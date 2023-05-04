Посольство США на Украине предупредило своих граждан о повышенной угрозе нанесения ракетных ударов

Обстановка в зоне СВО накаляется. Противник все чаще предпринимает попытки атаковать позиции ВС РФ, проводя разведку боем.В то же время украинские войска наносят удары с помощью БПЛА не только по приграничным и новым регионам России, но и вглубь страны. Естественно, подобные действия не могут оставаться без ответа.Видимо, именно из этих соображений американское посольство на Украине решило в очередной раз предупредить своих граждан о «постоянной повышенной угрозе ракетных обстрелов». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте дипломатического ведомства.В предупреждении говорится, что высокая угроза ракетных ударов сохраняется также в столице Украины и по всей Киевской области.К слову, о столице. После вчерашнего теракта с атакой БПЛА на Кремль, наиболее логичным выглядит удар по центрам принятия решений в Киеве.Что характерно, атака на нашу столицу произошла аккурат в тот момент, когда украинский президент отправился с рабочим визитом в Финляндию, а затем решил не возвращаться в Киев, а продолжить «турне» по Европе. Очевидно, что Зеленский опасается ответных мер со стороны ВС РФ, хоть на Украине и заявляют о своей непричастности ко вчерашнему теракту. Ранее стало известно о том, что украинская разведка не рекомендовала Зеленскому возвращаться в Киев в ночь на 4 мая.