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ВСУ в очередной раз обстреляли населенный пункт в Брянской области

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ВСУ в очередной раз обстреляли населенный пункт в Брянской области

Боевики киевского режима нанесли артиллерийский удар по селу Полевые Новоселки Суземского района Брянской области. В результате обстрела пострадал один местный житель. Повреждения получили несколько частных домовладений, также в населенном пункте нарушено энергоснабжение. Над ликвидацией последствий обстрела работают оперативные службы. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.


Также сообщается, что в Донецке три мирных жителя пострадали в результате хаотичных обстрелов жилых кварталов украинской артиллерией. По данным представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, один мужчина и женщина получили ранения в собственных квартирах, еще один мужчина был ранен на открытой территории.

Украинские боевики нередко прибегают к обстрелам мирных жителей. Эти действия имеют абсолютно террористический характер и направлены на то, чтобы посеять панику среди населения. Наиболее часто под обстрелы попадают приграничные населенные пункты Белгородской, Курской и Брянской областей, а также город Донецк. Кроме того, киевский режим не прекращает попытки совершения терактов на железнодорожных путях и других объектах транспортной и энергетической инфраструктуры. Украина все больше теряет оставшиеся признаки государственности, стремительно превращаясь в нацистско-террористический анклав.
Использованы фотографии:
vkontakte/Александр Богомаз
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11 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 10:48
    +2
    Действия ВСУк "носят исключительно террористический характер", вот только никак ВСУкию не могут признать государством -террористом...
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 11:16
      0
      вот как это выглядит, слишком много экономических интересов. см., например, Blackrock или другие европейские страны, инвестирующие в Украину. хотя Зеленский и его режим террористы, Запад никогда не позволит Украине быть террористическим государством. это работает только в арабских странах, как это было с Ираком, Ливией, Сирией и другими.

      И пока российские генералы и советники не будут на 100% готовы к победе, теракты будут продолжаться. Ответные удары пока не очень успешны, поэтому украинцы думают, что могут продолжать атаки.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:52
    +2
    Нужно срочно расстрелять предателей. Немедленно дайте Вагнеру необходимые боеприпасы.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:05
      -3
      Начорта им боеприпасы тратить - у них для этого кувалда есть.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:53
    -1
    Пока их вдрызг не раздолбают - шароварные не уймутся.
    1. Аварийный
      Аварийный Сегодня, 10:56
      -1
      До 60-х годов по схронам вшей кормили. Шутка ли. Этих бандеровских гнид выводить и выводить.
  4. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 10:55
    +4
    ...Эти действия имеют абсолютно террористический характер и направлены на то, чтобы посеять панику среди населения.

    Хорошо что населению есть с кого брать пример! Наш ВВ никакой панике не поддаётся, он просто смело не обращает внимания на эти досадные мелочи. Ну, наверное чтобы народ брал пример...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:57
      +4
      Действительно, какая фигня - обстрелы. Эвон, в Кремль прилетело - и никто в Кремле не нервничает.
      (сарказм)
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 11:49
        +3
        А чего нервничать? Прилетело по Кремлю, а статус УБД и награды получат его обитатели. laughing
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:05
    0
    Значит если обстреливают наши мирные населенные пункты, амерское посольство молчит! А своих граждан предупреждает об обстреле российскими войсками куева!
    Где логика, полосатые?
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 13:10
      0
      А почему посольство США должны волновать граждане чужой страны ? Они та как раз логично о своих гражданах думают.