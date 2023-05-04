Военное обозрение
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Американский журналист счёл абсурдной версию западных стран о причастности самой России к атаке на Кремль

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Американский журналист счёл абсурдной версию западных стран о причастности самой России к атаке на Кремль

Американский журналист и юрист Гленн Гринуолд (оказывал содействие экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену в обнародовании данных о программах США, нацеленных на осуществление электронной слежки) счёл абсурдной версию западных стран о причастности Москвы к атаке на Кремль. По его словам, она (версия) настолько же смехотворна, как и все утверждения Запада о том, что за взрывами на «Северных потоках» стояла Россия.


Вот как прокомментировал данную ситуацию Гринуолд на своей странице в соцсетях:

Западная пресса до этого распространяла абсурдную информацию о том, что Россия сама осуществила подрывы своих газопроводов, а теперь пытаются заставить общественность поверить в то, что российские власти сами подстроили эту атаку на Кремль

В своём сообщении журналист из США сослался на выдержку из статьи, опубликованной в The Wall Street Journal, в которой издание назвало инцидент с атаками БПЛА на резиденцию президента РФ спланированной акцией Москвы. Как уточняет газета, это было необходимо ей якобы для получения политических дивидендов.

Отметим, что в ночь на среду киевский режим предпринял попытки нанести удар по Кремлю с помощью 2 БПЛА. Эта информация была подтверждена пресс-службой главы российского государства. Благодаря слаженной работе российских военных совместно со спецслужбами, летательные аппараты противника были быстро выведены из строя, но уже буквально в сантиметрах от крыши Сенатского корпуса Кремля. Власти РФ данное нападение расценили как теракт с целью покушения на российского лидера. В то же время, подчеркнули в пресс-службе, Россия оставляет за собой полное право принять ответные меры тогда, когда сочтёт это необходимым.

В этом контексте поражает цинизм Вашингтона, который выразил готовность найти лиц, причастных к этой атаке, в то время как и не остаётся сомнений в том, что украинские военные осуществляли эту террористическую операцию именно по указке американцев, а то и вовсе при их косвенном участии.
Использованы фотографии:
https://pixabay.com/
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20 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:15
    +3
    Скоро будет версия, что в 1941 году мы сами на себя напали, откатились до Москвы, а потом прошлись катком по Европе. Молодые японцы уже знают, что Хиросиму и Нагасаки бомбил Сталин. Как-то так. А куев в отместку бомбить не стоит, есть более достойные цели в виде живой силы и техники супостата, чем сарай на Банковой. Это у них шоу-война, а у нас СВО, но планы по могилизации и вторчермету никто не отменял.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 11:17
      -3
      А в чем абсурдность?
      Теперь у Кремля развязаны руки. Делай что хочешь - хоть пана Зе стреляй, хоть их столицу бери. Это будет ответ на покушение на первое лицо государства.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:17
      +5
      Цинизм в том, что Россия не ответила не на одну провокацию Запада. Сегодня западная пресса просто открыто потешается над слабостью России, ну им так видится после всего, а потом мы будем удивляться почему они боевую авиацию Украине не побоялись поставить. Там мы сами потакаем, тут не многоходовочки шахматные надо разыгрывать, а зубы выбивать "партнерам".
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 13:13
        -1
        тут не многоходовочки шахматные надо разыгрывать, а зубы выбивать "партнерам"
        Тем более что шахматистов постоянно обманывают по их собственный признаниям.

        Да, боязнь жесткого ответа приводит к неизбежности ответа фатального. С другой стороны они конечно варят Путина медленно, рассчитывая что в нужный момент мотивов нажать кнопку почти не будет, т.к. ситуация почти привычная. Ну самолеты летают, ну ракеты бьют вглубь, ну зашли немножко на территорию, ну сожгли купол в кремле, стена же стоит и тп.
  2. мазута
    мазута Сегодня, 11:22
    0
    "Чем наглее ложь,тем больше в нее верят".Сказано фашистом,но если вдуматься в то,что происходит сейчас ,то не вызывает сомнений.Огорчает другое.ВВП пора начинать,зарвавшиеся враги наглеют уже не по дням,а часам.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:23
    +1
    Ну лохлы недавно вообще отличились - по их новой версии 2 мая 2014 года в Одессе пророссийские террористы напали на проукраинских мирных протестующих и их сожгли... Так что матрасам есть куда расти
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:27
      +1
      Да, Вы правы - читал о такой лаже и даже фотки видел в инете отфотошопленные - там на касках кое у кого "прилеплены" триколоры российские были. Но почему то я не удивлен этой липе....
    2. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 12:15
      0
      очень интересно
      https://cloud.mail.ru/stock/fLKo6FTay9Wxagid5mZ28keQ
  4. ilpine
    ilpine Сегодня, 11:26
    -2
    Теракт с целью уничтожить Президента России, является поводом для войны. Но, так как РФ никому не объявляет войны, то значит нет данных, что виновата Украина или кто-то ещё. Просто летают НЛО, которые сейчас будет розыскивать Следственный Комитет РФ. Сечас запретят запрещённые полёты дронов и они перестанут падать в Москве и вокруг.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:28
      0
      ....ага, а шароварные раскаются, расплачутся и больше никогда так делать не будут.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:30
    +2
    Цитата: Neo-9947
    А в чем абсурдность?
    Теперь у Кремля развязаны руки. Делай что хочешь - хоть пана Зе стреляй, хоть их столицу бери. Это будет ответ на покушение на первое лицо государства.

    Руки развязаны после взрыва керченского моста, убийство Дугиной, теракт против Татарского - этого достаточно чтобы объявить террористами всех причастных к киевской власти с последующим их уничтожением. Тем более данные индивиды отказались от любых переговоров, то есть потеряли политическую целесообразность своего существования. А нападение на кремль, это лишь ещё один мазок в образ укропской власти.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:38
      +1
      А нападение на кремль, это лишь ещё один мазок в образ укропской власти.

      А отсутствие адекватной реакции на нападение - это по кому мазок?
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 11:48
        0
        Цитата: Аль Манах
        А нападение на кремль, это лишь ещё один мазок в образ укропской власти.

        А отсутствие адекватной реакции на нападение - это по кому мазок?

        Вопрос риторический на мой взгляд. hi
        Но вот приплетать сюда заинтересованность в самообстреле для того чтобы "ух!", тоже не прокатывает. Для "ух!" уже давно всё назрело и для этого не надо ещё чего-то там придумывать.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:40
      0
      Ну,развязаны.Дальше как?Мы на провокации не поддаемся.А гда надо,тогда и вдарим...Мда..
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 11:51
        +1
        Аогда надо,тогда и вдарим...Мда..

        По видимому с "вдарилкой" у нас проблемы, то ли нет её - "вдарилки", то ли руки дрожат, то ли штаны свалились... recourse
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:32
    +2
    Сейчас конечно такой повод для западных СМИ наперегонки, в который раз обвинить Россию во всех тяжких, что только успевай печатать. Давно забыты все нормы морали (у кого они еще немного оставались), чувство ответственности за напечатанное, да просто совесть, что удивляться уже нечему. Враг профессионально и изощренно использует все методы информационной войны против России.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:49
      0
      Вот Гленна Гринуолда и уволят, так же как Карлсона. Чтобы не смели затыкать рот "демократичным" журналюгам и тыкать в них фак.тами winked
  7. ilpine
    ilpine Сегодня, 11:56
    -4
    Не поддадимся на провокации. Не будем марать руки об марионеток. Оставим за собой право ответить. Подключим следственный комитет к поиску хозяев дрона. Запретим ранее запрещённые полёты дронов над Москвой.
  8. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 12:44
    +1
    Не скажу за всех русских и украинцев, но комментаторы на форумах – это точно один народ.
    Вот даже на примере этих кремлёвских беспилотников. Жертв – ноль, повреждений – ноль.
    При этом, с украинской стороны восторженная истерика: Украина показала свою силу, Россия опозорилась, весь мир смеётся, путинслил™.
    А с нашей стороны? А с нашей точно такая же истерика только скорбная: Украина показала свою силу, Россия опозорилась, весь мир смеётся, путинслил™.
    Сходство до степени смешения, как говорят эксперты.
    Хотя в условиях войны, позор – это просрать за один месяц 20% своей территории. Или угробить 30 тысяч человек обороняя небольшой город, который, как говорят сами обороняющиеся, стратегически нафиг никому не нужен. Я уже молчу про тотальное попрошайничество абсолютно всего: денег, техники, оружия, боеприпасов, топлива, etc. При том что, чуть больше года назад всего этого (ну, кроме денег) было просто завались и больше.
  9. nordscout
    nordscout Сегодня, 12:52
    0
    Что мы обсуждаем? Может, УЖЕ, пора действовать? Решительно, по всем "фронтам". Конечно, осторожность ни кто не отменял. Но сидеть "с прижатыми ушами" и выражением, постоянной" вселенской озабоченности", когда война, фактически, идёт на нашей территории, включая Москву, Ленинградскую область, Крым, Белгородщину и Курскую область. Это уже политический и стратегический "перебор", последствия которого - КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС В ГОЛОВАХ БОЛШИНСТВА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ. Об это кто - нибудь и где - нибудь во властных структурах задумался? Последствия такого "пофигизма" трудно прогнозируется и трудно купируется....