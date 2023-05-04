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Турция закрывает свое воздушное пространство для армянских рейсов

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Турция закрывает свое воздушное пространство для армянских рейсов

О том, что отношения между Турцией и Арменией всегда были непростыми, очевидно, знают почти все. Однако время от времени они имеют свойство обостряться и поводом к этому могут быть самые разные события.


Вчера министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна закрывает свое воздушное пространство для армянских рейсов, следующих в третий пункт назначения. Причина же такого решения Анкары связана с открытием на прошлой неделе в Ереване памятника, который в Турции считают провокацией.

Дело в том, что открытый в армянской столице мемориал посвящён участникам заговора с целью убийства официальных лиц Османской империи, которых Армения считает ответственными за массовые убийства армян во время Первой мировой войны. Естественно, что в Турции негативно воспринимают любые действия в свой адрес, указывающие на её причастность к геноциду армян.

Кроме отмены армянских рейсов, по словам Чавушоглу, его страна примет и другие дополнительные меры, если памятник не будет снесен. Министр назвал его «прославляющим террористические организации, причастные к убийствам турецких и азербайджанских дипломатов и граждан в 1920-х годах».

В Вашингтоне выразили «разочарование» закрытием Турцией своего воздушного пространства для армянских самолетов. Напомним, что в США довольно крепкое армянское лобби, а президент Байден официально признал геноцид армян.
Использованы фотографии:
travelask.ru
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10 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:54
    +4
    Израиль усиленно вооружает Баку ,турки всегда имели напряженные отношения с армянами и тут БАЦ .Срочно нужно поставить памятник .Зачем обострять отношения в данный момент ?
    1. Seal
      Seal Сегодня, 12:06
      +6
      Да у них мания наступать на грабли. Сперва Саргсян 29.05.2016 в торжественной обстановке открыл памятник нацистскому пособнику Нжде и при этом рассчитывал, что мы утрёмся. Хотя, как показали последующие события, он оказался прав, наш МИД немного повыделывался и утёрся.
      Теперь турок памятником пытаются спровоцировать.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 12:10
      +2
      Чтобы подставить Россию, которая будет вынуждена вмешаться при нападении на члена ОДКБ, и воевать на два фронта. Армянское руководство давно уже под американцами, которые наверняка и подкинули ему такую "светлую мысль".
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:13
      +2
      Цитата: APASUS
      Израиль усиленно вооружает Баку ,турки всегда имели напряженные отношения с армянами и тут БАЦ .Срочно нужно поставить памятник .Зачем обострять отношения в данный момент ?


      Израилю выгодно столкновение Азербайджана с Ираном и как следствие возможное вовлечение в конфликт Турции на стороне Азербайджана. Азербайджан всегда будет стремиться к развалу Ирана из-за его населённых азербайджанцами провинций.Израилю выгодно загребать жар чужими руками.Отсюда и такой интерес к Азербайджану со стороны Израиля,так как это может стать ключом в решении проблем Израиля,прежде всего вопрос Ирана, за чужой счёт.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 12:37
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Израилю выгодно столкновение Азербайджана с Ираном и как следствие возможное вовлечение в конфликт Турции на стороне Азербайджана. Азербайджан всегда будет стремиться к развалу Ирана из-за его населённых азербайджанцами провинций.Израилю выгодно загребать жар чужими руками.Отсюда и такой интерес к Азербайджану со стороны Израиля,так как это может стать ключом в решении проблем Израиля,прежде всего вопрос Ирана, за чужой счёт.

        Как бы не настороженно относились в Иране к армянам ,но тут Иран может поддержать Армению реально,Не доводя до конфликта на своей территории
      2. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 12:54
        +1
        Почему-то многие в Турции, Азербайджане, да и у нас, думают, что иранские азербайджанцы и иранцы с азербайджанскими корнями только и мечтают о развале Ирана. Но ведь это не подтверждается фактами.
  2. мазута
    мазута Сегодня, 11:56
    +1
    Первые "звоночки"пошли по накатанной давно колее.Янычары научат любить себя методами столетней давности.Скоро будут массовые протесты из за базы в Гюмри ну и потом развязка.
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 12:09
    +1
    Российская база ВС в Гюмри и наши РМС в Карабахе это единственная гарантия хотя бы шаткого мира в регионе. Вот только союзников или друзей у нас нет ни с одной стороны.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:12
    +5
    Как я понимаю памятник участникам операции "Немезис", которые являлись и членами "Дашнакцутюн". Возмездие туркам за геноцид армян дело конечно справедливое. Но для справки: в 1977 г. прошла серия терактов в Москве (ВВ в утятницах). Задержанными оказались представители партии "Дашнакцутюн" (Армянская Революционная Федерация). Таким образом они боролись с советской властью, а гибли москвичи и гости столицы. В Советском Союзе данная партия относилась к запрещенной с террористическим уклоном.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:53
    0
    Вай-вай, как расстроились армяне Анапы и Геленджика....., вай-вай....