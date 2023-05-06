Продолжим дискуссию о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений или начнем воевать по-настоящему

«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики.

Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции.

Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента

адмирала Дёница…»

Кто исполнил теракт?

Зачем Киеву фейерверк над Кремлем?

Вместо выводов