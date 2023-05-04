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Куратор ЧВК «Вагнер» вновь заявил о «снарядном голоде» и остатке боеприпасов в Артёмовске всего на несколько дней

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Куратор ЧВК «Вагнер» вновь заявил о «снарядном голоде» и остатке боеприпасов в Артёмовске всего на несколько дней

В Артемовске (Бахмуте) продолжаются ожесточенные бои, однако результативность продвижения российских подразделений во многом зависит от снабжения их боеприпасами. Такой вывод можно сделать на основе комментария куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.


Как известно, именно штурмовые подразделения «вагнеровцев» играют ключевую роль в уличных боях в Артемовске. Но у них наблюдаются проблемы с обеспечением боеприпасами, на что неоднократно жаловался Евгений Пригожин.

Вчера бойцам ЧВК «Вагнер» удалось продвинуться на 230 метров и занять 54 тысячи квадратных метров. Противник все еще контролирует 2,64 квадратных километра, сообщает Пригожин. Только за один день «вагнеровцы», по его словам, потеряли 116 человек погибшими.

«Снарядный голод» острейший. ВСУ начали свое контрнаступление. Люди у них и снаряды в безлимите

- подчеркнул Евгений Пригожин в своем комментарии.

Куратор «Вагнера» также подчеркнул, что у штурмующих Артемовск подразделений имеется запас артиллерийских боеприпасов на несколько дней. Военные чиновники, по его словам, не озадачены вопросом обеспечения штурмовых подразделений боеприпасами и игнорируют запросы от ЧВК «Вагнер».

Напомним, что Пригожин не первый раз жалуется на подобную ситуацию с боеприпасами. Как правило, после освещения этой проблемы в СМИ боеприпасы появляются, но потом снова начинаются перебои.
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64 комментария
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  1. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 08:00
    +4
    пока только одни эмоции от сложившейся ситуации. Удачи парням в отражении контрнаступления, не могу представить насколько им тяжело
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 08:13
      +15
      Почему-то у Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России и всех его генералов и советников нет воли к победе. Была бы воля, не было бы контрнаступления.

      Если бы было иначе, конфликт давно бы закончился.
      1. Hellcos
        Hellcos Сегодня, 08:23
        +8
        у меня ощущение, что они серьезно вляпались, просчитавшись с оценкой себя и соперника, а теперь не знают как выйти из ситуации.
        1. LeutnantTom
          LeutnantTom Сегодня, 08:34
          0
          шутка:

          «Почему российская армия не атакует объекты, решения по которым принимаются в Украине?»
          "Потому что в Украине не принимаются решения!"
          Действительно «война» странная, например, есть неофициальная договоренность о том, что резиденции ведущих российских и украинских политиков не будут атакованы.
        2. Курганец-45
          Курганец-45 Сегодня, 08:35
          0
          если бы это было так (про вляпались), то в ход уже давно пошло бы ТЯО и последующие переговоры о мире.
          1. Сандор Клиган
            Сандор Клиган Сегодня, 08:44
            0
            Цитата: Курганец-45
            если бы это было так (про вляпались)

            Алексей имел ввиду, конкретно про ЧВК Вагнера в Артемовске.......
          2. LeutnantTom
            LeutnantTom Сегодня, 08:55
            0
            Еще ничего не потеряно, с несколькими разумными изменениями в тактике и стратегии вы все еще можете переломить ситуацию.
            Но только если вы хотите и имеете желание победить.
            тактическое ядерное оружие имело бы лишь кратковременный успех, с предвидением успеха не будет. Весь мир сошёл бы с ума. Каждый предел будет превышен. Каждый террорист построил бы маленькую или большую тактическую ядерную бомбу, а потом?
        3. astepanov
          astepanov Сегодня, 09:30
          +2
          Цитата: Hellcos
          у меня ощущение, что они серьезно вляпались, просчитавшись с оценкой себя и соперника

          А у меня ощущение, что "Вагнер" кому-то сильно мешает, причем не только ВСУ. Нет ли тут задумки типа "Мавр сделал вое дело - мавр должен уйти"?
    2. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 08:20
      +5
      И слова матерные, что же за идрить твою на лево происходит. Я понимаю что эта структура не в сфере МО, так замените их, уберите с фронта.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:32
        +2
        Цитата: Александр Саленко
        И слова матерные, что же за идрить твою на лево происходит. Я понимаю что эта структура не в сфере МО, так замените их, уберите с фронта.

        Вообще-то ВагнерА и спасли назовем так - Шойгу от полного разгрома и дали время на более-менее организацию обороны.
        Да и сейчас, не по наслышке знаю мнения российских бойцов, что по эффективности они подразделяют:
        на первом месте - ВагнерА,
        втором - подразделения ЛДНР,
        третьем - Ахмат,
        четвертом - спецподразделения Минобороны.
        А, как думает Шойгу с ГШ увидим на Параде Победы.
      2. Born
        Born Сегодня, 08:34
        +1
        Так если их убрать, то все эти потери будет нести МО, а так у них все хорошо)
  2. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 08:02
    +7
    Военные чиновники, по его словам, не озадачены вопросом обеспечения штурмовых подразделений боеприпасами и игнорируют запросы от ЧВК «Вагнер».
    - что вообще происходит, что за кордебалет?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:37
      -1
      Цитата: Chip4ik
      Военные чиновники, по его словам, не озадачены вопросом обеспечения штурмовых подразделений боеприпасами и игнорируют запросы от ЧВК «Вагнер».
      - что вообще происходит, что за кордебалет?

      Все просто: это функции разных ведомств... Чиновников Минобороны назначает и платит им зарплату Шойгу, а не Пригожин. Поэтому и нужна Ставка Верховного...
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:05
    +1
    На каком этапе снабжения вставляют палки в колеса вагнеровцам?
    Тут непонятки как это происходит.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:29
      +4
      Вы не обращали внимания на воронки от взрывов, когда смотрите видосики из зоны СВО? Когда к примеру идёт типичная лесопосадка шириной в несколько десятков метров, а вокруг неё, вдоль неё, всё в воронках арты как в ПМВ. Вы сами как думаете, при таком раскладе на трату снарядов на одну цель, даже дедовских громадных запасов советских, надолго хватит? Если что, деды оставили примерно 20 лямов снарядов до начала СВО, трата в день есть у того же Пригожина и прочих, а потомки внучки, в год, производят очень немного и нифига не быстро для восполнения аппетитов на местах. Верить в заговор это удобно, но мне кажется проблема куда банальнее.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:31
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      На каком этапе снабжения вставляют палки в колеса вагнеровцам?
      Тут непонятки как это происходит.

      Понятно что музыкантов отправили на харакири, чтобы они не мешали "вести СВО" герасимовым. 1916 год в идеале.
  4. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 08:08
    -2
    а может это деза, запущенная на высшем уровне перед укро наступом ?
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 09:10
      +1
      а может это деза, запущенная на высшем уровне перед укро наступом ?

      О проблемах с боеприпасами говорят минимум с начала февраля

      https://topwar.ru/210064-inogda-boepripasy-prihodjat-s-ochen-dlitelnogo-hranenija-artilleristy-vs-rf-otricajut-snarjadnyj-golod.html

      более подробно вопрос снарядного голода обсуждался уже с 5 марта

      https://topwar.ru/212153-kak-pobedit-bez-snarjadov.html

      Т.е. вряд-ли ваше допущение имеет смысл.
  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 08:10
    +2
    Позорище жуткое. Какие уж тут "искандеры" если банальных снарядов нет на самом остром направлении. am
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:10
    +8
    Честно говоря эти межведомственные "игры" с оглаской в СМИ по поводу снарядов начинают уже раздражать. А самое главное работают на противника. Может уже пришла пора Пригожину и Шойгу сесть напротив друг друга и с цифрами, выкладками окончательно решить эту проблему? А пока враг радуется грызне "Вагнера" с МО РФ, что не способствует нормальной обстановке в обществе.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 08:15
      +3
      вот прямо с языка сняли, утомил Пригожин уже эти заявления делать, а главное какой в них смысл и для чего они делаются? на какую публику они рассчитаны?
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 08:21
        +2
        Цитата: K._2
        вот прямо с языка сняли, утомил Пригожин уже эти заявления делать, а главное какой в них смысл и для чего они делаются? на какую публику они рассчитаны?

        Старается вызвать народное негодование, чтобы Мин.обороны наконец стало шевелится, временами помогает, но бюрократия снова и снова сжимает тиски
        1. Константин Шевченко
          Константин Шевченко Сегодня, 08:47
          -3
          Вагнер это не добровольческий отряд, а Частная Военная Компания. Почему им кто-то, что то должен МО или другие ЧВК, добровольцы и т.д.? Для начала надо узнать на каких условиях и с кем у них контракт. Тогда можно давать оценку, кто прав, а кто нет
      2. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 08:23
        +2
        Только мы с Вами здесь, а он со своими пацанами там, улавливаете разницу?
      3. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 08:25
        -1
        Видите ли Пригожин бизнесмен и компания у него частная. Интересно в Африках ему снаряды кто поставляет.? Он на этой шумихе хочет баблишка срубить, сам заявлял, что за каждый месяц ему должны по миллиарду долларов давать.
        А вы думаете он патриот и на Украине за Россию режется. У всех свой бизнес.
        1. Джексон
          Джексон Сегодня, 08:44
          +2
          А почему он не может быть одновременно и бизнесменом и патриотом? Да, он получает деньги, и немалые, за участие компании в войне. Но он эти деньги оправдывает на 150%, выполняя те задачи, которые затрудняется выполнить МО. И при этом, смею заметить, Пригожин не в Москве сидит, подсчитывая прибыль, а находится практически на передовой, что уже делает ему немалую честь.
          1. Гардамир
            Гардамир Сегодня, 09:56
            -1
            То есть вы считаете, он уникум. Другие олигархи, депутаты, члены правительства при миллионных состояниях, ни копейки не вложили в СВО.
            А может он просто вкладывает в собственную раскрутку. Вспомните кого только не раскручивали за это время, но уже ни про чеченов, ни про армагедонов не слыхать.
      4. donavi49
        donavi49 Сегодня, 08:27
        +3
        Ну, а какие у него варианты? Он уже озвучил на большом интервью. Собрать ребят и уехать обратно в Африку. Раз родине они не нужны, то зачем мучать попу и терять основной кадровый костяк без снабжения и боеприпасов.
      5. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 08:33
        +3
        Цитата: K._2
        вот прямо с языка сняли, утомил Пригожин уже эти заявления делать, а главное какой в них смысл и для чего они делаются? на какую публику они рассчитаны?


        Я так понимаю опубличивание темы происходит, когда обычными методами решить вопрос не удается. О снарядном голоде Пригожин говорит давно, а сейчас не только Пригожин. Проблема звучит и в интервью Пегову и даже в сюжетах Соловьева с ЛБС
      6. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:48
        +3
        Цитата: K._2
        вот прямо с языка сняли, утомил Пригожин уже эти заявления делать, а главное какой в них смысл и для чего они делаются? на какую публику они рассчитаны?

        Пригожин тут не причем. Пробуксовывает система для выполнения общей задачи.
        Любая работа начинается с утра с планерки, пятиминутки, оперативки... где уточняются поставленные задачи, ход их выполнения, факторы мешающие и тормозящие работу... и руководство (для этого оно и существует) где нужно принимает оперативные меры.
        Таким руководством в СВО (Минобороны, добровольцы, ЧВК, ЛДНР, Росгвардия, МВД, ФСИН, СК РФ...) несомненно должна являться Ставка Верховного Главнокомандующего.
    2. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 08:23
      +1
      А что они решат? Пригожин и оркестранты стали популярными, и это кого-то выбешивает, и никакими выкладками такой вопрос не решить. Тут только сверху дать палкой по башке.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:37
      +2
      Цитата: rotmistr60
      А пока враг радуется грызне "Вагнера" с МО РФ, что не способствует нормальной обстановке в обществе.

      Да тут похоже все хуже, чем мы предполагаем.
  7. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:13
    +2
    Военные чиновники, по его словам, не озадачены вопросом обеспечения штурмовых подразделений боеприпасами и игнорируют запросы от ЧВК «Вагнер».


    Тем самым признается, что ЧВК "Вагнер" - никакая не ЧВК.
    Поскольку настоящая частная компания должна решать проблемы снабжения самостоятельно, в частном порядке, напрямую заключая контракты с поставщиками (производителями).
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 08:20
      +5
      Вообще-то ЧВК не должна воевать на своей территории. Это может обернуться в будущем проблемами. А ещё куча национальных вооруженных формирований. Мы это все проходили 100 лет назад. А если воюет, то не все ладно в силовых структурах нашей страны.
    2. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 08:25
      +2
      Ага, и не привлекаться для общевойсковых боёв, правда ведь? Ну так уведите её из Артёмовска.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 08:30
        +1
        Я же ясно написал, если ЧВК воюет на своей территории, то это говорит о проблемах в силовых структурах нашей страны и в будущем может обернуться большими проблемами.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:40
      +3
      Цитата: Illanatol
      напрямую заключая контракты с поставщиками (производителями).

      И кто им это позволит, разве имеются частные производители снарядов, вооружения боеприпасов..
      1. сорок восьмой
        сорок восьмой Сегодня, 08:50
        +1
        Ну есть же частный "Концерн Калашников". Почему бы не быть частным производителям боеприпасов?
    4. Джексон
      Джексон Сегодня, 08:49
      0
      Ну, ни вы , ни мы не видели их контракта...
    5. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:50
      0
      Цитата: Illanatol
      Военные чиновники, по его словам, не озадачены вопросом обеспечения штурмовых подразделений боеприпасами и игнорируют запросы от ЧВК «Вагнер».


      Тем самым признается, что ЧВК "Вагнер" - никакая не ЧВК.
      Поскольку настоящая частная компания должна решать проблемы снабжения самостоятельно, в частном порядке, напрямую заключая контракты с поставщиками (производителями).

      Неправильно. Все зависит от поставленных перед ней задачами Верховным.
    6. Дедок
      Дедок Сегодня, 08:59
      0
      Цитата: Illanatol
      Военные чиновники, по его словам, не озадачены вопросом обеспечения штурмовых подразделений боеприпасами и игнорируют запросы от ЧВК «Вагнер».


      Тем самым признается, что ЧВК "Вагнер" - никакая не ЧВК.
      Поскольку настоящая частная компания должна решать проблемы снабжения самостоятельно, в частном порядке, напрямую заключая контракты с поставщиками (производителями).


      м-даааа, а разве поставщики не контролируются МО? - или если Калашников стал частной компанией - то с ним можно заключить контракт мимо МО?
    7. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 09:20
      +2
      Тем самым признается, что ЧВК "Вагнер" - никакая не ЧВК.

      Вы правы, Пригожин продукт Кремля. Без согласия сами знаете кого - он не смог бы существовать и делать все что делает, с теми правами которые он получил. И то что мы видим - является перетягиванием одеяла перед верховным, борьба за ресурсы.
  8. Жнец
    Жнец Сегодня, 08:14
    +6
    Между тем, Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ и о (внезапно) безлимитном количестве людей и снарядов у противника! А что же получается, нам пели, что боеприпасы у укров вот вот и закончатся, что у них лютый дефицит, что наступать нечем.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:18
      +3
      Если вас поддерживают 3-5 снарядами, а противник скопил и выделил на блиц условно 350 снарядов на сутки = то с вашего положения у него будет безлимит - а у вас пустота, но это не безлимит.

      Там мехгруппа заехала судя по последним видосам, видно она и пошла в локальную контру с поддержкой арты.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:46
      +2
      Цитата: Жнец
      нам пели, что боеприпасы у укров вот вот и закончатся, что у них лютый дефицит, что наступать нечем.

      Весь запад с января напичкивал их вооружением и боеприпасами, если нам говорили, что что немцы поставил "Леопарды", а снарядов нет, да и вообще снаряда закончились, я лично этому не поверил. И с чем тогда шли день ночь эшелоны с запада, ну не с гуманитаркой же.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:52
      +2
      Цитата: Жнец
      нам пели, что боеприпасы у укров вот вот и закончатся, что у них лютый дефицит, что наступать нечем.

      Во-первых, отвечайте за себя, и во-вторых дайте ссылку кто из официальных источников Минобороны говорил
      Цитата: Жнец
      что боеприпасы у укров вот вот и закончатся, что у них лютый дефицит, что наступать нечем.
  9. алексеев
    алексеев Сегодня, 08:16
    +7
    Тут что-то не понятное. Пригожин, наверняка, имеет выход на Путина лично. Уж кому-кому, а не ему жалиться на " снарядный голод" через СМИ.
    Кроме того, Артёмовск это не боевой участок сам по себе. Это один из важнейших участков общего фронта. И все, в том числе прежде всего Герасимов и Шойгу заинтересованы в успехе. Какие там ещё на хрен некие нехорошие чиновники? Да и оглашение своих истинных потерь ни один военачальник никогда не делал, ибо это важнейшие данные для планирования своих действий противником. Намедни тов. Сладков показал интервью с одним из командиров Вагнера, так тот говорил, что, благодаря руководству, у нас все есть, в том числе, и того с чем проблемы у других.
    Что это? Попытка ввести в заблуждение укропов, мол, давай, давай, нас уже мало и снарядов нету? Или что-то из области "чудны дела твои, Господи"?
  10. lambert
    lambert Сегодня, 08:16
    +3
    Сначала жалуются - нет снарядов. Хорошо, дали боеприпасов до отвала. Потом раздается крик - ресурс орудий исчерпан. Поря понимать что бездумное стреляние по одиноко бегающему в поле солдату это непонятно что. И что за радость, я такой хороший в одиночку освободил 54 тыс кв. м. Он до сих ьпор не понял, что воюет не один. И вообще откуда он такой красивый взялся.

    Частная военная компания, известная также как «группа Вагнера», — неофициальная военная организация, не имеющая юридического статуса. По данным СМИ, образовалась из ЧВК «Славянский корпус», действовавшей в Сирии с 2013 года. Базируется в Краснодарском крае. Насчитывает, по разным оценкам, от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. бойцов. Основателем и руководителем ЧВК считается Дмитрий Уткин (известный как Вагнер), награжденный орденом Мужества.

    Рейдерский захват компании или очередной эффективный менеджер?
    1. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 08:28
      +4
      Вагнера освободили Соледар, у остальных есть примерно такой же успех за последние пол года? Я не говорю что остальные ни фига не делают, недавно поезд с ранеными видел и это не музыканты. Но Пригожину о проблемах говорить проще, точнее рот ему заткнуть сложнее.
  11. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 08:22
    0
    Цитата: Леха с Андроида.
    На каком этапе снабжения вставляют палки в колеса вагнеровцам?
    Тут непонятки как это происходит.

    Ну если Пригожин шлёт письма министру обороны, а снарядов как не было так и нет, то никаких непоняток. Наоборот, понятки...
  12. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:22
    -1
    Странно, что в результате активного противодействия укропов и даже попытки контрнаступления
    Вчера бойцам ЧВК «Вагнер» удалось продвинуться на 230 метров и занять 54 тысячи квадратных метров.

    И при этом присутствует снарядный голод...
    Всё это напоминает ситуацию индийского кино, когда главный герой падает под натиском плохих парней, но при этом потом выходит победителем.
    Или ситуацию из сказки:
    "...Не бросай меня, братец лис в терновый куст, что хочешь делай, только в терновый куст не бросай!"(с) what
    Уже и самого сырского бросили на удержание арьёмовска/бахмута...
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:31
      -1
      Сырский командует Хортицей (в зоне которой и идут БД) еще с осени. Вот например статья - удержать 2 недели, со скептическим выводом:
      https://topwar.ru/214532-otvetstvennyj-za-oboronu-bahmuta-general-syrskij-poluchil-zadachu-uderzhivat-gorod-esche-dve-nedeli.html

      На выходных этой новости будет месяц.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 09:07
        0
        Командующий обороной Бахмута генерал Сырский получил добро на проведение контрудара в направлении Соледара
        2 мая 2023

        https://topwar.ru/216116-komandujuschij-oboronoj-bahmuta-general-syrskij-poluchil-dobro-na-provedenie-kontrudara-v-napravlenii-soledara.html
  13. Теренин
    Теренин Сегодня, 08:24
    +4
    Куратор ЧВК «Вагнер» вновь заявил о «снарядном голоде» и остатке боеприпасов в Артёмовске всего на несколько дней

    Прямо какой-то "день сурка".
    Если это так действительно, то нужны не реформы армии, а какая-то совершенно другая система.
  14. Вротраз
    Вротраз Сегодня, 08:35
    -2
    ну что сказать , похоже путину не нужна победа , будет второй хасавьюрт
  15. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 08:39
    +3
    По факту Бахмут взят и мало того зачищен. Есть лишь маленький островок за который цепляются ВСУ и наемники при этом неся колоссальные потери. Имеющийся запас снярядов на несколько дней это, как не цинично это прозвучит запас артиллерийских боеприпасов на несколько дней. По факту это не мало. А "цифра"несколько"должна быть сообразна дальнейшим планам командования на данном участке театра боевых действий. Если кто то забыл или не знал скажу -ЧВК Вагнер ведет не самостоятельную войну на этой войне. Пригожинская цифра равная "нескольку дней" может прозвучать и завтра и через неделю и это будет значить,что снаряды все таки есть и опять еще на несколько дней интенсивных боев.
  16. Семибор_Магомедович
    Семибор_Магомедович Сегодня, 08:42
    -3
    Вчера бойцам ЧВК «Вагнер» удалось продвинуться на 230 метров и занять 54 тысячи квадратных метров. Противник все еще контролирует 2,64 квадратных километра, сообщает Пригожин.

    Интересная математика. То есть, ЧВК «Вагнер» заняла 0,054 км² (54 000 м²), а ВСУ контролируют 2,64 км²)
  17. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:45
    +1
    Что там конкретно происходит - мы знать конечно не можем. Но сильно напоминает грызню за власть на местах. Одни сильно много воли взяли, другие привыкли себя считать пупом земли при складе. Все это накладывается на сто раз говореный бардак законодательный. По закону вообще за отправку боеприпасов ЧВК - сидеть тыловики должны, законы у нас именно такие, а почему они такие и никто не чешется - это вопрос к Госдуме, что все принимает законы о дне ПТУшников, других дел у них нет.
    В любом случае это бардак, даже в том случае, если вся эта ситуация - срежиссированое нашими ГРУшниками ""кидание камней по кустам", отвлечение внимания, бардак-то законодательный никуда не денется, и как будут контролировать боеприпасы, ушедшие по факту налево и не всплывут они потом где... Это же тупо опасно, законы не просто так, от нехрен делать пишут
  18. WIN969
    WIN969 Сегодня, 09:12
    0
    У Пригожина уже который месяц снарядов осталось на пару дней, тем временем ЧВК ни на один день не остановили наступление. Мало того, что Вагнер успешно наступает в численном меньшинстве, так еще и при постоянном снарядном голоде. what Ну и как поверить в такие чудеса? laughing
  19. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:18
    -1
    Цитата: Дедок
    м-даааа, а разве поставщики не контролируются МО? - или если Калашников стал частной компанией - то с ним можно заключить контракт мимо МО?


    Если поставщики действительно частные - они вольны заключать контракты напрямую, без посредничества МО, по крайней мере, с отечественными юрлицами.
    Другое дело, что ничего, по-настоящему частного в РФ - просто нет. Государство держит на коротком поводке всех и в любой момент может превратить поводок в удавку.
    Все эти заявления Пригожина здорово напоминают типичные аппаратные игры и попытки натянуть одеяло на себя.
    При всем моем уважении к бойцам "Вагнера" (среди наймов тоже есть свои пролетарии, но есть и свои буржуа... к каким относится лично Пригожин?)... героический патриотизм и коммерческие расценки за выполнение боевых миссий - такое сочетание вызывает некоторый разрыв шаблона.
  20. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:26
    +1
    Цитата: Теренин
    Неправильно. Все зависит от поставленных перед ней задачами Верховным.


    Верховный может стать задачи казенной армии. Тут его компетенция - вне сомнений. А наемники, если это действительно наемники и ЧВК - птицы вольные. Могут подписать контракт, а могут и не подписать, могут контракт разорвать, если сочтут нужным.
    Свобода частной инициативы, типа капитализм... или все же нет?

    Правда в том, что "Вагнер" - никакая не ЧВК. Некое, вполне "законное вооруженное формирование", которое (почти уверен) содержится на деньги Администрации Президента РФ.
    Так сказать, личная дружина варягов нашего Базилевса... laughing
    Отсюда и претензии Пригожина, немного напоминающие предъявы дружинников князя Игоря после первого похода к древлянам: "мало хабара, надо добавить, княже".
  21. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:33
    0
    Цитата: Владимир М
    Вообще-то ЧВК не должна воевать на своей территории. Это может обернуться в будущем проблемами. А ещё куча национальных вооруженных формирований. Мы это все проходили 100 лет назад.


    Вообще то это пока не наша территория.
    Станет нашей - "Вагнер" пойдет дальше.
    Использование наемников, в том числе и иностранных, вполне обычное дело.
    Почему лишь 100 лет назад? А 1000 лет назад наемников (тех же варягов или печенегов/половцев) - не использовали?
  22. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 09:44
    0
    Пусть никто не ждет контролируемого поражения России. Это приведет к растворению российской власти и разделу страны. Многие предатели и неумелые падут вместе с Невинными людьми. Структура власти будет радикально и болезненно изменена.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:57
      0
      хватит писать глупости про развал России