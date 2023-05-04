В американской прессе: в Финляндии вблизи российской границы могут появиться подразделения армии США

В Финляндии вблизи российской границы может появиться армия США. Это произойдет в случае успешного завершения переговоров о сотрудничестве в оборонной сфере между Вашингтоном и Хельсинки.
Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в американском журнале Newsweek, который ссылается на заместителя министра иностранных дел Микаэля Антелля.
Проект соглашения между США и Финляндией предусматривает размещение военнослужащих и военной техники американцев на финской территории. Помимо этого, в еще не подписанном договоре идет речь об американских инвестициях в оборонную инфраструктуру. Эти средства, в случае достижения соглашения, поступят из бюджета Министерства обороны Соединенных Штатов, одобренного конгрессом.
Все это означает, отмечается в американской прессе, что войска США вскоре еще ближе подойдут к российским границам. На этот раз они приближаются со стороны Финляндии.
Представитель МИД этой североевропейской страны отмечает, что новое соглашение, в случае его заключения, будет означать значительное военное присутствие Вооруженных сил США на финской территории. Впрочем, утверждает он, ядерное оружие здесь не появится.
Стоит отметить, что такое широкое партнерство между Хельсинки и Вашингтоном вряд ли положительно отразится на отношениях между России и Финляндией. Несмотря на сложное историческое прошлое, между нашими странами на протяжении десятилетий сохранялись тесные партнерские связи, в том числе экономические. Теперь же опрометчивые шаги финского правительства их разрушают.