Военное обозрение
Войти Регистрация

Российские дроны поразили командные пункты и другие объекты противника в Одессе, Киеве и оккупированном ВСУ Запорожье

21
Российские дроны поразили командные пункты и другие объекты противника в Одессе, Киеве и оккупированном ВСУ Запорожье

В течение ночи в ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму, объявлялась воздушная тревога. В частности, речь идёт о Киевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Одесской областях.


Украинская сторона заявляет о массированном налёте ударных беспилотников.

Наибольшее число взрывов прогремело в Одессе. Зафиксировано как минимум два прилёта, один из которых пришёлся по командному пункту украинских военно-морских сил.

Поражены несколько целей в украинской столице. В частности, удар пришёлся по пункту размещения личного состава и техники одной из батарей ПВО.

В попытках сбить российские дроны украинская сторона использовала десятки зенитных ракет, а также стрелковое оружие. Причём стрельба осуществлялась непосредственно с территории городов.

Поражены объекты противника и в оккупированном ВСУ Запорожье.

Стало известно о том, что в ночное время суток воздушная тревога объявлялась в ряде регионов Украины ещё и в связи с тем, что в воздух поднимался МиГ-31К – носитель ракет «Кинжал». После атаки на Кремль украинское руководство считало, что этой ночью ВС РФ могут применить гиперзвуковое ракетное оружие по административному кварталу Киева, однако этого, по последним данным, не произошло.

Напомним, что пресс-служба Кремля, комментируя украинскую попытку атаковать Сенатский корпус Кремля беспилотниками, заявила о том, что оставляет за собой право на ответ, который будет дан там и тогда, где и когда российское руководство и командование посчитает нужным.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. monetam
    monetam Сегодня, 06:19
    -1
    Что ж. хорошие новости. Регулярная работа по военным целям залог того, что противнику на фронте будет несладко, и как следствие, это в итоге приведет к нашей победе.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:24
      +1
      В то же время,-статья чуть ниже.Массовый удар по Донецку.Это после полуторалетней помощи(как справедливо заметили).А то что регулярная работа,таа это должно быть обыденностью.
    2. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 06:39
      +1
      Цитата: monetam
      Что ж. хорошие новости. Регулярная работа по военным целям залог того, что противнику на фронте будет несладко, и как следствие, это в итоге приведет к нашей победе.

      Так себе в сравнении с ударом по кремлю
      1. monetam
        monetam Сегодня, 06:49
        0
        Результат удара " по кремлю" - поцарапанная и подкопченая крыша. А результатом удара по Запорожью стара поврежденная военная инфраструктура, потери в технике и личном составе.
        Вот такое сравнение.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:47
      +2
      После атаки на Кремль украинское руководство считало, что этой ночью ВС РФ могут применить гиперзвуковое ракетное оружие по административному кварталу Киева,

      Это откуда такая информация? Я, например давно в эту сказку (удар по Банковой) не верю.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:53
        0
        Не Вы один Геннадий не верите.....
        _________________________________
  2. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:19
    +5
    Мне казалось, что удар должен быть хотя бы аналогичнным тому, что был на следующий день после взрыва на Крымском мосту...
    Думаю, многие из находящихся на этом сайте подумали примерно так же...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:27
      +2
      Хоть как большинство будет думать насчет необходимости ответного удара - к нам ГШ не прислушается. У них там свои планы действий.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 06:41
        +1
        У ГШ есть руководитель министр обороны должность называется, его назначает президент .
        Ну такая вот цепочка логическая.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 06:49
          0
          Цитата: Алексей Зоммер
          У ГШ есть руководитель министр обороны должность называется, его назначает президент .
          Ну такая вот цепочка логическая.

          Пока видно, что супостаты безнаказанно бьют именно по этой цепочке winked
    2. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 06:33
      +4
      Ничего не будет. Вот увидите. Никаких ответных действий Гарант не предпримет.
      Он прямо сказал - никакой смены власти на Украине мы не планируем.
      Так что Киев и Зеленский с друзьями, все будут живы и здоровы.
      А значит продолжат стрелять по Донецку, по России и убивать наших солдат и граждан.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:42
        +1
        Да, и диверсии тоже продолжатся. Что бы им не продолжатся то в такой ситуации....
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 06:51
          0
          Цитата: Nexcom
          Да, и диверсии тоже продолжатся. Что бы им не продолжатся то в такой ситуации....

          Да уж winked Как сказал гарант: "скучно девочки"
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:21
    +1
    Кирдык котёнку!
    Зелëного теперь на Украину чемоданом кокса не заманишь.
    1. Быков.
      Быков. Сегодня, 06:25
      +1
      Цитата: 75Сергей
      Кирдык котёнку!
      Зелëного теперь на Украину чемоданом кокса не заманишь.

      В гостях хорошо, а а дома кирдык.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:30
      +2
      Да ладно!Он актер и должен играть свою роль.Никуда не денется-вернется
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:23
    +1
    После атаки на Кремль украинское руководство считало, что этой ночью ВС РФ могут применить гиперзвуковое ракетное оружие по административному кварталу Киева, однако этого, по последним данным, не произошло.


    Если наши не вломят ответку за вчерашнее - остатки международного восприятия потеряем.
    Меня сербы-коллеги вчера спрашивали - будет мощный удар по украинским нацистам в ответ на атаку Кремля?
    А что я им мог ответить..... Я не ГШ, таких решений не принимаю. И ГШ мне не отчитывается в своих планах.....
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 06:43
      0
      У ГШ есть руководство
      И у того руководства есть руководство
      Вот и думайте )
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 06:57
      0
      Цитирую: "оставляет за собой право на ответ, который будет дан там и тогда, где и когда российское руководство и командование посчитает нужным." С одной стороны всё правильно. Очевидно, что сейчас перед украинским наступлением наше командование накапливает ресурсы (а они ограничены) и тратить их на цели отмщения бессмысленно. НО. Наши власти в общении с населением (читай с тылом!) копируют ВОВ, при то, что ген.-лейт. Конашенков на роль Левитана явно не тянет. Но сейчас век интернета, и как бы кто не хотел фронт и тыл -- сообщающиеся сосуды. По опыту известно, что заявления "ответ, который будет дан там и тогда, где и когда..." означает нигде и никогда. И это правильно с "бухгалтерской" точки зрения, но это возбуждает у население убеждение в нашей беспомощности, которое будет передаваться в письмах на фронт. "Ты там сынок как-нибудь постарайся ближе к тылу, всё равно с нами делают, что захотят", тем более что заявлениям типа "победа будет за нами" в тылу уже мало кто верит. Что делать? В 1941 г. наша страна потерпела в начале поражение. Но 3 июля выступил Сталин "братья и сестры...", а наш теперешний так не может..., а зря.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:51
    0
    речь идёт о Киевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Одесской областях.
    Это должна быть ежедневная работа на войне (пора вещи называть своими именами). А, как себя чувствует Банковская? И не надо говорить, что там давно никого нет. Удар по правительственному кварталу Киева это по крайней мере показ того, что мы начинаем наконец серьезно реагировать и отвечать адекватно, а не делать заявления о том, что ответим в нужное время и в нужном нам месте. Это само собой.
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 06:57
    0
    Российские дроны дальнего радиуса действия могут наводиться на цель только по ее координатам с использованием спутниковой и инерциальной навигации. В то же время вражеские дроны могут наводиться в режиме FPV, что дает противнику огромное преимущество в дроновой войне. Причина этому - наличие у противника спутникового интернета типа Старлинк / Уанвеб. Для решения данной проблемы необходимо срочно найти способ подавления спутникового интернета. Но сделать это будет совсем не просто.