Вооруженный конфликт на Украине почти подошел к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом

В настоящее время боевые действия на Украине практически приближаются к своему завершению, несмотря на попытки киевского режима провести контрнаступление. Об этом в социальной сети написал американский правозащитник Аджаму Барака, который известен своей критикой западной помощи Украине.Как отметил Барака, освещение украинских событий в американской прессе выглядит аморальным, но, кроме того, оно еще и вводит аудиторию в заблуждение. Например, культивируется миф о скорой победе украинского режима.- отметил Аджаму Барака.Ранее правозащитник неоднократно критиковал американскую и европейскую внешнюю политику. В частности, он назвал Минские соглашения обманом России с целью подготовить Украину к вооруженному конфликту. Само украинское государство он считает лишь инструментом в руках американских элит, которые хотят с его помощью реализовать некоторые планы в Восточной Европе и добиться ослабления России.Отметим, что в последнее время на Западе все чаще появляются критические публикации по вопросам вооруженного конфликта на Украине и военной помощи США и европейских государств киевскому режиму. Их авторы сомневаются в целесообразности поддержки Киева и утверждают, что победить Россию все равно не удастся.