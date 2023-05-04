Пресса Глобального юга: Атакой на Кремль Украина нарушила негласную договорённость о неприемлемости атак на высшие власти

Для россиян 9 мая особенный день. В этот день они отмечают победу над нацистской Германией и её союзниками. Атака на Кремль была фактически приурочена к этому празднованию, что может повлечь за собой крайне жёсткий ответ.

Обращает на себя внимание реакция иностранных изданий Глобального юга на использование украинской стороной дронов для атаки на Кремль. Напомним, что на Сенатский корпус Кремля были направлены два дрона. Официальный Киев свою причастность, конечно же, отрицает, заявляя о неких «русских партизанах», которые, конечно же, появились «ниоткуда». В Госдепе США заявили, что «не имеют точных данных, а любые сообщения из Москвы нужно делить на 10».В издания ряда азиатских и латиноамериканских стран в целом характеристики таких действий со стороны Украины крайне негативные. Так, китайское издание «Гуанча» пишет о том, что Украина нарушила негласное соглашение о том, что в ходе вооружённого конфликта его стороны не будут принимать мер по устранению высшего руководства друг друга. Китайские журналисты указывают на то, что после атаки на резиденцию президента России украинский кризис может перейти на новый уровень, который «может стать куда более трагичным чем то, что было до настоящего момента».Другое крупное китайское издание GT пишет, что целью атаки на Кремль стал срыв Парада Победы, а также попытка «продемонстрировать россиянам, что Москва не так уж и удалена территориально от вооружённого конфликта». Дополнительно отмечается, что, как и прогнозировалось ранее, украинская сторона либо перед контрнаступлением, либо вместо него попытается пошатнуть уверенность российской общественности в силах России, вызвать панические настроения.Нужно отметить, что в этом плане китайская Global Times не далека от истины. Действительно, многие россияне, реагируя на атаку на Кремль, демонстрируют паническую реакцию, что хорошо прослеживается в первую очередь по комментариям к публикациям в прессе и социальных сетях. Это именно то, на что и был украинский расчёт, но, к сожалению, далеко не все это понимают.Саудовское издание «Асват» пишет, что украинская атака не главную резиденцию президента России и символ самой России ставила целью внушить россиянам чувство отсутствия безопасности, в том числе и при праздновании 9 мая. Однако, как пишут саудовские журналисты, этой атакой Россию подталкивают «к ведению такой войны, которая является продолжением войны против Гитлера».В индийской «Хиндустан Таймс» подчёркивают, что Россия оставляет за собой право ответа на атаку на Кремль, воспринятую как покушение на жизнь президента Российской Федерации. О готовности России в любой момент ответить на покушение на президента РФ пишет и пресса Камбоджи, указывая на то, что сегодня ночью президенту Украины «пришлось отказаться от возвращения в Киев и отправиться в Нидерланды».Камбоджийское информагентство DAP: