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Зеленский этой ночью не отважился возвращаться на Украину и на голландском правительственном самолёте отправился в Нидерланды в сопровождении истребителей НАТО

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Зеленский этой ночью не отважился возвращаться на Украину и на голландском правительственном самолёте отправился в Нидерланды в сопровождении истребителей НАТО

Президенту Украины разведка посоветовала накануне не возвращаться этой ночью в страну после его визита в Финляндию. Связана эта рекомендация с опасением того, что «российские войска могли атаковать правительственный квартал после того, как на Кремль были направлены два беспилотника».


Зеленский рекомендации игнорировать не стал и в сопровождении натовских истребителей отправился в Нидерланды. Причём полёт совершался на правительственном самолёте королевства Нидерланды. На собственных бортах военный преступник летать не отваживается.

Голландская пресса пишет о том, что самолёт с президентом Украины на борту, вылетевший из Хельсинки, приземлился в аэропорту Схипхол (Амстердам). Произошло это примерно в 23:00 мск.

После глава киевского режима отправился в Гаагу, где после его приезда сотни сотрудников полиции и спецслужб оцепили квартал в районе расположения отелей «Марриотт» и резиденции премьера Catshuis (в переводе на русский – «Кошкин дом»). Судя по всему, в «Кошкином доме» Зеленского и поселили.

Зеленский выступит в Гааге с речью, посвящённой теме «невозможности мира без справедливости». Визит, как выясняется, предусматривает и посещении МУС (Международного уголовного суда), где Зеленский выступит «в качестве свидетеля».

Голландское ТВ напоминает, что это первый визит Зеленского в Нидерланды после его избрания на пост президента, а также даёт понять, что первоначально визит, вероятно, не был запланирован. О том, что он прибыл в Гаагу, Зеленский в ТГ решил (на данный момент) не сообщать.
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47 комментариев
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  1. HaByxoDaBHocep
    HaByxoDaBHocep Сегодня, 06:58
    +8
    А чего он боится то не пойму, его же нельзя трогать, партнеры по бизнесу не одобрят
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 07:09
      +3
      Мне кажется, он довольный по своим делам пролетел, там кокс свежий, на Кремль положил в прямом смысле, нагалил, ничего ни ему, ни его хунте не будет.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:36
        0
        Цитата: K._2
        на Кремль положил в прямом смысле, нагадил, ничего ни ему, ни его хунте не будет.
        День-другой ещё проветрится, ещё пару нефтехранилищ беспилотниками подожгут, пару-тройку поездов под откос пустят - и можно в Киев на белом коне, победителем.

        "Мыжнетакие"... am
        Вроткомпот, если выражаться тем, что из печатного ещё в голове осталось...
        1. Грица
          Грица Сегодня, 09:16
          -1
          Цитата: Zoldat_A
          День-другой ещё проветрится, ещё пару нефтехранилищ беспилотниками подожгут, пару-тройку поездов под откос пустят - и можно в Киев на белом коне, победителем.

          Судя по тем новостям, что в последнее время посыпались об атаке вражеских дронов на нашу инфраструктуру, то думаю, урон от них уже перевалил за тот урон, что наносят наши Герани. О которых тоже гордо сообщается, как о великом деянии.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 08:15
      +1
      Любопытная деталь, на фоне атак на кремль, нпз, нефтехранилища и главное анонсированного контрнаступа укровермахта- российский рубль начал дорожать и усиливаться. Биржа чётко ставит на победу России над укрорейхом и его контрнаступом. Если в конце апреля один бакс стоил 82 рубля, то сегодня уже 79.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 08:47
        0
        Цитата: Маз
        Биржа чётко ставит на победу России над укрорейхом и его контрнаступом.

        не вижу ничего удивительного, что российская биржа ставит на победу РФ..
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 09:07
          0
          Цитата: советник 2 уровня
          не вижу ничего удивительного, что российская биржа ставит на победу РФ..

          А зря... Вы разве не знаете, кто у нас подъедается в экономическом секторе? Там либерды и откровенных западопоклонников больше, чем в культуре!
    3. ААК
      ААК Сегодня, 08:58
      +1
      Тут Зельца в статье уже и военным преступником назвали, хотя наш самый "единодушный" в мире парламент за время СВО так не удосужился признать бандеростан даже государством-террористом, ну а наш Гарант до сих пор хранит величественное молчание...
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:58
    +9
    Да начхать на него - не в его персоне дело то.....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:11
      +2
      Откуда автор знает,что ему посоветовала разведка?Может он от голандцев что то хочет.И если ему,скажем опасно находится в Киеве,то почему не в Польше?Там ему безопасно
      1. LeutnantTom
        LeutnantTom Сегодня, 07:48
        +2
        Потому что у поляков мало самолетов и дать не могут.
        Напомним, голландцы одними из первых выступили за самолеты в Украину.

        На Финляндию диктатор только и надеялся, потому что Финляндия, Норвегия и т.д. имеют наибольшую фобию русских, а Германия особенно заметна.
      2. Грица
        Грица Сегодня, 09:17
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Может он от голандцев что то хочет.И если ему,скажем опасно находится в Киеве,то почему не в Польше?Там ему безопасно

        Скорее всего, там просто кокс дешевле
  3. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 07:01
    +2
    Что Нидерланды. Улетел бы уже сразу в Гондурас.
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 07:22
      +2
      Цитата: Sasha1979
      Улетел бы уже сразу в Гондурас.

      Там наши и китайцы.
      Что ему там делать?
  4. Б-15
    Б-15 Сегодня, 07:02
    +4
    Носятся с ним, как с писанной торбой.
    Этот выходец из очень умного народа неужели не понимает, что он подписал приговор всей своей семье и своему потомству?
    Все наследники, перебравшись на запад, не смогли достичь вершин и доживали-проедали запасы родителей. Будущего у них нет. Никто на западе добровольно не подвинется со своего места, а притопить ближнего и потеснить - всегда пожалуйста.
    В какой то степени, мне жаль его.
    Но за свои поступки он обязан ответить.
    1. VicktorVR
      VicktorVR Сегодня, 07:29
      +2
      Да все он понимает(если мозги полностью не промыли), но деваться не куда. Плотно сидит на..., ну пусть будет на крючке у кукловодов.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    +12
    в сопровождении натовских истребителей отправился в Нидерланды.
    Чего сейчас рассуждать струсил Зеленский или просто выполняет рекомендации и какие истребители его сопровождают. России нанесен удар по ее престижу на международном уровне. Сейчас Запад будет очень внимательно наблюдать чем ответит Россия или в который раз просто "сядет на измену"? От действий нашего руководства будет зависеть дальнейшее планирование и осуществление очередных терактов и провокаций со стороны Запада руками Киева.
  6. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:04
    +3
    Ну что там в Гааге? Нашли, кто в действительности сбил MH17?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 07:15
      +7
      Так в Гааге то, вроде ещё до катастрофы знали виновника.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:20
        +3
        Чего его знать если виновного сразу назначили?
  7. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 07:04
    +1
    Цитата: Sasha1979
    Что Нидерланды. Улетел бы уже сразу в Гондурас.


    Точнее - в родной кибуц.
    Его родина - Деревня Израилевка! fellow
  8. Сергей Хорошов
    Сергей Хорошов Сегодня, 07:09
    0
    Нам для военных преступников тоже надо подготовить какой суд, международный, скажем, Гагрский суд.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:09
    0
    Если захотят уничтожить, то подождут, когда вернётся и ударят, благо есть чем.
  10. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 07:14
    0
    Судя по всему, в «Кошкином доме» Зеленского и поселили.
    Знает кошка, чьё мясо сьела.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 08:47
      0
      Судя по всему, в «Кошкином доме» Зеленского и поселили.
      В Нидерландах тоже есть психушка для заключенных с одноименным названием?
      Психиатрическая больница при СИЗО № 2 - Москва, в народе именуется «Кошкин дом».
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:14
    -1
    Ну что вы его прямо асфальтируете. Моника поехала закупать партию товара для нужд территориальной обороны, а то его поставщика, говорят, посадили...
  12. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:16
    0
    что самолёт с президентом Украины на борту, вылетевший из Хельсинки, приземлился в аэропорту Схипхол (Амстердам)

    ну так куда же ему ещё.... Амстердам его вотчина.... нюхай, кури, ширяйся- нехочу... wassat
  13. Alex_mech
    Alex_mech Сегодня, 07:16
    0
    Зеленский не отважился возвращаться
    А когда он всё-таки вернётся какой будет заголовок? Что то вроде "Шок! Зеленский тайно пробрался в Киев и собрал секретную пресс-конференцию?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:23
      0
      Цитата: Alex_mech
      А когда он всё-таки вернётся какой будет заголовок? Что то вроде "Шок! Зеленский тайно пробрался в Киев и собрал секретную пресс-конференцию?

      Вроде как, в материале указано, что он не вернулся именно в эту ночь. И, опять же вроде как, указано, почему. Причём тут "когда вернётся", "шок"?.. Выдумки от невнимательного прочтения?
    2. VicktorVR
      VicktorVR Сегодня, 07:31
      +2
      . Зеленский тайно пробрался в Киев
      , ага в женском платье laughing
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:45
        -1
        Цитата: Alex_mech
        Что то вроде "Шок! Зеленский тайно пробрался в Киев и собрал секретную пресс-конференцию?

        Цитата: VicktorVR
        , ага в женском платье

        Вроде как в Киеве уже была похожая история.
        Только тогда "правитель" бежал в другую сторону
  14. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:23
    +1
    Диктатор и террорист Зеленский должен остаться в Гааге.
    1. как военный преступник (доклад ООН)
    2. Террорист, готовящий и осуществляющий теракты
  15. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 07:37
    -3
    Мне казалось, что все межгосударственные визиты, заранее согласовываются. Тем более, если он еще и на правительственном самолете другой страны прилетел. В общем махание кулаками.
  16. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 07:38
    +6
    Чего ему бояться? Выраженной озабоченности?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:51
      +2
      Не так всё просто. Вполне возможна Серьёзная озабоченность. Или даже Крайняя.
  17. solar
    solar Сегодня, 07:49
    +1
    При внимательном прочтении задаешься вопросом.
    Если Зеленский знал, что удар будет, почему было заранее официально было не запланировать поездку в Нидерланды и объявить об этом тоже заранее?
    А из статьи следует, что это решение принято уже после удара.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 07:57
      +4
      Это следует лишь из статьи, а пока Зеля гордо летает выступает по своим делам, а его хунта бомбит нефтебазы, расстреливает сёла, пускает поезда под откос, стреляет по Кремлю, а Буданову официально дали разрешение на проведение террактов на территории России и ещё гордно про это оъявили. Вот пока так.
      1. solar
        solar Сегодня, 08:22
        0
        Вы где-то видели, что поездка в Нидерланды планировалась заранее и о ней сообщали? Я нет, и не нашел в интернете.
        Хотя, по логике, если знал, должен был спланировать заранее.
  18. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:50
    +1
    Не надеюсь, но было бы неплохо, чтобы при втором посещение МУС он уже выступал в качестве обвиняемого................
  19. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 07:52
    +1
    Зеленский выступит в Гааге с речью, посвящённой теме «невозможности мира без справедливости».
    Выступить маленький фюрер может, но с харизмой Гитлера ему не сравниться.
    Он больше похож на персонаж Чарли Чаплина, игравшего безумного фюрера. Чаплин 90 лет назад предвидел появление фюрера-клоуна..
  20. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 07:53
    +1
    Президенту Украины разведка посоветовала накануне не возвращаться этой ночью в страну после его визита в Финляндию. Связана эта рекомендация с опасением того, что «российские войска могли атаковать правительственный квартал после того, как на Кремль были направлены два беспилотника».
    Голландское ТВ напоминает, что это первый визит Зеленского в Нидерланды после его избрания на пост президента, а также даёт понять, что первоначально визит, вероятно, не был запланирован. О том, что он прибыл в Гаагу, Зеленский в ТГ решил (на данный момент) не сообщать.
    Домик химеры в г.Киев на ул.Банковой д.11 в опасности, упаковав чемоданы сами отправились в Гаагу для оправдания ранее занимаемой позиции. Засуетились, украинская пятая колонна сыграла в обратную сторону. Зеленские заехал в Голландию на оптовый рынок к колхозникам за сельскохозяйственной продукцией "природных" антидепрессантов laughing wassat
  21. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 08:12
    0
    были бы яйца у кремля,плевать на чьём самолёте он летел...
  22. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 08:14
    -2
    Зеленский может быть и клоун, и шут,и паяц... Но то,что он при этом еще и явный идиотик я не предполагал. Говорю в данный момент об инстинкте самосохранения этого человека. Видимо инстинкт где то далеко в прошлом.
  23. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:14
    +1
    Je comprends ceux qui après l'attaque sur le Kremlin, demandent un bombardement de "Bankova" .
    C'est une réaction logique MAIS peut être cette attaque n'a t elle pour but que d'inciter la Russie à dépenser une quantité de missiles vers une adresse qui très probablement est vide.
    Je ne connais pas la quantité de missiles en stock en Russie ( même si certains "spécialistes Français" comme un certain Tytelman, ont déclarés que la Russie n'aurait plus de missile à partir de mi-Mars...2022 :-) ) mais ils seront de toutes façon plus bénéfiques et sauveurs de vie Russes si ils frappent un stock de canons/chars/munition qu'un stock de cocaïne ambulant.

    Я понимаю тех, кто после нападения на Кремль требует бомбардировки "Банковой".
    Это логичная реакция, но, возможно, эта атака направлена только на то, чтобы побудить Россию направить определенное количество ракет по адресу, который, скорее всего, пуст.
    Я не знаю, сколько ракет есть на складе в России ( хотя некоторые "французские специалисты", такие как некий Тайтельман, заявили, что у России больше не будет ракет с середины марта...2022 года: -)), но они в любом случае будут более полезными и спасительными для жизни россиян если они поразят склад пушек/танков / боеприпасов, чем ходячий кокаиновый склад.
  24. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 09:16
    0
    Зачем об этом писать ?( хотя этим сми и живут) . Никто не собирается его уничтожать , точнее - наш власть не собирается . Ответки за налет на кремль или дальше что там попрошайки придумают - не будет , т.к. все наши возможности уже исчерпаны или успешно купируются . За исключением объявления войны и всего с этим связанного . ТЯО использовать не будут , это - геноцид и полная изоляция страны . Сами попрошайки не кончатся и даже без снарядов будут сдерживать нас в таком темпе еще десятилетия , забрасывая наших штурмовиков массой тушек . Денег сша потратили на эту заваруху совсем немного (даже по меркам бюджета пентагона) , а решили десятки казавшихся им неразрешимых проблем от нато и впк до европы-конкурента и энергоносителей . Инфляция? А зачем придумывался ковид ? . Это не инфляция . Это - экспорт инфляции , т.е. распределение долга сша на всю планету . Так что , принимаем новые реалии и сидим ровно .
  25. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 10:01
    0
    «Использованное Резиновое изделие» - так сильно борется за правду, демократию и свой народ, что щемится как последняя Урка по «нычкам» wassat
    Становится ясно, за какие псевдо-ценности вырезают укро-нацистов Наши войска!
  26. maxvlm
    maxvlm Сегодня, 10:03
    0
    И на Зеленского найдется Рамон Меркадер.