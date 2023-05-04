Президенту Украины разведка посоветовала накануне не возвращаться этой ночью в страну после его визита в Финляндию. Связана эта рекомендация с опасением того, что «российские войска могли атаковать правительственный квартал после того, как на Кремль были направлены два беспилотника».
Зеленский рекомендации игнорировать не стал и в сопровождении натовских истребителей отправился в Нидерланды. Причём полёт совершался на правительственном самолёте королевства Нидерланды. На собственных бортах военный преступник летать не отваживается.
Голландская пресса пишет о том, что самолёт с президентом Украины на борту, вылетевший из Хельсинки, приземлился в аэропорту Схипхол (Амстердам). Произошло это примерно в 23:00 мск.
После глава киевского режима отправился в Гаагу, где после его приезда сотни сотрудников полиции и спецслужб оцепили квартал в районе расположения отелей «Марриотт» и резиденции премьера Catshuis (в переводе на русский – «Кошкин дом»). Судя по всему, в «Кошкином доме» Зеленского и поселили.
Зеленский выступит в Гааге с речью, посвящённой теме «невозможности мира без справедливости». Визит, как выясняется, предусматривает и посещении МУС (Международного уголовного суда), где Зеленский выступит «в качестве свидетеля».
Голландское ТВ напоминает, что это первый визит Зеленского в Нидерланды после его избрания на пост президента, а также даёт понять, что первоначально визит, вероятно, не был запланирован. О том, что он прибыл в Гаагу, Зеленский в ТГ решил (на данный момент) не сообщать.