Военное обозрение
Войти Регистрация

Завод нефтепродуктов в Ростовской области пытались атаковать с помощью БПЛА

44
Завод нефтепродуктов в Ростовской области пытались атаковать с помощью БПЛА

Украинские атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты на территории разных российских регионов в последнее время становятся всё более частыми.


При этом следует отметить, что часто целями этих атак бывают объекты, так или иначе связанные с нефтью. На этот раз БПЛА объявился в Ростовской области. Как сообщил в Telegram глава Ростовской области Василий Голубев, вражеский беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов, находящийся в районе села Киселёвка Красносулинского района.

По словам губернатора, дрон врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода и затем взорвался. Голубев отметил, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет, а огонь от взрыва БПЛА был сразу потушен. Конструкции завода нанесён незначительный ущерб.

Летом прошлого года этот завод уже был атакован беспилотниками.

Напомним, что сегодня же инцидент с падением вражеского беспилотника произошёл в соседнем Краснодарском крае, где был атакован нефтеперерабатывающий завод в поселке Ильский Северского района.

Будем надеяться, что нашим военным удастся наконец-то предпринять эффективные меры по недопущению постоянных атак украинских БПЛА вглубь российской территории.
Автор:
Использованы фотографии:
nznp.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
44 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. K._2
    K._2 Сегодня, 08:50
    +4
    Не, ну а чо, Буданову же добро официальное дали на проведение такого рода мероприятий и безопасность гарантировали, вот он и проводит, никто не против.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:56
      +1
      K._2 (SergeyK)
      Сегодня, 08:50
      НОВЫЙ
      +1
      Не, ну а чо, Буданову же добро официальное дали на проведение такого рода мероприятий и безопасность гарантировали, вот он и проводит, никто не против.
      К великому сожалению, ни каких ответных мер в отношении этих глав.террорюг в ненужной, не принимаются. Опять же, к великому сожалению. Сколько ещё нужно им перейти приславутых красных линий? request
      1. g_ae
        g_ae Сегодня, 09:34
        0
        Выбитайте любую! Уж этого добра навалом! И про школу в Польше тоже уже забыли. Острые приступы "мынетакизма".
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:35
        0
        Цитата: a.s.zzz888
        К великому сожалению, ни каких ответных мер

        Цитата: a.s.zzz888
        Сколько ещё нужно им перейти приславутых красных линий?


        К великому сожалению, я сам периодически допускаю орфографические ошибки в суете, в спешке, при напечатании длинных текстов. Но, я не тороплюсь выкладывать свои сочинения на обозрение публики, когда для этого нет НИКАКИХ оснований. Для чего торопиться в первые ряды пользователей, отреагировавших на новую публикацию? Для получения ПРЕСЛОВУТОГО рейтинга? Или для того, чтобы нацистское отродье могло сказать: «Смотрите, они даже своего русского языка не знают!»
        hi
      3. tun5t
        tun5t Сегодня, 09:48
        0
        Власть в кремле 104 года на молельном месте, просто урыла Россию до исторических минимумов, в населении, числености армии и мативации. Уважуха и так должна была потерятся к ним, ну вот и случилось.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:11
      +4
      Сегодня меня постигло глубокое разочарование, на месте Киева нет Марианской впадины am am am , Россия после вчерашнего утерлась и не ответила, вы понимаете можно молчать, но это не рядовое событие, мы окончательно показали свою беспомощьность Западу и не важно было это единичной или спланированной акцией, конечно спланированной заряд ударил в аккурат в окна резиденции, а кто знал где эти окна, да только ЦРУ. За ПВО Москвы оказывается отвечает Собянин, ну он же указ о запрете дронов подписал, а Верховный промолчал. Грустно господа, мы в очередной раз не ответили врагам ни за газопровод, ни за посольства....... Не знаю, но у меня нет желания смотреть пустые речи и надувания щек в Великий Праздник 9 мая, не путайте смотреть и праздновать, по мне так ну не справляются люди наделенные полномочиями как положено Великой Державе.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 09:24
        0
        За ПВО Москвы оказывается отвечает Собянин, ну он же указ о запрете дронов подписал

        Так как же они тогда летают, если такой полезный указ подписан?! Неужели не боятся ужасных последствий его нарушения?! Вот ведь какие незаконопослушные... lol
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:29
        0
        Silver99
        Сегодня, 09:11

        +4
        Сегодня меня постигло глубокое разочарование, на месте Киева нет Марианской впадины am am am ,...
        Предполагаю, что её не будет ни завтра, ни послезавтра...
      3. uralex
        uralex Сегодня, 09:48
        0
        Сегодня меня постигло глубокое разочарование, на месте Киева нет Марианской впадины

        Ну, вчера же грозно анонсировали, что
        Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным
        ... С такой размытой формулировкой можно лет через сто ответить...
  2. vet
    vet Сегодня, 08:54
    +6
    Вот к чему привела эта странно задуманная и непонятно, как и с какими теперь целями проводящаяся и чрезмерно затянувшаяся СВО. И чем дальше - тем хуже. Надо с горечью все же признать: Россия трагически ошиблась в Путине - мы приписали ему качества, которых у него нет и не было, но которые мы, уставшие от неисправимой глупости Горбачева и неизлечимого алкоголизма Ельцина страстно хотели увидеть в новом лидере нашей страны.
    1. Алебедев
      Алебедев Сегодня, 09:02
      -7
      Россия трагически ошиблась в Путине

      А кого предлагаете? Навального?
      Похожего на Немцова? Или Пригожина?
      1. Ганкутсу_
        Ганкутсу_ Сегодня, 09:09
        +6
        Кто ж виноват, что вся оппозиция была зачищена, и у Путина нет альтернативы.
      2. vet
        vet Сегодня, 09:12
        +8
        Во всей России на 31 декабря 1999 года не было ни одного человека, получше никому не известного доверенного сотрудника Собчака и Чубайса Путина? Обратите внимание, Путин ни слова дурного про Ельцина ни разу не сказал. И своего бывшего начальника Чубайса до последнего дня на "хлебных местах" держал, воровать не мешал, а потом из страны ко всеобщему изумлению выпустил.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 09:21
          +1
          Да все так, только начальником его не Чубайс, а Собчак был, а вся это семейка до сих пор при власти и льет грязь на Россию, вы правы много странного за праведными речами, может это спектакль ?
          1. vet
            vet Сегодня, 09:30
            +2
            Путин и Чубайс знакомы со времен работы у Собчака. В дальнейшем Чубайс протежировал Путину и Кудрину. Именно по рекомендации Чубайса Путин был, например, назначен начальником главного контрольного управления президента РФ.
    2. barclay
      barclay Сегодня, 09:05
      -11
      ВВП не волшебник. Он за ГШ работать не должен. Слабое место - в руководстве и в системе управления МО, что и показывает СВО.
      1. vet
        vet Сегодня, 09:09
        +8
        Да, он "всего лишь" должен ставить на ответственные посты честных, ответственных и компетентных людей. А не избежавшего наказания жулика Табуреткина, например. И не страстных любителей показухи, парадов и танковых биатлонов.
        1. barclay
          barclay Сегодня, 09:54
          +2
          А как же "дружба"?! Рыбалки, охоты, отдых на лоне сибирской природы?! Семьи нет, так есть лучший дружбан - Кожугетыч, у которого "показуха" - главный показатель эффективности в работе. Я сам очень удивлен тем, во что превратилась РА. Любой нормальный человек начал понимать, что армия была не готова к таким испытаниям на Украине.
          Конечно, нужны коренные изменения и кадровые решения в МО, но, ВВП, видимо считает, что сейчас не время, что бы не вызывать народного беспокойства. Хотя, это беспокойство и так уже давно присутствует.
      2. PVV66
        PVV66 Сегодня, 09:15
        +2
        ВВП главнокомандующий! Он должен отдать приказ, а Генштаб должен ответить ЕСТЬ. Нужно сильная политическая воля, а её к сожалению нет.
        1. barclay
          barclay Сегодня, 09:59
          0
          Цитата: PVV66
          Он должен отдать приказ, а Генштаб должен ответить ЕСТЬ

          Так ГШ так и делает... Только там сидят не компетентные люди, занятые не понятно чем. Там, в Киеве, к войне готовились "настоящим образом", наш ГШ почивал на лаврах успеха бескровного овладения Крымом.
          В результате такого "планирования" мы до сих пор не можем отогнать нациков от Донецка, отошли с трех стратегических направлений, и буксуем на месте больше года.
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:58
        +1
        Цитата: barclay
        ВВП не волшебник. Он за ГШ работать не должен. Слабое место - в руководстве и в системе управления МО, что и показывает СВО.

        А по утру они проснулись...Глядь, а Серёга уж министр! fellow
        * * *
        А Сердюков откуда взялся? И где он сегодня работает за среднестатистическую зарплату?
    3. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 09:15
      +4
      Забавно. Мне, обычному студенту еще, стало ясно насчет Путина еще до 2014 года. Ну а что вы хотели, если Путин был результатом компромисса ельцинской семьи, олигархов и Запада? Ельцин остановил свой выбор на нем, поскольку опасался более влиятельного Примакова, а бывший никому не нужный полковник комитета, которого вытащили в политику с нуля Собчак, а после Ельцин, вполне мог гарантировать спокойную старость алкоголику из Бутки, а Западу - лояльность. И начал ударно - со сдачи Камрани и Лурдеса...
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 10:00
        0
        Если бы все было ровно так, как вы пишите, не было бы ни замирения Чечни, ни Крыма ни Сирии и с западом никто бы не поссорился. По-моему все что мы наблюдаем у Путина это результат внутренних противоречий во взглядах, которые мешают рассуждать без иллюзий и действовать своевременно с нужной жесткостью.
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:55
      +1
      Цитата: vet
      Россия трагически ошиблась в Путине - мы приписали ему качества, которых у него нет и не было, но которые мы, уставшие от неисправимой глупости Горбачева и неизлечимого алкоголизма Ельцина страстно хотели увидеть в новом лидере нашей страны.

      Так, уж, сложилось, что в России честные граждане привыкли верить руководителям такого ранга на слово. Так в России заведено, что дорвавшись до власти, высокопоставленное руководство начинает врать по причинам и без ради того, чтобы только удержаться во власти. Ещё хуже, когда в этом руководстве из года в год прослеживается откровенное ГЛУМЛЕНИЕ над своим народом.
      Увеличение пенсионного возраста, установление порога нищеты в 13 500 рублей в месяц, налог на охреневших от денег в 15%, лечение детей при обогащении приятелей-олигархов на 16 000 000 000 долларов при помощи СМС-ок, ежегодное сокращение численности населения и топтание на месте в государственно значимом вопросе его прироста на протяжении 30 (20) лет, послабление в вопросах символов государственности и манипуляции атрибутами суверенитета перед никчемными деятелями западного мира, странные манипуляции с конституционными понятиями, гарантом которых выбирался, эта тяга властвовать вечно вместе с антинародной партией...
      Теперь уже ни для кого не является секретом, для чего ЕБН подобрал себе такого преемника и почему его выбрал (первый раз) народ, - устали люди от ельцинско-чубайсовского беспредела и от пьяных рож на экранах.
      А народ надеялся, что в своей деятельности президент будет опираться на него. Опёрся так, что по колено в землю вогнал...
  3. Dave36
    Dave36 Сегодня, 09:00
    +2
    Надо ввести запрет на запуск беспилотников как в Москве! Проблема будет решена)
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 09:20
      +3
      Опоздали с предложением.Собянин уже ввёл.Можете считать проблема уже вчера решена.
      1. Злобный_минусатор
        Злобный_минусатор Сегодня, 09:31
        +3
        Осталось распространить указ на территорию Украины.
  4. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 09:09
    +4
    Даже если хотя бы половина подобных сообщений не противоречит истине, над этим позором явно потешается весь мир, ибо "вторая держава по рейтингу" не способна обеспечить защиту своей территории от полуколониальной киевской хунты, хотя еще год назад заявляла, что это невозможно, а СВО - никакая не война. Правду говорят, что пигмеи пытаются угнаться за титанами прошлого, но, будучи не в силах это сделать, лишь способны оттоптаться на их наследии, либо исказить его в своих интересах...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:04
      -1
      Цитата: NKXXI
      Даже если хотя бы половина подобных сообщений не противоречит истине, над этим позором явно потешается весь мир, ибо "вторая держава по рейтингу" не способна обеспечить защиту своей территории,

      Что-то недолго «хохотали» по событиям 11 сентября 2001 года, произошедшем в США...
      Может быть, потому, что помахав в Совбезе ООН пробиркой, первая в рейтинге мировая держава расхреначила Ирак и казнила Хуссейна?
      recourse
  5. PVV66
    PVV66 Сегодня, 09:13
    +7
    Это уже стойкая импотенция правящих элит. У кого слова расходятся с делом, перестают уважать и боятся. Пустозвонов не любят. А ведь скоро выборы у солнцеликого... Обыватели любят сильных политиков.
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 09:18
      +3
      Рассчитываете на честные выборы?..
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 09:28
        +1

        ..........................................................
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:07
      0
      Цитата: PVV66
      Пустозвонов не любят. А ведь скоро выборы у солнцеликого...

      Цитата: NKXXI
      Рассчитываете на честные выборы?..

      Он не слышал анекдота:
      Чуров звонит Путину после президентских выборов:
      — Есть две новости, одна хорошая, а другая плохая.
      — Начинай с хорошей.
      — Вас выбрали.
      — А плохая?
      — За вас никто не проголосовал.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:13
    0
    Будем надеяться, что нашим военным удастся наконец-то предпринять эффективные меры по недопущению постоянных атак украинских БПЛА вглубь российской территории.
    . На войне как на войне... нет не важных, второстепенных проблем!
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:15
    -3
    Цитата: Ганкутсу_
    Кто ж виноват, что вся оппозиция была зачищена, и у Путина нет альтернативы.

    Да, берлинский пациент не скоро выйдет. Какая досада...
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:00
      0
      Цитата: Tagan
      Да, берлинский пациент не скоро выйдет. Какая досада...

      Что вы зациклились на пациентах? Был вполне вменяемый Ивашов, которого прокатил ЦИК.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:23
    -8
    Цитата: NKXXI
    Даже если хотя бы половина подобных сообщений не противоречит истине, над этим позором явно потешается весь мир, ибо "вторая держава по рейтингу" не способна обеспечить защиту своей территории, хотя еще год назад заявляла, что это невозможно, а СВО - никакая не война. Правду говорят, что пигмеи пытаются угнаться за титанами прошлого, но, будучи не в силах это сделать, лишь способны оттоптаться на их наследии, либо исказить его в своих интересах...

    Да-да, "весьмир"))
    Что лично ВЫ сделали, чтобы избежать "позора"? У вас всегда виноват кто угодно, только не вы? Присмотритесь к "первой державе". Там позора поболее можно наскрести, как ни странно.
    Позор - это гундеть и биться в истерике, как вы это делаете.
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 09:47
      0
      Очередной "ура-патриот" от бессилия стонет "А вот в Америке"...
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:11
      0
      Цитата: Tagan
      Позор - это гундеть и биться в истерике, как вы это делаете.

      Позор - это, когда вместо признания промахов и ошибок пытаются сделать из дерьма конфету.
      А ещё позором называется «обсирание» страны, в которой родился и вырос и предательство социально справедливого строя в угоду буржуям.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:24
    +2
    Да, все говорит о том, что все прогнило насквозь. Верхи уже "не могут", весь вопрос в том, когда низы осознают, что "не хотят"? А, вот тогда будет действительно тяжело и страшно. А, сейчас, все как в советском анекдоте- "...как в автобусе- один рулит, а все остальные трясутся ...". Хочеться напомнить, что накануне известных событий, Чаушеску имел 94% поддержки своего народа. Официально.
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:54
    0
    Цитата: NKXXI
    Очередной "ура-патриот" от бессилия стонет "А вот в Америке"...

    "Ура-патриот" оттого, что не скулю и не мотаю сопли на кулак, как вы, пособник ципсоты?))
  11. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 09:56
    +1
    У власти много предателей, много неумелых людей, много лентяев. Начинайте убирать мусор. Сталин должен вернуться. Стреляйте в предателей.
  12. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 09:58
    0
    Извините, гарантировать ничего невозможно. Это нужно было предусмотреть при подготовке плана отражения наступа. Какое-то количество ресурсов противнику удастся уничтожить , наша задача минимизировать потери. Но перед наступлением противник начинает удары по нашим тылам, пунктам снабжения. Потом перейдет к пунктам управления и связи. А только потом будут удары по передней линии, и введение в бой бронетехники.
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:12
    0
    Цитата: мордвин 3
    Цитата: Tagan
    Да, берлинский пациент не скоро выйдет. Какая досада...

    Что вы зациклились на пациентах? Был вполне вменяемый Ивашов, которого прокатил ЦИК.

    Ну а почему нет, раз уж пошёл разговор об оппозиционерах?