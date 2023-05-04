В Артемовске уничтожен командир роты одной из механизированных бригад ВСУ

Во время боевых действий в кварталах Артемовска (Бахмута) был ликвидирован командир 1-й механизированной роты 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» Александр Немашкало, известный по позывному «Севен». Об этом сообщили российские военные корреспонденты.По утверждению источника информации, украинского офицера уничтожили вместе с его бронетехникой во время боев за город. Более подробными сведениями о ликвидации ротного командира военкоры пока не располагают.Известно, что 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ «Холодный Яр», участвующая в боях в Артемовске, несет огромные потери личного состава и техники. Не так давно военкоры сообщали, что только через один пункт первой медицинской помощи в течение полутора-двух часов прошла целая толпа раненых боевиков бригады.В свое время 93-я отдельная бригада ВСУ создавалась на базе советской 93-й гвардейской мотострелковой дивизии, но, естественно, преемственности по отношению к этой славной дивизии не имеет. В украинских вооруженных силах бригада стала первым соединением, в котором готовили военнослужащих для участия в миротворческих миссиях. Поэтому первые потери бригада понесла еще во время выполнения задач в Ираке. Там в 2005 году погибли трое военнослужащих.С 2014 года бригада участвовала в боевых действиях в Донбассе, в том числе в Донецком аэропорту. Официальным местом дислокации бригады является поселок Черкасское в Днепропетровской области, однако сейчас она переброшена в Артемовск и его окрестности. Таким образом, в боях на Артемовском направлении фактически происходит уничтожение наиболее подготовленных и боеспособных украинских формирований, что способствует дальнейшему росту кадрового дефицита (профессиональных военных кадров, а не принудительно мобилизованных гражданских лиц, разумеется) в украинской армии.