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В Артемовске уничтожен командир роты одной из механизированных бригад ВСУ

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В Артемовске уничтожен командир роты одной из механизированных бригад ВСУ

Во время боевых действий в кварталах Артемовска (Бахмута) был ликвидирован командир 1-й механизированной роты 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» Александр Немашкало, известный по позывному «Севен». Об этом сообщили российские военные корреспонденты.


По утверждению источника информации, украинского офицера уничтожили вместе с его бронетехникой во время боев за город. Более подробными сведениями о ликвидации ротного командира военкоры пока не располагают.

Известно, что 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ «Холодный Яр», участвующая в боях в Артемовске, несет огромные потери личного состава и техники. Не так давно военкоры сообщали, что только через один пункт первой медицинской помощи в течение полутора-двух часов прошла целая толпа раненых боевиков бригады.


В свое время 93-я отдельная бригада ВСУ создавалась на базе советской 93-й гвардейской мотострелковой дивизии, но, естественно, преемственности по отношению к этой славной дивизии не имеет. В украинских вооруженных силах бригада стала первым соединением, в котором готовили военнослужащих для участия в миротворческих миссиях. Поэтому первые потери бригада понесла еще во время выполнения задач в Ираке. Там в 2005 году погибли трое военнослужащих.

С 2014 года бригада участвовала в боевых действиях в Донбассе, в том числе в Донецком аэропорту. Официальным местом дислокации бригады является поселок Черкасское в Днепропетровской области, однако сейчас она переброшена в Артемовск и его окрестности. Таким образом, в боях на Артемовском направлении фактически происходит уничтожение наиболее подготовленных и боеспособных украинских формирований, что способствует дальнейшему росту кадрового дефицита (профессиональных военных кадров, а не принудительно мобилизованных гражданских лиц, разумеется) в украинской армии.
Использованы фотографии:
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8 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:15
    +6
    Сколько таких командиров рот ВСУ уже уничтожено и еще предстоит уничтожить и о каждом устанешь читать. А вот "знаменитая" 93 бригада, которая уже, если не ошибаюсь, три раза переформировывалась из-за больших потерь заслуживает того, чтобы вообще исчезнуть из нумерации в/ч ВСУ. Всех под корень.
  2. Aken
    Aken Сегодня, 11:17
    +6
    Это что же за великий герой такой, что целой статьи на ВО заслужил? Прославился чем-то особенным?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:19
      +4
      Новостей пока стоящих нет, а писать что-то надо. А тут подвернулся целый командир роты - ого-го какая величина, куда там, теперь салофаги точно запросят пощады и будут массово сдаваться в плен.
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 13:09
        0
        Цитата: Аль Манах
        Новостей пока стоящих нет, а писать что-то надо. А тут подвернулся целый командир роты - ого-го какая величина, куда там, теперь салофаги точно запросят пощады и будут массово сдаваться в плен.

        Почему бы и не написать даже про ротного?! В сообщениях советского Информбюро в ежедневных сводках могли и отдельно про пленного немецкого ефрейтора написать, не важно 1941 или 1944 год.


  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:24
    +6

    Надо выпускать в виде листовок и скидывать им на позиции
  4. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 11:42
    +3
    Сашко ! шось зробылось !? Прикоптился трошки ?
  5. Дикий Ужасть
    Дикий Ужасть Сегодня, 11:55
    +1
    Ничего, так, скоро и до взводных дойдем. ХПП форэва!
  6. nordscout
    nordscout Сегодня, 12:31
    +1
    Это, что за "перец" такой, что ему целая статья посвящена? Писать не о чём? Темы иссякли? Давайте про наши проблемы и наши задачи. На "носу" наступление СВУ. А мы готовы к отражению и переходу в контрнаступление? Или так и будем "переливать из пустого в порожнее"? Давайте писать и обсуждать насущные для нас темы, о хохлах в ВСУ они напишут сами....