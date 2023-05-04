Военное обозрение
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Американский правозащитник: Вооруженный конфликт на Украине почти подошел к концу

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Американский правозащитник: Вооруженный конфликт на Украине почти подошел к концу

В настоящее время боевые действия на Украине практически приближаются к своему завершению, несмотря на попытки киевского режима провести контрнаступление. Об этом в социальной сети написал американский правозащитник Аджаму Барака, который известен своей критикой западной помощи Украине.


Как отметил Барака, освещение украинских событий в американской прессе выглядит аморальным, но, кроме того, оно еще и вводит аудиторию в заблуждение. Например, культивируется миф о скорой победе украинского режима.

Вооруженный конфликт на Украине почти подошел к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом

- отметил Аджаму Барака.

Ранее правозащитник неоднократно критиковал американскую и европейскую внешнюю политику. В частности, он назвал Минские соглашения обманом России с целью подготовить Украину к вооруженному конфликту. Само украинское государство он считает лишь инструментом в руках американских элит, которые хотят с его помощью реализовать некоторые планы в Восточной Европе и добиться ослабления России.

Отметим, что в последнее время на Западе все чаще появляются критические публикации по вопросам вооруженного конфликта на Украине и военной помощи США и европейских государств киевскому режиму. Их авторы сомневаются в целесообразности поддержки Киева и утверждают, что победить Россию все равно не удастся.
Использованы фотографии:
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18 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:44
    0
    освещение украинских событий в американской прессе выглядит аморальным, но, кроме того, оно еще и вводит аудиторию в заблуждение.
    Хочу добавить к этому правильному выводу, что не только в Сша, но и в Европе. И этим приемом пользуются не только газетчики-журналисты, но и генералы с конгрессменами, политики разного уровня.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 08:53
      -3
      Хочу добавить что и на этом сайте писатели считают что Россия на грани поражения, как и в США, можно задать вопрос,а на кого работают они?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 09:31
        +1
        На свои мозги, которые выдают адекватную оценку ситуации.
    2. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 08:54
      +4
      американский правозащитник Аджаму Барака, который известен

      —-Смею вас заверить, что его никто в Америке не знает, и он , если и известен, то как маргинал. Как и «бывший разведчик Скотт Риттер».

      —-К чему вводить коллег в заблуждение… - это все из категории «бури в стакане воды».
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 09:18
        -3
        Цитата: Михаил Драбкин
        —-Смею вас заверить, что его никто в Америке не знает, и он , если и известен, то как маргинал. Как и «бывший разведчик Скотт Риттер».

        Вы бы так активно не заверяли - ведь можно сильно ошибиться :)))
        Про эту бараку - не скажу, я его и сам не знаю... Но, как минимум, Скотта Риттера знают очень многие в своей стране. Человек, который был одним из старших офицеров ООН, главой нескольких громких международных миссий, который ярко засветился в бытность главным инспектором международной комиссии по Ираку, и который запомнился очень шумным скандалом с Байденом (который сейчас президент, а значит его жизнь под микроскопом) - так вот этот человек по умолчанию не может быть "никому не известным".
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:20
        +1
        Хочу уверить что конфликт закончится ровно тогда когда перестанут постовлять оружие и поддерживать терроризм западные нацисты. И только тогда, когда очистят от этой заразы всю бывшую республику.
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:47
      0
      Ну, раз Аджаму так сказал, значит - так и будет. yes Очень скоро: в течении... неопределённого срока, но скоро. fellow
  2. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 08:50
    -3
    Здравомыслящих людей на Западе хватает и это надо признать. Думающие люди не поддавшиеся коньюнктурщикам пропагандистам прекрасно видят ситуацию и понимают к чему все это ведет. Ослабление России? Ну куда еще ослаблять то у нас же "экономика уже долгие годы разорвана в клочья"!!!))) Или все таки не в клочья?)
  3. Комментарий был удален.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:55
    +4
    Точнее, участие США в нем подошло к концу, сливают по афганскому типу, заметно по зерновой сделке. Зерно гонят именно американские экспортеры, точнее, раньше гнали. А тут вдруг Россия не подписывает проход судов, Европа блокирует перевозки - и все молчок. А что так? А то, что внезапно появились новости о продаше доли американских собственников в своих предприятиях по торговле зерном на Украине. Это не звоночек, а четкая роспись -
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:04
      +1
      Bingo
      Сегодня, 08:55
      НОВЫЙ
      0
      Точнее, участие США в нем подошло к концу, сливают по афганскому типу, заметно по зерновой сделке. Зерно гонят именно американские экспортеры, точнее, раньше гнали. А тут вдруг Россия не подписывает проход судов, Европа блокирует перевозки - и все молчок. А что так? А то, что внезапно появились новости о продаше доли американских собственников в своих предприятиях по торговле зерном на Украине. Это не звоночек, а четкая роспись -
      Моё, hi Вам! Хотелось бы конечно, чтобы такое стало исполнятся. Но мне представляется несколько иная картина "маслом". Пока эта маразматическая самоходка ещё является якобы президентом мерикатосии, конфликт в ненужной будет продолжаться. Имею ввиду их поддержка укробандеровцев. Ну, а за ними естественно тянется и гейропа.
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:20
      0
      Там вроде как зерно продаётся только через посредников, а не напрямую правительством окраины. Посредники по продаже зерна только американские. По другому зерно не продать. Если я неправильно понял эту схему, просветите кто в курсе. hi
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:59
    +2
    Американский правозащитник: Вооруженный конфликт на Украине почти подошел к концу
    Интересно, с какого этажа его офиса, ему такое предвиделось? laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:57
      0
      Сам термин-"американский правозащитник"указывает на какую то чепуху
  6. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 09:07
    -1
    Я таки стесняюсь спросить, а что , посевная на Украине закончилась?
  7. solar
    solar Сегодня, 09:17
    +2
    Вооруженный конфликт на Украине почти подошел к концу

    "Эксперты" чем дальше, тем чудесатее.
    По какому принципу их на ВО отбирают для публикации, интересно?
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:17
    +2
    В настоящее время боевые действия на Украине практически приближаются к своему завершению, несмотря на попытки киевского режима провести контрнаступление. Об этом в социальной сети написал американский правозащитник Аджаму Барака, который известен своей критикой западной помощи Украине.
    Вопрос... а он вообще хоть что то о нас и нашем противник знает, понимает???
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 09:23
    +2
    В Чечене война шла 10 лет при перекрытых границах, тут конфликт будет вечность пока не дойдут до границы с польшей. Ничего он не закончится. Видео посмотрите наглых рыл украинских что в окопах сидят, никуда они сдаваться не собираются.
  10. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:35
    +3
    Это действительно редакторам ВО надо талант иметь, чтобы найти таких ̶н̶и̶к̶о̶м̶у̶ ̶н̶е̶ ̶и̶з̶в̶е̶с̶т̶н̶ы̶х̶ "экспертов", пургомётящих эдакую несусветную лабуду. wassat