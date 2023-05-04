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В Токио на улицы вышли тысячи противников милитаризации Японии в связи с конфликтом на Украине

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В Токио на улицы вышли тысячи противников милитаризации Японии в связи с конфликтом на Украине

По улицам японской столицы Токио прошел многотысячный марш противников изменения Конституции Японии. В акции, по сообщениям средств массовой информации, участвовали более 25 тысяч человек.


Демонстрантов сопровождало большое количество полицейских. Участники акции скандировали лозунги против изменения конституции, войны и милитаризации страны. Во время мероприятия каких-либо инцидентов и столкновений с полицией не наблюдалось.

Кроме изменений в Конституции, участники акции протеста выступили и против продолжающегося вооруженного конфликта на Украине. Как сообщают СМИ, демонстранты критиковали действия России, но это не удивительно, учитывая общую направленность практически всех японских медиа.

Напомним, что, согласно социологическому опросу, проведенному газетой Yomiuri, внесение поправок в конституцию поддерживает не менее 61% японцев, но 33% граждан страны выступают против изменения основного закона.

Значительная часть сторонников изменения конституции признается, что на их позицию по данному вопросу оказали влияние события на Украине. В то же время, большинство опрошенных японцев (75%) уверены, что не нужно менять главную формулировку, прописанную в конституции, и подразумевающую, что Япония отказывается от войны как суверенного права нации.

Напомним, что с 1947 года японская конституция ни разу не пересматривалась и не дополнялась. На это и ссылаются противники внесения изменений в основной закон страны. Однако сторонники изменений утверждают, что конституцию пора привести в состояние, адекватное современным требованиям. Например, в ней следует прописать роль Сил самообороны Японии, уверены граждане страны, поддерживающие внесение правок в конституцию.
Использованы фотографии:
Wikipedia / DVIDS - https://www.dvidshub.net/image/3758102/orient-shield-2017-opening-ceremony
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9 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:11
    +4
    Что такое 25 000 человек для города с населением в 38 миллионов? Меньше чем капля в море, так что скорее всего никакого резонанса в Японии это не вызовет. Страна устойчиво движется по американским рельсам в ту сторону, куда ей подсказывают из Вашингтона.
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 08:17
      0
      После ВМВ она всегда была на американских рельсах. Что удивляет? Должно всё резко измениться? Почему?..
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:55
        +2
        Цитата: NKXXI
        После ВМВ она всегда была на американских рельсах. Что удивляет? Должно всё резко измениться? Почему?..

        А, где и у кого удивление по поводу Японии?
        1. NKXXI
          NKXXI Сегодня, 09:06
          -2
          Так из вашего слога вытекает. Всем вполне очевидно, в чьем фарватере плавает Япония...
    2. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 08:35
      0
      Только что тоже самое озвучил своей, у нас крымские татары на 18 мая, день депортации, столько собирали. Меня другое интересует, то, что треть их пацифисты - это для нас хорошо, но в тексте сказано про отказ ведения войны, т.е. если на них нападут, чисто теоретически мы и на Хоккайдо, они отказываются от войны? Вон у финнов наоборот выросли реваншисты за то что им насовали не так давно в те же сроки что и японцам. Это при том что они очень много выигрывают от торговли с Россией.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:15
    0
    Цитата: Романенко
    скорее всего никакого резонанса в Японии это не вызовет

    Вызовет...но не в Японии.
    Рядовым японцам начхать на Украину...скорее они будут вопить о возврате северных территорий.
    1. IlgizL
      IlgizL Сегодня, 09:47
      0
      Так они и не прекращали вопить о возврате. Ну а мы после падения союза поддерживали конечно связи с компартиями влиятельных стран, но в новом веке прекратили. К чему это привело, к их сокращению и репрессиям либо ликвидациям. Причем кроме них торговые партнеры только подвывают о в целом действуют так как приказывают их правительства обученные либо купленные матрасами. Ну а уж Япония вообще фактически под военным контролем.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:20
    +1
    Вышли протестовать против изменения Конституции и милитаризации страны, но даже и в этом случае не обошлось без упоминания России. Достали уже и западники и восточники своим вилянием задницей перед Сша.
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 08:22
    0
    В то же время, большинство опрошенных японцев (75%) уверены, что не нужно менять главную формулировку, прописанную в конституции, и подразумевающую, что Япония отказывается от войны как суверенного права нации.
    75% опрошенных японцев реально оценивают размеры Японии и их соотношение с ядерным потенциалом Китая. Помнят Хиросиму и Нагасаки и понимают, что если США развяжут конфликт "Украина 2.0" вокруг Тайваня, то они опять будут надеяться отсидеться за Лужей, а Японии уготована если не роль поляков в Европе (вторые на очереди в ад), то чехов-румынов точно. И в Европе, и здесь американцы уже очередь составили, кого за кем отправлять в "страну вечного подлизывания американского попца".

    Интересно - китайцы удар по резиденции руководства КПК тоже простят?