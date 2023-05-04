Турция закрывает свое воздушное пространство для армянских рейсов

О том, что отношения между Турцией и Арменией всегда были непростыми, очевидно, знают почти все. Однако время от времени они имеют свойство обостряться и поводом к этому могут быть самые разные события.Вчера министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна закрывает свое воздушное пространство для армянских рейсов, следующих в третий пункт назначения. Причина же такого решения Анкары связана с открытием на прошлой неделе в Ереване памятника, который в Турции считают провокацией.Дело в том, что открытый в армянской столице мемориал посвящён участникам заговора с целью убийства официальных лиц Османской империи, которых Армения считает ответственными за массовые убийства армян во время Первой мировой войны. Естественно, что в Турции негативно воспринимают любые действия в свой адрес, указывающие на её причастность к геноциду армян.Кроме отмены армянских рейсов, по словам Чавушоглу, его страна примет и другие дополнительные меры, если памятник не будет снесен. Министр назвал его «прославляющим террористические организации, причастные к убийствам турецких и азербайджанских дипломатов и граждан в 1920-х годах».В Вашингтоне выразили «разочарование» закрытием Турцией своего воздушного пространства для армянских самолетов. Напомним, что в США довольно крепкое армянское лобби, а президент Байден официально признал геноцид армян.