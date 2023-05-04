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Западная пресса: На Украину прибыла система ПВО Patriot и обученные работе с ней украинские военнослужащие

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Западная пресса: На Украину прибыла система ПВО Patriot и обученные работе с ней украинские военнослужащие

Американская система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot прибыла на прошедшей неделе на Украину. Об этом сообщила в социальной сети корреспондент издания Politico Лара Селигман, ссылаясь на источники в военном ведомстве США.


Помимо самого ЗРК Patriot, переданного киевскому режиму, на Украину вернулись и проходившие обучение ее использованию украинские военнослужащие. Скоро они приступят к несению боевого дежурства на новой системе ПВО.

Поскольку подобная военная техника ранее не стояла на вооружении ВСУ, украинские военнослужащие, даже имеющие солидный опыт службы в войсках противовоздушной обороны, не обладают навыками эксплуатации и обслуживания систем Patriot. Соответственно, их приходится переобучать на специальных курсах в западных странах.

Вернувшиеся на Украину военнослужащие обучались основам эксплуатации и обслуживания ЗРК Patriot на базе Форт-Силл в штате Оклахома, США, под руководством американских офицеров-инструкторов.

Однако передача Украине двух систем Patriot от США и Германии не решит вопрос с обеспечением противовоздушной обороны территории страны. Для того, чтобы прикрыть все стратегически важные объекты на территории страны, Украине требуются многие десятки зенитных ракетных комплексов, но Запад не в состоянии передать такое количество систем ПВО. Поэтому американские ЗРК прикроют лишь наиболее важные объекты, вероятно – в Киеве.

Остальную территорию Украины по-прежнему будут охранять ЗРК советского производства, находящиеся на вооружении ВСУ. Между тем, количество ЗРК в распоряжении киевского режима и так сокращается, поскольку периодически системы противовоздушной обороны уничтожаются ударами российских ракет и беспилотников.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ra Boe
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19 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:49
    +2
    Вот, эту патриот и надо сейчас разхерачить!!! Они потрепали наш имидж - мы потреплем их! И желательно не кинжалом, а чем нибудь таким , как герань например
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 07:59
      +3
      Имидж - ничто. Нам надо быть, а не казаться.

      Если бы сейчас мощным ракетным ударом отрезали бы левый берег Днепра от правого и разгромили всю группировку на левом берегу, то уж имидж как-нибудь да подтянулся бы.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:14
        -1
        и разгромили всю группировку на левом берегу, то уж имидж как-нибудь да подтянулся бы.
        Вообще-то на левом берегу находятся российские войска. Вы предлагаете разгромить себя, чтобы подтянуть имидж?
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:20
      0
      Цитата: Аргон
      Вот, эту патриот и надо сейчас разхерачить!!! Они потрепали наш имидж - мы потреплем их! И желательно не кинжалом, а чем нибудь таким , как герань например

      Хуситы же смогли Пэтриота в С.Аравии уничтожить, полагаю и наши смогут. Вопрос в том, где эти системы будут развёрнуты, ближе к Львову, или таки у Киева?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:57
    -1
    Цитата: Аргон
    эту патриот и надо сейчас разхерачить!!!

    Что то меня грызут смутные сомнения что херачить не получиться... с таким подходом наших мудрецов как с защитой Кремля херачить будут нас.
    request
    На нашем форуме тема Патриота США была обмусолена сто раз со всех сторон...я кроме крайнего удивления ничего не испытываю... как наше доблестное МО реагирует на эту опасность.
    Запад поставил на Украину уже все что только можно...остался последний штрих истребители, войска НАТО и ЯО.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:09
      -1
      hi!
      Цитата: Леха с Андроида.
      Цитата: Аргон
      эту патриот и надо сейчас разхерачить!!!

      Что то меня грызут смутные сомнения что херачить не получиться... с таким подходом наших мудрецов как с защитой Кремля херачить будут нас.

      Я сегодня проснулся с предвкушением картинки развалин Киева в новостях. Не случилось. am

      На 11.00 назначил планёрку. Начальники отделов не ждут ничего хорошего. "Зампотех" уже высказался в духе: "Что мне, свои бульдозеры на Киев двинуть, что ли, чтобы директор не бесился?"
    2. marc75
      marc75 Сегодня, 08:15
      +1
      Ну на ВО уже генерал-полковник, предлагаю заключить контракт с МО, чтобы показать нашему доблестному МО как надо воевать и реагировать на опасности laughing Так сказать, пора переходить от слов к делу...., ну или закрыть рот в адрес МО
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 08:59
        -2
        Рты в адрес МО всем заткнули специальным законом. Странно, но в тоталитарном СССР до такого не додумались. И в нацистской Окраине тоже.
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:01
    -1
    Однако переброска двух систем Patriot из США и Германии в Украину не решит проблему ПВО на территории страны- может это правда
    но это становится проблемой для российских пилотов и беспилотников

    чем занимается русская армия что делают генералы?
    1. bayard
      bayard Сегодня, 08:11
      0
      Цитата: LeutnantTom
      что делают генералы?

      Карьеру .
      Цитата: LeutnantTom
      чем занимается русская армия

      Участвует в СВО .
      1. LeutnantTom
        LeutnantTom Сегодня, 08:37
        -1
        Генералы - карьера - везде одно и то же. Ни чести, ни патриотизма.

        Вы можете подумать, что они ждут дополнительно
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:02
    -1
    Patriot прибыла на прошедшей неделе на Украину
    Самое отвратительное в том, что прибывают и не только Patriot. Понимаю, что трудно перекрыть логистику по доставке западных вооружений, но что-то делать необходимо. Да, выявляются места хранения и по ним наносится удар, но это капля в море по сравнению с прибывающим практически ежедневно.
  5. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:04
    0
    На Банковую пусть установят этот ЗРК.Жителям из соседних домов желательно переместиться в подвал.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:08
      -1
      Цитата: Александр 3
      На Банковую пусть установят этот ЗРК.Жителям из соседних домов желательно переместиться в подвал.

      Не получится конструкция пусковых установок Пэтриотов весьма своеобразная.
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:08
    +2
    Уже больше месяца как говорили о прибытии пэтриота на укропию. Решили продублировать новость?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:12
      +1
      Цитата: Хорон
      Уже больше месяца как говорили о прибытии пэтриота на укропию. Решили продублировать новость?

      Да what smile старый баян...просто народ надо в тонусе держать...вот и подбрасывают косточку...хоть обглодаем ее.
  7. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:30
    0
    Цитата: bayard
    Цитата: LeutnantTom
    что делают генералы?

    Карьеру .
    А я думал карьера растет , когда есть успехи...((
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 09:02
      0
      Только если есть успехи в паркетно-подковёрных битвах.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:22
    0
    Однако передача Украине двух систем Patriot от США и Германии не решит вопрос с обеспечением противовоздушной обороны территории страны.
    . Вопрос один... чего и сколько им дадут, могут дать?
    Пока обсуждать нечего, ничего принципиально не изменится.