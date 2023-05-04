В Южной Корее началось строительство нового исследовательского атомного реактора

Если атомная энергетика спокойно лидировала в экономическом росте страны, то теперь мы позаботимся о здоровье и жизни людей с помощью полезной радиации и изотопов

Пока в Европе ищут пути отказа от атомной энергетики, в Южной Корее продолжают плодотворно её использовать для экономики и для развития других сфер.Как сообщили в Корейском научно-исследовательском институте атомной энергии (KAERI), началось строительство исследовательского реактора Киджанг в производственном комплексе радиологических исследований в Гиджанг-Гуне, Пусан.Состоялась церемония, посвященная началу строительства реактора открытого типа мощностью 15 МВт. В мероприятии приняли участие около 150 человек из строительных компаний Daewoo E&C, Hyundai E&C и GS E&C, а также команда управления строительным проектом.Официально новый исследовательский реактор нацелен на достижение самообеспеченности, а также на экспорт основных медицинских и промышленных радиоактивных изотопов, которые в настоящее время зависят от импорта. К ним относятся молибден-99, йод-131, йод-125 и иридий-192. В KAERI заявили, что планирует поставлять более 15% мирового рынка изотопов.Проект общей стоимостью 765 миллиардов южнокорейских вон (574 миллиона долларов США) был запущен еще в апреле 2012 года. Завершение строительства объекта и начало его пробной эксплуатации запланировано на 2026 год.Выступая на церемонии начала строительства реактора, президент KAERI Джу Хан-Кю сказал:Является ли этот исследовательский реактор объектом, работающим сугубо в гражданских целей - вопрос пока риторический.