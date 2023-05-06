Продолжим дискуссию о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений или начнем воевать по-настоящему

Тема, которую мы осветили сегодня, обсуждалась нами довольно давно. Уже после написания статьи неожиданно случилось «давно ожидаемое» – атака Кремля с помощью дронов. Отреагировать на это событие нас заставила сама жизнь.
Сейчас много пишут и говорят о том, стоит ли рассматривать этот теракт как попытку покушения на президента Путина. Это главный вопрос, который сейчас стоит перед руководством нашей страны. Дело в том, что покушение на президента по всем международным законам рассматривается как нападение на страну и, соответственно, как объявление войны.
Теоретически, даже при удачном попадании в крышу Сенатского дворца, где действительно находится кабинет президента, маломощные боеприпасы просто не смогли бы «добить» до президентского кабинета. Но важно ли это сейчас? Сам факт нападения на президентскую резиденцию уже основание для ответных действий.
Был ли президент на месте или находился в каком-либо другом месте, как и было в этот раз, совершенно не важно. Согласен с заявлением Дмитрия Медведева, которое он опубликовал вчера (орфография сохранена):
«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики.
Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции.
Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента
адмирала Дёница…»
Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции.
Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента
адмирала Дёница…»
Так что, рассматривать нападение как военную операцию не стоит. Это именно теракт или диверсия, цель которого лежит больше в политической, идеологической, дипломатической и в какой-то мере в медийной плоскости. Повлиять на ход СВО такой теракт не может.
Кто исполнил теракт?
Одним из важнейших вопросов, на который необходимо найти ответ, является вопрос о том, кто же исполнил операцию? Российские СМИ активно разрабатывают тему украинского БПЛА. Мне же такая версия кажется маловероятной. Маловероятной уже потому, что вариант нападения на Кремль всегда, даже в мирное время, рассматривался как вероятный. Следовательно, специалисты готовились к такому нападению и были всегда начеку.
Очень показательны в этом плане действия команды Зеленского. Особенно отличился желанием показать свою значимость и осведомленность глава офиса президента Андрей Ермак. За несколько часов до атаки он внезапно опубликовал в своем «Телеграм»-канале изображение ракеты. А сразу после операции добавил ещё три стикера с изображением огня… Правда, вскоре, наверное, после соответствующего втыка от СБУ, эти картинки были удалены. Но Интернет помнит всё.
Так кто же все-таки запустил дроны?
Ответ на этот вопрос мы скоро получим от ФСБ. Я же выскажу собственное мнение по этому поводу. Точнее – изменю сам вопрос. Действительно ли СБУ и управление разведки совершили этот теракт?
Мой ответ будет... отрицательным.
Мысли о том, что теракты, которые участились в последнее время, проводятся теми самыми «спящими ДРГ», о которых часто заявляли руководители разведки Украины, появились достаточно давно. Я неоднократно об этом писал. Украина прекрасно использовала ситуацию с присоединением новых областей к РФ, но первые «ласточки» появились ещё в 2014…
Думаю, исполнителей надо искать среди граждан России. Причем не только из тех, кто получил гражданство в последние годы, но и из тех, кто принадлежал или принадлежит к активной части так называемых антивоенных движений и тех, кто поддерживает киевский режим. Увы, но такие люди у нас есть. В том числе и специалисты по беспилотникам, которые легко смогут переделать гражданский БПЛА в ударный.
Другой вопрос более важен. Знали ли украинские власти и спецы о подготовке теракта?
Вот тут ответ однозначно да. Та же ситуация с Ермаком это доказывает. Более того, я думаю, сама операция разрабатывалась именно разведкой, а исполнители были всего лишь «руками». Кстати, многочисленные задержания, которые практически ежедневно проводит ФСБ, прекрасно это подтверждают.
Зачем Киеву фейерверк над Кремлем?
Выше я писал о том, что никакой военной ценности операция не имеет. Чего не скажешь о политическом, дипломатическом, идеологическом и медийном эффекте. Попробуем разобраться в этом вопросе более скрупулезно. И начнем с политической и дипломатической сферы.
Режим Зеленского сегодня находится под огромным давлением Запада. Ситуация в США и ЕС напряженная. Народ начинает задумываться над тем, куда идут средства, выделяемые в качестве помощи Киеву. Нет, отношение к Украине как к несчастным жертвам российской агрессии не изменилось. Просто для западной культуры деньги – это мерило успешности.
И это мерило показывает западным налогоплательщикам, что успехов за прошедшие месяцы у Киева мало. Вполне логично на этом фоне выглядят требования показать результаты своих капиталовложений. А их у Зеленского нет! Контрнаступление? Пока не видно реальных результатов. Только громкие заявления. Вопрос Зеленскому был поставлен ребром – или военные успехи, или пора заканчивать эту бодягу, переходить к переговорам.
Но это противоречит многочисленным заявлениям самого Зеленского о том, что переговоры будут только после победы над Россией. Именно на этих заявлениях и держится рейтинг самого Зеленского. А тут ещё и заявления российских политиков о существующей возможности начать переговоры.
Теракт практически прекращает разговоры о переговорах. Я не зря в начале материала привел пост Дмитрия Медведева. Есть заявления и других политиков о том же. Часть из них занимает достаточно радикальную позицию. Сомнительно, что тот же Медведев, спикер Думы Володин и прочие согласятся на такие переговоры. Но решать будет президент.
В медийном плане теракт сработал прекрасно. Теракт, проведенный 3 мая, сразу после Первомая и перед главным праздником Победы очень удручающе действует на некоторую часть населения России. Что вкупе с запретом проведения парадов, Бессмертного полка и вообще общественного празднования Дня Победы совсем не создает праздничного настроения у людей.
В свою очередь, на Украине, наоборот, очередная перемога. Как же, насолили москалям, прижучили хваленую ФСБ, напугали русских. Заставили москалей не праздновать победу своих предков! Думаю, тема будет разгоняться до 9 мая довольно активно. Уже сейчас западные СМИ осторожно публикуют свои прогнозы по поводу присутствия иностранцев на параде. Испугаются и не придут!
Вместо выводов
Должна ли Россия нанести удары по центрам управления в Киеве и других городах?
Сегодня об этом спорят политики, военные, простые обыватели. Мнения радикально отличаются друг от друга. От «давайте соблюдать законы войны» до «снести Банковую напрочь». Все зависит от эмоциональности человека и знания вопроса.
По моему мнению, уничтожать Банковую незачем. Какой смысл это делать? Уничтожение Зеленского? Процитирую Медведева в другом ключе – «Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница». Зачем нам ещё один украинский мученик-борец с российскими оккупантами? Что мы от этого будем иметь положительного?
Совсем другое дело нанести удары по центрам военного управления. По тому же Генштабу ВСУ, по СБУ, по ГУР и другим объектам. Понятно, что первых лиц там нет, но сам факт уничтожения этих объектов покажет наши возможности и остудит головы многих украинских радикалов.
Ну и последнее.
Необходимо сделать все, чтобы найти исполнителей данного теракта. Не потом, через какое-то время, а сейчас. Найти и применить закон в полной мере. Мы приняли изменения в законы, ужесточающие наказание за некоторые преступления. Надо, чтобы эти законы действовали. А главное, чтобы процессы по таким преступлениям широко освещались в прессе. Страх перед наказанием действует на некоторых отрезвляюще...