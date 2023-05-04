Западная пресса: На Украину прибыла система ПВО Patriot и обученные работе с ней украинские военнослужащие

Американская система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot прибыла на прошедшей неделе на Украину. Об этом сообщила в социальной сети корреспондент издания Politico Лара Селигман, ссылаясь на источники в военном ведомстве США.
Помимо самого ЗРК Patriot, переданного киевскому режиму, на Украину вернулись и проходившие обучение ее использованию украинские военнослужащие. Скоро они приступят к несению боевого дежурства на новой системе ПВО.
Поскольку подобная военная техника ранее не стояла на вооружении ВСУ, украинские военнослужащие, даже имеющие солидный опыт службы в войсках противовоздушной обороны, не обладают навыками эксплуатации и обслуживания систем Patriot. Соответственно, их приходится переобучать на специальных курсах в западных странах.
Вернувшиеся на Украину военнослужащие обучались основам эксплуатации и обслуживания ЗРК Patriot на базе Форт-Силл в штате Оклахома, США, под руководством американских офицеров-инструкторов.
Однако передача Украине двух систем Patriot от США и Германии не решит вопрос с обеспечением противовоздушной обороны территории страны. Для того, чтобы прикрыть все стратегически важные объекты на территории страны, Украине требуются многие десятки зенитных ракетных комплексов, но Запад не в состоянии передать такое количество систем ПВО. Поэтому американские ЗРК прикроют лишь наиболее важные объекты, вероятно – в Киеве.
Остальную территорию Украины по-прежнему будут охранять ЗРК советского производства, находящиеся на вооружении ВСУ. Между тем, количество ЗРК в распоряжении киевского режима и так сокращается, поскольку периодически системы противовоздушной обороны уничтожаются ударами российских ракет и беспилотников.