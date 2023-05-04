Куратор ЧВК «Вагнер» вновь заявил о «снарядном голоде» и остатке боеприпасов в Артёмовске всего на несколько дней

«Снарядный голод» острейший. ВСУ начали свое контрнаступление. Люди у них и снаряды в безлимите

В Артемовске (Бахмуте) продолжаются ожесточенные бои, однако результативность продвижения российских подразделений во многом зависит от снабжения их боеприпасами. Такой вывод можно сделать на основе комментария куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.Как известно, именно штурмовые подразделения «вагнеровцев» играют ключевую роль в уличных боях в Артемовске. Но у них наблюдаются проблемы с обеспечением боеприпасами, на что неоднократно жаловался Евгений Пригожин.Вчера бойцам ЧВК «Вагнер» удалось продвинуться на 230 метров и занять 54 тысячи квадратных метров. Противник все еще контролирует 2,64 квадратных километра, сообщает Пригожин. Только за один день «вагнеровцы», по его словам, потеряли 116 человек погибшими.- подчеркнул Евгений Пригожин в своем комментарии.Куратор «Вагнера» также подчеркнул, что у штурмующих Артемовск подразделений имеется запас артиллерийских боеприпасов на несколько дней. Военные чиновники, по его словам, не озадачены вопросом обеспечения штурмовых подразделений боеприпасами и игнорируют запросы от ЧВК «Вагнер».Напомним, что Пригожин не первый раз жалуется на подобную ситуацию с боеприпасами. Как правило, после освещения этой проблемы в СМИ боеприпасы появляются, но потом снова начинаются перебои.