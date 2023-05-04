Военное обозрение
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В России разработали FPV-дрон «Упырь» для нанесения ударов в тылу противника

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В России разработали FPV-дрон «Упырь» для нанесения ударов в тылу противника

В Свердловской области на одном из предприятий был разработан FPV-дрон «Упырь» (FPV - first-person view, «вид от первого лица»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия-производителя беспилотного аппарата.


По утверждению представителя компании, дрон будет использоваться для нанесения ударов по объектам противника за линией фронта, а также для воспрепятствования подвозу боеприпасов и для уничтожения бронированной техники противника. Первую партию беспилотников, часть которой создали с помощью 3D-принтеров, уже успели испытать в зоне проведения специальной военной операции.

Главной задачей нашей разработки являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий. То есть хотим перекрыть условный квадрат от возможности подвоза боекомплекта, личного состава и техники, чтобы сделать ведение боя для противника максимально сложным и невыносимым

- рассказал ТАСС представитель предприятия-производителя дронов.

Представители предприятия также отметили, что еще одной важной целью нового беспилотника станут танки, которые обстреливают позиции российских войск с закрытых огневых позиций. Беспилотники смогут обнаруживать такие цели и атаковать их, что значительно упростит борьбу с вражеской бронетехникой.

По словам представителя предприятия, беспилотник может нести гранаты к РПГ-7 – ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, осколочно-фугасные заряды. О тактико-технических характеристиках БПЛА в компании-производителе предпочли не распространяться, назвав их «сюрпризом» для украинских формирований.

Поскольку первая партия дронов уже прошла соответствующие испытания на фронте, вторую партию изготовят с учетом откликов и замечаний военных, которые эти беспилотники и эксплуатируют. Кроме того, представители предприятия отметили, что сейчас они заняты решением очень серьезной и важной задачи – импортозамещения видеопередатчиков, которые используются в FPV-дронах. Эти компоненты производятся в Китае и уже сейчас их становится все меньше.

Отмечается, что производство дронов носит некоммерческий характер. Средства были собраны подписчиками патриотических Telegram-каналов.
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48 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:36
    -4
    Шел 2078год, шла война (СВО) русские таки сделали игрушечный вертолет на батарейках. ((( Тоска. Но лучше сейчас , чем никогда. Все время миримся
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:42
      +7
      Таких Дронов нужны тысячи и тысячи. Для наступления ими нужно закрывать небо квадратом 100 на 100 километров. А ещё каждый день нужно по тысяче Дронов камикадзе для нанесения ударов по тылам, линиям снабжения, складам, инфраструктуре, штабам и т.д.
      Название прикольное - Упырь. Но слишком агрессивное. То ли дело Чебурашка, Лошарик, Змей-Горыныч и т.д.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:50
        +8
        Цитата: Бородач
        Таких Дронов нужны тысячи и тысячи.

        И нужны были они позавчера, а не послезавтра.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 09:06
          0
          Но они не вписывались в концепцию войны нашего ГШ.
          Да и сейчас не уверен, что следуя действующим инструкциям МО, дрон примут на вооружение. Партизанщина будет.
        2. Dimy4
          Dimy4 Сегодня, 09:22
          -2
          И нужны были они позавчера, а не послезавтра.

          Ай, да ладно, нам они вообще не нужны - мы'ж не такие:(
        3. Охсетин
          Охсетин Сегодня, 09:55
          0
          Цитата: Zoldat_A
          И нужны были они позавчера, а не послезавтра.

          Но, по факту, их не будет и завтра. Т.к. это не первая статья на ВО с прожектами, но пока ни одной с фактом реальной отгрузки в войска.
      2. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 09:24
        -1
        Таких Дронов нужны тысячи и тысячи.

        России нужны не тысячи дронов, а адекватное руководство, которое будет думать о своем народе и своих солдатах, а не о "голодающих в Африке". Кроме того оно должно иметь решимость применять "тяжелые" решения по объектам атаки и применяемому оружию. Не обязательно ТЯО. На вооружении российской армии находится одно из мощнейших неядерных оружий в мире – вакуумная бомба. Она способна гарантированно уничтожать все живое в радиусе более трехсот метров. При этом оружие совсем не загрязняет окружающую среду и очень дешево в производстве. Почему его до сих пор не применили хотя бы по зданию СБУ - большой вопрос.
        Все должны понимать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. Но мы не отказываемся от мирных переговоров
        (В.В.Путин)

        Именно из-за такой "немножко беременной" позиции и затагивается эта война.
        Когда мы уже "начнем воевать по настоящему". Сколько еще ждать?
        Второй "Афган" нам не нужен. Мы все хорошо помним, чем он закончился для СССР.
      3. Комментарий был удален.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:00
      +3
      Русские сделали FPV дрон давным-давно, зовут его Ланцет и он охренительно эффективно применяется. Кстати, в отличие от корявых американских поделок Свитчблейд. полностью обхезавшихся сперва в Сирии. потом и на Окраине.
      Это все - просто дань моде, оружие из него - гомно. Канал защищен хуже Ланцетного, оператор подвергается опасности и демаскирует позиции наших войск. По цене наверняка проигрывает серийно выпускаемому дрону. Точно так же одноразовый, как и Ланцет, при этом БЧ в разы хреновей. При этом явно Ланцет и Куб летают гораздо быстрее, не убежишь. А для поиска целей одинаково непригодны, там нужен нормальный БПЛА самолетного типа
      Просто мода - вот и шлепают, чтоб всепропальщиков порадовать
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 10:02
        0
        я вам плюсанул за Ланцет...но, судя по последним видео, кроме очень эффективных по крупным целям Ланцетов, наши стали применять таких вот "Упырей" очень успешно...уже множество видео дуэлей с укровоинами и залётов прямо в блиндажи бандеровцев, соотношение цена/эффективность у таких аппаратов очень высока и онлайн-уничтожение и зачистка позиций укропов сильно спасает жизни наших парней на фронте, вместо разведчиков летят дроны...даже с точки зрения звериной экономики собранные за сотню тысяч дроны экономят государству миллионные выплаты за каждого раненого убитого...но печалит то, что опять НАРОД собрал деньги и НАРОД собрал дроны, а государство на народные налоги даёт чиновникам их распиливать на диких наценках на китайские аналоги.
  2. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 08:40
    +2
    Очередная неимеющиханалогов.Опять волшебные слова "будут" и "скоро" . Вот вроде и позитивная новость , но почему-то возникает горечь
    1. oleg1263
      oleg1263 Сегодня, 09:03
      +8
      Нет . я даже не читал статью , потому как только сейчас начали разгонять тему "Упыря" и примазвываться к его разработке все кому не лень. Этот дрон был разработан на чистом энтузиазме ребят и на деньги собранные из разных народных донатов и пожертвований. И это уже РАБОЧИЙ комплекс. Предназначен для работы на тактическую глубину. Это не замена для Ланцетов. Это очень дешевый и в то же время незаменимый на передовой FPV дрон. В "Телеграмме" уже есть кадры как подобный влетает в блиндаж опорного пункта на расстоянии около 2 км от передовой. И насчет будут и скоро - да , уже развернуто производство . Речь идет о ТЫСЯЧАХ уже готовых экземпляров. И , к стати , это не единственный такой проект. Дрон "Судный день" примерно такой же и тоже речь идет о производстве уже тысячных партий.

      На нем стоит уже штатный боеприпас от нашего ВПК.
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 09:19
        0
        Только бы не уровня ВОГ, нужен явно мощней рис поражающими элементами.
        1. Fisherman
          Fisherman Сегодня, 10:04
          0
          ВОГ обходится даже самому государству в 7 000 руб (бюджетники кормятся вокруг), а для народных дронов парни делают более мощные заряды за сотни рублей всего. Так что НАРОД обеспечит ПОБЕДУ!
      2. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 09:37
        0
        Ребятам низкий поклон. Просто регулярные новости о "новейших разработках " набили очень горькую оскомину, да ещё на фоне обстрелов ,ставших постоянными, моего приграничного поселка и безнаказанных диверсий по всей области.Тем более автор не удосужился указать тех, чья это заслуга.
      3. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 09:58
        0
        Цитата: oleg1263
        На нем стоит уже штатный боеприпас от нашего ВПК.

        Это, я так понимаю, "Судный день" на фото? Тогда и "Упырь" пусть будет.

        Тем более что и статья-то про него
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 09:39
      +1
      Цитата: 1 z1
      Опять волшебные слова "будут" и "скоро"

      Сарказм ваш неуместен. Ланцеты и Герани уже есть и сейчас. Прекрасно работают. А этого Упыря ребята сделали в инициативном порядке на собранные ими самими деньги.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:45
    0
    Почему дрон назвали "Упырь" ? Странное название.
    1. dimy44
      dimy44 Сегодня, 09:11
      -2
      Странное название.
      Странное это мягко сказано. Позор какой-то, зачем так скатываться.
    2. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 09:27
      -1
      Почему дрон назвали "Упырь" ? Странное название.

      Интересно чью кровушку сосать будет?
    3. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:06
      0
      фронтовой юмор...по теме укропов "сколько он нам кровушки попил"....на фронте себя "орками" парни называют, что тоже не комильфо по Москве, но по Донецким реалиям - гордо и ёмко.
  4. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 08:47
    +2
    .
    Дрон "Упырь" уничтожает Абрамс...пока макет:)

    Сегодня были на очень странном мероприятии, название которого звучало очень пафосно "Развитие отрасли беспилотных авиационных систем на Урале".

    Почему странное, ну потому что нас пригласили на него за несколько дней до начала, узнав о нашей разработке FPV дрона-камикадзе. Ну ладно, решили сходить, я по доброте душевной думал, что там будут десятки разработчиков, обменяемся опытом. Ну и макетом абрамса заманили.

    По факту мы были сегодня ЕДИНСТВЕННЫМИ кто запустил дрон в танк. Всё, И это на глазах у огромной делегации, которой все это показывали, чиновники и всякие военные не ниже полковника.

    Пока собирали вещи, оказались последними. Заходим в здание где наш дрон был на выставке, а там его презентует какой-то мужик, которого я вообще первый раз в жизни вижу, мы очень, так сказать, удивились.

    Короче всё это выглядит очень так себе. За макет танка спасибо


    Ага видимо про это )))
    1. aba
      aba Сегодня, 08:58
      +4
      Я тоже этот пост из Телеги сразу же вспомнил.
      Хотя о чем это!? Ведь Шойгу ещё в 2021 году говорил, что боевые роботы поставлены на серийное производство. И как видим, они уже кошмарят нациков подо Львовом.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 09:08
      0
      Слыхал про такое. Правда, краем уха.
      Говорят, тот левый мужик из Сколоково был. Вроде бы какой-то известный пильщик бюджета.
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:48
    +4
    Потеплело на душе. Какие характеристики? - Это будет сюрпризом. Заточен под очень актуальные задачи и цели. Денег не просили, миллионы не осваивали, языком не трепали. Спасибо, мужики! Постараюсь с этой новостью сегодня день прожить.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:07
      0
      там ещё много работы сделано незаметной, особенно ПО дрона, прошивка соответствующая чтобы не увели машинку и не уронили.
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:56
    +2
    Звучит громко конечно, но всё окажется банальнее если комплектующие из Китая.
    1. dimy44
      dimy44 Сегодня, 09:22
      0
      если комплектующие из Китая.
      А откуда же еще?)))) Это уже по федеральным каналам говорят как о само собой разумеемщемся.
    2. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 09:35
      +1
      всё окажется банальнее если комплектующие из Китая

      А чем Вас не устраивают комплектующие из Китая?
      Я вот, например, занимаюсь разработкой электронных устройств много лет, и в последнюю очередь интересуюсь, откуда привезли комплектующие, важно, чтобы они по параметрам подходили и цена была адекватная. А основное производство м/с и прочих комлектующих давно сосредоточено в ЮВА, включая Китай. И в ближайшее время не видно тенденции, чтобы расширялось производство комплектующих в РФ. Так что дроны будут собирать из комплектации, привезенный в т.ч. и из Китая.
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 08:59
    +1
    Вот бы новость с таким заголовком - "разработали, массово производят и поставляют в воска". Ой, что это я вдруг размечтался.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:03
      0
      Не, не так. Построили фабрики по производству пластиков, электромоторов, прочей элементной базы, разработали и готовы производить.
      1. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 09:23
        0
        Зачем заводы? Есть 3д принтеры, купленные кстати на деньги собранные с миру по нитке энтузиастами .
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 09:27
          0
          А 3Д принтер наш же, в Сколково наверно собирают?
  8. Джексон
    Джексон Сегодня, 09:02
    +1
    Больше Дронов, хороших и разных!!!
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:07
    +1
    Представители предприятия также отметили, что еще одной важной целью нового беспилотника станут танки, которые обстреливают позиции российских войск с закрытых огневых позиций. Беспилотники смогут обнаруживать такие цели и атаковать их, что значительно упростит борьбу с вражеской бронетехникой.
    И самый главный вопрос, когда будет поставляться в войска, в масштабном количестве. Или, по крайней мере, в необходимом минимуме. request
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:17
    -2
    Не стоит скатываться до уровня укробасмачей, что, других названий нет - партизан, мститель, щелкунчик и прочие пернатые....
  11. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:19
    -1
    компоненты производятся в Китае и уже сейчас их становится все меньше.

    Так говорили же, что "параллельный импорт" есть и СВР работает над ним не покладая рук. Почему бы не поделиться добытым с разработчиками/производителями такой полезной штуки? Не может же быть, чтобы этому мешали бюрократические препоны и подковёрные игры, у нас ведь такого нет и не было никогда.
  12. Злобный_минусатор
    Злобный_минусатор Сегодня, 09:27
    +1
    Когда уже робота Федора мобилизуют? Вмиг бы все решилось. На самом деле все это фуфел, самодейтельность на основе китайских разработок. Делать детали для массового производства на 3 Д принтере будет только кретин. Все начинаеться с двигателей, системы управления, обзорной станции. Ничего этого нет. А если Китай поставки перекроет что тогда...
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:32
      +2
      Вы не правы, это старт, дальше идёт локализация
  13. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 09:34
    0
    Неплохой китайский огнеметный дрон для сжигания гнезд азиатских шершней на линиях электропередач, но немного не в тему.
  14. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:55
    0
    21 ноя 2022

    На выставке «Аэронет-2035» в Москве представят квадрокоптер «Шершень», предназначенный для подавления беспилотных летательных аппаратов и разгона массовых беспорядков. Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М.А. Карцева Виталий Долгов.
    «Квадрокоптер «Шершень» представлен впервые, это новый опытный образец, работы еще ведутся. Интересное направление, аппарат двойного назначения с полезной нагрузкой ультразвук, радиолокационное подавление», — рассказал Долгов.

    По его словам, квадрокоптер может использоваться как для подавления других беспилотников, так и для разгона массовых беспорядков. Как отметил Долгов, «Шершень» — дрон малого радиуса действия, до 10 км. «Сейчас мы испытываем покрытие для квадрокоптера, которое будет отражать радары. В этом должна быть его особенность. Если посмотреть на образец, представленный на выставке, он весь как будто покрашен. Это специальная краска, которая будет отражать радар», — указал специалист.


    Интересно, уже летает, подавляет? Или только разгоняет? laughing
  15. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:58
    -1
    В России разработали реактивный FPV-дрон
    Компания «Беспилотные аппараты» разработала реактивный FPV-дрон самолетного типа

    Уральская компания «Беспилотные аппараты» разработала реактивный FPV (First person view) дрон-камикадзе самолетного типа К-5. Опытный образец беспилотного летательного аппарата (БПЛА) представили на выставке «Экипировка» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

    «Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью. Кроме того, БПЛА оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, он работает в рамках тепловых сигнатур и в рамках образов. В том числе в ближайшее время будет использована возможность корректировки инерциальной системы, что позволит полностью избавиться от использования радиоканалов», — рассказали на стенде компании.

    Разработчики отметили, что оператору дрона будет достаточно вывести аппарат в район нахождения цели, а бортовая система самостоятельно нацелит БПЛА на конкретный объект поражения.
    Беспилотник К-5 получил турбореактивный двигатель, который позволяет ему развивать скорость до 400 километров в час, а крейсерская скорость составляет 200 километров в час. Аппарат способен пролететь до 90 километров и нести до шести килограммов полезной нагрузки. Отмечается, что все компоненты, за исключением двигателя, российские. Дрон можно запускать с наземной катапульты или при помощи твердотопливного ракетного разгонного устройства.

    Представитель разработчика добавил, что БПЛА проходит испытания. Тесты планируют завершить до конца 2023 года и представить линейку серийных изделий в разведывательном и ударном исполнении.


  16. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:00
    -1
    Объединение «Изобретатели для фронта» разработало беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа «Коршун». Об этом 15 апреля сообщает ТАСС.

    Отмечается, что в отличие от аналогов «Орлан» и «Элерон», «Коршун» не нуждается в стартовой катапульте. Благодаря этому он может быть полностью подготовлен для запуска всего за две минуты.

    «Пока устанавливается пусковая установка, по ней могут начать отрабатывать артиллерия, РСЗО противника, соответственно, с запуском дрона можно и не успеть», — сообщили представители организации.

    Все детали «Коршуна» на застежках, это позволяет гораздо более незаметно осуществлять взлет и посадку, что безопаснее не только для оператора, но и для самого БПЛА.

    Размах крыльев дрона составляет 2,1 м, длина — 1,2 м. Однако запуск беспилотника возможно осуществлять как с руки, так и с земли. «Коршун» предназначен для разведки и сброса различных изделий, в том числе осколочных гранат. В «Изобретателях для фронта» рассказали, что в дальнейшем запланированы испытания БПЛА в зоне спецоперации.

    Как заявили в организации, в дроне сочетаются технические решения как от квадрокоптеров, так и от самолетов. За счет этого используются преимущества вертикального взлета и посадки квадрокоптера, а также увеличена продолжительность полета самолета.

    «Коршун» осуществляет взлет как квадрокоптер и зависает. После этого включается передний винт, и дрон продолжает полет как самолет на одном двигателе. Такая технология обеспечивает меньший расход электричества, что позволяет увеличить время полета. Продолжительность полета «Коршуна» составляет порядка двух часов.

    По оценкам разработчиков, крейсерская скорость БПЛА составляет 70 км/ч. Максимальная дистанция полета — 170 км, максимальная высота — 3 км над уровнем моря.


  17. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:02
    -1
    Специалисты конструкторского бюро «Спектр-Инжиниринг» создали наземный дрон «Ежик» — роботизированную платформу, которая предназначена для уничтожения бронированной техники. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор бюро Андрей Братеньков.

    Дрон, по его словам, способен нести на себе полезную нагрузку до 5 кг и работать на расстоянии до 5 км. Специалисты рассматривают возможность увеличить нагрузку до 10 кг.

    «Платформа способна сохранять подвижность, как бы ее ни переворачивали. Мы посмотрели опыт применения подобных дронов за рубежом и пришли к выводу, что нужно делать максимально дешевый аппарат. Планируем предлагать его как платформу для уничтожения бронетанковой техники», — сказал собеседник агентства.

    Дрон предназначен для уничтожения бронетехники и живой силы противника в окопах в случае ухудшения ситуации на поле боя, рассказал Братеньков. Солдаты смогут запустить устройство из окопа и направить его вместе с миной к противнику. Дрон также можно направить под брюхо бронированной технике. Это место считается наиболее уязвимым у наземных бронемашин, пояснил специалист.

    «Ежик» передвигается на колесах. Такая форма дешевле гусеничной и повышает проходимость дрона, его живучесть.

    Конструкторское бюро «Спектр-Инжиниринг» зарегистрировано в 2019 году в Бердске Новосибирской области. Его основной вид деятельности — инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций.
  18. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:03
    0
    В России разработали комплекс разведки с дроном
    ОКБ «Астрон» разработало комплекс тепловизионной разведки с дроном БПЛА400Т

    Специалисты Оптико-механического конструкторского бюро (ОКБ) «Астрон» разработали комплекс дальней тепловизионной разведки «Блокпост-4Т» с интеллектуальной аналитикой. Система получила квадрокоптер БПЛА400Т. Об этом генеральный директор ОКБ Владимир Попов сообщил ТАСС.

    По его словам, российская армия использует различные оптико-электронные средства сбора информации о местности, включая тепловизионные. Глава ОКБ отметил, что эти комплексы могут обеспечить либо большое поле зрения, либо высокую детализацию изображения.

    «Мы подумали, что интегрирование "летающего тепловизора" в состав наземной системы наблюдения позволит нестандартно и довольно элегантно решить эту дилемму», — сказал Попов.

    «Блокпост-4Т» получил единую систему управления и приема изображения с выводом его на монитор. Наземные тепловизионные станции комплекса могут обнаружить человека на расстоянии до 800 метров и автомобиль — до двух километров. Встроенная видеоаналитика выделяет обнаруженные объекты на экране. После этого в нужный район отправляют дрон, способный распознавать обнаруженные цели на расстоянии до шести километров.

    Попов отметил, что испытания комплекса состоялись, а в настоящее время производят первые образцы. В состав комплекса «Блокпост-4Т» входит до четырех наземных тепловизионных камер с креплением на треноге или другой опоре, а также беспилотная тепловизионная система для доразведки, распознавания целей и корректировки огня.

    Ранее гендиректор Владимир Попов сообщал, что в ОКБ «Астрон» работают над повышением помехозащищенности каналов связи, уменьшением размеров и увеличением дальности полета БПЛА400Т.
  19. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:07
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    В России разработали систему подавления дронов, способную работать без вмешательства человека. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал военный волонтер, политолог и публицист Алексей Живов.

    "Это система антенн и аппаратно-вычислительный комплекс, который может обнаруживать и подавлять дроны противника в широком диапазоне частот. В чем преимущество именно этой машины, которую мы сегодня испытываем? В том, что она все делает сама. Оператор ей не нужен, машина сама на дистанции от километра до трех обнаруживает беспилотный аппарат, будь то гражданский или военный дрон, самоделка или FPV, и подавляет его", - рассказал Живов.
    FPV дроны – это беспилотники со встроенным модулем, позволяющим управлять им со смартфона. Система подавления находит в зоне действия любой гражданский или военный дрон и глушит частоту, на которой БПЛА "общается" с пультом управления. После этого он либо сразу падает, либо после истощения заряда батареи.
    "Я как человек, который регулярно бывает на переднем краю, хочу сказать, что если вот такими приборами будет насыщена линия фронта, то мы снимем 80% проблем, связанных с работой беспилотников противника, их барражирующих боеприпасов и прочих средств", - заметил волонтер.
    Экспериментальные образцы таких систем уже проходят последние испытания. Преимущество этой машины, по словам Живова, в том, что она может обнаруживать и быстро подавлять БПЛА автоматически, в то время как человеку для принятия таких решений необходимо время.
    "Пока разработчики соблюдают определенный режим секретности, просто люди должны знать, что российская инженерная мысль активно работает и создает приборы не хуже, чем американские специалисты поставляют ВСУ, - продолжил Живов. - Что-то из этого уже могут доставлять волонтеры, что-то попадет в гособоронзаказ Минобороны. Просто там определенные процедуры, которые надо соблюсти".

    Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему
    Новая разработка для автоматического уничтожения дронов скоро попадет в российские войска

    "Это система антенн и аппаратно-вычислительный комплекс, который может обнаруживать и подавлять дроны противника в широком диапазоне частот. В чем преимущество именно этой машины, которую мы сегодня испытываем? В том, что она все делает сама. Оператор ей не нужен, машина сама на дистанции от километра до трех обнаруживает беспилотный аппарат, будь то гражданский или военный дрон, самоделка или FPV, и подавляет его", - рассказал Живов.
    FPV дроны – это беспилотники со встроенным модулем, позволяющим управлять им со смартфона. Система подавления находит в зоне действия любой гражданский или военный дрон и глушит частоту, на которой БПЛА "общается" с пультом управления. После этого он либо сразу падает, либо после истощения заряда батареи.
    "Я как человек, который регулярно бывает на переднем краю, хочу сказать, что если вот такими приборами будет насыщена линия фронта, то мы снимем 80% проблем, связанных с работой беспилотников противника, их барражирующих боеприпасов и прочих средств", - заметил волонтер.
    Экспериментальные образцы таких систем уже проходят последние испытания. Преимущество этой машины, по словам Живова, в том, что она может обнаруживать и быстро подавлять БПЛА автоматически, в то время как человеку для принятия таких решений необходимо время.
    "Пока разработчики соблюдают определенный режим секретности, просто люди должны знать, что российская инженерная мысль активно работает и создает приборы не хуже, чем американские специалисты поставляют ВСУ, - продолжил Живов. - Что-то из этого уже могут доставлять волонтеры, что-то попадет в гособоронзаказ Минобороны. Просто там определенные процедуры, которые надо соблюсти".
    По словам волонтера, сейчас Минобороны активно работает над тем, чтобы сократить бюрократические процедуры для отдельных видов вооружения. Он надеется, что очень скоро подобные приборы начнут попадать в армию через гособоронзаказы.
    Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, полковнику Росгвардии предъявлено обвинение за поставку плохих комплексов защиты от БПЛА сооружений Крымского моста. По версии обвинения, действиями подсудимого был нанесен ущерб в размере 395 миллионов рублей.
  20. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:08
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    Российские энтузиасты разработали уникальный беспилотник-камикадзе «Привет-82». Его основу составляет FPV-система. Об этом сообщает Telegram-канал «ПолитНавигатор».

    Видео с дрона транслируется от первого лица. Аппарат при этом имеет удобные для использования в военных целях характеристики – способен переносить 4 кг взрывчатки, находиться в воздухе дольше 20 минут и действовать в радиусе более 30 км.

    В настоящее время разработчики приступили к дальнейшим испытаниям беспилотника, увеличив нагрузку до 5,5 кг, с которой аппарат пока удачно справляется.

    Дрон также располагает ретранслятором, благодаря которому он может летать на расстоянии 3 км от земли, поддерживая при этом связь.

    Ранее сообщалось, что специалисты Российского федерального ядерного центра имени Забабахина, который находится в городе Озерск Челябинской области, изобрели новый способ уничтожения беспилотников.

    Данная разработка может быть использована при защите военных и гражданских объектов.
  21. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:09
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    В России разработали устойчивый к осадкам и порывам ветра дрон "Одуванчик"

    ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. / ТАСС/. Легкий беспилотный летательный аппарат "Одуванчик" в модификациях с соосным и квадрокоптерным расположением винтов впервые представлен на выставке "Армия-2022". Как сообщил ТАСС заместитель гендиректора по развитию научно-производственной компании "Атри" Руслан Ляпин, соосная модификация дрона невосприимчива к осадкам и может использоваться в условиях сильных порывов ветра.

    "Это [дрон, разработанный] в рамках импортозамещения китайских беспилотников серии Mavic. Квадрокоптерного исполнения и соосного исполнения. Предназначен для мониторинга наземной, морской поверхности, определения объектов <...> Применять можно с рук, можно с направляющих с пиропатроном. Из-под крон деревьев", - сказал он.

    Беспилотник поднимается на высоту до 3 тыс. м, радиус полета ограничен 5 тыс. м, время полета - 40-45 минутами. По словам представителя компании, полезная нагрузка БЛА составляет до 2 кг, в качестве нее могут выступать, к примеру, модули радиоразведки.

    "Такой линейки малых беспилотников в отечественном исполнении нет. Дрон соосного исполнения менее подвержен осадкам. Может при осадках работать, в отличие от этого [квадрокоптерного типа], и при сильных порывах ветра. То есть эта модель - устойчивая", - отметил Ляпин, уточнив, что дрон находится на стадии полезной модели.

    Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
  22. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:12
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    Новосибирские инженеры разработали микробеспилотник вертолетного типа «Шмель»

    Инженеры Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Новосибирске разработали микробеспилотник «Шмель». Заказчиками аппарата могут стать спецслужбы и Министерство обороны России. Об этом сообщил руководитель центра Денис Котин, передает РИА Новости.

    Центр, который будет заниматься разработкой новых моделей дронов, создали в 2023 году на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

    По словам Котина, разработка находится на уровне макетного образца. Прототипом дрона стал аппарат Black Hornet Nano. «Нашей задачей было в этом сегменте поконкурировать и попробовать по техническим характеристикам и габаритам приблизиться к известному аналогу», — сказал он.

    Вес БПЛА, который похож на игрушечный вертолет, составляет 85 граммов, скорость полета — до 25 километров в час, дальность — до двух километров. Аппарат может передавать на это расстояние данные с камеры. Один аккумулятор обеспечивает 20 минут полета дрона. В комплект к БПЛА входят три сменяемые батареи.

    «Он уже летает, но так, как нам бы этого хотелось, по нашим планам должно состояться к июню, а всю остальную часть года мы должны уже демонстрировать опытный образец потенциальным потребителям», — добавил глава Центра компетенций. Он отметил, что главным потенциальным заказчиком БПЛА является Министерство обороны.

    Ранее гендиректор НИЦ «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов заявил, что Россия пока сталкивается с дефицитом ряда технологий для производства беспилотников. Отрасль нуждается в системах радионавигации, радиолокации и метеорологии.