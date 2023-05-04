Западная пресса до этого распространяла абсурдную информацию о том, что Россия сама осуществила подрывы своих газопроводов, а теперь пытаются заставить общественность поверить в то, что российские власти сами подстроили эту атаку на Кремль

Американский журналист и юрист Гленн Гринуолд (оказывал содействие экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену в обнародовании данных о программах США, нацеленных на осуществление электронной слежки) счёл абсурдной версию западных стран о причастности Москвы к атаке на Кремль. По его словам, она (версия) настолько же смехотворна, как и все утверждения Запада о том, что за взрывами на «Северных потоках» стояла Россия.Вот как прокомментировал данную ситуацию Гринуолд на своей странице в соцсетях:В своём сообщении журналист из США сослался на выдержку из статьи, опубликованной в The Wall Street Journal, в которой издание назвало инцидент с атаками БПЛА на резиденцию президента РФ спланированной акцией Москвы. Как уточняет газета, это было необходимо ей якобы для получения политических дивидендов.Отметим, что в ночь на среду киевский режим предпринял попытки нанести удар по Кремлю с помощью 2 БПЛА. Эта информация была подтверждена пресс-службой главы российского государства. Благодаря слаженной работе российских военных совместно со спецслужбами, летательные аппараты противника были быстро выведены из строя, но уже буквально в сантиметрах от крыши Сенатского корпуса Кремля. Власти РФ данное нападение расценили как теракт с целью покушения на российского лидера. В то же время, подчеркнули в пресс-службе, Россия оставляет за собой полное право принять ответные меры тогда, когда сочтёт это необходимым.В этом контексте поражает цинизм Вашингтона, который выразил готовность найти лиц, причастных к этой атаке, в то время как и не остаётся сомнений в том, что украинские военные осуществляли эту террористическую операцию именно по указке американцев, а то и вовсе при их косвенном участии.