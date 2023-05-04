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Кандидат в президенты США Трамп пообещал остановить украинский конфликт прекращением финансирования киевского режима

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Кандидат в президенты США Трамп пообещал остановить украинский конфликт прекращением финансирования киевского режима

Вооруженный конфликт на Украине в значительной степени завязан на американской финансовой и военной помощи киевскому режиму. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, который заявил о желании баллотироваться на предстоящих выборах главы американского государства.


По утверждению Трампа, он смог бы остановить вооруженный конфликт на Украине в течение 24 часов, добившись соответствующего соглашения. В первую очередь, он прекратил бы финансировать киевский режим, что оказало бы влияние на дальнейшие действия украинского президента Владимира Зеленского.

Я хорошо знаю Зеленского и хорошо знаю Путина. Этого можно было бы с легкостью добиться. Сто процентов было бы легко

- заявил Трамп.

Кандидат в президенты США назвал войну катастрофой и отметил, что конфликт необходимо остановить. Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал политику действующего президента США Джо Байдена.

В своих высказываниях в отношении Байдена Трамп очень резок. Он критикует главу Белого дома и его окружение за провалы во внешней политике, поставившие США на грань прямого вооруженного конфликта с Россией, за поддержку киевского режима и за ухудшение экономической ситуации в самих США.

Однако здесь возникает другой вопрос – позволят ли Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах, если он сможет принять в них участие? Судя по всему, воспрепятствование победе Трампа – одна из главных целей окружения Байдена. Ведь в случае избрания Трампа президентом США Байдену и его ближайшим соратникам может грозить не только уход с политической сцены, но и уголовное преследование. Трамп много раз намекал на коррумпированность действующего президента, членов его семьи и представителей его администрации.
Использованы фотографии:
Wikipedia / The White House
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7 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 10:09
    +2
    Странно, только почему-то как только кандидат, после инаугурации добирается до кабинета в Белом Доме , то все забывается и делается с точностью до наоборот! ??
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:11
      0
      Не все забывают, некоторые когда добираются продолжают говорить...
    2. monetam
      monetam Сегодня, 10:16
      0
      Согласен, сейчас у него все это - предвыборная риторика. Когда он был президентом, то отметился прежде всего ужесточением санкций в отношении строительства СП-2.
    3. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:16
      0
      Потому, что тут же приходят в его кабинет спонсоры его же выборной компании из концернов ВПК....
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:09
    0
    Кандидат в президенты США Трамп пообещал остановить украинский конфликт прекращением финансирования киевского режима
    . Хотеть не вредно, да кто ж ему даст!?
    С другой стороны, он хочет сделать АмериГу опять великой, а это потянет за собой определённые последствия, для всего окружающего мира...
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:14
    0
    Отлично! Давайте выборов в США подождем
  4. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 10:17
    0
    Чисто межпартийные игры в Америке и пиар/самопиар за голоса избирателей. Хотя возвращение Трампа - одна из немногих надежд режима в России получить возможность выйти из войны, фактически, со стратегическим поражением, но сделав вид, что одержана "великая победа". Трамп, если просто, торгаш, и ранее был не против поделить сферы влияния на постсоветском пространстве без особого риска для американских интересов, ибо влияние США и так увеличивается невоенными путями. Уступки Путину и Ко были бы мелкими на фоне дальнейшей вестернизации и предотвращения китаизации экономик республик бывшего СССР. Зная, что Путин и Ко падки на "территориальные приращения", т.е. лишь видимые пиар-акции, Трамп без проблем мог бы позволить себе согласиться на это, сохранив для Запада главное - безусловный экономический, технологический и, в значительной степени, политический контроль на постсоветском пространстве. Понимает ли это режим в России - не важно, поскольку исходит из инстинкта самосохранения, сохранения власти и собственности в рамках тактических метаний в ущерб стратегическому подходу...