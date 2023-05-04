Пожар на НПЗ под Краснодаром: тактика противника состоит в попытках нанести ущерб топливной инфраструктуре примыкающих к зоне СВО регионов

Тушение пожара на Ильском НПЗ в Краснодарском крае
Украинская сторона в последние недели явно активизировалась, что вполне укладывается в анонсы и прогнозы относительно контрнаступления. Понимая, что сформировать ударный кулак на одном направлении – значит повысить риски его полного уничтожения, ВСУ пока используют другую тактику, которая разработана, мягко говоря, не без помощи западных партнёров киевского режима.
Одно из звеньев этой тактики – разжечь панические настроения у россиян различными способами, вынудить российское командование на спонтанные и необдуманные решения.
Достичь этого пытаются с помощью диверсионно-террористической активности, множественных фейковых публикаций в СМИ (как вчерашние публикации о якобы окружённой российской роте в районе Белогоровки), активизацией использования беспилотной авиации по территории РФ.
За последнюю неделю ВСУ выпустили не менее 30 беспилотников по территории тех российских регионов, которые находились в составе России и до февраля 2022 года.
Так, в ночное время суток поступили сообщения о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в населённом пункте Ильское Краснодарского края. Местные жители сообщают о том, что слышали как минимум три взрыва. К настоящему моменту пожар на НПЗ потушен. Пострадавших нет.
Горел резервуар с топливом. Общая площадь пожара, как сообщает кубанский губернатор Вениамин Кондратьев, составила 400 кв.м.
Напомним, что сутками ранее пожар тушили в районе Тамани – на нефтехранилище. А до этого дронами было атаковано топливное хранилище в Севастополе.
Тактика противника в этом плане прослеживается вполне чётко – попытаться нанести как можно больший ущерб топливной инфраструктуре регионов, которые так или иначе примыкают к зонам проведения специальной военной операции. Надежда на то, что российские войска начнут испытывать дефицит топлива. Правда, и российские войска не сидят сложа руки. Нанесены десятки ударов по хранилищам топлива на подконтрольных киевскому режиму территориях, включая хранилище в Кировограде (Кропивницком).