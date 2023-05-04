На соледаро-бахмутском тактическом направлении ракетным подразделением «Южной» группировки войск нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска

Губернатор подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко заявил, что этой ночью Вооруженные силы РФ подвергли ракетной атаке Краматорск. Об ударе по объектам в этом районе сообщают и из России.От наших военных поступила информация, что российские войска нанесли огневое поражение пунктам базирования «гвардии наступления» противника в Краматорске и Херсоне.В частности, об ударе по краматорской группе войск ВСУ сообщил глава пресс-службы «Южной» группировки ВС России Вадим Астафьев.- заявил он.Помимо этого, российские военные подтверждают нанесение огневого поражения объектам в Киеве, Запорожской области и Одессе.Украинские Telegram-каналы сообщали о вчерашнем российском ударе по железнодорожному вокзалу Херсона. Они утверждают, что при этом под огнем оказался пассажирский поезд. Как это обычно бывает, информация источников с Украины оказалась до неузнаваемости искажена.Дело в том, что российская разведка получила информацию о прибытии в Херсон воинского эшелона. В нем перемещалось около полутысячи военнослужащих ВСУ и примерно шесть единиц техники. Во время разгрузки по поезду был нанесен удар ракетами. В результате примерно 160 украинских военных и две единицы техники были уничтожены.