих объектов покажет наши возможности и остудит головы многих украинских радикалов.

Ну и последнее.

Необходимо сделать все, чтобы найти исполнителей данного теракта. Не потом, через какое-то время, а сейчас. Найти и применить закон в полной мере. Мы приняли изменения в законы, ужесточающие наказание за некоторые преступления. Надо, чтобы эти законы действовали. А главное, чтобы процессы по таким преступлениям широко освещались в прессе. Страх перед наказанием действует на некоторых отрезвляюще...
Автор:
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54 комментария
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 05:04
    -2
    Атака беспилотника на Кремль носит чисто медийный характер. Два листа меди на крыше Сената заменили и как новенький.Предлагаю вспомнить как бомбили крепость духовные отцы украинской нации:
    В ночь на 22 июля 1941 первый налет. 23.10 объявлена воздушная тревога. Гарнизон Московского Кремля приведен в боевую готовность. Одна бомба весом 250 кг пробила крышу Большого Кремлевского Дворца (БКД), потолочные перекрытия Георгиевского зала. Бомба не взорвалась, а дойдя до пола зала развалилась на части. На чердаке Дворца найдена неразорвавшаяся зажигательная бомба. Еще одна 50-ти кг бомба взорвалась на склоне Тайницкого сада образовав воронку диаметром 5 и глубиной 2 метра. В районе Комендантской башни со стороны Александровского сада упала наливная зажигательная бомба, но разлившаяся жидкость не воспламенилась. Еще 7 зажигательных бомб не попали в здания. На следующую ночь налет повторился. В 22.10 весь состав гарнизона Московского Кремля был приведен в боевую готовность. В 2.15 немецкие самолеты сбросили зажигательные бомбы. Одна из них попала на Успенский собор, 4 на Большой Кремлевский дворец, на чердаки корпусов 5,8,9,11, 14 попало от одной до трех бомб. Остальные из 76 зажигалок не попали в строения. Бомбы были потушены и ни один объект от них не пострадал. Три фугасные бомбы разорвались на Красной площади, но серьезного ущерба не нанесли. Взрывной волной выбило стекла в 11 окнах.
    В ночь с 6 на 7 августа воздушная тревога объявлена в 22.40. На территорию Кремля упало 67 зажигательных бомб все они своевременно затушены личном составом и ни один объект не пострадал.
    В ночь с 11 на 12 августа одна бомба, ориентировочно весом в 100 кг, взорвалась у подъезда президиума Большого Кремлевского дворца; другая, ориентировочно весом в 1000 кг, упала на здание Арсенала. В 25 м от Боровицких ворот, на проезжей части упала бомба весом в 50 кг и бомба в 100 кг - на территорию Александровского сада, в 50 м от этих же ворот. От взрыва сброшенных бомб в районе БКД был поврежден электрический кабель, разбиты стекла и рамы Екатерининского зала, "Собственной половины", комнат президиума, поломана дверь подъезда дворца; пострадал также корпус N 9; в Арсенале была разрушена восточная часть здания, серьезно пострадали расположенный во дворе этого здания малый гараж, общежития подразделений гарнизона, складские помещения, столовая и кухня УКМК, уничтожена зенитно-пулеметная огневая точка, разбиты стекла в оконных переплетах здания правительства, здания УКМК, 3-го корпуса и в остальной не разрушенной части Арсенала. Разбито шесть легковых автомашин: две ЗИС-101 и четыре М-1, повреждено два ЗИС-101 и одна М-1. Было убито 15 человек, тяжело ранено - 23 человека; легкие ранения получили 17 человек; пропало без вести - 13 человек.
    29 октября в 19.32 через 2-3 минуты после объявления воздушной тревоги в момент выхода из Арсенала в бомбоубежище была сброшена бомба. Погиб 41 человек 4 пропали безвести 54 было тяжело ранено и 47 легко. Разрушен Малый гараж, разбиты 2 автомашины ЗИС-5, 1 пикап, 1 мотоцикл. Во всех корпусах выбиты стекла.
    6 марта в 01.10 были сброшены три фугасные бомбы. Бомба весом в 500 кг упала около Набатной башни, близ Спасских ворот, и попала в щель, где укрывались восемь бойцов полка специального назначения. Одна из двух 50 килограммовых бомб упала на площади, другая - на проезжей части против Архангельского собора. Сброшенными фугасными бомбами были убиты восемь человек, умерли впоследствии от ран четверо, ранены и контужены 32 человека. Последний налет 29 марта 50 килограммовая фугасная бомба упала в Тайницкий сад, напротив Безымянной башни, и попала в машину с боеприпасами. Было уничтожено 39 снарядов, 171 винтовочный патрон, два грузовика. Взрывной волной разбило часть стекол в здании УКМК. Человеческих жертв не было.
    Всего описано 7 бомбардировок. Документы на восьмую, упоминаемую всеми авторами, нами не обнаружены.
    В августе 1942 года был составлен акт о разрушениях зданий и сооружений Московского Кремля, вызванных бомбардировками немецкой авиации. Стоимость восстановительных работ по этим объектам составила 3 миллиона 5 тысяч 908 рублей. // Проект «Москва под бомбами 1941-1943», реализуемого фондом «Таволга» и фондом «Я помню» при поддержке фонда Президентских Грантов.
    1. Horn
      Horn Сегодня, 05:27
      +9
      Что-то я не всосал: теперь нам надо ждать, когда по Кремлю прилетит что-нибудь действительно разрушительное, и только после этого предпринимать ответные меры?
      1. Жгучая_Крапива
        Жгучая_Крапива Сегодня, 06:25
        +21
        Нам? Нам ничего не надо ждать. Мы ничего не решаем. Нас давно не удостаивают ответами на вопросы.
        Вы прямо как автор статьи: "Мы приняли изменения в закон". Он-то что принял? "Мы", которые принимают законы, это совсем не те "мы", которые мы.
      2. AUL
        AUL Сегодня, 08:14
        +3
        Цитата: Horn
        Что-то я не всосал: теперь нам надо ждать, когда по Кремлю прилетит что-нибудь действительно разрушительное, и только после этого предпринимать ответные меры?

        Ну вам же Ставер доходчиво объяснил, что ВСУ тут ни при чем, и даже вообще не украинцы. А стало быть, и ответки не требуется. Достаточно выразить озабоченность!
        1. Таймень
          Таймень Сегодня, 08:52
          0
          Ну так господин Ставер оправдает всё что можно и всё ,что нельзя.Такие статьи у сего господина не первые.Зеленский в героях ходит,принимает гостей,оружие,а у нас до сих пор скулёж идёт.ТО здания пустые,то Зели нет,то дорогие партнёры обидятся,то народ,который наших солдат убивает -братский,короче любой гадости находится оправдание.Тогда какого,простите .....,такие господа,как Ставер и иже сними орут про победу.Вы же оправдываете глупость,бездействие,трусость,торгашество,предательство в верхних эшелонах власти.Сопели бы уж в две дырочки,может зха "патриотов" бы сошли.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:16
      +6
      А зачем разрушать пустые здания СБУ или резиденцию Зе ? Если показать, что можем так в этом никто не сомневается, для физического уничтожения главарей Украины тоже достаточно средств, от ледоруба до ракеты с наведением по радиосигналу телефона. Тут надо понять, что помимо военной составляющей идет политическая шахматная партия и нам никогда не понять ее логики, хотя гнев народа России праведный и крайне жесткие ответные действия необходимы. Сегодня все в мире этого ждут этого ответа, враги с любопытством мол чем ответим и ответим ли вообще, а те кому надоело США с надеждой что есть сила способная дать в челюсть "мировому гегемону".
      1. красноярск
        красноярск Сегодня, 08:52
        0
        Цитата: Silver99
        А зачем разрушать пустые здания СБУ или резиденцию Зе ?

        Пустые, говорите? А то, что это - УЗЛЫ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ Вам это ни о чем не говорит? Любые нарушения и сбои в управлении МО, СБУ, ГУР, и пр. нам на руку. И этим непременно надо воспользоваться. Надеюсь, что этим не воспользовались сознательно. Возможно ожидают время Ч.
    3. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 06:17
      +3
      Ну да, а с августа по сентябрь 1941 уже стала прилетать (в прямом смысле этого слова) и ответка по Берлину :) Фрицы ещё писали что английская авиация отбомбилась, не могли поверить что их из Союза "длинной рукой" достали ;)
  2. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 05:05
    0
    Достаточно, хотя бы отменить мораторий на смертную казнь!
    1. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 06:27
      +4
      Сразу же появятся планы по расстрелам, как в 37-м году.
      Видимо, в боях потерь мало, что надо ещё народу поубавить?
      Скажите, а вы не олигарх?
      Говорят, олигархам нужно в РФ столько людей, сколько нужно для обслуживания трубы. Остальные им не нужны. Так что проредить население расстрелами в их интересах.
      1. Rinat Khametov
        Rinat Khametov Сегодня, 07:16
        +1
        Как только у олигарх восстанет столько то количество людей которые необходимы для обслуживания трубы так труба тут же из их собственности перейдёт к тем кто помимо трубы содержит свою армию
        1. аксельбант
          аксельбант Сегодня, 08:24
          0
          "так труба тут же из их собственности перейдёт к тем кто помимо трубы содержит свою армию"
          вы имеете в виду чвк газпром?
      2. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 08:05
        +3
        Цитата: Жгучая_Крапива
        Сразу же появятся планы по расстрелам, как в 37-м году.
        Видимо, в боях потерь мало, что надо ещё народу поубавить?
        Скажите, а вы не олигарх?
        Говорят, олигархам нужно в РФ столько людей, сколько нужно для обслуживания трубы. Остальные им не нужны. Так что проредить население расстрелами в их интересах.

        Да что вы все про 37-й! Начитались всякой белиберды, мало того, что сами боитесь, еще и других пугаете!
        Я прожил бОльшую часть жизни в СССР и не помню чтобы расстрел присуждали кому не попадя, и чтобы расстрелом и 37-м пугали детей!
      3. красноярск
        красноярск Сегодня, 08:55
        0
        Цитата: Жгучая_Крапива
        Сразу же появятся планы по расстрелам, как в 37-м году.

        А что Вы знаете о "планах по расстрелам"? Может поделитесь своими знаниями?
    2. tsvetahaki
      tsvetahaki Сегодня, 06:47
      +6
      Достаточно, хотя бы отменить мораторий на смертную казнь!

      На смертную казнь - кому? Блогерам? Забаненым в Дзене?
      Ну отменят... И что, тем, кто украл миллиарды оборонного заказа вместо 4 лет или условного дадут расстрел?
      Дадут те же 4 года и условно.
  3. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 05:15
    +17
    Совсем другое дело нанести удары по центрам военного управления. По тому же Генштабу ВСУ, по СБУ, по ГУР и другим объектам.

    Да, картинки бы отлично смотрелись, только ничего этого не будет. Лучшее, что можно сделать - это перестать после очередного теракта угрожать Украине возмездием. Нет ничего хуже невыполненных угроз, а их за истекший год скопился уже вагон и маленькая тележка.
    Или молчать нужно, или безо всяких угроз молча бить в ответ.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 05:57
      -1
      А что даст удар по штабу,СБУ итд.?Ну,погибнет кто то из техперсонала.Главные фигуранты будут совсем не там.Воевать надо.
      1. AUL
        AUL Сегодня, 08:25
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        А что даст удар по штабу,СБУ итд.?Ну,погибнет кто то из техперсонала.Главные фигуранты будут совсем не там.Воевать надо.

        Дмитрий, материальный ущерб от атаки на кремль тоже минимальный. Но вот политический и моральный ущерб огромный! А если этот момент спустить на тормозах, то этот ущерб возрастет многократно!
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:20
    +6
    Страх перед наказанием действует на некоторых отрезвляюще...

    Это, когда степень НАКАЗАНИЯ соответствует тяжести преступления...
    Например, размеры штрафов за нарушение ПДД не останавливают водителей, разговаривающих во время движения по телефону и разъезжающим по тротуарам.
    И в нашем случае надувание щёк никого не отрезвит, в отличие от болтающегося на верёвке тела с надписью «диверсант»...А возмещение ущерба за счёт родственников первой очереди усилит воздействие...Большую роль в этом играет освещение данных о преступнике: где родился и с кем водился...
  5. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 05:33
    +8
    А до этого чем занимались? Карманным бильярдом? Людей столько положили чисто для того чтобы побаловаться.
    1. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 06:37
      +2
      Богатые считают себя вправе распоряжаться жизнями бедных, или как там выразился Пригожин.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 05:40
    +7
    Отвечать надо; бездействие воспринимается, как слабость. Ответ не обязательно должен быть по офису Зеленского, а как рекомендует автор по бункеру украинского Генштаба, комплексу зданий СБУ и ГУР. Кроме того надо прекращать порочную практику, когда по Киеву шляются политики Запада в сопровождении Зеленского.
  7. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 05:43
    +8
    Пример удара по центру принятия решений. "22 сентября 1943 года в результате операции, развёрнутой советскими партизанами, был ликвидирован руководитель нацистской оккупационной администрации генерального округа Белоруссия Вильгельм Кубе. Исполнителем директивы Москвы стала домработница семьи гауляйтера Елена Мазаник, удостоенная впоследствии звания Героя Советского Союза. Историки отмечают, что, устранив Кубе, отечественная разведка продемонстрировала блестящий уровень подготовки, а сама операция воодушевила борющихся с фашистами людей."
  8. Baobabus
    Baobabus Сегодня, 05:48
    0
    Теоретически, даже при удачном попадании в крышу Сенатского дворца, где действительно находится кабинет президента, маломощные боеприпасы просто не смогли бы «добить» до президентского кабинета. Но важно ли это сейчас?

    Важно. Либо атакующие - полные идиоты, либо все это - медийная утка, цель которой показать, что Кремль сейчас тоже находится на передовой, а заодно повысить градус патриотической риторики.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:59
    +6
    Теракт практически прекращает разговоры о переговорах.

    Ничего подобного...идут переговоры по продлению зерновой сделки...не исключаю что идут и другие сепаратные переговоры...в буржуазном обществе это нормальное явление.
    Сейчас к Приднестровью движутся танковые колонны ВСУ...возможно это обманный маневр...возможно реальное намерение захватить артиллерийские склады...возможно и то и другое в зависимости от обстоятельств.
    Автор призывает не трогать Зеленского и его администрацию...опять в ход идет избитый прием что это ничего не даст... smile святая наивность...врага надо бить на всех уровнях.
  10. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:59
    +3
    Все большие глупости делаются людьми с умным выражением лица.Неважно откуда прилетел беспилотник.Из Тамбова,из Подольска или из Киева.Важно то,ими руководили одни и те же люди. А вот кто эти люди,мы должны знать поименно. Весь их аппарат должен быть на виду у наших спецслужб. А кричать и махать кулаками,дело бесполезное."Не обещай,если не можешь исполнить"-Книга Екклезиаста.
  11. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 06:05
    +6
    Много мнений существует про ответ на нападение на Кремль. Основные две, действовать по закону, с расследованием, судом и наказанием. Или снести всё к чёртовой матери. Я склоняюсь снести всё.
    Удар по Киеву должен быть такой силы чтобы все жители покинули его. Что бы не было ни еды, ни воды, ни канализации , ни света. И пусть они у Зеленского спрашивают за шо нас так? Идя в колоннах беженцев вместе с ним.
    За 33 года Украина превратилась в современных янычар, и нам надо как в средние века наши предки уничтожали в Молоди турок, уничтожать украинские войска под корень. Горький опыт у нас есть. Это прощение бандеровцев в пятидесятых.
    А жизнь показала что их не перевоспитаешь.
    При любой возможности нужно уничтожать любого высшего руководителя Украины. soldier
  12. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 06:06
    +1
    Отменить мораторий на смертную казнь, хотя бы для террористов и преступников-мигрантов. И, почему бы, террористов, захваченных на месте преступления не убивать сразу здесь же. Отлавливать по всему миру террористов, нацистов, совершивших преступления и, если невозможно их доставить в Россию - ликвидировать там где вычислили, опознали, отловили. И никаких сроков давности. Но, смотря на действия гаранта и прочих членов верхушки власти и "бизнесменов", имеются большие сомнения в таких действиях - видно их большое желание замириться с западом, слишком много активов разного рода у них за бугром, да и родственничков там же. Как-то плохо верится, что дадут укропам и их хозяевам достойный ответ - скорее будут рисовать очередную красную линию, очередное №№№ российское предупреждение... Раковая опухоль государства - это пятая колонна, скрытые предатели, саботажники во власти. Яркий пример - центры почитания алкаша ЕБН,
    1. comradChe
      comradChe Сегодня, 09:06
      0
      Кстати так называемая зерновая сделка это просто договор между холопом-Россией и хозяином-СГА по вывозу Американского зерна выращенного на приобретённых у украинцев чернозёмах, Этим и объясняется постыдное поведение России безрезультатно выклянчивающей себе ответные, преференции,
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:07
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    А что даст удар по штабу,СБУ итд.?Ну,погибнет кто то из техперсонала.Главные фигуранты будут совсем не там.Воевать надо.

    Это и есть война: и потом у нас тоже есть ГРУ, ФСБ, спутники: установить местонахождение субъекта они могут. Джохар Дудаев тому свидетель.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 06:52
      +1
      С уничтожением Дудаева боевики разве сдались? Наоборот вместо одного лидера(более-менее светского и адекватного),они получили кучу отмороженных полевых командиров...а вскоре еще и передышку в виде хасавьюртовского позорного преступления против народов России...что творилось в Чечне в те годы многие помнят. И все это привело ко второй войне. Зеля же и близко не Гитлер,и не Дудаев даже...это полная марионетка с устранением которого ничего не изменится...но это не означает,что трогать таких как он не нужно...за каждое убийство российского чиновника или правоохранителя,должны следовать смерти их чиновников или верхнего эшелона службистов...так мы хотя бы можем предотвратить терракты против перешедших на нашу сторону людей. пока их убивают БЕЗНАКАЗАННО...а крайним становится мобилизованный Петро из какого-нибудь села...хотя отвечать должны подоляки,ермаки и прочие будановы поменьше...но у нас они входят в категорию "жму руку,обнимаю",которым дано честное пацанское их не трогать...даже без ответного пацанского не трогать наших...хотя да,о чем-то...у нас даже после атаки на Кремль консультации по зерновым сделкам...
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 06:55
      +2
      Путин проводит СВО,а не войну...на 15й месяц уже можно прозреть???
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:19
    +5
    Должна ли Россия нанести удары по центрам управления в Киеве и других городах?
    А я считаю, что этот вопрос не должен даже звучать потому, что просто обязана. Что необходимо было сделать еще в первые минуты начала СВО, но почему-то (?) не было сделано.
  15. AlexSmi1970
    AlexSmi1970 Сегодня, 06:32
    +7
    Ну и через 2 дня после удара по Кремлю продолжились переговоры по "зерновой сделке". Это, видимо, наш ответ Чемберлену...
  16. АлексейА
    АлексейА Сегодня, 06:35
    0
    Это не дрон. По характеристикам это не дрон.
  17. Николай310
    Николай310 Сегодня, 06:41
    +4
    Ни в целях дискредитации кого-то,а просто поделиться размышлениями...всерьез воевать уже никто не будет...с 300 тысячами против 700 много не навоюешь,нужно усиление группировки,а значит значительная мобилизация. Судя по всему,ни власть,ни общество на это не готовы...чтобы разгромить Украину,кроме увеличения группировки,нужна и смена тактики со стратегией...нужны глобальные операции на открытом театре...но идти на Сумщину,Харьковщину и Черниговщину судя по всему уже не хотят...оперативный простор Заднепровья ушел в результате "непростых решений"...а к чему приводят лобовые штурмы укрепов Донбасса наглядно показал Пригожин...ситуация просто тупиковая и с нынешними сидельцами у России хороших вариантов просто нет...особенно на фоне постоянных стремлений о чем-то договориться...да и целей похоже тоже больше нет...сейчас Путин и Ко в ситуации цунгцванга...в который они правда сами себя и завели...а вместе с собой и Россию...и что делать абсолютно не понятно...
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 07:12
      +2
      с 300 тысячами против 700 много не навоюешь

      С копьями наперевес не навоюешь, конечно, а вот со стократным превосходством авиации вполне, но то ли самолеты не той системы, то ли летчики инвалиды по зрению оказались, но превосходство в воздухе оказалось только количественным и пришлось объявлять мобилизацию и ждать боев на кулачках. Что за маразм, в 21 веке считать военное превосходство в количестве солдат. Провели мобилизацию и все осталось на своих местах...ждем контрнаступление на наше отступление,
  18. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:48
    +1
    Процитирую Медведева в другом ключе – «Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница»
     Т.е. получается, что на Украине, уже нет пророссийски настроенных политиков и бизнесменов?
  19. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 06:58
    +6
    Александр Ставер во всей красе...
    Как про таких говорили?
    Политическая "женщина пониженной социальной ответственности"
    - что бы правящие круги не делали - повышали пенсионный возраст, "валили" производство, включая оборонку, организовывали зерновую сделку, гнали аммикак через Украину,
    - или не делали - никакой внятной реакции на действия той же украины и запада - как со взорванным сп-2, "атакой" на кремль
    - Они всегда будут объяснять, что "наши" власти самые мудрые и все делают правильно, а вот народ им достался никудышний...
  20. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 07:00
    -2
    Теракт практически прекращает разговоры о переговорах. Я не зря в начале материала привел пост Дмитрия Медведева. Есть заявления и других политиков о том же. Часть из них занимает достаточно радикальную позицию. Сомнительно, что тот же Медведев, спикер Думы Володин и прочие согласятся на такие переговоры. Но решать будет президент.

    Наоборот - очень многие в Кремле и около него, в Генштабе и Минобороны РФ, в МИДе РФ ждут устранения Путина в результате теракта на Красной площади в Москве 9 мая 2023 года.

    Очень многим во власти РФ начатая Путиным СВО поперёк горла - они потеряли деньги, возможность учить детей на Западе, отдыхать там, вести business as usual.

    Не исключено, что ярость Медведева и Володина - наигранная, неискренняя.

    Как только Путина грохнут с помощью БПЛА в Кремле или прямо на параде на Красной площади в Москве 9 мая - сразу вылезут на свет многие ждуны, примиренцы и пораженцы, которые хором завопят про безальтертивность мирных переговоров с дорогими нацистскими партнёрами Украины без предварительных условий, жестов доброй воли, сдачи Украине обратно Запорожской, Херсонской областей, Крыма и Севастополя, Донбасса.
  21. G17
    G17 Сегодня, 07:05
    +3
    Посыл автора статьи вызывает недоумение: Зеленского не трогать, а украинские спецслужбы ни при чём, они лишь "знали" о теракте. Между тем, очевидно, что именно украинское руководство и бандеровские спецслужбы являются его главными организаторами и исполнителями. И не менее очевидно, что заказчиками выступили США и Великобритания, чтобы прощупать реакцию российского руководства на пересечение очередной "красной линии". Методы же борьбы с террором давно известны: физическая ликвидация или захват для пожизненной отсидки лидеров террористов (привет ликвидированному в 1959 году Бандере, ликвидированному в 1996 году Дудаеву или закончившему свою никчёмную жизнь за решеткой Радуеву), смертная казнь для шпионов и диверсантов, работа с обществом в патриотическом ключе, чтобы никакие шпионы и провокаторы не могли в нём прижиться и уж тем более активно действовать. В России ничего этого не делают. Путин обещал Израилю не трогать Зеленского и слово своё держит, смертной казни для шпионов и диверсантов нет, никакой работы с нашим обществом не ведётся, кроме постоянной готовности сесть за стол переговоров с укро-фашистами и грозного молчания после пересечения врагом очередной "красной линии". Так войны не ведут и не стоит удивляться, что враг обнаглел настолько, что уже атакует Кремль...
  22. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:05
    +3
    После попытки атаки дронов на Кремль пресс-секретарь подчеркнул, что планы по проведению парада 9 мая, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не изменились.

    Читаешь комментарии и понимаешь, что многие из комментирующих вполне могли бы заменить Пескова на его боевом посту....Какая атака? Это попытка атаки! А взрыв у главного флага страны это удар по дрону...и вообще

    Оказывается наши РЭБ "эффективно" сработали.
    А два листа меди на куполе это как два пальца об асфальт. И вообще попытка не пытка. wassat
  23. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:11
    +2
    . Думаю, исполнителей надо искать среди граждан России.

    Вот вы прямо сейчас в самую точку возможно попали! Думаю подозревать нужно каждого!! Особенно близкий круг!
    Как вы думаете, чистки скоро начнутся? А то у нас иноагентов столько развелось - куда деваться не знаю!
  24. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 07:42
    +2
    Изящная статья. Вроде бы "да" но в то же время и "нет". Они вроде бы виноваты но в то же время и не виноваты. Вроде бы и надо ответить но а вдруг нарушим "законы войны" Понятно что это все отражение настроения царящего в высших эшелонах власти и потому на более менее успешном окончании этого всего бардака можно смело ставить крест.
  25. _RUSSIAN_BEAR_
    _RUSSIAN_BEAR_ Сегодня, 07:44
    +4
    Война штука обоюдоострая, не зависимо от того кто прав или виноват. Не нужно задавать вопрос : а нас-то за что? Как бы мы не относились к хохлам, мы наносим удары, нам прилетают ответки. И не нужно удивляться, делая квадратные глаза. Это война, поэтому нужно быть готовым к диверсиям такого рода. Вся гадость вылазит наружу.
    Плохо одно... что наши бронелобые генералы и иже с ними руководители различных рангов выражают озабоченность по всему происходящему. По всей видимости ждут полового акта с противником. В позе снизу, кверху спиной, в коленно-локтевой позе.
    Или у нас везде одни предатели! (РУКОВОДСТВЕ АРМИИ, ДА И СТРАНЫ ТОЖЕ)
  26. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 07:52
    +3
    Цитата: AlexKruglov1976
    Очень многим во власти РФ начатая Путиным СВО поперёк горла - они потеряли деньги, возможность учить детей на Западе, отдыхать там, вести business as usual.

    Наблюдая второй год происходящее, со всеми нюансами - вроде празднования дня города в Москве с торжественным открытием колеса обозрения - на фоне "перегрупировки" у Харькова,
    возникают сами по себе вопросы - а действительно ли Путиным начата СВО?
  27. MaKeNa
    MaKeNa Сегодня, 08:06
    +1
    Поболтать мы здесь можем, но НИЧЕГО не изменится! Наши красные линии стали как "последнее китайское предупреждение". ВВП ничего и некого менять не собирается!!!
  28. Алексей 1970
    Алексей 1970 Сегодня, 08:16
    +2
    Вот это с сайта Военвед, более красноречивого комментария по моему нет. И все бла бла бла про то что это ни на что не влияет, влиет и еще как.
  29. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 08:17
    +1
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    Предлагаю вспомнить

    И зачем тут эта портянка? Ещё дневники Николая второго скопируйте со статистикой подстреленных ворон
  30. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 08:21
    0
    "Совсем другое дело нанести удары по центрам военного управления. По тому же Генштабу ВСУ, по СБУ, по ГУР и другим объектам. Понятно, что первых лиц там нет, но сам факт уничтожения этих объектов покажет наши возможности и остуд"
    зачем разрушать пустые здания? может, лучше тоннели, мосты, жд станции на границе с польшей и румынией разрушить, без возможности восстановления? или судна флота вывести из тихой бухты- пусть поплавают, поконтролируют зерновозы, кого завернут, кого арестуют. тем более, скоро переговоры начнутся о продлении сделки. надо изменить условия контроля
    1. Алексей 1970
      Алексей 1970 Сегодня, 08:28
      0
      "судна флота" вот это то, во что сейчас флот и превратили.
  31. MaKeNa
    MaKeNa Сегодня, 08:24
    +3
    А если вдуматься в какое г...о нас замещали!!! Над резиденцией главы ядерной державы просто летают беспилотники!!! И где наша мощь? Где наш непроницаемый купол? Да сейчас будут кричать ,что на войну, это ну никак не повлияет. Да на войну- никак. А на наше восприятие в мире? Все просто ржут!!! И одна параллель - 11 сентября - Нью-Йорк - и Афганистан! Два разных ответа. Хотя предвижу визги , это нельзя сравнивать и т.д. и т.п. Просто мы понимаем как нас низко опустили, и то что власть ничего не делает, чтобы нам оттуда подняться!!! Знамени и лозунга нет!!! От слова совсем!!! Только тяжелый осадок на душе. Тем более накануне 9 Мая. Слава прадедам!!!! Дали бы нам повоевать по - настоящему, мы бы вас деды не посрамили!!! Вся Гейропа бы дрожала!!! А не слушала бы смеясь наши бла-бла-бла!!!!
    1. Алексей 1970
      Алексей 1970 Сегодня, 08:30
      +1
      Как там любят говорить, "вы не понимаете, это другое", ахха wink
  32. СержиК
    СержиК Сегодня, 08:30
    -1
    При чем здесь центры принятия решенийи Киев? Это говорилось в контексте возможной о крытой войны с ами. Что камерам не удастся отсидеться за океаном. А в случае с бандерстаном это совсем другое и другие законы действуют. Тем более, что мы не воюем с гражданскими. Ну удари мы , скажем, по раде или администрации этого нацика Зе и что? Получим международную обструкцию когда отвернётся от нас и БРИКС и шос. Более того, создадим из того же Зе мученика, а его, урода, судит надо. Его труп выгоден лишь ам.