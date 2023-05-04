Я хорошо знаю Зеленского и хорошо знаю Путина. Этого можно было бы с легкостью добиться. Сто процентов было бы легко

Вооруженный конфликт на Украине в значительной степени завязан на американской финансовой и военной помощи киевскому режиму. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, который заявил о желании баллотироваться на предстоящих выборах главы американского государства.По утверждению Трампа, он смог бы остановить вооруженный конфликт на Украине в течение 24 часов, добившись соответствующего соглашения. В первую очередь, он прекратил бы финансировать киевский режим, что оказало бы влияние на дальнейшие действия украинского президента Владимира Зеленского.- заявил Трамп.Кандидат в президенты США назвал войну катастрофой и отметил, что конфликт необходимо остановить. Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал политику действующего президента США Джо Байдена.В своих высказываниях в отношении Байдена Трамп очень резок. Он критикует главу Белого дома и его окружение за провалы во внешней политике, поставившие США на грань прямого вооруженного конфликта с Россией, за поддержку киевского режима и за ухудшение экономической ситуации в самих США.Однако здесь возникает другой вопрос – позволят ли Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах, если он сможет принять в них участие? Судя по всему, воспрепятствование победе Трампа – одна из главных целей окружения Байдена. Ведь в случае избрания Трампа президентом США Байдену и его ближайшим соратникам может грозить не только уход с политической сцены, но и уголовное преследование. Трамп много раз намекал на коррумпированность действующего президента, членов его семьи и представителей его администрации.