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Пресса Глобального юга: Атакой на Кремль Украина нарушила негласную договорённость о неприемлемости атак на высшие власти

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Пресса Глобального юга: Атакой на Кремль Украина нарушила негласную договорённость о неприемлемости атак на высшие власти

Обращает на себя внимание реакция иностранных изданий Глобального юга на использование украинской стороной дронов для атаки на Кремль. Напомним, что на Сенатский корпус Кремля были направлены два дрона. Официальный Киев свою причастность, конечно же, отрицает, заявляя о неких «русских партизанах», которые, конечно же, появились «ниоткуда». В Госдепе США заявили, что «не имеют точных данных, а любые сообщения из Москвы нужно делить на 10».


В издания ряда азиатских и латиноамериканских стран в целом характеристики таких действий со стороны Украины крайне негативные. Так, китайское издание «Гуанча» пишет о том, что Украина нарушила негласное соглашение о том, что в ходе вооружённого конфликта его стороны не будут принимать мер по устранению высшего руководства друг друга. Китайские журналисты указывают на то, что после атаки на резиденцию президента России украинский кризис может перейти на новый уровень, который «может стать куда более трагичным чем то, что было до настоящего момента».

Другое крупное китайское издание GT пишет, что целью атаки на Кремль стал срыв Парада Победы, а также попытка «продемонстрировать россиянам, что Москва не так уж и удалена территориально от вооружённого конфликта». Дополнительно отмечается, что, как и прогнозировалось ранее, украинская сторона либо перед контрнаступлением, либо вместо него попытается пошатнуть уверенность российской общественности в силах России, вызвать панические настроения.

Нужно отметить, что в этом плане китайская Global Times не далека от истины. Действительно, многие россияне, реагируя на атаку на Кремль, демонстрируют паническую реакцию, что хорошо прослеживается в первую очередь по комментариям к публикациям в прессе и социальных сетях. Это именно то, на что и был украинский расчёт, но, к сожалению, далеко не все это понимают.

Саудовское издание «Асват» пишет, что украинская атака не главную резиденцию президента России и символ самой России ставила целью внушить россиянам чувство отсутствия безопасности, в том числе и при праздновании 9 мая. Однако, как пишут саудовские журналисты, этой атакой Россию подталкивают «к ведению такой войны, которая является продолжением войны против Гитлера».

В индийской «Хиндустан Таймс» подчёркивают, что Россия оставляет за собой право ответа на атаку на Кремль, воспринятую как покушение на жизнь президента Российской Федерации. О готовности России в любой момент ответить на покушение на президента РФ пишет и пресса Камбоджи, указывая на то, что сегодня ночью президенту Украины «пришлось отказаться от возвращения в Киев и отправиться в Нидерланды».

Камбоджийское информагентство DAP:

Для россиян 9 мая особенный день. В этот день они отмечают победу над нацистской Германией и её союзниками. Атака на Кремль была фактически приурочена к этому празднованию, что может повлечь за собой крайне жёсткий ответ.
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72 комментария
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  1. Курильщик
    Курильщик Сегодня, 10:31
    +5
    1812 год, Кутузов оставил Бородинское поле, Москву сожгли, армия отступает и залечивает огромные потери - интересно было бы почитать комменты в нэте того веремни!!!
    1. Володин
      Володин Сегодня, 10:34
      +9
      Цитата: Курильщик
      1812 год, Кутузов оставил Бородинское поле, Москву сожгли, армия отступает и залечивает огромные потери - интересно было бы почитать комменты в нете того периода!!!

      Хороший комментарий.

      Как вариант "комментов" того времени - "Бородино" Лермонтова)
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 10:37
        +3
        Цитата: Володин
        Как вариантов "комментов" того времени - "Бородино" Лермонтова)

        25 лет спустя ...все таки многовато.
        1. Комментарий был удален.
        2. zloybond
          zloybond Сегодня, 11:41
          +7
          негласную договорённость о неприемлемости атак на высшие власти
          !!! -
          Вот главная мысль статьи!!! - т.е. народ, простых граждан МОЖНО!!! - а барствующую княжескую элитку не - никак!!! Все что нужно было знать о происходящем. hi
      2. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 10:48
        -2
        Цитата: Володин
        Цитата: Курильщик
        1812 год, Кутузов оставил Бородинское поле, Москву сожгли, армия отступает и залечивает огромные потери - интересно было бы почитать комменты в нете того периода!!!

        Хороший комментарий.

        Как вариант "комментов" того времени - "Бородино" Лермонтова)

        Стихотворение "Бородино" Михаил Юрьевич Лермонтов написал, по-видимому, в конце 1836 или в самом начале 1837 г

        Долго шел "ответ", сетка тормозила, походу.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 10:52
        +2
        ...... попытается пошатнуть уверенность российской общественности в силах России, вызвать панические настроения.

        Тут куевские крысы ошибаются. Эта акция им слишком дорого станет.
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 12:10
          -1
          Цитата: frruc
          ...... попытается пошатнуть уверенность российской общественности в силах России, вызвать панические настроения.

          Тут куевские крысы ошибаются. Эта акция им слишком дорого станет.
          Крысы ни когда не ошибаются . Первыми чувствуют гибель корабля , землетрясение , пожар , и бегут , бегут , бегут ..... Вонючий , небритый ,грязный крысёнок Зеля тоже убежал у хвинляндыю , тау Амстердам ...
        2. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 12:45
          +2
          Цитата: frruc
          Тут куевские крысы ошибаются. Эта акция им слишком дорого станет.

          Вопрос не в цене, а в предотвращении.
          Такой дрон может спокойно нести сотню литров газа VX или центнер наполнителя с сибирской язвой.
          Даже простой подрыв модельки с гранатой в марширующих рядах, во время парада - очень хреновая перспектива.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:36
      +3
      Цитата: Курильщик
      интересно было бы почитать комменты в нете того периода!!!

      Что сидишь на печке? Бери вилы и вперед! Эдак Наполеон и до Питера дойдет!
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 10:39
        -4
        Цитата: мордвин 3
        Что сидишь на печке? Бери вилы и вперед! Эдак Наполеон и до Питера дойдет!

        Ответ мог быть таким(с намеком на сегодняшний день): - Это не моя власть, сколько кровушки народной попила она. Нет, эта война не моя - не пойду! Что я буду кровь проливать за Императора? За помещиков? За фабрикантов? НЕТ!
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:42
          +5
          Ога, крепостное право не отменили, землицы не дали - чого воевать за господ-дармоедов.....
          1. ААК
            ААК Сегодня, 10:55
            +1
            Неправильно рассуждаете коллега, крепостное право - это гарантированная занятость и уверенность в завтрашнем дне, а также условие преемственности поколений...
        2. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 10:48
          +2
          Цитата: Курильщик
          Нет эта война не моя - не пойду!

          Жители Москвы, все эти бояре-дворяне, которые имели возможность, разбежались кто куда.
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 10:58
            -3
            Цитата: мордвин 3
            Жители Москвы, все эти бояре-дворяне

            В Москве жили только "бояре-дворяне"?

            Интересная мысль! wink

            Цитата: мордвин 3
            разбежались кто куда

            А жители Новомосковска - что сделали?
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 11:06
              -1
              Цитата: Репеллент
              В Москве жили только "бояре-дворяне"?

              Интересная мысль!

              Я имел в ввиду тех, у кого лошадки были. Они и дали деру.
              Цитата: Репеллент
              А жители Новомосковска - что сделали?

              В ту далекую пору их не существовало, был граф Бобринский, живущий на Бобрик-горе и в Богородицке, продукт труда императрицы и Орлова, до него вроде Наполеон не добрался.
        3. Пессимист22
          Пессимист22 Сегодня, 10:52
          +5
          На сайте 90 % именно с таким мнением.
          1. Курильщик
            Курильщик Сегодня, 10:55
            +1
            Цитата: Пессимист22
            На сайте 90 % именно с таким мнением.

            Я в курсе... А теперь обратная ситуация: 1812 год октябрь месяц, народ РИ читает комменты о сегодняшних событий в нэте..... wink
            1. paul3390
              paul3390 Сегодня, 11:17
              +3
              А вы вот прикиньте - чего например в ПМВ русская армия отнюдь не показывала стойкости и упорства, подобных в ВОВ или ту же войну с Бонапартом? А в 17-м - вообще фактически отказалась воевать? Пошто так?

              А так же - не ленитесь, и почитайте о событиях ПОСЛЕ победы над Францией.. Ведь на самом деле - до 1917-го полыхала вся страна аж 100 лет! Каждый год - по десятку крестьянских восстаний было. Об этом нонеча как-то не кошерно писать, ну как же - у нас ведь РИ типа эталона для подражания.. Но - так было.

              И одной из причин - были как раз непонятки со стороны народа. Как-так - мы вас защитили от внешнего врага, а вы нам что в ответ? Где земля, где воля? За что же мы тогда рогом упирались - чтобы вы и дальше на нас жировали?

              Увы вам - нельзя судить об истории и уж тем более о современности исключительно по либерастным агиткам. Обычно - это ни до чего хорошего не доводит.
              1. mann
                mann Сегодня, 11:35
                0
                А так же - не ленитесь, и почитайте о событиях ПОСЛЕ победы над Францией.. Ведь на самом деле - до 1917-го полыхала вся страна аж 100 лет! Каждый год - по десятку крестьянских восстаний было. Об этом нонеча как-то не кошерно писать, ну как же - у нас ведь РИ типа эталона для подражания.. Но - так было.

                И одной из причин - были как раз непонятки со стороны народа. Как-так - мы вас защитили от внешнего врага, а вы нам что в ответ? Где земля, где воля? За что же мы тогда рогом упирались - чтобы вы и дальше на нас жировали?
                Теперь понятно почему не дают боеприпасы Вагнеру и военным...
        4. Клон
          Клон Сегодня, 11:20
          +2
          Цитата: Курильщик
          Цитата: мордвин 3
          Что сидишь на печке? Бери вилы и вперед! Эдак Наполеон и до Питера дойдет!

          Ответ мог быть таким(с намеком на сегодняшний день): - Это не моя власть, сколько кровушки народной попила она. Нет, эта война не моя - не пойду! Что я буду кровь проливать за Императора? За помещиков? За фабрикантов? НЕТ!

          Вот потому и витает в воздухе мысль - Пора... пора провести реинкарнацию современного варианта легендарного СМЕРШа...хотя бы для того, чтобы вслед на подобными перлами через пару часов, а то и раньше, чрезвычайно вежливые и по последней военной моде экипированные люди нежно постучали кувалдой в дверь автора, выразившего свое отношение к СВО в частности и к защите Родины вообще. За гнилой базар, даже прикрытый литературным изыском, надо отвечать в любом случае. "Эзопов язык" и до восхваления бандеровского Киева доведет. Как-то так. feel
        5. Stas157
          Stas157 Сегодня, 11:46
          0
          Цитата: Курильщик
          Ответ мог быть таким(с намеком на сегодняшний день): - Это не моя власть, сколько кровушки народной попила она.

          Не мог.

          Тогда (в 1812), не было до этого другой (более справедливой социалистической) власти ни в России, ни где-либо еще. Не с чем было сравнивать.

          И потом. В те времена воевала профессиональная армия (не народная). В крайнем случае, крестьян брали только во вспомогательное ополчение, которого было не так много.
          А насчет патриотизма забитых тогдашних крестьян есть такой пример. Стихийные отряды разоренных крестьян грабили как французские, так и свои российские обозы без разбора.
    3. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 10:42
      +8
      Ну так может что ещё вспомните по старее? Допустим при Чингисхане вообще платили дань и не бухтели.
    4. YuckFou
      YuckFou Сегодня, 10:53
      +4
      Я правильно Вас понимаю, что если завтра (не дай Бог), Москву сожгут/разбомбят - надо будет не вешать нос, и всюду говорить, что ничего страшного в этом нет, а мы врагу ещё покажем, где раки зимуют?

      ЗЫ против нас далеко на Наполеон воюет, это раз. И новых Кутузовых у нас на горизонте не предвидится, это два (и это ещё очень мягко говоря)
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 11:08
        -7
        Цитата: YuckFou
        надо будет не вешать нос, и всюду говорить, что ничего страшного в этом нет

        Вам то чего горевать, в подобном случае? Вы возьмете желто блокидную тряпку и пойдете праздновать...
        И вы поздновато зарегинились на сайте, отстаете от товарищей.. те заранее под суетились..
        1. YuckFou
          YuckFou Сегодня, 11:31
          +2
          То есть, букварь в школе Вы прокурили, и мой вопрос не осилили.
          Ну или же я не ошибся, и Вам в самом деле наплевать на происходящее и в Москве и в армии.
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Сегодня, 12:16
            0
            большинству плевать лишь бы их не коснулось
      2. mann
        mann Сегодня, 11:43
        0
        Я правильно Вас понимаю, что если завтра (не дай Бог), Москву сожгут/разбомбят - надо будет не вешать нос, и всюду говорить, что ничего страшного в этом нет, а мы врагу ещё покажем, где раки зимуют?
        Меня еще полгода назад встревожили воспоминания Соловьева о Кутузове...
    5. Венд
      Венд Сегодня, 11:04
      0
      Атакой на Кремль Украина нарушила негласную договорённость о неприемлемости атак на высшие власти
      Да ладно laughing США и коллективный запад уже давно эту договоренность нарушили: Хусейн, Милошович, а на Кастро столько покушений делали
    6. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:07
      +2
      Цитата: Курильщик
      1812 год, Кутузов оставил Бородинское поле, Москву сожгли, армия отступает и залечивает огромные потери - интересно было бы почитать комменты в нэте того веремни!!!


      Материли тогда Кутузова, факт, но стратегия была понятна - взять растяжкой, измором. Какая у нас стратегия? Мы чего ждем и кого измарываем? Запад ВПК раскручивает, поставки наращивает, антивоенного движения у партнеров тоже не наблюдается
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 11:13
        -1
        Цитата: ИванИванов
        Мы чего ждем и кого измарываем? Запад ВПК раскручивает, поставки наращивает.

        что, сдаваться предлагаете? фронт бойцами диванных войск уже насыщен, пора насыщать реальный фронт
        1. alexandreII
          alexandreII Сегодня, 11:32
          -1
          А Вы сами,лично,уже на фронте?……………
      2. mann
        mann Сегодня, 11:49
        0
        Материли тогда Кутузова, факт, но стратегия была понятна - взять растяжкой, измором. Какая у нас стратегия?
        Видать,наши "стратеги" решили использовать стратегию двухсотлетней давности...
    7. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 13:06
      0
      Цитата: Курильщик
      1812 год, Кутузов оставил Бородинское поле, Москву сожгли, армия отступает и залечивает огромные потери - интересно было бы почитать комменты в нэте того веремни!!!

      Ну в качестве шутки юмора - да, прикольно. Но в качестве исторической параллели - к сожалению, не жизненно. Ведь тогда додавить супостата подтянулись все, и в Битве Народов Наполеон пытался биться с объединенной коалицией...
      А представьте себе Битву Народов сейчас. Сейчас освободитель (Россия) будет биться на стороне добра одна. А все эти европейские подпёски будут на стороне "Наполеона". Потому что так им скажет Америка.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:33
    +10
    Во власти напрягает твердолобый юризм и плохообъяснимое упрямство в соблюдении добровольных самоограничений
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:36
    +5
    Да всё это результат соплежуйства.
  4. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 10:40
    -8
    Повторим: никаких доказательств "естественности" события нет, объяснений, как были преодолены все системы безопасности, нет, а выводы уже появились. И как после такого не считать, что сие событие - неумелая попытка режима сыграть на эмоциях граждан, в первую очередь, получающих информацию из ТВ-каналов? В ВОВ подобного примитива точно не было. Если пришлось пойти на это пиар-действие, сие крик отчаяния от бессилия. Угрозы же в адрес киевской хунты так и останутся угрозами, ибо режим не решится создать образ мученика, который быстро раскрутят в мировых СМИ. Более того, Запад будет не против, если режим в России совершит очередную за войну ошибку. Кто тогда вспомнит про какие-то дроны над Кремлем? Путину и Ко не следовало идти на эту акцию, если действительно это дело рук доморощенных пиарщиков. От режима будут требовать ответа, что либо еще больше докажет его слабость, либо еще больше укрепит господство Запада в инфовойне.

    P.S. Кстати, мавзолей вновь задрапировали, а ведь его недрапировка была бы более действенным пиар-эффектом. Но мы говорим об антикоммунистическом режиме и его руководстве, развешивающим доски маннергеймам и кладущим венки на могилы "лесных братьев" в Прибалтике. Так у кого больше комплексов и кто кого опасается, если даже перед телом мёртвого Ленина Путин и Ко комплексуют, постоянно вспоминая про всякие "бомбы" человека, уже век как умершего?

    P.P.S. А "ура-патриотам" - фас-апорт!..
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 11:01
      +1
      Цитата: NKXXI
      если действительно это дело рук доморощенных пиарщиков

      Пока коммент не удалили.
      Если это дело рук доморощенных пиарщиков, то мы это узнаем по реакции Кремля. Если состоится жесткий ответ и СВО перейдет на новый уровень, чего давно просит подавляющая часть российского общества, то возможно это дело местных. И сработано хорошо. Повод прекрасный наконец-то закончить дело в Киеве.
      Если ответа не будет, то понятно - Украина сработала, дядя Сэм дал добро и обещал прикрыть. Наши в ожидании переговоров и помыслить о такой атаке не могли, что делать - непонятно.
      Есть третий вариант, но он маловероятен - Украина проявила самодеятельность, на что наши жестко ответят. Ну, тогда им только "спасибо" сказать, что нам самим этот спектакль делать не пришлось.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 11:16
        +5
        Цель как раз понятна - имидж власти подорвать, страх посеять, тем более - накануне праздника. И она вообщем достигнута. Появилось же ощущение импотенции власти, незаслуженного парада 9 мая? А это в период войны искомый результат, небольшими силами большой эффект произвести.
        1. mann
          mann Сегодня, 11:55
          +1
          Появилось же ощущение импотенции власти, незаслуженного парада 9 мая?
          Появилось! И пока зелинского не прикончат,это ощущение не пройдет!
        2. NKXXI
          NKXXI Сегодня, 12:26
          0
          Или попытаться осуществить кальку с парада 7 ноября 1941 года: мол, нам угрожают, а нас не запугать. Тут можно и "атаку" придумать под такое дело...
      2. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 12:24
        0
        Цитата: Neo-9947
        Если это дело рук доморощенных пиарщиков, то мы это узнаем по реакции Кремля.


        Какой реакции? Какую реакцию вы ждете в этом случае?..
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 13:12
      0
      Цитата: NKXXI
      Угрозы же в адрес киевской хунты так и останутся угрозами

      А вам старшие смены разрешают такие слова писать? Не накажут? Или чтобы сойти за "русского" и не быть заподозренным в цып-цып-цып - вам официально разрешается ругать укрорейх и обзывать его разными грубыми словами? Но только по заранее утвержденной заявке, я надеюсь?
  5. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 10:40
    +3
    Антинародная власть решительно утирается и с аппетитом жуёт.
    А один из символов Победы 9 Мая опять заколотили фанерой. fool
    Позор буржуинской власти ! fool negative
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 11:08
      -2
      Относится к Мавзолею можно по разному, но давно ли Мавзолей В.И.Ленина стал символом Победы 9 Мая?
      PS.
      А если Мавзолей превратят из некрополя в просто здание. И в трибуну по совместительству. И перестанут заделывать фанерой.
      Вас это устроит?
      Или тут не в Мавзолее дело, а в том что находится внутри него?
      1. Серж9901
        Серж9901 Сегодня, 11:35
        -1
        Именно . Ленина похоронить по-православному . Безбожник и богохульник, мягко говоря, но всё же . А мавзолей как символ эпохи - эпохи достижений и побед - без сомнений оставить .
      2. mann
        mann Сегодня, 12:05
        +5
        Относится к Мавзолею можно по разному, но давно ли Мавзолей В.И.Ленина стал символом Победы 9 Мая?
        С тех пор как в 45-м на Мавзолее принимали парад Победы советские Титаны!
      3. 16112014nk
        16112014nk Сегодня, 12:24
        +3
        Цитата: Neo-9947
        давно ли Мавзолей В.И.Ленина стал символом Победы 9 Мая?

        Захваченные фашистские знамёна побеждённой Германии советские воины бросали к подножию Мавзолея, сделав его тем самым символом Победы. Забивать фанерой символ Победы и один из памятников всемирного наследия ЮНЕСКО - кощунственно.
        Позор буржуинской власти ! negative
      4. Stas157
        Stas157 Сегодня, 12:32
        +2
        Цитата: Neo-9947
        давно ли Мавзолей В.И.Ленина стал символом Победы 9 Мая?

        Странный вопрос! Сразу после Великой Отечественной. Если вы готовы оспаривать символизм Мавзолея В.И. Ленина, то это кощунственно по отношению вот к этим вот солдатам.


        Кульминацией первого Парада Победы 24 июня 1945 года стал момент, когда нацистские знамена были брошены к подножию мавзолея Ленина. Низложение немецких знамен намеренно проводилось в перчатках, чтобы подчеркнуть отвращение к разбитому врагу.
  6. JPV
    JPV Сегодня, 10:41
    +9
    А с каких это пор такие договорённости...народ страдает и гибнет, а власть имущие под ,,договорённостями,,...нехай и они...пороху нюхнут.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:53
      +1
      Цитата: JPV
      А с каких это пор такие договорённости...

      Паны в твиттерах сражаются.
  7. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 10:43
    +1
    Лучше бы вместо пустых "бла-бла-бла" сообщили какой тип ЛА был и откуда они все таки прилетели.
    Подозрение, что из пригорода или самой Москвы и запускали.
    внушить россиянам чувство отсутствия безопасности, в том числе и при праздновании 9 мая
    - поэтому нужно перед проведением снять позорные "щиты" с мавзолея и задействовать реальные знамена(серпасто-молотастые), а то как верхушки прижмет они начинают вспоминать про патриотизм и героизм народа и даже то, что все таки, что-то хорошее все же было(кроме валенок).
    Но обольщаться не стоит, это все показное и напускное.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:20
      +1
      Скорее всего прилетели из соседнего лесопарка , в мск таких навалом. На машине подъехали в тихое место, ночью, собрали и привет башням. Запчасти, взрывчатку завезли заранее по частям, как в крымской истории с электроплитками.
      1. Комментарий был удален.
  8. dump22
    dump22 Сегодня, 10:43
    -3
    Украина нарушила негласное соглашение о том, что в ходе вооружённого конфликта его стороны не будут принимать мер по устранению высшего руководства друг друга


    Да с чего они взяли, что якобы было такое соглашение?

    Может и во время ВОВ Сталин "негласно" пообещал Гитлеру не устраивать на него покушений?
    И Гитлер тоже добровольно взял на себя такое обязательство в ответ?!

    Типа пусть наши подданые насмерть воюют, но мы будем в отношении друг друга действовать по джентельменски?
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:24
      +1
      Может и во время ВОВ Сталин "негласно" пообещал Гитлеру не устраивать на него покушений?

      Боимся мы показаться слишком агрессорами. Кстати и тогда опасались вдарить превентивно, до июня 1941, черт знает как партнеры отреагируют. С финнами сцепились - тут же интернационал получили. И там тоже речь шла о серьезных поставках и отправке контингента, но мы сумели закончить вовремя, рывком .
  9. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 10:43
    +6
    Официальный Киев свою причастность, конечно же, отрицает, заявляя о неких «русских партизанах», которые, конечно же, появились «ниоткуда».

    Еще недавно эти ребята за удар по Кремлю или Красной площади обещали 20 миллионов "грывень". А теперь вдруг "я не я и хата не моя".
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:46
    +2
    Ждущего тебя за углом с дубиной после получения удара по голове на дуэль не вызывают. Поэтому какое может быть благородство по отношению к отморозку? И по поводу якобы "негласных обещаний" возникает много вопросов.
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 10:47
    +1
    Ehrlich gesagt bin ich froh, dass die Nazi-Dummköpfe
    in Kiew diese "unsichtbare Grenze" überschritten haben...!!

    Wann wenn nicht jetzt ist endlich die Gelegenheit einmal das
    wahre Potenzial der russischen Waffen-Arsenale in Kiew zu
    testen...?!?

    Jetzt gibt es jedenfalls keine Ausreden mehr und dieses unsägliche
    Gefasel von "roten Linien" hat hoffentlich ein Ende...!!?
    1. mann
      mann Сегодня, 12:14
      0
      Gefasel von "roten Linien" hat hoffentlich ein Ende...!!?
      Перевод с немецкого:
      "Надеюсь, чушь про "красные линии" закончится...!!?"
      Мы тоже очень надеемся,очень-очень!
  12. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 10:50
    +6
    В западных СМИ, например в Германии, сообщают совсем по другому. Над Россией смеются, потому что нападение на Кремль было инсценировано самой Россией. Что оборона - посмешище, так это то, что армия - слабая армия.
    Посмотрите на Фейсбуке, на НТВ, ZDF, SPIEGEL и других немецких вещательных компаниях. что Украина побеждает.
    все грустно читать.
    Запад не уважает Россию, Россия теперь что.

    Может быть, когда Селенский будет в Берлине, передать любовный привет из Москвы.
    Помните, немецкие пушки убивают граждан России.
    1. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 10:59
      -5
      тем более холодным душем им будет капитуляция Украины и наши танки на границе с Пшекией. Смеется тот, кто смеется последний!
      1. mann
        mann Сегодня, 12:18
        +1
        тем более холодным душем им будет капитуляция Украины и наши танки на границе с Пшекией. Смеется тот, кто смеется последний!
        извини,друг,но совершенно нет настроения твои анекдоты выслушивать
    2. Комментарий был удален.
  13. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 10:50
    +2
    ну не знаю,были ли эти договорённости,пора понять,украинцы ведут войну,в которой все средства хороши.....а мы на сво,там воюем там не воюем,что говорить,если мы по сих пор,платим украине за транзит,может после прилёта по кремлю,кой у кого из верхушки,мозги станут на место
  14. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:54
    +10
    Эти кадры похлеще горящего Крымского моста, что бы не говорили и не успокаивали, а позор он и есть позор, и главное как всегда без ответа врагам. Просто нет слов от бездействия руководства и словоблудия "экспертов" на многочисленных Ток-Шоу, что-то плетут про ядерный ответ России в случае наступления ВСУ на Белгород, так вот оно нападение, самое что ни наесть нападение на Россию или вам этого мало ?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:16
      +3
      Т.н. "экспертам" на ТВ как раз и платят за максимально безумный бред, который они могут выдумать и ляпнуть в прямом эфире.
    2. mann
      mann Сегодня, 12:42
      0
      Эти кадры похлеще горящего Крымского моста, что бы не говорили и не успокаивали, а позор он и есть позор, и главное как всегда без ответа врагам. Просто нет слов от бездействия руководства и словоблудия "экспертов" на многочисленных Ток-Шоу, что-то плетут про ядерный ответ России в случае наступления ВСУ на Белгород, так вот оно нападение, самое что ни наесть нападение на Россию или вам этого мало ?
      Плюсую,конечно,хоть вы и отдавили и без вас больные мозоли...
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:56
    +1
    Цитата: Курильщик

    Ответ мог быть таким: - Это не моя власть, сколько кровушки народной попила она. Нет, эта война не моя - не пойду! Что я буду кровь проливать за Императора? За помещиков? За фабрикантов? НЕТ!

    Так чья сейчас кровушка льется?
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:01
    -2
    Цитата: Курильщик
    1812 год, Кутузов оставил Бородинское поле, Москву сожгли, армия отступает и залечивает огромные потери - интересно было бы почитать комменты в нэте того веремни!!!

    Рекомендую прочитать приказ И.В. Сталина N° 227: он впечатлит Вас гораздо больше.
  17. VicVic
    VicVic Сегодня, 11:03
    -1
    Вот теперь зеля будет долго "гастролировать" по европам, опасаясь возвращаться назад
  18. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:04
    +2
    попытается пошатнуть уверенность российской общественности в силах России, вызвать панические настроения.

    Панические настроения могут возникнуть только у почитателей того самого Панина. А вот недовольство бездействием слюнявого политического мурководства усилится однозначно.
  19. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:09
    +4
    Проблема не в том что по кремлю прилетело, на мой взгляд это должно было случится, так как противник не ограничивает себя джентелменским набором средств, проблема что власть и соответствующие службы оказались неготовы к такому развитию событий. Постоянно все реакции идут в виде "догоняющего", вместо того чтобы иметь множественные варианты соответствующих реакций на любой случай. Реакция должна всегда быть на опережение или немедленной в случае когда на опережение невозможно. Керченский мост взорвали, но реакция на это событие оказалась лишь через продолжительное время, хотя этот вариант должен был учитываться в прогнозах, но...
    Судя по всему получается, что либо прогнозированием занимаются люди некомпетентные, либо вообще никто не занимается. Вот замочат коклы со компанией путина и что будет дальше? Позорная капитуляция или весь мир сразу в труху?
    Возможно это для кого-то секрет, но главной гарантией непокушения на генеральных секреторей и государственных деятелей ссср было не ядерное оружие, а специальные подразделения, способные уничтожить любого западного руководителя отдавшего такой приказ. Сейчас, судя по всему, таких подразделений нет, а весь упор делается на омп.
  20. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 11:36
    +1
    То есть простые люди что с нашей что с другой стороны должны гибнуть и убивать друг друга, а высокие чины договорились друг друга не трогать пока простой солдат кровью истекает в окопе, и после победы одной из сторон сядут, договорятся и дальше будут грабить народ, а мы пойдём на кладбище к родным погибшим в этой странной СВО? Мда уж.... Хре.н в стакане
  21. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 11:55
    +1
    9 мая действительно особенный день
    и после такого уже 99% россиян считают нынешнею украину - фашистским образованием