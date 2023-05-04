В Токио на улицы вышли тысячи противников милитаризации Японии в связи с конфликтом на Украине

По улицам японской столицы Токио прошел многотысячный марш противников изменения Конституции Японии. В акции, по сообщениям средств массовой информации, участвовали более 25 тысяч человек.Демонстрантов сопровождало большое количество полицейских. Участники акции скандировали лозунги против изменения конституции, войны и милитаризации страны. Во время мероприятия каких-либо инцидентов и столкновений с полицией не наблюдалось.Кроме изменений в Конституции, участники акции протеста выступили и против продолжающегося вооруженного конфликта на Украине. Как сообщают СМИ, демонстранты критиковали действия России, но это не удивительно, учитывая общую направленность практически всех японских медиа.Напомним, что, согласно социологическому опросу, проведенному газетой Yomiuri, внесение поправок в конституцию поддерживает не менее 61% японцев, но 33% граждан страны выступают против изменения основного закона.Значительная часть сторонников изменения конституции признается, что на их позицию по данному вопросу оказали влияние события на Украине. В то же время, большинство опрошенных японцев (75%) уверены, что не нужно менять главную формулировку, прописанную в конституции, и подразумевающую, что Япония отказывается от войны как суверенного права нации.Напомним, что с 1947 года японская конституция ни разу не пересматривалась и не дополнялась. На это и ссылаются противники внесения изменений в основной закон страны. Однако сторонники изменений утверждают, что конституцию пора привести в состояние, адекватное современным требованиям. Например, в ней следует прописать роль Сил самообороны Японии, уверены граждане страны, поддерживающие внесение правок в конституцию.