В течение ночи в ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму, объявлялась воздушная тревога. В частности, речь идёт о Киевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Одесской областях.
Украинская сторона заявляет о массированном налёте ударных беспилотников.
Наибольшее число взрывов прогремело в Одессе. Зафиксировано как минимум два прилёта, один из которых пришёлся по командному пункту украинских военно-морских сил.
Поражены несколько целей в украинской столице. В частности, удар пришёлся по пункту размещения личного состава и техники одной из батарей ПВО.
В попытках сбить российские дроны украинская сторона использовала десятки зенитных ракет, а также стрелковое оружие. Причём стрельба осуществлялась непосредственно с территории городов.
Поражены объекты противника и в оккупированном ВСУ Запорожье.
Стало известно о том, что в ночное время суток воздушная тревога объявлялась в ряде регионов Украины ещё и в связи с тем, что в воздух поднимался МиГ-31К – носитель ракет «Кинжал». После атаки на Кремль украинское руководство считало, что этой ночью ВС РФ могут применить гиперзвуковое ракетное оружие по административному кварталу Киева, однако этого, по последним данным, не произошло.
Напомним, что пресс-служба Кремля, комментируя украинскую попытку атаковать Сенатский корпус Кремля беспилотниками, заявила о том, что оставляет за собой право на ответ, который будет дан там и тогда, где и когда российское руководство и командование посчитает нужным.