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Сообщается о боестолкновениях на острове Большой Потемкинский в устье Днепра вблизи с Херсоном

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Сообщается о боестолкновениях на острове Большой Потемкинский в устье Днепра вблизи с Херсоном

Пока политическая и медийная среда в России бурлит, обсуждая последствия и контрмеры после попытки киевского режима атаковать Кремль, на фронте оперативная обстановка за сутки кардинально не изменилась. Российская армия продолжает обрабатывать позиции и прифронтовые районы противника из всех средств поражения, нанесены массированные удары по тыловым военным и околовоенным объектам Украины.


Сообщается об усилении активности ВСУ на Херсонском направлении, в основном в дельте Днепра. По некоторым данным, происходят боестолкновения на острове Большой Потемкинский, который расположен ближе к левому берегу. Ранее он находился в «серой зоне». Обе стороны несколько раз проводили десантные операции на остров, но закрепиться там очень сложно из-за особенностей рельефа и досягаемости артиллерии с обоих берегов.

Российским войскам остров интересен как удобный плацдарм для наступления на Херсон с юга. В свою очередь, ВСУ пытаются взять его под контроль для организации контрнаступления на этом участке фронта.



По позициям противника на правобережье продолжает активно работать наша артиллерия и авиация. Российские войска нанесли удары по скопления живой силы ВСУ в Тягинке, Токаревке и Херсоне, а также применили управляемые авиабомбы по выявленным целям в Кизомысе.

Одной из наиболее горячих точек на карте боевых действий остается Артёмовск (Бахмут). Однако, если очередная просьба куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о срочном увеличении и ускорении поставки боеприпасов не будет услышана российским командованием, то здесь станет намного «прохладнее». Что будет только на руку украинским военным, периодически пытающимся контратаковать позиции «музыкантов» с целью вернуть хотя бы часть утраченных кварталов.

Пока что «вагнеровцам» удается не только удерживать позиции в Артемовске, но и продвинуться более чем на двести метров, заняв еще несколько кварталов в западной части города. К юго-западу российские штурмовики при поддержке артиллерии атаковали в направлении Предтечино и на подступах к Ивановскому (Красному) на трассе в сторону Константиновки.

Судя по сообщениям украинских военных, в Бахмут еще можно проскочить по подсохшим грунтовым дорогам, но только на легковых автомобилях и на большой скорости, маневрируя между подбитой тяжелой техникой.



К западу от Донецка российские войска атаковали на подступах к пгт Первомайское, удалось взять несколько позиций противника. В свою очередь, южнее ВСУ предприняли атаки в направлении поселка Старомихайловка, были остановлены и отброшены.

Вчера были отбиты три атаки относительно небольших отрядов ВСУ под Угледаром в ДНР, в районе села Работино под Ореховым и пгт Мирное Запорожской области. В российских и украинских пабликах уже развернулась дискуссия, можно ли считать эти вылазки ВСУ началом активных наступательных действий, либо это отвлекающие маневры или обычное прощупывание нашей обороны.

К обсуждению ситуации подключился даже американский Институт изучения войны. Там уверены, что российская пропаганда преуменьшает активность украинских атак в Запорожской области, называя их «рутинными» и объявив тем самым контрнаступом, который довольно легко отбивается российскими войсками.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщает в утренней сводке о прощупывании украинской обороны российскими штурмовыми группами на нескольких участках. Речь идет об атаках в районе Белогоровки на Краснолиманском направлении в ЛНР и в районе Северного под Авдеевкой. Впрочем, атакующие действия ВС РФ на этих участках в последние недели происходят регулярно.

В Марьинке после прорыва обороны ВСУ у проспекта Дружбы бои продолжаются в частном секторе на западе города. Противник вынужден перебрасывать дополнительные силы для стабилизации линии фронта, однако отбить утраченные городские кварталы не может.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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10 комментариев
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  1. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 10:41
    +7
    Tötet alle, lasst keinen Nazi am Leben und kehrt
    gesund und unverletzt zurück...!!!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:45
      +3
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Tötet alle, lasst keinen Nazi am Leben und kehrtgesund und unverletzt zurück...!!!
      Убей всех, не оставь в живых ни одного нациста и вернись вернулся в целости и сохранности...!!!

      Очень хорошее пожелание, для тех кто борется с нацизмом.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:42
    0
    Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщает в утренней сводке о прощупывании украинской обороны российскими штурмовыми группами на нескольких участках.


    Прощупывают, а также готовы к "контранаступу" и имеют для этого силы.
    На этой неделе в центральной Украине проводились летно-тактические учения ВСУ на которое было привлечено 55 самолетов. Противник летает, готовится, восстанавливает ВПК, производит ракеты.
    На линии боевого соприкосновения от Запорожья до Бахмута и Славянска сосредоточено от 40 до 55 тысяч солдат ВСУ.
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 10:47
      0
      Что вы хотите сказать вашим постом? ВС РФ должны убоятся?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 11:55
        +1
        Не ищите то, чего нет, там, где его нет.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:11
      -1
      уже давно ждем это наступление...............
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    +3
    Пока политическая и медийная среда в России бурлит... Российская армия продолжает обрабатывать позиции и прифронтовые районы противника из всех средств поражения
    Бойцы заняты тяжелой работой и им не до бурных обсуждений происшедшего в Москве. Хотя конечно поговорили на эту тему и высказали свои пожелания.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 10:53
    +4
    Не знал, что с островов удобно наступать.
    1. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 11:06
      +1
      Наверное имеется в виду, что удобнее с этого острова захватывать плацдарм на другом берегу, чем в иных местах Днепр разом форсировать. Но написано коряво, согласен
  5. vladcub
    vladcub Сегодня, 11:09
    +1
    Думаю,тут несколько целей:1) прощупывание линии обороны. Чтоб найти уязвимый участок.
    2) заморочить голову командование, где конкретно будет удар?
    3)изматывать нервы. Дед рассказывал, что 1942 такие прощупывание изматывали солдат до крайности.
  6. Комментарий был удален.