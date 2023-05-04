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В Южной Корее началось строительство нового исследовательского атомного реактора

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В Южной Корее началось строительство нового исследовательского атомного реактора

Пока в Европе ищут пути отказа от атомной энергетики, в Южной Корее продолжают плодотворно её использовать для экономики и для развития других сфер.


Как сообщили в Корейском научно-исследовательском институте атомной энергии (KAERI), началось строительство исследовательского реактора Киджанг в производственном комплексе радиологических исследований в Гиджанг-Гуне, Пусан.

Состоялась церемония, посвященная началу строительства реактора открытого типа мощностью 15 МВт. В мероприятии приняли участие около 150 человек из строительных компаний Daewoo E&C, Hyundai E&C и GS E&C, а также команда управления строительным проектом.

Официально новый исследовательский реактор нацелен на достижение самообеспеченности, а также на экспорт основных медицинских и промышленных радиоактивных изотопов, которые в настоящее время зависят от импорта. К ним относятся молибден-99, йод-131, йод-125 и иридий-192. В KAERI заявили, что планирует поставлять более 15% мирового рынка изотопов.

Проект общей стоимостью 765 миллиардов южнокорейских вон (574 миллиона долларов США) был запущен еще в апреле 2012 года. Завершение строительства объекта и начало его пробной эксплуатации запланировано на 2026 год.

Выступая на церемонии начала строительства реактора, президент KAERI Джу Хан-Кю сказал:

Если атомная энергетика спокойно лидировала в экономическом росте страны, то теперь мы позаботимся о здоровье и жизни людей с помощью полезной радиации и изотопов

Является ли этот исследовательский реактор объектом, работающим сугубо в гражданских целей - вопрос пока риторический.
Использованы фотографии:
Официальный сайт KAERI
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4 комментария
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  1. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 09:37
    -1
    Как вся атомная енергетика протектората и етот реактор импортное изделие. Все главние компоненти реактора импорт или в лучшем случае лиценз.
    Ничего они сделат сами неспособни. Такая у них економика.
    1. astepanov
      astepanov Сегодня, 10:06
      0
      Цитата: Костадинов
      Ничего они сделат сами неспособни.

      Это так. Только братская Болгария еще на что-то годится, а остальные - лохи неумытые.
      Кстати сказать, выделение целевых изотопов из облученных материалов и из ТВЭЛов - это задача, которая, быть может, сложнее, чем строительство маломощного реактора. И что-то мне подсказывает, что основные вложения именно в эту часть проекта. И не факт, что корейцам кто-то всю эту технологию продал или подарил.
  2. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 09:58
    -2
    Интересно, а какие у нас весомые достижения в атомной сфере, окромя строительства реакторов за рубежом для чужих экономик?..
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:13
    +1
    то теперь мы позаботимся о здоровье и жизни людей с помощью полезной радиации и изотопов
    Заботиться о здоровье людей это конечно здорово. А параллейно можно заниматься и боевым атомом. Соседи с ЯО, так не исключено, что РК тоже хочет, но естественно не афиширует этого.