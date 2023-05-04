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Пожар на НПЗ под Краснодаром: тактика противника состоит в попытках нанести ущерб топливной инфраструктуре примыкающих к зоне СВО регионов

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Пожар на НПЗ под Краснодаром: тактика противника состоит в попытках нанести ущерб топливной инфраструктуре примыкающих к зоне СВО регионов

Тушение пожара на Ильском НПЗ в Краснодарском крае



Украинская сторона в последние недели явно активизировалась, что вполне укладывается в анонсы и прогнозы относительно контрнаступления. Понимая, что сформировать ударный кулак на одном направлении – значит повысить риски его полного уничтожения, ВСУ пока используют другую тактику, которая разработана, мягко говоря, не без помощи западных партнёров киевского режима.

Одно из звеньев этой тактики – разжечь панические настроения у россиян различными способами, вынудить российское командование на спонтанные и необдуманные решения.

Достичь этого пытаются с помощью диверсионно-террористической активности, множественных фейковых публикаций в СМИ (как вчерашние публикации о якобы окружённой российской роте в районе Белогоровки), активизацией использования беспилотной авиации по территории РФ.

За последнюю неделю ВСУ выпустили не менее 30 беспилотников по территории тех российских регионов, которые находились в составе России и до февраля 2022 года.

Так, в ночное время суток поступили сообщения о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в населённом пункте Ильское Краснодарского края. Местные жители сообщают о том, что слышали как минимум три взрыва. К настоящему моменту пожар на НПЗ потушен. Пострадавших нет.

Горел резервуар с топливом. Общая площадь пожара, как сообщает кубанский губернатор Вениамин Кондратьев, составила 400 кв.м.

Напомним, что сутками ранее пожар тушили в районе Тамани – на нефтехранилище. А до этого дронами было атаковано топливное хранилище в Севастополе.

Тактика противника в этом плане прослеживается вполне чётко – попытаться нанести как можно больший ущерб топливной инфраструктуре регионов, которые так или иначе примыкают к зонам проведения специальной военной операции. Надежда на то, что российские войска начнут испытывать дефицит топлива. Правда, и российские войска не сидят сложа руки. Нанесены десятки ударов по хранилищам топлива на подконтрольных киевскому режиму территориях, включая хранилище в Кировограде (Кропивницком).
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18 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:31
    +4
    Ну вот, диверсии продолжаются. И, что самое противное, успешно продолжаются....
    Получается плохо работают определенные службы.

    зы И уже отмазы пошли в инете в наших СМИ - типа падение беспилотника, а не попадание.
    Ну да, беспилотник типа вообще не туда летел по своим делам, он просто упал и так получилось что попал в хранилище... Ага, никто не виноват - некому и отвечать... Противно такое читать...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:39
      +4
      Цитата: Nexcom
      Получается плохо работают определенные службы.

      Агентурно-оперативная работа: личный пример - задача -контроль - спрос... Как цельная система это все в прошлом. Сейчас в основном - тупо, просмотр камер видеонаблюдения...
    2. Б-15
      Б-15 Сегодня, 06:40
      +2
      Безусловно, накопилось много вопросов к нашей защите от дронов.
      Так успешно работать можно только при запуске дрона вблизи объекта на нашей территории. А здесь требуется комплексная работа по выявлению активных ждунов. Надеюсь, такая работа ведётся.
      PS. Как бы сейчас пригодился СМЕРШ.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 06:49
        0
        Только вот СМЕРШу надо начинать не с ждунов, а с чиновников МО у которых дома, дети, любовницы на западе, у которых дети и жены не могут жить без дубаев и куршавелей.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:43
      +1
      Рядом Афипский,да и сам Краснодар.И там НПЗ..Если полыхнет и на этих заводах,то похоже краевому ФСБ со службой безопасности заводов зарплату платят зря
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:33
    +1
    В Краснодарский край под видом беженцев запустили диверсантов при эвакуации с Херсона.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:37
      +1
      А что делали наши соответствующие службы? Почему не проверяли этих беженцев как положено, со всей строгостью? Или формально документики глянули и всё?
      Если этих диверсантов прощёлкали - значит неудовлетворительная проверка была.
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 06:40
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      В Краснодарский край под видом беженцев запустили диверсантов при эвакуации с Херсона.

      Думаете только туда??? Вообще-то воюющая страна должна границы закрывать, а не открывать ВСЕМ включая страны объявленные официально "не дружбанами"
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:48
        0
        Ну,Херсонская область-часть России.Какая граница?Другое дело,да-проверка
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:42
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      В Краснодарский край под видом беженцев запустили диверсантов при эвакуации с Херсона.

      Ну и что request Выявление, перевербовка... работай - не хочу. Это не под хаймерсами же сидеть.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 06:42
    +2
    Это горькая таблетка от глупости и расслабленности.

    Может быть, дойдёт до некоторых, что пора уже перестать делать вид, что война идёт где-то там. Пора уже поднимать страну на дыбы и давить врага всем, чем возможно
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:42
    +3
    Киев продолжает диверсии, а в Кремле всё переживают за здоровье Зеленского и его банды и продолжают рисовать красные линии... stop fool
    Вы поскорее выходите из своего двадцатилетнего анабиоза...
    Подымайся, царь-надёжа гарант-надёжа! Слышь, нельзя уж править, лёжа!

    Уважаемый гарант! Начните, наконец-то! Не обрыдло вам выставлять на посмешище российские ВС и унижать бездействием российский народ не гарантируя ему безопасности? Дайте ему немного удовлетворения от уничтожения нацистского гнезда...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:43
    0
    Противник (умный) всегда выбирает слабое звено и старается ударить по нему. Бьют по нефтехранилищам, значит уверены, что здесь могут достичь успеха и нанести определенный ущерб. А вот выводы необходимо делать военным и принимать неотложные меры к удалению слабых звеньев из цепочки обороны. Хотя, честно говоря, о чем можно говорить когда вражеские дроны спокойно залетают на территорию Кремля?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:46
      0
      Ну вот когда в форточку властьимущим залетит (условно) - может тогда очнутся???
  6. Теренин
    Теренин Сегодня, 06:44
    0
    тактика противника состоит в попытках нанести ущерб топливной инфраструктуре примыкающих к зоне СВО регионов

    Их тактика понятна, теперь бы понять нашу тактику winked
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:47
      0
      Геннадий hi , а она есть эта тактика то? Создалось впечатление что даже в ответ уже вялые реакции пошли. Что ж это за тактика такая - не отвечать и не предупреждать события ?
  7. sauvage
    sauvage Сегодня, 06:45
    0
    После атаки на кремль такие диверсии будут восприниматься обыденно
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:50
      0
      Да, нас уже приучили что обстрелы приграничных территорий России - обыденность, расстрелы наших военнопленных - обыденность, диверсии на территории России - обыденность.... Что дальше???
      К чему нас приучают???? Финальная мизансцена то какая будет ??? Просёр СВО ???