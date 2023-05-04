Завод нефтепродуктов в Ростовской области пытались атаковать с помощью БПЛА

Украинские атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты на территории разных российских регионов в последнее время становятся всё более частыми.
При этом следует отметить, что часто целями этих атак бывают объекты, так или иначе связанные с нефтью. На этот раз БПЛА объявился в Ростовской области. Как сообщил в Telegram глава Ростовской области Василий Голубев, вражеский беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов, находящийся в районе села Киселёвка Красносулинского района.
По словам губернатора, дрон врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода и затем взорвался. Голубев отметил, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет, а огонь от взрыва БПЛА был сразу потушен. Конструкции завода нанесён незначительный ущерб.
Летом прошлого года этот завод уже был атакован беспилотниками.
Напомним, что сегодня же инцидент с падением вражеского беспилотника произошёл в соседнем Краснодарском крае, где был атакован нефтеперерабатывающий завод в поселке Ильский Северского района.
Будем надеяться, что нашим военным удастся наконец-то предпринять эффективные меры по недопущению постоянных атак украинских БПЛА вглубь российской территории.