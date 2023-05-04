В России разработали FPV-дрон «Упырь» для нанесения ударов в тылу противника

Главной задачей нашей разработки являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий. То есть хотим перекрыть условный квадрат от возможности подвоза боекомплекта, личного состава и техники, чтобы сделать ведение боя для противника максимально сложным и невыносимым

В Свердловской области на одном из предприятий был разработан FPV-дрон «Упырь» (FPV - first-person view, «вид от первого лица»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия-производителя беспилотного аппарата.По утверждению представителя компании, дрон будет использоваться для нанесения ударов по объектам противника за линией фронта, а также для воспрепятствования подвозу боеприпасов и для уничтожения бронированной техники противника. Первую партию беспилотников , часть которой создали с помощью 3D-принтеров, уже успели испытать в зоне проведения специальной военной операции.- рассказал ТАСС представитель предприятия-производителя дронов Представители предприятия также отметили, что еще одной важной целью нового беспилотника станут танки , которые обстреливают позиции российских войск с закрытых огневых позиций. Беспилотники смогут обнаруживать такие цели и атаковать их, что значительно упростит борьбу с вражеской бронетехникой.По словам представителя предприятия, беспилотник может нести гранаты к РПГ-7 – ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, осколочно-фугасные заряды. О тактико-технических характеристиках БПЛА в компании-производителе предпочли не распространяться, назвав их «сюрпризом» для украинских формирований.Поскольку первая партия дронов уже прошла соответствующие испытания на фронте, вторую партию изготовят с учетом откликов и замечаний военных, которые эти беспилотники и эксплуатируют. Кроме того, представители предприятия отметили, что сейчас они заняты решением очень серьезной и важной задачи – импортозамещения видеопередатчиков, которые используются в FPV-дронах. Эти компоненты производятся в Китае и уже сейчас их становится все меньше.Отмечается, что производство дронов носит некоммерческий характер. Средства были собраны подписчиками патриотических Telegram-каналов.