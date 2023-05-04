Военное обозрение
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Посольство США на Украине предупредило своих граждан о повышенной угрозе нанесения ракетных ударов

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Посольство США на Украине предупредило своих граждан о повышенной угрозе нанесения ракетных ударов

Обстановка в зоне СВО накаляется. Противник все чаще предпринимает попытки атаковать позиции ВС РФ, проводя разведку боем.


В то же время украинские войска наносят удары с помощью БПЛА не только по приграничным и новым регионам России, но и вглубь страны. Естественно, подобные действия не могут оставаться без ответа.

Видимо, именно из этих соображений американское посольство на Украине решило в очередной раз предупредить своих граждан о «постоянной повышенной угрозе ракетных обстрелов». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

В предупреждении говорится, что высокая угроза ракетных ударов сохраняется также в столице Украины и по всей Киевской области.

К слову, о столице. После вчерашнего теракта с атакой БПЛА на Кремль, наиболее логичным выглядит удар по центрам принятия решений в Киеве.

Что характерно, атака на нашу столицу произошла аккурат в тот момент, когда украинский президент отправился с рабочим визитом в Финляндию, а затем решил не возвращаться в Киев, а продолжить «турне» по Европе. Очевидно, что Зеленский опасается ответных мер со стороны ВС РФ, хоть на Украине и заявляют о своей непричастности ко вчерашнему теракту. Ранее стало известно о том, что украинская разведка не рекомендовала Зеленскому возвращаться в Киев в ночь на 4 мая.
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14 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:00
    +5
    После вчерашнего теракта с атакой БПЛА на Кремль, наиболее логичным выглядит удар по центрам принятия решений в Киеве.
    Логично, но пока логики не наблюдается, только обычная озабоченность. А "жахнуть" нужно было до утра.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:03
      +2
      Дык типа ж попытка атаки была пресечена как уже начинают писать наши СМИ - типа соответствующие службы оказывается сбили дроны над Кремлем, что было воспринято как их самоподрывы.... А раз типа пресекли то типа и не считается за атаку....

      Благодаря слаженной работе российских военных совместно со спецслужбами, летательные аппараты противника были быстро выведены из строя, но уже буквально в сантиметрах от крыши Сенатского корпуса Кремля.


      Это цитата даже с нашего ВО....
      1. Володин
        Володин Сегодня, 11:07
        +1
        Цитата: Nexcom
        А раз типа пресекли то типа и не считается за атаку....

        Интересно было бы увидеть ссылку, кто и где именно так пишет

        Это как если бы бронежилет спас человека от пули, а "значит, что и атаки (выстрела) не было"
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:09
          +2
          https://topwar.ru/216266-amerikanskij-zhurnalist-schel-absurdnoj-versiju-zapadnyh-stran-o-prichastnosti-samoj-rossii-k-atake-na-kreml.html

          Держите - я выше цитату именно со ссылки привел. Уже даже ВО такое публикует.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:05
      +2
      Месть за такую выходку Украины должна быть мгновенной, и не надо что-то лепетать про холодные блюда отмщения, если слишком долго держать блюдо оно прокисает и теряет актуальность. Приходит сравнение, совершено покушение на первое лицо государство, разве это не повод объявления войны, а не проведение какого-то СВО ? Или в случае ядерного удара агрессора по нам тоже будем жевать и раздумывать о холодном блюде ? Мда ((((((
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 11:23
        +2
        Да не мстить надо, а преследуя свои цели(если это действительно цели, а не озвучка для народа), наносить удары куда и когда нужно. До атаки на Кремль бить не знали куда?
      2. kit88
        kit88 Сегодня, 11:27
        +2
        Однозначно, бить надо было сразу. До утра.
        Теперь момент упущен.
        Грустно всё это - продолжаем жувать и серьезно озабочиваться ....
        Такой подход точно до ядерной войны доведет. Если молчать и всё спускать с рук, они доведут до того, что отвечать всё же придется, но уже РВСН-ом.
      3. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 11:40
        +1
        Подобный ответ должен быть,обдуманным,взвешенным и в " десятку". Понимаю эммоции наших граждан,но нужно сделать все, МУДРО.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:08
    +1
    американское посольство на Украине решило в очередной раз предупредить своих граждан о «постоянной повышенной угрозе ракетных обстрелов».
    Немного пофантазируем. А почему бы действительно не "промахнуться" разок и "случайно" попасть в американское посольство? После чего мило улыбаясь принести извинения за ракету полетевшую немного ни туда. Американцы в Белграде так и поступили с китайским посольством. После чего просто извинились разводя руками - бывает.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:12
      -1
      Может для начала прекратим экономические отношения с Украиной и платежи за транзит ? Вон они собрались плату повысить, вам не кажется странным ни онин снаряд не упал на трубопровод ? Платить деньги бандеровцам и нацистам убивающим наших людей верх цинизма, пусть и экономическо-политического.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:17
        -1
        Спец. военная операция - спец. военной операцией, а бизнес это святое.
      2. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 12:40
        0
        Silver99
        Может для начала прекратим...
        Предполагая такую реакцию некоторых посетителей я специально вставил
        Немного пофантазируем...
    2. Комментарий был удален.
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:29
      -1
      А почему бы действительно не "промахнуться" разок и "случайно" попасть в американское посольство?

      Потому что чьим-то деткам могут осложнить беззаботное проживание за пределами России. Никто не пожелает зла своим детям.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:21
    0
    Цитата: Nexcom
    Дык типа ж попытка атаки была пресечена как уже начинают писать наши СМИ - типа соответствующие службы оказывается сбили дроны над Кремлем, что было воспринято как их самоподрывы.... А раз типа пресекли то типа и не считается за атаку....

    Благодаря слаженной работе российских военных совместно со спецслужбами, летательные аппараты противника были быстро выведены из строя, но уже буквально в сантиметрах от крыши Сенатского корпуса Кремля.


    Это цитата даже с нашего ВО....

    Покушение на убийство расценивается как убийство. И никак иначе.