Боевики киевского режима нанесли артиллерийский удар по селу Полевые Новоселки Суземского района Брянской области. В результате обстрела пострадал один местный житель. Повреждения получили несколько частных домовладений, также в населенном пункте нарушено энергоснабжение. Над ликвидацией последствий обстрела работают оперативные службы. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.Также сообщается, что в Донецке три мирных жителя пострадали в результате хаотичных обстрелов жилых кварталов украинской артиллерией. По данным представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, один мужчина и женщина получили ранения в собственных квартирах, еще один мужчина был ранен на открытой территории.Украинские боевики нередко прибегают к обстрелам мирных жителей. Эти действия имеют абсолютно террористический характер и направлены на то, чтобы посеять панику среди населения. Наиболее часто под обстрелы попадают приграничные населенные пункты Белгородской, Курской и Брянской областей, а также город Донецк. Кроме того, киевский режим не прекращает попытки совершения терактов на железнодорожных путях и других объектах транспортной и энергетической инфраструктуры. Украина все больше теряет оставшиеся признаки государственности, стремительно превращаясь в нацистско-террористический анклав.