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Российские войска нанесли огневое поражение пунктам базирования «гвардии наступления» противника в Краматорске и Херсоне

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Российские войска нанесли огневое поражение пунктам базирования «гвардии наступления» противника в Краматорске и Херсоне

Губернатор подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко заявил, что этой ночью Вооруженные силы РФ подвергли ракетной атаке Краматорск. Об ударе по объектам в этом районе сообщают и из России.


От наших военных поступила информация, что российские войска нанесли огневое поражение пунктам базирования «гвардии наступления» противника в Краматорске и Херсоне.

В частности, об ударе по краматорской группе войск ВСУ сообщил глава пресс-службы «Южной» группировки ВС России Вадим Астафьев.

На соледаро-бахмутском тактическом направлении ракетным подразделением «Южной» группировки войск нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска

- заявил он.

Помимо этого, российские военные подтверждают нанесение огневого поражения объектам в Киеве, Запорожской области и Одессе.

Украинские Telegram-каналы сообщали о вчерашнем российском ударе по железнодорожному вокзалу Херсона. Они утверждают, что при этом под огнем оказался пассажирский поезд. Как это обычно бывает, информация источников с Украины оказалась до неузнаваемости искажена.

Дело в том, что российская разведка получила информацию о прибытии в Херсон воинского эшелона. В нем перемещалось около полутысячи военнослужащих ВСУ и примерно шесть единиц техники. Во время разгрузки по поезду был нанесен удар ракетами. В результате примерно 160 украинских военных и две единицы техники были уничтожены.
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11 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:22
    +3
    Покошмарили ментовско-мародёрские войска, тоже хорошо. Они-то рассчитывали в захваченных тылах безопасно грабежом мирняка заниматься, да предприятия отжимать по заказам олигархов.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:22
    +3
    Дело в том, что российская разведка получила информацию о прибытии в Херсон воинского эшелона. В нем перемещалось около полутысячи военнослужащих ВСУ и примерно шесть единиц техники. Во время разгрузки по поезду был нанесен удар ракетами. В результате примерно 160 украинских военных и две единицы техники были уничтожены.


    даже половину шароварных военных и техники не уничтожили.... жаль, маловато будет.
    но и за это ребятам спасибо.
  3. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 11:39
    +6
    160 новобранцев отловленных на улицах свинорейха, ехали на войну с Россией, а приехали прямиком к Бандере, не увидев русские танки даже издалека

    называется: пришли кондуктора из ВКС РФ и сняли безбилетников с поезда, точнее пересадили на другой
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:41
      +8
      Чуточку не так: в "гвардии наступления" - полицейские-добровольцы, их не отлавливали, а привлекли хорошими зарплатами и возможностью безнаказанно мародёрствовать.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 12:01
      +2
      Вот интересно, с какой формулировкой выдадут родственникам этих 160 чел. похоронки? Типа они ещё как гражданские погибли? или пропали без вести по пути следования?
      1. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 12:14
        +1
        пропали, скажут разлетелись кто куда, шустрые ребята оказались, одна нога здесь, другая там, пойди найди кто из них где
        Благодарите Бандеру что на вас дело не завели, за то что дезертиров народили
        +- так и скажут
  4. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 11:48
    +3
    Огнемёты в паре с разведывательными беспилотниками очень даже эффективно работают по скоплениям ВФУ. После ударов огнемётов и боевая техника, и бойцы ВСУ, всё сгорает, один пепел остается. И ПТРК хорошо против танков работают. На правом берегу Днепра постоянно бандеровцы кучкуются. В ЛНР целые танковые колонны бандеровцы уже сформировали. Надо бы почаще по ним работать из огнемётов и ПТРК.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:51
    +3
    ВС РФ 3 мая 2023 года вскрыли прибытие на железнодорожную станцию города Херсона железнодорожного состава в количестве 12 вагонов (7 пассажирских, 2 крытых и 3 открытых платформы). Всего прибыло до 550 военнослужащих ВСУ и около 6 ед. ВВСТ. В ходе разгрузки по прибывшему поезду было нанесено огневое поражение. В результате: уничтожено до 160 военнослужащих ВСУ и 2 ед. ВВСТ.
  6. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 11:54
    +3
    Такие удары всегда осуществляются по информации представляющей оперативный интерес подтвержденной минимум двумя источниками. Количество безвозвратных потерь в 160 из 500 с учетом раненых так же минимум в 160 бойцов (так считается) означает,что подразделение врага перестало существовать. Результаты поражения цели так же считается при подтверждении из нескольких источников.
  7. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 11:56
    +2
    Отлично. Это именно то чего ждали от ВКС. Но есть ещё к чему стремиться.

    PS. Возможно, что цель атаки на Кремль. Была отвлечь ресурсы ВКС от уничтожения резервов, на трансформаторы.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:57
    +5
    российские войска нанесли огневое поражение пунктам базирования «гвардии наступления» противника в Краматорске и Херсоне.
    Практически каждый день сообщения об ударах по этой сборной солянке из полиции, пограничников, вертухаев и т.д. Скоро т.н. "гвардия наступления" станет именем нарицательным для тех кого разлохмачивают еще до попадания на ЛБС.