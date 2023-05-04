Сообщается о боестолкновениях на острове Большой Потемкинский в устье Днепра вблизи с Херсоном

Пока политическая и медийная среда в России бурлит, обсуждая последствия и контрмеры после попытки киевского режима атаковать Кремль, на фронте оперативная обстановка за сутки кардинально не изменилась. Российская армия продолжает обрабатывать позиции и прифронтовые районы противника из всех средств поражения, нанесены массированные удары по тыловым военным и околовоенным объектам Украины.
Сообщается об усилении активности ВСУ на Херсонском направлении, в основном в дельте Днепра. По некоторым данным, происходят боестолкновения на острове Большой Потемкинский, который расположен ближе к левому берегу. Ранее он находился в «серой зоне». Обе стороны несколько раз проводили десантные операции на остров, но закрепиться там очень сложно из-за особенностей рельефа и досягаемости артиллерии с обоих берегов.
Российским войскам остров интересен как удобный плацдарм для наступления на Херсон с юга. В свою очередь, ВСУ пытаются взять его под контроль для организации контрнаступления на этом участке фронта.
По позициям противника на правобережье продолжает активно работать наша артиллерия и авиация. Российские войска нанесли удары по скопления живой силы ВСУ в Тягинке, Токаревке и Херсоне, а также применили управляемые авиабомбы по выявленным целям в Кизомысе.
Одной из наиболее горячих точек на карте боевых действий остается Артёмовск (Бахмут). Однако, если очередная просьба куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о срочном увеличении и ускорении поставки боеприпасов не будет услышана российским командованием, то здесь станет намного «прохладнее». Что будет только на руку украинским военным, периодически пытающимся контратаковать позиции «музыкантов» с целью вернуть хотя бы часть утраченных кварталов.
Пока что «вагнеровцам» удается не только удерживать позиции в Артемовске, но и продвинуться более чем на двести метров, заняв еще несколько кварталов в западной части города. К юго-западу российские штурмовики при поддержке артиллерии атаковали в направлении Предтечино и на подступах к Ивановскому (Красному) на трассе в сторону Константиновки.
Судя по сообщениям украинских военных, в Бахмут еще можно проскочить по подсохшим грунтовым дорогам, но только на легковых автомобилях и на большой скорости, маневрируя между подбитой тяжелой техникой.
К западу от Донецка российские войска атаковали на подступах к пгт Первомайское, удалось взять несколько позиций противника. В свою очередь, южнее ВСУ предприняли атаки в направлении поселка Старомихайловка, были остановлены и отброшены.
Вчера были отбиты три атаки относительно небольших отрядов ВСУ под Угледаром в ДНР, в районе села Работино под Ореховым и пгт Мирное Запорожской области. В российских и украинских пабликах уже развернулась дискуссия, можно ли считать эти вылазки ВСУ началом активных наступательных действий, либо это отвлекающие маневры или обычное прощупывание нашей обороны.
К обсуждению ситуации подключился даже американский Институт изучения войны. Там уверены, что российская пропаганда преуменьшает активность украинских атак в Запорожской области, называя их «рутинными» и объявив тем самым контрнаступом, который довольно легко отбивается российскими войсками.
Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщает в утренней сводке о прощупывании украинской обороны российскими штурмовыми группами на нескольких участках. Речь идет об атаках в районе Белогоровки на Краснолиманском направлении в ЛНР и в районе Северного под Авдеевкой. Впрочем, атакующие действия ВС РФ на этих участках в последние недели происходят регулярно.
В Марьинке после прорыва обороны ВСУ у проспекта Дружбы бои продолжаются в частном секторе на западе города. Противник вынужден перебрасывать дополнительные силы для стабилизации линии фронта, однако отбить утраченные городские кварталы не может.