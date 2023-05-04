Военное обозрение
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В американской прессе: в Финляндии вблизи российской границы могут появиться подразделения армии США

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В американской прессе: в Финляндии вблизи российской границы могут появиться подразделения армии США

В Финляндии вблизи российской границы может появиться армия США. Это произойдет в случае успешного завершения переговоров о сотрудничестве в оборонной сфере между Вашингтоном и Хельсинки.


Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в американском журнале Newsweek, который ссылается на заместителя министра иностранных дел Микаэля Антелля.

Проект соглашения между США и Финляндией предусматривает размещение военнослужащих и военной техники американцев на финской территории. Помимо этого, в еще не подписанном договоре идет речь об американских инвестициях в оборонную инфраструктуру. Эти средства, в случае достижения соглашения, поступят из бюджета Министерства обороны Соединенных Штатов, одобренного конгрессом.

Все это означает, отмечается в американской прессе, что войска США вскоре еще ближе подойдут к российским границам. На этот раз они приближаются со стороны Финляндии.


Представитель МИД этой североевропейской страны отмечает, что новое соглашение, в случае его заключения, будет означать значительное военное присутствие Вооруженных сил США на финской территории. Впрочем, утверждает он, ядерное оружие здесь не появится.

Стоит отметить, что такое широкое партнерство между Хельсинки и Вашингтоном вряд ли положительно отразится на отношениях между России и Финляндией. Несмотря на сложное историческое прошлое, между нашими странами на протяжении десятилетий сохранялись тесные партнерские связи, в том числе экономические. Теперь же опрометчивые шаги финского правительства их разрушают.
Использованы фотографии:
Армия США
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23 комментария
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:36
    -3
    Так если финов заставят за свои деньги построить базу для американцев да ещё потом оплачивать их содержание там как поляки какие, это же отличный бизнес и надо делать так же.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:45
      0
      Все от того, что мы с Западом в шахматы играем, а надо всего лишь выбить им зубы, причем сразу и все, а то глядишь на дясятилетие затягивания СВО и пингвины Антарктиды в НАТО вступят am
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 09:58
        +2
        Украинское наступление "совпало" с возрастанием наброса дерьма на вентилятор на всех сайтах России ВО - не исключение - кто то это тоже заметил?
  2. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 09:37
    +1
    Главное что нет баз НАТО на Украине. В этом же была суть войны.

    (Сарказм)
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 09:41
      +2
      Вся Украина один большой натовский полигон.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:42
      0
      войска США вскоре еще ближе подойдут к российским границам.
      Цитата: Ганкутсу_
      Главное что нет баз НАТО на Украине
      Сильно сказано ! belay
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:58
      0
      Цитата: Ганкутсу_
      Главное что нет баз НАТО на Украине.

      А могут скоро появиться. Опять МИД озабоченность выскажет, американцы это поняли прут напролом.
  3. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 09:38
    +2
    Места там красивые. жить да жить. Нет, лезут своим рылом к нам все ближе и ближе. Во имя своей демократии. Которая самая лучшая и только для них предназначенная... А все издержки нам и всему миру. В виде войн и конфликтов бесконечных. Сколько миллионов ни в чем не повинных людей дерьмократы за последние лет 30 загубили, не сосчитаешь..
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:40
    +4
    Впрочем, утверждает он, ядерное оружие здесь не появится.

    Сначала один батальон, затем военная база, а дальше по нарастающей ВМБ, ВВС и далее. Как только финны "засосут", обратной дороги не будет. И на закуску в "финке" разместят янки свое ЯО. Ох как далеко от Суоми до США, так что если ядерный конфликт произойдет, штатовское ЯО за полчаса накроет половину европейской части России, ну а сколько времени нужно для удара по штатом, каждый может расчитать. А с российской стороны только озабоченность МИДа.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:19
      0
      Цитата: carpenter
      А с российской стороны только озабоченность МИДа.

      А по идее должно быть нечто похожее на «Карибский кризис»?
      Просто Россия должна УВЕДОМИТЬ финскую сторону, что в случае размещения на территории американского ЯО место размещения будет полностью зачищено...До оплавленных камней...
      yes
  5. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 09:42
    -3
    Главковерх успешно рушит остатки ЯПС международных отношений, прикрываясь заявлениями, что их отстаивает. И, конечно, обустраивать дополнительно 1200 км границы с новым членом НАТО будет дёшево и сердито, мы же понимаем)...
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:44
    +3
    Самым лучшим ответом будет аренда военной базы для ВС России в Венесуэле, Никарагуа, Кубе...Вашингтон истерика охватывает при одной только мысли об этом.
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:44
    +2
    Было бы очень странным, если бы они там не появились. Для чего же тогда вассалу вступать в НАТО, если не для того, чтобы размещать войска сеньора и кормить их?

    Объ­ём обя­зан­но­стей вас­са­ла за­ви­сел от ве­ли­чи­ны дер­жа­ния (ле­на, фье­фа). Гл. ви­дом служ­бы яв­ля­лась во­ен­ная, или сто­ро­же­вая: вас­сал был обя­зан не­сти её за свой счёт лич­но, а так­же пре­дос­тав­лять и сна­ря­жать не­ко­то­рое чис­ло вои­нов (в за­ви­си­мо­сти от раз­ме­ров ле­на, фье­фа) в те­че­ние оп­ре­де­лён­но­го сро­ка... На­ко­нец, вас­сал брал на се­бя обя­за­тель­ст­во ока­зы­вать сень­о­ру фи­нан­со­вую по­мощь (со­дер­жать за­мок, при­ни­мать сень­о­ра и его сви­ту, вы­пла­чи­вать осо­бые сум­мы... Со сво­ей сто­ро­ны, сень­ор был обя­зан... обес­пе­чить за­щи­ту его лич­но­сти и иму­ще­ст­ва, не дей­ст­во­вать в ущерб его ин­те­ре­сам.
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:44
    0
    Вступление Финляндии в НАТО - безусловно крупнейшая победа российской дипломатии и ее бессменного рулевого. На этот уровень можно поставить еще только соревнование с американскими дипломатами в ООН - кто кого перехамит.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:56
      +1
      Объясните "простые" события.... не так давно, Россия, "лежала лапками вверх" - как они говорят (сосредотачивалась - так говорим мы), НАТОшка вела себя мирно и не приближалась к рубежа НАШЕЙ СТРАНЫ???
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:13
      0
      Цитата: Галеон
      крупнейшая победа российской дипломатии

      Дело Козырева цветет и процветает !
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:49
    +1
    В американской прессе: в Финляндии вблизи российской границы могут появиться подразделения армии США
    . Они стараются обложить со всех сторон...
    Мы ощетиниваемся "аргументами" в нужную сторону...
    И что дальше???
  10. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:52
    +2
    Рано или поздно Империя рухнет
    И будет все нормально drinks


    Кто против, может набрать в рот коричневую субстанцию и плюнуть в меня!
  11. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 10:05
    0
    А то после СВО у нас отличные отношения ) граница для русских закрыта . Эти базы уже ничего не поменяют
  12. Сципион Африканский
    Сципион Африканский Сегодня, 10:05
    +1
    М_да однако американцы клинические идиоты, у них кризис на полную катушку, а они базы строят
  13. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 10:09
    +1
    А что все так всполошились то? Где же еще должны быть враги России,как не в НАТО? Лучше открытый враг чем хитросделанный друг. И причем здесь Финляндия и российская дипломатия? Может быть в финской войне советская дипломатия была виновата? А в том, что у СССР были такие союзники и такой военный блок под названием Варшавский договор, кто виноват? В НАТО все и давно! Или при СССР вся эта шушера была не шушерой,а высокоморальными борцами за мир?! Исключая нецензурные выражения немного перефразируя скажу- на... фига семья такая лучше буду сиротой!
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:14
    0
    В американской прессе: в Финляндии вблизи российской границы могут появиться подразделения армии США

    А чего так обрадовались? Станут выёживаться - закопаем в болотах и камнях...
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:18
    0
    В Финляндии вблизи российской границы может появиться армия США.
    Сегодня по ТВ показывали, как представитель Сша рассыпался в любезностях финской стороне, хвалил ее армию и ВВС, которые станут еще более мощными после получения F-35. Вот и пришел конец нормальным российско-финским отношениям.